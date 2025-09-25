Скидки
Главная Футбол Статьи

Лига Европы, обзор матчей 1-го тура общего этапа, 24 сентября 2025, голы: Бетис — Ноттингем Форест, Ницца — Рома, Фенербахче

Величие Антони, провал Тедеско и шикарная «Рома». Лига Европы ярчайше вернулась!
Артём Никулин
Лига Европы, обзор матчей 1-го тура
Аудио-версия:
Чалов и Оздоев не пробили «Маккаби», а у «Фейеноорда» не было шансов в матче с португальцами.

Лига чемпионов ушла на краткосрочный перерыв – на этой неделе место главного еврокубкового турнира заняла Лига Европы. Здесь тоже много статусных команд и громких вывесок, так что скучно не было – вы тоже убедитесь в этом, прочитав дайджест.

«Штурм» страдает без Худякова

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
2 : 0
Штурм
Грац, Австрия
1:0 Кристенсен – 7'     2:0 Диао – 89'    

Уже на седьмой минуте «Штурм» «привёз» себе гол. Мяч после углового полетел прямо в кипера австрийцев, но тот нечаянно переправил его в створ. Без Худякова, конечно, тяжеловато – ждём его возвращения, сейчас россиянин восстанавливается от травмы. Гости побежали отыгрываться и выглядели интереснее соперника по моментам, однако в концовке «Мидтьюлланн» вновь забил со стандарта – вратарь Кристенсен не поймал вполне простой мяч.

Чалов чуть не забил победный на последней минуте!

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 19:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
0 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль

А вот здесь без следа российских футболистов не обошлось. Оздоев начал матч в старте, хорошо проявлял себя в разрушении и отдал две ключевые передачи (лучший результат встречи). Чалов появился на поле только к 72-й минуте и чуть не стал главный героем: Фёдор открылся в штрафной под удар, но попал прямо во вратаря «Маккаби». Вообще, матч стал апофеозом нереализованных шансов: там и гости чуть не «привезли» себе автогол, и ПАОК постоянно бил в чужого вратаря из убойных позиций. Вроде и безголевая ничья, а всё равно зрелищно.

«Фрайбург» чуть не оказался на месте Стивена Джеррарда

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
2 : 1
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Остерхаге – 31'     2:0 Эггештайн – 57'     2:1 Отеле – 84'    

Абсолютно равная игра, в которой «Фрайбург» победил за счёт чуть лучшей реализации. За немцев отличилась пара опорников. Сначала Остерхаге отметился «пушкой» из-за штрафной, а потом Эггештайн результативно открылся в штрафной под навес Грифо. Вратарь «Базеля» вроде и выручил, однако мяч на тоненького всё же пересёк линию ворот – спасибо новейшим технологиям.

Ихеаначо и Арнаутович — спонсоры ничьей в Белграде

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Ихеаначо – 55'     1:1 Арнаутович – 65'    

Помните легенду «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо? А он теперь забивает за «Селтик» Брендана Роджерса! Шотландцы разыграли спокойную позиционную атаку во втором тайме, прошли в штрафную вообще без давления – там нигериец на классе завершил момент. Через несколько минут своим голом ответил Арнаутович: австриец забил после углового и выпустил наружу горячий балканский пыл, жёстко побеседовав с одним из игроков «Селтика». А новоиспечённый гражданин Сербии не особо впечатлил в матче – портал WhoScored поставил Наиру Тикнизяну 6,3 балла за игру.

У Антони первые очки после возвращения в «Бетис» — оформил 1+1

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Бакамбу – 15'     1:1 Жезус – 18'     1:2 Жезус – 23'     2:2 Антони – 85'    

Ключевая вывеска тура. «Ноттингем Форест» Ангелоса Постекоглу сразу дал по газам и принялся давить на чужие ворота, однако счёт открыл именно «Бетис» – сработала аура Антони. Бразилец сблизился к центру и отдал передачу на Бакамбу в штрафной – Седрик не имел права не забить, получив такой подарок от легенды. «Ноттингем» не стух и за восемь минут перевернул ход матча: защитники хозяев дважды провалились, потеряв из виду Игора Жезуса, сотворившего дубль. «Бетис» со временем всё же выравнял игру и в концовке величайший сравнял счёт, откликнувшись на прострел.

Тедеско не спас «Фенербахче» от позора

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Белё – 21'     1:1 Шиманьски – 25'     2:1 Белё – 51'     3:1 Бакрар – 90+5'    

Что неизменно на этой планете, так это провалы турецких команд в Европе после многомиллионных трат. На этот раз всех повеселил «Фенербахче» Доменико Тедеско, проигравший на выезде загребскому «Динамо». Команде, чья стоимость состава на Transfermarkt в четыре раза ниже.

Первый мяч хорватов – чистая комедия. Защитники «Фенербахче» могли несколько раз выбить его из штрафной, но запутались между собой и всё равно пропустили. А позже забыли про Белё в штрафной, и тот в одиночестве направил мяч в створ. Единственный позитивный момент от «Фенербахче» – красивый дальний удар Шиманьского.

Манчини забыл, что он защитник

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Н'Дика – 52'     0:2 Манчини – 55'     1:2 Моффи – 77'    

Поздравляем «Рому» Джан Пьеро Гасперини с первым пробитием тотала больше 1.5. Римляне безжалостно забрали себе мяч во Франции, а два мяча забила пара центральных защитников. Самый красивый гол – за авторством Манчини. Джанлука побежал вместе с партнёрами в контратаку и замкнул прострел в штрафной – такое редко можно увидеть. «Ниццы» хватило только на гол с пенальти и мощное пирошоу в начале встречи – да и то это заслуга местных болельщиков, а не футболистов.

«Мальмё» вышел убивать соперников

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
1 : 2
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Станич – 8'     0:2 Биле – 23'     1:2 Йонсен – 78'    

«Мальмё», конечно, исполнял против «Лудогорца» будь здоров. На восьмой минуте «привезли» глупейший пенальти: Бузанелло зачем-то схватил соперника за футболку в своей штрафной. А потом Скогмар покушался на жизнь соперников: на 43-й чуть не нокаутировал оппонента ударом с ноги. Чудом отделался жёлтой карточкой. Лучше бы так яростно играли в атаке: доминировали по владению, однако основная острота исходила именно от «Лудогорца».

Ван Перси не убедил в матче с «Брагой»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Наварро – 79'    

Ещё в начале года «Фейеноорд» выбивал «Милан» в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь проигрывает в ЛЕ «Браге» из середины португальской таблицы. Команды Робина ван Перси хватило лишь на один удар в створ, а сами португальцы забили после красочной контратаки – Наварро в касание направил мяч в ближний угол. «Фейеноорд» даже встрепенулся в концовке, а «Брага» полностью контролировала концовку.

Хорваты на первом месте – а кто ещё удивил?
