Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту

🎾 8:30*: Даниил Медведев (Россия, 8) — Кэмерон Норри (Великобритания), Пекин, первый круг

Интрига: поквитается ли Медведев с британцем за обидное поражение на «Ролан Гаррос»?

Даниил Медведев провёл на турнире в Ханчжоу с новым наставником Томасом Юханссоном всего два матча, после чего приехал покорять «пятисотник» в Пекине. Его первым соперником в столице Китая будет хорошо известный британец Кэмерон Норри. К началу мая этого года россиянин довёл счёт личных встреч с ним до 4-0. Произошло это во втором круге «Мастерса» в Риме, но буквально через пару недель Даниил, ведя на «Ролан Гаррос» 2:0 по сетам, умудрился проиграть Норри матч и сенсационно сойти с дистанции уже на старте ТБШ. Сумеет ли сейчас Медведев взять реванш? Победитель нового поединка далее встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

🥇🚴‍♀️🎦 12:00: ЧМ по шоссейным велогонкам, групповая гонка, мужчины до 23 лет, 164,6 км

Интрига: непростая гонка для молодёжи

Будущие звёзды мирового спорта выйдут на старт одной из самых неудобных дистанций, где начеку нужно быть до самых последних метров. Организаторы приготовили для велосипедистов непростой маршрут групповой гонки, чья длина составила больше 160 км. Спортсменам предстоит преодолеть 11 кругов с общим набором высоты 3600 м. На финальном отрезке дистанции их ждёт подъём с уклоном в 5%. Отправится на дистанцию и россиянин Андрей Белянин. 20-летний спортсмен из Санкт-Петербурга получил 112-й стартовый номер и будет пытаться атаковать с самого конца пелотона.

⚽️ 13:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Мэйчжоу Хакка», Китайская Суперлига, 26-й тур

Интрига: Слуцкий исправит положение?

«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с отрывом лидировал в китайской лиге. А потом что-то пошло не так: всего одна победа в последних семи матчах, и вот уже появилось трёхочковое отставание от первого места. Чтобы оно не увеличилось, нужно обыгрывать дома на данный момент худшего представителя чемпионата. Между командами состоялись семь личных встреч, и во всех победил «Шанхай». Серия продлится?

⚽️ 18:00: «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, РПЛ, 10-й тур

Интрига: Карпин отомстит за кубковую неудачу?

Месяц назад «Крылья» после 0:6 от «Краснодара» не развалились и сохранили кубковые «нули» с «Динамо», чтобы победить в серии пенальти. Отомстят ли москвичи за тот результат? В Мир РПЛ они отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. Если проиграть сейчас, с чемпионскими амбициями можно будет практически распрощаться. Смазанный старт привёл к тому, что ошибаться больше нельзя.

🏒 18:00: «Лада» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Лада» шестиматчевую серию поражений?

Смена главного тренера на данный момент не принесла «Ладе» никаких радикальных позитивных изменений. Стало чуть лучше по игре, но тем не менее тольяттинская команда продолжает терпеть поражения теперь уже под руководством Павла Десяткова. Общая серия неудач «Лады» достигла уже шести встреч. Сможет ли аутсайдер нынешнего сезона КХЛ прервать серию поражений в домашнем матче с «Шанхаем», который начал свою выездную серию с обидного поражения в овертайме во встрече с московским «Динамо»?

🏒 19:00: «Локомотив» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продлят ли железнодорожники победную серию?

«Локомотив» и «Автомобилист» подходят к очной встрече в совершенно противоположном состоянии. Ярославцы набрали отличный ход и одержали четыре победы подряд. Уральцы потеряли целый ряд ключевых хоккеистов, их игра развалилась, и они потерпели три поражения в последних четырёх матчах, в том числе проиграв две последние встречи. Сможет ли «Автомобилист» подобрать ключи к лидеру Запада в гостевом матче?

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продлит ли команда Квартальнова серию побед?

Обе команды выступают нестабильным образом на старте нынешнего сезона КХЛ. Совсем недавно минский клуб впервые в чемпионате потерпел два поражения подряд, после чего выиграл два последних матча. В свою очередь, череповчане и вовсе замыкают виртуальную зону плей-офф, потерпев три поражения в последних пяти встречах. Кто окажется сильнее в очном матче?

⚽️ 21:00: «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср», Про-Лига, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Криштиану против Бензема

Возможно, вам ничего не скажут названия этих команд. Но если обратиться к персоналиям, противостояние заиграет яркими красками. «Аль-Иттихад» под руководством Лорана Блана представляют Карим Бензема, Н'Голо Канте, Данилу Перейра, Фабиньо, Мусса Диаби и Стивен Бергвейн. «Аль-Наср» – Криштиану Роналдо, Жоау Феликс, Садио Мане, Кингсли Коман и Иньиго Мартинес, а тренирует их Жорже Жезус. Такая битва заслуживает внимания.

⚽️ 21:30: «Бавария» — «Вердер», Бундеслига, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мюнхенцы вновь покуражатся?

«Бавария» на старте сезона неудержима: семь побед в семи матчах с общей разностью 26:7. Один только Гарри Кейн настрелял 14 голов! «Вердер» станет новой жертвой? Похоже на то. Бременцы идут 14-ми в Бундеслиге. Пропустили трёшку от «Фрайбурга», четвёрку – от «Айнтрахта». 3:0, 5:0 – так закончились две последние мюнхенско-бременских встречи. Ждём яркости и от новой.