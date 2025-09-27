«Теперь я на правильной стороне». Обоюдная ненависть между Куртуа и «Атлетико»

Мадридское дерби — гарантия веселья. А после перехода экс-голкипера «Атлетико» Тибо Куртуа из «Челси» в «Реал» летом 2018 года стало ещё жарче. Отношение болельщиков бывшего клуба к вратарю резко испортилось. Вспоминаем хронологию карьеры бельгийца и историю конфликта с «Атлетико».

Куртуа оказался в Мадриде летом 2011 года. «Челси» приобрёл голкипера у «Генка» и сразу же отдал в долгосрочную аренду в «Атлетико». Тибо провёл в клубе три сезона: за это время мадридцы выиграли Примеру, Кубок Испании, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и дошли до финала Лиги чемпионов (но уступили «Реалу»). В сезоне-2013/2014 Куртуа также взял трофей Рикардо Саморы (вручается вратарю с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру). Всего бельгиец сыграл за «Атлетико» 154 матча, а летом 2014-го вернулся в «Челси» и заменил в старте Петра Чеха.

Интересно, что уже тогда Куртуа задумывался о переходе в «Реал». Тренер «Атлетико» Диего Симеоне призывал руководство выкупить Тибо у «Челси» за любую сумму. А бельгиец рассказывал, как мечтает сыграть в одной команде с кумиром детства Икером Касильясом. Босс «Реала» Флорентино Перес уже готовился к переговорам с «Челси». Однако лондонцы не хотели продавать Куртуа.

Тибо Куртуа в «Атлетико» Фото: David Ramos/Getty Images

Тибо провёл в Лондоне четыре года и взял с «Челси» четыре трофея: две АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги. А затем вспомнил о мечте. Контракт бельгийца с клубом истекал летом 2019 года. «Челси» планировал заключить новое соглашение заранее, однако переговоры постоянно срывались. Главная причина — сам Куртуа. Он скучал по жившей в Мадриде дочери. И тут в дело вступил Флорентино Перес. Параллельно Тибо саботировал возвращение в «Челси», не приехав в расположение клуба после отпуска. В Лондоне это расценили как предательство.

Также Куртуа обвинял руководство «Челси», что оно не сдерживает обещание: «На встрече в марте я сказал Марине (Грановской, экс-гендиректору «Челси». — Прим. «Чемпионата»), что хочу уйти. Жизнь в Лондоне и график АПЛ не позволяли регулярно видеться с детьми, которые живут в Мадриде. И она ответила, что меня отпустят, когда найдут замену. Но после чемпионата мира отъезд вдруг перестал казаться очевидным. Этого не было в соглашении».

«Челси» в итоге согласился продать Куртуа в «Реал» за € 35 млн. Настроение болельщиков «Атлетико» в отношении Тибо, очевидно, изменилось. А ещё хуже всё стало после презентации голкипера: он назвал «Реал» лучшим клубом в мире и поцеловал эмблему. Реакция от фанатов «Атлетико» последовала молниеносно: они осквернили мемориальную доску Куртуа у стадиона, разрисовав её граффити и залив пивом.

Конфликт между экс-игроком и клубом набирал обороты. Куртуа получил награду лучшему вратарю 2018-го от ФИФА, на что отреагировал Диего Симеоне: «Куртуа уехал в «Реал» и внезапно стал лучшим вратарём в мире. Когда он был в «Атлетико», то Кейлор Навас, тогда игрок «Леванте», опередил его». Тибо отвесил ответный панч: «Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным среди болельщиков. Он всегда это делает: нападает на клуб, потому что «Реал» — лучший в мире. Я играл в «Атлетико» три года. Когда всё время сражаешься с «Реалом» — лучшей командой в мире, — то говоришь популистские вещи. На чемпионате мира я был ещё игроком «Челси», а за лучшего вратаря голосовали в июле».

В феврале 2019 года «Реал» приехал в гости к «Атлетико». Перед игрой Куртуа был дипломатичен: «На улицах Мадрида я не сталкивался с агрессией. Вся ненависть — только в интернете. Мне без разницы. Если фанатам нравится оскорблять меня, пусть наслаждаются. Если болельщики «Атлетико» кинут в меня что-нибудь во время игры, это не выведет меня из равновесия. Наоборот, будет ещё больше мотивировать».

Тибо Куртуа в «Реале» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Конечно, фанаты не могли не устроить Тибо «тёплый» приём. Они забросали поле игрушечными крысами. Куртуа в ответ после встречи повернулся к болельщикам «Атлетико» и показал счёт на пальцах — 3:1 в пользу «Реала». После матча фанаты были возмущены поведением экс-вратаря. Они официально потребовали от руководства «Атлетико» убрать табличку с фамилией Куртуа с аллеи клубных легенд. Однако тогда она ещё осталась на месте.

Напряжение между Тибо и «Атлетико» никуда не пропало спустя годы после трансфера. Новая эскалация произошла после финала Лиги чемпионов — 2021/2022. «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0) и забрал трофей, Куртуа назвали лучшим игроком матча. А ещё перед игрой Тибо задел «Атлетико»: «Восемь лет назад я сыграл в своём первом финале Лиги чемпионов. Тогда я не выиграл, но надеюсь сделать это завтра. Теперь я на правильной стороне». Напомним, в финале-2014 «Атлетико» уступил «Реалу».

Ответная реакция последовала от президента «матрасников» Энрике Сересо: «Если вы [болельщики «Атлетико»] хотите снять памятную доску Куртуа, возьмите кирку, лопату и удалите её». Что было дальше? Верно, табличка пропала с окрестностей «Метрополитано». Позже «Атлетико» выступил с заявлением, в котором рассказал об изменении правил в отношении мемориальных табличек в честь экс-игроков. «Комитет пришёл к согласию и направил письмо Тибо Куртуа, посчитав, что тот не выполнил критерии сохранения своей таблички, сделав заявления, которые задели болельщиков «Атлетико», — отмечалось в сообщении.

2024 год — новый эпизод сериала. В сентябре «Реал» приехал в гости к «Атлетико». На 64-й минуте команда Карло Анчелотти открыла счёт, после чего в Куртуа полетели предметы с трибун. Тибо отпраздновал гол перед фанатским сектором «Атлетико», несколько раз выкрикнув «Vamos» в сторону трибун. Болельщики в ответ стали закидывать поле зажигалками, бутылками, электронными сигаретами и даже бутербродом в фольге. Также в сторону Куртуа прилетел мусорный пакет, который он затем отнёс за пределы поля.

Тибо Куртуа и мусорный пакет Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Судья Матео Бускетс остановил матч на 10 минут. Успокаивать болельщиков пришлось игрокам «Атлетико»: Хосе Мария Хименес и Коке подошли к трибунам, но в ответ услышали, что в беспорядках виноват Куртуа, спровоцировавший фанатов. Позже подключился и Диего Симеоне. В итоге матч продолжился спустя время. А эмоции помогли «Атлетико»: команда забила ответный мяч «Реалу» на 90+5-й минуте и вырвала ничью.

После встречи Симеоне отметил, что клубу «не нужны такие болельщики на трибуне» и руководство «Атлетико» «должно принимать решения». Но также Диего обвинил в провокации Куртуа: «Совсем не помогает, когда мы провоцируем людей и они злятся. У них не остаётся другого выхода, хоть это и неправильно. Следует быть спокойнее и знать, в каких ситуациях можно праздновать гол перед трибунами. Люди злятся не сами по себе, они злятся из-за чего-то. Я не оправдываю то, что болельщики делали, однако… нужно делать больше, чтобы такого не происходило».

Последняя громкая история произошла после ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов на «Метрополитано». «Реал» обыграл «Атлетико» в серии послематчевых пенальти (0:1, 4:2 пен.) и прошёл в четвертьфинал. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал 11-метровый в исполнении Хулиана Альвареса: судья посчитал, что аргентинец задел вторую ногу в момент удара, и не засчитал его гол. После матча Диего Симеоне критиковал арбитра, а Куртуа — тренера «Атлетико».

Тибо Куртуа голкипер «Реала» «Я уже устал от того, что «Атлетико» постоянно плачет по поводу судейства. Арбитр не подсуживает ни одной из команд, ни в Испании, ни в Европе. Думаю, они всё видели чётко, поэтому и дали свисток. Люди могут и ошибаться, но они всё чётко видели. Если вы побеждаете 1:0 с первой минуты и не можете забить второй мяч, то это ваша вина».

В ответ выступил президент «Атлетико» Сересо: «Куртуа — это особый случай. Ему стоит быть благодарным «Атлетико», где он выступал четыре года и брал трофеи, и помалкивать. Мы джентльмены, нам незачем делать что-либо, что идёт вразрез с нашими принципами. Куртуа следует закрыть рот и помалкивать. Он прекрасный вратарь, это все признают, в том числе мы. И мы помним, что он провёл у нас четыре прекрасных года без каких-либо проблем. Ему нужно продолжать вести себя именно так, как он вёл себя в «Атлетико».

Сегодня Куртуа снова сыграет в гостях с бывшим клубом. Нет сомнений, что и сейчас бельгийца ждут не самые приятные 90 минут.