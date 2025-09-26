«Мы — не команда. Я очень разочарован всеми». Как сенсационная «Жирона» скатилась на дно

В прошлом году каталонская команда попала в топ-3 и сыграла в Лиге чемпионов, а теперь борется за выживание.

После шести туров в чемпионате Испании ожидаемые лидеры, но неожиданный аутсайдер. Ещё в прошлом сезоне «Жирона» играла в Лиге чемпионов, а теперь занимает, последнее, 20-е место в Примере. Ещё не так давно её тренера Мичела называли будущим преемником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», поскольку каталонский клуб принадлежит City Group, а теперь 49-летний уроженец Мадрида думает не о повышении, а о возможной отставке. У «Жироны» нет побед – она стартовала с поражений от «Райо Вальекано» (1:3), «Вильярреала» (0:5), «Севильи» (0:2) и «Леванте» (0:4), кроме того, дважды сыграла вничью с одинаковым счётом 1:1 – с «Сельтой» и «Атлетиком». Что же случилось с командой, которая влюбила в себя многих болельщиков в сезоне-2023/2024?

Во-первых, от той «Жироны», которая финишировала третьей в Примере полтора года назад, мало что осталось. Многие игроки, составлявшие костяк «бронзовой» команды, разлетелись по миру. Ещё в прошлое межсезонье из каталонского клуба ушли его лучший бомбардир Артём Довбик (в «Рому» за € 30,5 млн), лучший ассистент Савио (вернулся после аренды в «Труа» и был продан в «Манчестер Сити» за € 25 млн), Алеш Гарсия («Байер», € 18 млн), Эрик Гарсия (вернулся после аренды в «Барселону») и Ян Коуто (вернулся после аренды в «Манчестер Сити»), а летом 2025-го в этот список добавились Мигель Гутьеррес («Наполи», € 18 млн) и Янхель Эррера («Реал Сосьедад», € 11 млн). Вдобавок некоторые важные, но возрастные игроки «Жироны», мягко говоря, не помолодели: забивавшему важные голы форварду Кристиану Стуани уже 38 лет, защитникам Дейли Блинду и Давиду Лопесу – по 35, а форварду Кристиану Порту – 33. В общем, Мичел вынужден был, по сути, строить новую команду.

Спад начался у «Жироны» в прошлом сезоне. Хотя первый круг того чемпионата она завершила в топ-8, финишировали каталонцы на 16-м месте. В одном очке от зоны вылета. Ниже были только «Севилья» и три неудачника, отправившиеся в Сегунду. Если брать результаты второго круга, то хуже «Жироны» выступили лишь «Лас-Пальмас» и «Вальядолид».

Погнавшись за несколькими зайцами, Мичел и его команда сами превратились из охотников в жертву. В Лиге чемпионов «Жирона» сыграла просто ужасно – семь поражений в восьми турах, одна-единственная победа в матче с братиславским «Слованом» (2:0) и 33-е место в общем зачёте. В Кубке Испании команда тоже не зашла далеко.

Мичел Санчес Фото: Alex Caparros/Getty Images

Нельзя сказать, что в «Жироне» не пытались компенсировать потери. Заработав за последние три окна € 115,8 млн на трансферах «на выход», каталонский клуб потратил на новичков € 73,4 млн. Подписывались известные или перспективные игроки. В частности, в команду Мичела влились защитник Ладислав Крейчи из пражской «Спарты», полузащитники Донни ван де Бек из «Манчестер Юнайтед», Артур Мело из «Ювентуса», Брайан Хиль из «Тоттенхэма» и нападающий Абель Руис из «Браги». Вернулся из «Барселоны» опорник Ориоль Ромеу. Покупка молодого вингера Ясера Асприльи из «Уотфорда» за € 18 млн евро и вовсе стала рекордной в истории «Жироны». Нынешним летом состав недавнего участника Лиги чемпионов пополнили бывшие игроки «Атлетико» – прекрасно знакомый нам экс-зенитовец Аксель Витсель и Тома Лемар, а также финалист ЧМ-2018 хорватский голкипер Доминик Ливакович из «Фенербахче» и другие.

Однако далеко не все новички доказали, что «Жирона» не ошиблась с ними. А прежняя «химия» пропала, и вернуть её у Мичела до сих пор не получается. Вдобавок травмы сыпались одна за другой. О чём говорить, если в минувшем сезоне Примеры больше 10 результативных действий по системе «гол+пас» у каталонцев оформил только «старичок» Стуани?

В общем-то, такое бывает нередко. Записной середняк или аутсайдер выстреливает в одном сезоне, а потом, широко шагнув, рвёт штаны. По совокупности причин: лидеров клуба разбирают, соперники настраиваются как на топ-команду, вдобавок захлёстывает эйфория от успеха либо просто нет таких эмоций, как годом ранее. И усилий тренера, даже если он работает не меньше или больше, чем раньше, уже недостаточно, чтобы остановить этот спад, справиться с кризисом. Но, конечно, вернуться в Сегунду спустя четыре года – это будет всем провалам провал!

По забитым мячам «Жирона» на сегодняшний день предпоследняя в Примере – их всего три. По пропущенным – худшая (16). Статистика свидетельствует, что сейчас проблемы в обороне должны пугать Мичела больше, чем в атаке. Если по среднему количеству ударов и попаданий в створ «Жирона» ближе к середине таблицы, то по допущенным действительно одна из слабейших в чемпионате Испании. Соперники каталонцев наносят в среднем 16,3 удара, а в створ – 5,1. При этом «Жирона» пока не встречалась с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Что же будет против топов?

Ещё на финише прошлого сезона Мичел, рассуждая о кризисе «Жироны», признавался:

«Это не футбольная проблема, а ментальная, потому что я убеждён в качестве моей команды. Мы команда, которая способна играть хорошо. Однако нам не хватает духа. Нам недостаёт веры в то, что мы может победить соперника. Иногда сложившаяся ситуация берёт верх над нами».

А вот в конце августа, на фоне неудачного старта в сезоне-2025/2026, Мичел резко выдал: «Мы – не команда. Это мой худший момент в тренерской карьере. Я очень разочарован всеми. Клуб тоже несёт ответственность. Если ты разрешаешь уйти шести-семи игрокам, они не будут сфокусированы на команде. Я верю в проект, но не знаю, решил ли кто-то его начать».

Какой-либо реакции со стороны боссов «Жироны» во главе с председателем совета директоров клуба Пере Гвардиолой (братом Пепа и футбольным агентом) на слова Мичела пока нет. Испанские СМИ пишут, что болельщики каталонской команды всё активнее выражают недовольство руководством и трансферной политикой. Прежней атмосферы единения больше нет.