Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 26 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 сентября 2025 года
За чем следить 26 сентября: «Бавария» — «Вердер», Криштиану против Бензема в Про-Лиге, «Локо» — «Автомобилист» — в КХЛ и Медведев в Пекине!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 8:30*: Даниил Медведев (Россия, 8) — Кэмерон Норри (Великобритания), Пекин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Интрига: поквитается ли Медведев с британцем за обидное поражение на «Ролан Гаррос»?

Даниил Медведев провёл на турнире в Ханчжоу с новым наставником Томасом Юханссоном всего два матча, после чего приехал покорять «пятисотник» в Пекине. Его первым соперником в столице Китая будет хорошо известный британец Кэмерон Норри. К началу мая этого года россиянин довёл счёт личных встреч с ним до 4-0. Произошло это во втором круге «Мастерса» в Риме, но буквально через пару недель Даниил, ведя на «Ролан Гаррос» 2:0 по сетам, умудрился проиграть Норри матч и сенсационно сойти с дистанции уже на старте ТБШ. Сумеет ли сейчас Медведев взять реванш? Победитель нового поединка далее встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

ATP. Турнирная сетка. Пекин
В чём сдал лучший российский теннисист и что ему поможет:
Медведеву нужна революция в голове. Есть ли у него шанс завоевать ещё хоть один титул?
Эксклюзив
Медведеву нужна революция в голове. Есть ли у него шанс завоевать ещё хоть один титул?

🥇🚴‍♀️🎦 12:00: ЧМ по шоссейным велогонкам, групповая гонка, мужчины до 23 лет, 164,6 км

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: непростая гонка для молодёжи

Будущие звёзды мирового спорта выйдут на старт одной из самых неудобных дистанций, где начеку нужно быть до самых последних метров. Организаторы приготовили для велосипедистов непростой маршрут групповой гонки, чья длина составила больше 160 км. Спортсменам предстоит преодолеть 11 кругов с общим набором высоты 3600 м. На финальном отрезке дистанции их ждёт подъём с уклоном в 5%. Отправится на дистанцию и россиянин Андрей Белянин. 20-летний спортсмен из Санкт-Петербурга получил 112-й стартовый номер и будет пытаться атаковать с самого конца пелотона.

Кто попал в призы командной гонки у мужчин?
Экс российский велогонщик Сиваков стал серебряным призёром ЧМ-2025 в смешанной эстафете

⚽️ 13:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Мэйчжоу Хакка», Китайская Суперлига, 26-й тур

Китай — Суперлига . 26-й тур
26 сентября 2025, пятница. 13:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Мэйчжоу Хакка
Мэйчжоу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Слуцкий исправит положение?

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с отрывом лидировал в китайской лиге. А потом что-то пошло не так: всего одна победа в последних семи матчах, и вот уже появилось трёхочковое отставание от первого места. Чтобы оно не увеличилось, нужно обыгрывать дома на данный момент худшего представителя чемпионата. Между командами состоялись семь личных встреч, и во всех победил «Шанхай». Серия продлится?

Турнирная таблица китайской Суперлиги
Последняя неудача особенно разочаровывающая:
«Шанхай» Слуцкого упустил победу над одним из лидеров чемпионата Китая на 90+10-й минуте

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карпин отомстит за кубковую неудачу?

Месяц назад «Крылья» после 0:6 от «Краснодара» не развалились и сохранили кубковые «нули» с «Динамо», чтобы победить в серии пенальти. Отомстят ли москвичи за тот результат? В Мир РПЛ они отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. Если проиграть сейчас, с чемпионскими амбициями можно будет практически распрощаться. Смазанный старт привёл к тому, что ошибаться больше нельзя.

Турнирная таблица РПЛ
Помните Кевина Кураньи? Он уверен: Карпину нужно время:
Кураньи поделился мнением о перспективах Карпина в «Динамо»

🏒 18:00: «Лада» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Лада» шестиматчевую серию поражений?

Смена главного тренера на данный момент не принесла «Ладе» никаких радикальных позитивных изменений. Стало чуть лучше по игре, но тем не менее тольяттинская команда продолжает терпеть поражения теперь уже под руководством Павла Десяткова. Общая серия неудач «Лады» достигла уже шести встреч. Сможет ли аутсайдер нынешнего сезона КХЛ прервать серию поражений в домашнем матче с «Шанхаем», который начал свою выездную серию с обидного поражения в овертайме во встрече с московским «Динамо»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что сказал Жерар Галлан после поражения китайского клуба в столице России?
Галлан – о поражении от «Динамо»: «Шанхай» хотел заработать не один балл, а два

🏒 19:00: «Локомотив» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлят ли железнодорожники победную серию?

«Локомотив» и «Автомобилист» подходят к очной встрече в совершенно противоположном состоянии. Ярославцы набрали отличный ход и одержали четыре победы подряд. Уральцы потеряли целый ряд ключевых хоккеистов, их игра развалилась, и они потерпели три поражения в последних четырёх матчах, в том числе проиграв две последние встречи. Сможет ли «Автомобилист» подобрать ключи к лидеру Запада в гостевом матче?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Что происходит в КХЛ? Как команды провели свои последние матчи:
«Локомотив» — лидер Запада, «Нефтехимик» поражает всех. Итоги дня в КХЛ
«Локомотив» — лидер Запада, «Нефтехимик» поражает всех. Итоги дня в КХЛ

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли команда Квартальнова серию побед?

Обе команды выступают нестабильным образом на старте нынешнего сезона КХЛ. Совсем недавно минский клуб впервые в чемпионате потерпел два поражения подряд, после чего выиграл два последних матча. В свою очередь, череповчане и вовсе замыкают виртуальную зону плей-офф, потерпев три поражения в последних пяти встречах. Кто окажется сильнее в очном матче?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Главный тренер минчан недоволен качеством льда на домашней арене:
«Лёд был не просто ужасный, а очень ужасный». Квартальнов — об игре с «Барысом» в Минске

⚽️ 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср», Про-Лига, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Саудовская Аравия — Про-Лига . 4-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Криштиану против Бензема

Возможно, вам ничего не скажут названия этих команд. Но если обратиться к персоналиям, противостояние заиграет яркими красками. «Аль-Иттихад» под руководством Лорана Блана представляют Карим Бензема, Н'Голо Канте, Данилу Перейра, Фабиньо, Мусса Диаби и Стивен Бергвейн. «Аль-Наср» – Криштиану Роналдо, Жоау Феликс, Садио Мане, Кингсли Коман и Иньиго Мартинес, а тренирует их Жорже Жезус. Такая битва заслуживает внимания.

Турнирная таблица Про-лиги
Настрой у Криша решительный:
«Мы хотим больше!» Роналду сделал публикацию после победы «Аль-Насра» в игре Про-Лиги

⚽️ 21:30: «Бавария» — «Вердер», Бундеслига, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Вердер
Бремен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мюнхенцы вновь покуражатся?

«Бавария» на старте сезона неудержима: семь побед в семи матчах с общей разностью 26:7. Один только Гарри Кейн настрелял 14 голов! «Вердер» станет новой жертвой? Похоже на то. Бременцы идут 14-ми в Бундеслиге. Пропустили трёшку от «Фрайбурга», четвёрку – от «Айнтрахта». 3:0, 5:0 – так закончились две последние мюнхенско-бременских встречи. Ждём яркости и от новой.

Турнирная таблица Бундеслиги
Кейн никогда не устаёт забивать:
Гарри Кейн: могу ли я забить 50-60 голов за сезон? Не ставлю никаких рамок для себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

