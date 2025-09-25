Величие Антони, провал Тедеско и шикарная «Рома». Лига Европы ярчайше вернулась!

Чалов и Оздоев не пробили «Маккаби», а у «Фейеноорда» не было шансов в матче с португальцами.

Лига чемпионов ушла на краткосрочный перерыв – на этой неделе место главного еврокубкового турнира заняла Лига Европы. Здесь тоже много статусных команд и громких вывесок, так что скучно не было – вы тоже убедитесь в этом, прочитав дайджест.

«Штурм» страдает без Худякова

Уже на седьмой минуте «Штурм» «привёз» себе гол. Мяч после углового полетел прямо в кипера австрийцев, но тот нечаянно переправил его в створ. Без Худякова, конечно, тяжеловато – ждём его возвращения, сейчас россиянин восстанавливается от травмы. Гости побежали отыгрываться и выглядели интереснее соперника по моментам, однако в концовке «Мидтьюлланн» вновь забил со стандарта – вратарь Кристенсен не поймал вполне простой мяч.

Чалов чуть не забил победный на последней минуте!

А вот здесь без следа российских футболистов не обошлось. Оздоев начал матч в старте, хорошо проявлял себя в разрушении и отдал две ключевые передачи (лучший результат встречи). Чалов появился на поле только к 72-й минуте и чуть не стал главный героем: Фёдор открылся в штрафной под удар, но попал прямо во вратаря «Маккаби». Вообще, матч стал апофеозом нереализованных шансов: там и гости чуть не «привезли» себе автогол, и ПАОК постоянно бил в чужого вратаря из убойных позиций. Вроде и безголевая ничья, а всё равно зрелищно.

«Фрайбург» чуть не оказался на месте Стивена Джеррарда

Абсолютно равная игра, в которой «Фрайбург» победил за счёт чуть лучшей реализации. За немцев отличилась пара опорников. Сначала Остерхаге отметился «пушкой» из-за штрафной, а потом Эггештайн результативно открылся в штрафной под навес Грифо. Вратарь «Базеля» вроде и выручил, однако мяч на тоненького всё же пересёк линию ворот – спасибо новейшим технологиям.

Ихеаначо и Арнаутович — спонсоры ничьей в Белграде

Помните легенду «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо? А он теперь забивает за «Селтик» Брендана Роджерса! Шотландцы разыграли спокойную позиционную атаку во втором тайме, прошли в штрафную вообще без давления – там нигериец на классе завершил момент. Через несколько минут своим голом ответил Арнаутович: австриец забил после углового и выпустил наружу горячий балканский пыл, жёстко побеседовав с одним из игроков «Селтика». А новоиспечённый гражданин Сербии не особо впечатлил в матче – портал WhoScored поставил Наиру Тикнизяну 6,3 балла за игру.

У Антони первые очки после возвращения в «Бетис» — оформил 1+1

Ключевая вывеска тура. «Ноттингем Форест» Ангелоса Постекоглу сразу дал по газам и принялся давить на чужие ворота, однако счёт открыл именно «Бетис» – сработала аура Антони. Бразилец сблизился к центру и отдал передачу на Бакамбу в штрафной – Седрик не имел права не забить, получив такой подарок от легенды. «Ноттингем» не стух и за восемь минут перевернул ход матча: защитники хозяев дважды провалились, потеряв из виду Игора Жезуса, сотворившего дубль. «Бетис» со временем всё же выравнял игру и в концовке величайший сравнял счёт, откликнувшись на прострел.

Тедеско не спас «Фенербахче» от позора

Что неизменно на этой планете, так это провалы турецких команд в Европе после многомиллионных трат. На этот раз всех повеселил «Фенербахче» Доменико Тедеско, проигравший на выезде загребскому «Динамо». Команде, чья стоимость состава на Transfermarkt в четыре раза ниже.

Первый мяч хорватов – чистая комедия. Защитники «Фенербахче» могли несколько раз выбить его из штрафной, но запутались между собой и всё равно пропустили. А позже забыли про Белё в штрафной, и тот в одиночестве направил мяч в створ. Единственный позитивный момент от «Фенербахче» – красивый дальний удар Шиманьского.

Манчини забыл, что он защитник

Поздравляем «Рому» Джан Пьеро Гасперини с первым пробитием тотала больше 1.5. Римляне безжалостно забрали себе мяч во Франции, а два мяча забила пара центральных защитников. Самый красивый гол – за авторством Манчини. Джанлука побежал вместе с партнёрами в контратаку и замкнул прострел в штрафной – такое редко можно увидеть. «Ниццы» хватило только на гол с пенальти и мощное пирошоу в начале встречи – да и то это заслуга местных болельщиков, а не футболистов.

«Мальмё» вышел убивать соперников

«Мальмё», конечно, исполнял против «Лудогорца» будь здоров. На восьмой минуте «привезли» глупейший пенальти: Бузанелло зачем-то схватил соперника за футболку в своей штрафной. А потом Скогмар покушался на жизнь соперников: на 43-й чуть не нокаутировал оппонента ударом с ноги. Чудом отделался жёлтой карточкой. Лучше бы так яростно играли в атаке: доминировали по владению, однако основная острота исходила именно от «Лудогорца».

Ван Перси не убедил в матче с «Брагой»

Ещё в начале года «Фейеноорд» выбивал «Милан» в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь проигрывает в ЛЕ «Браге» из середины португальской таблицы. Команды Робина ван Перси хватило лишь на один удар в створ, а сами португальцы забили после красочной контратаки – Наварро в касание направил мяч в ближний угол. «Фейеноорд» даже встрепенулся в концовке, а «Брага» полностью контролировала концовку.