Черчесов огорчит Дзюбу, а «Зенит» и «Спартак» легко победят? Интриги 10-го тура РПЛ

Сентябрь «догорает». Совсем скоро пройдёт треть сезона МИР РПЛ, и 10-й тур приготовил несколько интересных афиш. Здесь и новая дуэль Андрея Талалаева с Фабио Челестини, и встреча старых знакомых Станислава Черчесова и Артёма Дзюбы, и соперничество лучших бомбардиров, и много чего ещё. Но обо всём по порядку.

На пятницу вынесли матч «Крыльев Советов» с московским «Динамо». У команды Валерия Карпина появится возможность отомстить за кубковое поражение месячной давности, когда «Крылья» собрались после 0:6 от «Краснодара», сохранили нули и добились своего в серии пенальти. В таблице у обеих команд по 12 очков. Динамовцы идут по графику «ничья – поражение — победа». В Самаре тоже ждём мирный исход?

У самарцев травмированы Вадим Раков и Максим Витюгов, у москвичей дисквалифицирован Хуан Касерес. Аккуратнее нужно действовать Доминику Орозу, Ильзату Ахметову и Николаю Рассказову — у них по три жёлтые. Есть риск пропустить игру с «Рубином». Другой любопытный факт — Магомед Адиев ещё ни разу не уступал динамовцам: в сезоне-2018/2019 у него с «Анжи» ничья и победа. При том что махачкалинцы тогда вылетели. Продлится ли серия?

Субботнюю программу откроют «Ахмат» и «Акрон». «Черчесов против Дзюбы» — такие афиши появятся впервые с 2017 года, когда тренер не вызывал нападающего в сборную, а тот изображал на видео усы. У тольяттинцев восемь матчей подряд без побед — зона вылета на расстоянии одного очка. Дальше — выезд к «Зениту», где, несмотря на прошлогоднюю победу, шансов мало. Биться с «Ахматом» нужно с двойным усердием. Но без дисквалифицированного Марата Бокоева.

Правда, сами грозненцы при Черчесове в РПЛ вообще не проигрывают. И проявляют себя максимально по-волевому. Меньшинство и 0:2 с «Оренбургом»? Держите 2:2. Даже с двумя красными. «Пари НН» отыгрался? Пожалуйста, победный гол на 90+5-й минуте. Новая победа подкинет команду в первую восьмёрку, что вкупе со стартовым провалом кажется фантастикой. Продолжит ли «Ахмат» путь наверх?

Далее сыграют «Локомотив» и «Рубин». Главный вопрос здесь — собираются ли москвичи прерывать ничейную серию, которая составляет уже пять матчей? Дело «Сатурна» нулевых живёт и процветает. Причём в трёх встречах «Локо» вёл в счёте, а с «Ростовом» и «Крыльями» — даже в два мяча. И каждый раз все усилия сходили на нет в добавленное время. Казанцы тоже миролюбивы — две ничьих в трёх последних матчах. И тех, и других такой расклад едва ли устраивает.

Другая интрига — противостояние лучших бомбардиров лиги. У Алексея Батракова и Мирлинда Даку по восемь голов. Рядом нет никого. Выйдет ли кто-то вперёд? Встречу пропустит дисквалифицированный Зелимхан Бакаев. На грани риска — Сесар Монтес с Максимом Ненаховым у москвичей и Дмитрий Кабутов у казанцев.

Следом состоится южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром». Чемпионы и лидеры безумно злы после поражения в матче с «Зенитом». Но вот незадача: ростовчане-то в полнейшем порядке. Слабый старт сезона показал много их уязвимостей. А потом дончане спасли ничью с «Ахматом», обыграли ЦСКА и «Спартак» (в Кубке), не пропустили от «Балтики». Слухов об отставке Джонатана Альбы всё меньше. Если получится добыть очки и теперь, они окончательно утихнут.

«Краснодар» крайне хорош на выезде, добыл три победы и одну ничью — и ту с ЦСКА, бо́льшую часть второго тайма находясь в меньшинстве. А сейчас и добираться до других городов проще благодаря открытию местного аэропорта. Как долго продлится гостевая серия без поражений? По три предупреждения у Рустама Ятимова и Тимура Сулейманова из «Ростова» и у Дугласа Аугусто и Александра Черникова из «Краснодара». Чётвертое приведёт к бану.

Закроют субботнюю программу РПЛ «Зенит» и «Оренбург». Экс-чемпионы заберут гарантированные три очка? В 13 личных встречах у них 11 побед, одна ничья и всего одно поражение. Дома сине-бело-голубые оренбуржцев исключительно обыгрывали. Бывало, даже с перевесом в восемь мячей. Фаворит отведёт душу и вновь накидает целую охапку голов?

Дополнительный фактор за такой расклад — дисквалификация мотора «Оренбурга» Ираклия Квеквескири. Случилась она из-за симуляции Эль-Мехди Маухуба. Так динамовец неосознанно помог конкуренту. Артёма Касимова и Евгения Болотова ждёт та же участь в следующем туре, если они заработают по жёлтой. Первый, кстати, воспитанник «Зенита». Как и Данила Хотулёв. А Ду Кейрос арендован у петербуржцев. Поможет ли им дополнительная мотивация?

В воскресенье первыми сыграют ЦСКА и «Балтика» — уже классика нынешнего сезона. В недавнем матче Кубка России Андрей Талалаев выставил резерв. И это не помешало балтийцам сначала сравнять счёт, а следом успешнее исполнить пенальти — с голом вратаря Ивана Кукушкина. Теперь – основой – будет ли им проще? Наряду с «Локо» калининградцы единственные, кто пока не уступал в РПЛ. Армейцы же дома добыли три победы и ничью. Какой исход ждать здесь, совершенно неясно.

В Премьер-Лиге тем не менее статистика совершенно не за Талалаева: шесть матчей против ЦСКА и пять поражений. Единственная победа была «Ахматом» в мае 2022-го, когда армейцев тренировал Алексей Березуцкий. Фабио Челестини такого не допустит? А чья жёлтая карточка приведёт к дисквалификации? Мойзеса и Матвея Кисляка у москвичей или Кевина Андраде, Мингияна Бевеева и Ильи Петрова — у балтийцев.

Следующий матч – «Динамо» Махачкала – «Сочи». Для Игоря Осинькина дагестанцы не слишком удобны: четыре матча — три поражения. Да и кубковая ничья годичной давности ему равносильна: «Крылья» вели 3:0 и умудрились трижды пропустить, взяв своё лишь в серии пенальти. Самое время прервать серию? Ведь отставание от конкурентов уже пугающее: «Пари НН» впереди на пять очков, «Акрон» — на шесть.

Сами махачкалинцы, впрочем, тоже не могут чувствовать себя в безопасности. Их 12-е место вне зоны стыков, тем не менее дальше играть с «Балтикой» и «Краснодаром». Там разжиться очками будет как минимум не проще. Битвы внизу таблицы — самые бескомпромиссные. «Динамо» и «Сочи» это докажут? По три жёлтых у Джемала Табидзе и Абдулпаши Джабраилова с одной стороны и у Артёма Макарчука — с другой.

Завершат тур «Спартак» и «Пари НН». За последние два года команды встречались семь раз. Перевес красно-белых безоговорочный: шесть побед и ничья с общей разницей 19:4. Месяц назад, например, случились кубковые 4:0. Забил даже Роман Зобнин, что происходит крайне нечасто. Нижегородцам нечего ловить и теперь?

По сути, все матчи команды Алексея Шпилевского были гостевыми, ведь домашний стадион ремонтировали. Но официально у них четыре выезда и 0 очков. Спартаковцы же дома сильны. Да, уступили «Балтике», однако с двумя удалениями. Да, не обыграли «Зенит», но из-за нарушения процедуры исполнения пенальти. В остальном — три победы. Состоится четвёртая? Свену Каричу в любом случае нужно быть внимательным и фолить как можно реже — чтобы не словить бан за четыре жёлтые.