Клуб-сенсацию выбросят из Кубка России? Всё из-за удивительного нарушения регламента

В матче с «Уфой» сыграл Артём Федчук. А не должен был.

Кировский «Фанком» установил рекорд – до этого никто из любителей не добирался до 1/16 финала Фонбет Кубка России (пусть даже речь о Пути регионов). Впрочем, в составе клуба много опытных игроков, которые совсем недавно выступали на профессиональном уровне. Есть даже люди с опытом в РПЛ – Ираклий Чежия, Павел Карасёв и другие.

Сначала команда прошла казанский «Сокол». Даже не пришлось выходить на поле – соперники самоликвидировались в июле 2025-го. Затем «Фанком» обыграл кировское «Динамо»: 1:1 в основное время и 13:12 – в серии пенальти. Потом пал «Химик» из Дзержинска (0:0, 4:3 пен.).

В четвёртом раунде «Фанком» снова довёл встречу до серии 11-метровых, где перестрелял «Уфу», представляющую Первую лигу (1:1, 5:3 пен.). Да, Омари Тетрадзе выставил резервный состав, однако результат всё равно громкий. Правда, все усилия «Фанкома» может перечеркнуть одна деталь.

«Фанкому» грозит технарь. Почему?

На 68-й минуте на поле вышел 30-летний Артём Федчук, воспитанник «Спартака», выступавший в своё время за разные клубы ФНЛ (в сезоне-2019/2020 даже засветился в РПЛ в составе «Тамбова»). Оказалось, что ему нельзя играть в официальных соревнованиях под эгидой РФС.

Летом 2021-го Федчук подписал контракт с «Чайкой», но через месяц с небольшим самовольно покинул клуб вместе с полузащитником Маратом Апшацевым. Контекст – команду из Песчанокопскогого понизили в классе из-за договорных матчей.

Впрочем, никаких законных причин для расторжения трудовых соглашений у футболистов не было. «Чайка» обратилась в Палату по разрешению споров РФС, однако не добилась решения в свою пользу. По сути, возник опасный прецедент: любой футболист мог покинуть клуб в удобный для него момент без каких-либо оснований.

«Чайка» обратилась в CAS (Спортивный арбитражный суд) – высший судебный орган для решения всех спортивных споров. Иск по Федчуку отправился в Лозанну 29 декабря 2021 года, по Апшацеву – 31 марта 2022 года. 14 июля 2023 года в офис «Чайки» пришло письмо от CAS, который встал на сторону клуба. Решения Палаты по разрешению споров РФС были признаны неправомерными.

Федчук и Апшацев должны были выплатить футбольному клубу «Чайка» компенсации за расторжение контрактов без уважительной причины, а также частично покрыть юридические расходы. Апшацев погасил долг и сейчас спокойно выступает за «Рубин». Федчук отказался. Речь шла о сумме в 10 млн рублей.

Сначала игрока дисквалифицировали на полгода. Потом – ещё на год. 11 апреля 2025 года КДК РФС вынес новое решение – Федчуку запретили участвовать во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза до тех пор, пока «Чайка» не получит компенсацию.

Интересно, что Федчук появлялся на поле во всех предыдущих встречах Кубка России. По регламенту, клубы, которые играли против «Фанкома», могли подать протест в РФС в течение 72 часов после матча. Удивительно, но никто этого не сделал!

Теперь есть три пути. Первый – «Уфа» может опротестовать результат встречи с «Фанкомом». Второй – в ситуацию вмешается РФС, который аннулирует победу кировской команды и присудит ей техническое поражение. Третий – всё останется как есть. Но это противоречит решениям CAS и КДК. Скорее всего, сказка любительской команды из Кирова закончится самым нелепым образом.