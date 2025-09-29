Лионель Месси — история жизни культовой звезды футбола

Лионеля Месси знают даже те, кто никогда не смотрел футбол. Его путь — это история о таланте, трудолюбии, рекордах и вдохновении для миллионов поклонников по всему миру, а может, и не только — бытует мнение, что он не с нашей планеты…

Основная информация



Место рождения: Росарио, Аргентина

Дата рождения: 24 июня 1987 года

Возраст: 38 лет

Рост и вес: 170 см и 72 кг

Семейное положение: женат, супруга — Антонелла Рокуццо, трое детей

Амплуа: нападающий (атакующий полузащитник/вингер)

Номер на футболке: 10

Где играет: «Интер Майами» (МЛС)

Детство и юность

24 июня 1987 года в большом аргентинском городе Росарио родился Лионель Андрес Месси. Семью Лионеля можно отнести к рабочему классу: отец был менеджером на металлургическом заводе, мама занималась домом и подрабатывала уборщицей на полставки. Нельзя сказать, что Лионель вырос в бедности, но точно и не в шикарных условиях.

Месси не единственный ребёнок в семье, у него двое старших братьев Родриго и Матиас и младшая сестра Мария Соль. У Лионеля есть и двоюродные братья — Эмануэль и Максимилиано Бьянкуччи, которые также стали футболистами.

Футбол появился в жизни Лионеля очень рано — уже в четыре года он начал гонять мяч. Судьбоносную роль в футбольном будущем сыграла бабушка, которая до самой смерти верила в его талант.

Именно бабушка по маминой линии Селия Куччиттини привела внука на первую тренировку в местный клуб «Грандоли», где на тот момент тренировались старшие братья Лионеля, да и в целом мальчишки старше Месси.

Отыграв два года в «Грандоли», Месси перебрался в юношескую команду «Ньюэллс Олд Бойз», в которой провёл шесть лет (с лета 1995-го по зиму 2001-го).

12-летний Лионель Месси впервые на страницах местной газеты Фото: La Capital Journal

За «Ньюэллс» молодой Месси забивал часто, а в дебютном матче отметился аж четырьмя голами. Но на этом пути его ждала серьёзная проблема: врачи диагностировали редкое заболевание — дефицит гормона роста.

Без дорогостоящего лечения парень мог толком не вырасти, что ставило под сомнение серьёзную футбольную карьеру. В стране на тот момент был кризис, и родители Лео не могли оплатить все процедуры. И только «Барселона» согласилась помочь, когда Лионелю было уже 13 лет.

Начало и расцвет футбольной карьеры

Настоящая футбольная карьера Лионеля началась в Испании в 13 лет. 17 сентября 2000 года Месси успешно прошёл просмотр в «Барселону», но только спустя три месяца (14 декабря 2000 года) стороны подписали предварительное соглашение с сине-гранатовыми… на обычной салфетке в кафе. Кстати, ту салфетку в 2024 году продали на аукционе более чем за $ 900 тыс.

«Барселона»

В академии «Ла Масия» Месси творил чудеса, уже в дебютном матче оформив покер. А в сезоне-2002/2003 стал лучшим бомбардиром — 36 голов в 30 играх.

16 ноября 2003 года Лионель впервые оказался в заявке основной команды на товарищеский матч с «Порту», и даже вышел на замену на 72-й минуте. На тот момент ему было 16 лет 4 месяца 23 дня.

Менее чем через год, 16 октября 2004 года, Месси дебютировал в Ла Лиге в дерби с «Эспаньолом», встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу его команды. В той встрече молодому вундеркинду отличиться не удалось.

Месси в «Барселоне» со Златаном Ибрагимовичем и Тьерри Анри Фото: Denis Doyle/Getty Images

Первый свой гол в испанском чемпионате Месси забил только 1 мая 2005 года в матче с «Альбасете», который «Барса» выиграла – 2:0. На тот момент Месси побил рекорд клуба и чемпионата Испании, забив самый «юный» гол – в 17 лет 10 месяцев 7 дней. Сейчас это достижение побили уже не раз. Ламин Ямаль, например, забил свой первый гол за «Барселону» в 16 лет 87 дней.

Всё что было дальше — переполненная рекордами и красивая практически во всём история. За 17 сезонов в «Барселоне» Лионель стал лучшим бомбардиром в истории клуба (672 гола в 778 матчах), выиграл 10 чемпионатов Испании, семь Кубков страны и четыре Лиги чемпионов. Также, Месси автор рекордов: 91 гол за календарный год (2012), 50 голов за один сезон Примеры (2011/2012), 477 голов и 305 голевых передач в чемпионатах Испании.

«ПСЖ»

В августе 2021 году Лионель перешёл в «ПСЖ». Месси подписал с парижанами двухлетнее соглашение с опцией продления. Зарплата сочетала фиксированную часть и мощный пакет бонусов, включая имиджевые и командные премии.

29 августа 2021 года Месси дебютировал за «ПСЖ» в выездном матче с «Реймсом». На 66-й минуте вышел на замену вместо Неймара, голевыми действиями не отметился, но парижане победили за счёт дубля Килиана Мбаппе. Это было спокойное и символическое вхождение в новую для Месси эпоху.

Первый сезон ушёл на адаптацию. После 20 лет в Барселоне Месси осваивался в иной структуре игры и новом ритме: больше вертикальных забегов, иной баланс ролей с Неймаром и Мбаппе, а также непривычные паузы из‑за микроповреждений и поздней предсезонки.

Из минусов первого сезона — меньше голов, чем ожидалось. Из плюсов — заметная польза в подыгрыше и продвижении мяча между линиями. Можно отметить дебютный гол за новую команду в Лиге чемпионов в матче с «Сити», а также сложившуюся связку с Мбаппе: Лео регулярно находил Килиана ранними разрезающими передачами.

Лионель Месси в «ПСЖ» Фото: Sebastien Muylaert/Getty Images

Второй сезон выдался куда более результативным: двузначные цифры и по голам, и по ассистам, высокая доля ключевых передач, голы ударами с линии штрафной и из‑за пределов, а также множество предголевых решений.

Месси фактически превратился в плеймейкера в тройке с Мбаппе и Неймаром: опускался ниже за мячом, нагружал правый фланг и центр, а затем нарезал передачи в зону рывков Килиана.

А вот как закончилась поездка Месси в Париж в цифрах и титулах:

две победы в чемпионате Франции за два сезона;

один Суперкубок страны;

32 гола и 35 голевых передач в 75 матчах.

«Интер Майами»

Переезд Лионеля в «Интер Майами» — это не просто трансфер, а запуск нового этапа в истории клуба и МЛС. Посудите сами: стадион забит под завязку, скачок подписок на трансляции, рост цен на билеты в разы, визиты селебрити и эффект «гастролей» в каждом городе, куда приезжает команда.

Контракт был подписан летом 2023 года до конца сезона-2025, с долей в медиаправах и коммерции лиги — стратегический кейс, а не просто зарплатный лист.

Лионель Месси в «Интер Майами» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Для «Интер Майами» и для МЛС в целом трансфер Лионеля Месси оказался не просто очередным подписанием, а быстрой капитализацией интереса и популярности. Образно говоря, если МЛС сравнить с лифтом, то Месси, нажав на кнопку, отправил лигу и свою новую команду на самый высокий этаж.

Дебютный матч, без преувеличения, выдался кинематографичный. В Кубке лиг против «Крус Асуля» Месси вышел на замену на 54-й минуте. При счёте 1:1 в самой концовке Лео заработал штрафной в удобной для себя точке, произошло это на 90+4-й минуте. Месси филигранно и на опыте реализовал его прямым ударом с 22 метров. Дэвид Бекхэм (совладелец клуба) не смог сдержать слёз. В итоге «Майами» выиграл этот турнир и забрал свой первый в истории трофей.

Вскоре к Лео присоединились старые друзья — Серхио Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес. Команда моментально получила узнаваемую математику позиций и «барселонскую» «химию».

Контракт с американским клубом ещё не закончился, поэтому Месси до сих пор блистает в МЛС и оказывает влияние на игру своим авторитетом, мастерством и, конечно же, талантом, хотя результаты у команды уже не такие ошеломительные.

Карьера в сборной Аргентины

Дебют Лионеля за главную команду Аргентины случился 17 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией. 18‑летний Месси вышел на замену и уже через минуту был удалён за отмашку — «не так мечтал», как он скажет позже, но этот эпизод стал «топливом» для следующего рывка.

1 марта 2006-го Лео забил первый гол за Аргентину в товарищеском матче с Хорватией. А 16 июня 2006 года дебютировал на ЧМ, отметился забитым мячом в ворота Сербии и Черногории и стал самым юным автором гола в истории сборной Аргентины на чемпионатах мира на тот момент.

Лионель Месси поднимает Кубок мира со сборной Аргентины Фото: Dan Mullan/Getty Images

Далее тезисно по основным событиям:

2007 год: первый финал Кубка Америки (поражение от Бразилии) — началась «серебряная» полоса в финалах.

2008 год: олимпийское золото в Пекине — важный титул и первый большой триумф Месси со страной.

2014 год: финал чемпионата мира в Бразилии, поражение в матче с Германией, но приз лучшему игроку турнира.

2015 и 2016 годы: финалы Копа Америка — морально тяжёлые два подряд поражения в матчах с Чили в сериях послематчевых пенальти. Месси на пике эмоционального давления даже объявлял о паузе в выступлениях за сборную, но позже всё-таки вернулся.

2021 год: долгожданная Копа Америка — титул с Аргентиной, финал на «Маракане» с Бразилией – момент, когда разговоры о «невыигрывающем со сборной» были закрыты.

2022 год: чемпионат мира в Катаре — турнир, где Месси провёл серию выдающихся матчей, включая финал с Францией и серию пенальти в нём.

2024 год: вторая победа в Кубке Америки — в финале обыграна сборная Колумбии – 1:0.

Месси — рекордсмен сборной Аргентины почти по всем показателям: по количеству матчей, голов и голевых передач, а его победа на ЧМ-2022 окончательно закрепила за ним статус национального героя.

Противостояние с Криштиану Роналду

Соперничество Месси и Криштиану Роналду — один из главных сюжетов XXI века в футболе. Оба игрока выступали в Ла Лиге более 10 лет, их статистика и достижения невероятны, а болельщики спорят, кто из них лучший, до сих пор. Оба системно переписывали рекорды — от количества индивидуальных призов до исторических бомбардирских отметок.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Victor Carretero/Getty Images

По голам за карьеру у Роналду преимущество: он лидирует по общему количеству забитых мячей, тогда как Месси стабильно превосходит его по созидательным метрикам и эффективности в «гол+пас на 90 минут» — два разных пути к величию, оба статистически уникальны.

Достижения и награды

В клубах:

10-кратный чемпион Испании;

семикратный обладатель Кубка Испании;

четырёхкратный победитель Лиги чемпионов;

трёхкратный победитель клубного чемпионата мира;

двукратный чемпион Франции;

обладатель Кубка лиг MLS + МХ.

В сборной:

чемпион мира;

двукратный победитель Кубка Америки;

олимпийский чемпион;

победитель Финалиссимы;

чемпион мира среди молодёжных сборных.

Индивидуальные достижения:

восемь «Золотых мячей»;

шесть «Золотых бутс»;

лучший бомбардир в истории «Барселоны», Ла Лиги и сборной Аргентины;

рекордсмен по количеству голов за календарный год;

дважды лучший игрок чемпионата мира.

Личная жизнь

Лионель Месси с семьёй Фото: Mariano Gabriel Sanchez/Getty Images

Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой знаком с детства. У пары трое детей: Тьяго, Матео и Чиро. Семья для Лионеля — главная поддержка. Он старается защищать близких от прессы и ведёт достаточно скромную и спокойную жизнь вне поля.

Любимая роль вне футбола — быть папой, который возит сыновей на тренировки и смотрит их матчи с края поля, словно рядовой родитель. Именно такой контраст между космическим уровнем на поле и обычным человеком в жизни создаёт феномен Месси вне игры — человека, для которого масштаб карьеры не отменяет простых радостей.

Жизнь Лионеля вне футбола

Месси не только футболист, но и бизнесмен. После переезда в Майами он запустил масштабные проекты, усилив и свой личный бренд, и влияние на американский спорт. Именно его контракт с «Интер Майами» стал катализатором коммерческого бума — Месси получает не только огромную зарплату, но и проценты с трансляций матчей МЛС, продаж мерча, а в клубе он закрепился не только как игрок, но и как будущий бизнес-партнёр лиги.

У аргентинца есть собственный бренд одежды The Messi, а в 2024 году он основал медиахолдинг 525 Rosario для производства телепроектов и спортивного контента. Также Месси — совладелец киберспортивной организации KRÜ Esports.

Месси пробует себя в велоиндустрии: Лионель Месси будет продавать велосипеды — Relevo

Важная веха в жизни Месси вне футбола — рекламные контракты. Лео остаётся глобальным лицом adidas, участвует в кампаниях Pepsi, Gillette, Lay’s, турецких и американских брендов, линии гаджетов и даже Hard Rock Cafe. По данным Forbes, его доход вне поля уже превышает зарплату, а общее состояние оценивается примерно в $ 850 млн.

В личных приоритетах у Лионеля важное место занимает благотворительность. Свой благотворительный фонд он открыл ещё в юности, сейчас поддерживает образовательные проекты в родной Аргентине, финансирует лечение детей, участвует в акциях ЮНИСЕФ как посол доброй воли и жертвует на спортивные школы для малообеспеченных.

Месси во время благотворительного визита в больницу Фото: Europa Press/Getty Images

Популярные вопросы по теме

Сколько зарабатывает Месси?

По разным оценкам, Месси зарабатывает более $ 50 млн в год только по контракту, плюс ещё десятки миллионов от рекламы и бизнеса ($ 130-150 млн в год).

Кто по национальности Месси?

Аргентинец. Но у него также итальянские и каталонские корни.

Что значит «анкара Месси»?

Это фраза турецкого комментатора, который воскликнул так после сольного гола Месси. Ankara здесь просто эмоция, буквально никак не переводится.

Почему Месси называют «козлом» (GOAT)?

GOAT — аббревиатура Greatest Of All Time, что означает «величайший в истории», а не животное.

Почему Месси купал Ямаля?

Это отсылка к знаменитой благотворительной фотосессии «Барселоны» и Diario Sport в декабре 2007 года. Тогда юный Лео участвовал в съёмке, а младенцем, которого он «купал» в ванночке, оказался Ламин Ямаль.

Снимок стал вирусным много лет спустя, когда Ямаль ворвался в основу «Барсы» и сборной Испании, превратив старую благотворительную сцену в почти символическую точку пересечения двух эпох.

Какой знак зодиака у Месси?

Рак.

Кто богаче – Месси или Роналду?

Состояние обоих измеряется сотнями миллионов долларов. Согласно Forbes, Роналду чуть богаче по совокупному доходу за карьеру, но оба в топе богатейших спортсменов мира.