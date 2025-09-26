Скидки
Главная Футбол Статьи

Жирона – Эспаньол, 26 сентября 2025, чемпионат Испании: причины кризиса Жироны – трансферы, заявление тренера Мичела

«Мы — не команда. Я очень разочарован всеми». Как сенсационная «Жирона» скатилась на дно
Анатолий Романов
Превью «Жирона» – «Эспаньол»
Аудио-версия:
Комментарии
В прошлом году каталонская команда попала в топ-3 и сыграла в Лиге чемпионов, а теперь борется за выживание.

После шести туров в чемпионате Испании ожидаемые лидеры, но неожиданный аутсайдер. Ещё в прошлом сезоне «Жирона» играла в Лиге чемпионов, а теперь занимает, последнее, 20-е место в Примере. Ещё не так давно её тренера Мичела называли будущим преемником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», поскольку каталонский клуб принадлежит City Group, а теперь 49-летний уроженец Мадрида думает не о повышении, а о возможной отставке. У «Жироны» нет побед – она стартовала с поражений от «Райо Вальекано» (1:3), «Вильярреала» (0:5), «Севильи» (0:2) и «Леванте» (0:4), кроме того, дважды сыграла вничью с одинаковым счётом 1:1 – с «Сельтой» и «Атлетиком». Что же случилось с командой, которая влюбила в себя многих болельщиков в сезоне-2023/2024?

Во-первых, от той «Жироны», которая финишировала третьей в Примере полтора года назад, мало что осталось. Многие игроки, составлявшие костяк «бронзовой» команды, разлетелись по миру. Ещё в прошлое межсезонье из каталонского клуба ушли его лучший бомбардир Артём Довбик (в «Рому» за € 30,5 млн), лучший ассистент Савио (вернулся после аренды в «Труа» и был продан в «Манчестер Сити» за € 25 млн), Алеш Гарсия («Байер», € 18 млн), Эрик Гарсия (вернулся после аренды в «Барселону») и Ян Коуто (вернулся после аренды в «Манчестер Сити»), а летом 2025-го в этот список добавились Мигель Гутьеррес («Наполи», € 18 млн) и Янхель Эррера («Реал Сосьедад», € 11 млн). Вдобавок некоторые важные, но возрастные игроки «Жироны», мягко говоря, не помолодели: забивавшему важные голы форварду Кристиану Стуани уже 38 лет, защитникам Дейли Блинду и Давиду Лопесу – по 35, а форварду Кристиану Порту – 33. В общем, Мичел вынужден был, по сути, строить новую команду.

Спад начался у «Жироны» в прошлом сезоне. Хотя первый круг того чемпионата она завершила в топ-8, финишировали каталонцы на 16-м месте. В одном очке от зоны вылета. Ниже были только «Севилья» и три неудачника, отправившиеся в Сегунду. Если брать результаты второго круга, то хуже «Жироны» выступили лишь «Лас-Пальмас» и «Вальядолид».

Погнавшись за несколькими зайцами, Мичел и его команда сами превратились из охотников в жертву. В Лиге чемпионов «Жирона» сыграла просто ужасно – семь поражений в восьми турах, одна-единственная победа в матче с братиславским «Слованом» (2:0) и 33-е место в общем зачёте. В Кубке Испании команда тоже не зашла далеко.

Мичел Санчес

Мичел Санчес

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Нельзя сказать, что в «Жироне» не пытались компенсировать потери. Заработав за последние три окна € 115,8 млн на трансферах «на выход», каталонский клуб потратил на новичков € 73,4 млн. Подписывались известные или перспективные игроки. В частности, в команду Мичела влились защитник Ладислав Крейчи из пражской «Спарты», полузащитники Донни ван де Бек из «Манчестер Юнайтед», Артур Мело из «Ювентуса», Брайан Хиль из «Тоттенхэма» и нападающий Абель Руис из «Браги». Вернулся из «Барселоны» опорник Ориоль Ромеу. Покупка молодого вингера Ясера Асприльи из «Уотфорда» за € 18 млн евро и вовсе стала рекордной в истории «Жироны». Нынешним летом состав недавнего участника Лиги чемпионов пополнили бывшие игроки «Атлетико» – прекрасно знакомый нам экс-зенитовец Аксель Витсель и Тома Лемар, а также финалист ЧМ-2018 хорватский голкипер Доминик Ливакович из «Фенербахче» и другие.

Однако далеко не все новички доказали, что «Жирона» не ошиблась с ними. А прежняя «химия» пропала, и вернуть её у Мичела до сих пор не получается. Вдобавок травмы сыпались одна за другой. О чём говорить, если в минувшем сезоне Примеры больше 10 результативных действий по системе «гол+пас» у каталонцев оформил только «старичок» Стуани?

В общем-то, такое бывает нередко. Записной середняк или аутсайдер выстреливает в одном сезоне, а потом, широко шагнув, рвёт штаны. По совокупности причин: лидеров клуба разбирают, соперники настраиваются как на топ-команду, вдобавок захлёстывает эйфория от успеха либо просто нет таких эмоций, как годом ранее. И усилий тренера, даже если он работает не меньше или больше, чем раньше, уже недостаточно, чтобы остановить этот спад, справиться с кризисом. Но, конечно, вернуться в Сегунду спустя четыре года – это будет всем провалам провал!

А главный каталонский клуб до сих пор не может вернуться на свой стадион:
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»

По забитым мячам «Жирона» на сегодняшний день предпоследняя в Примере – их всего три. По пропущенным – худшая (16). Статистика свидетельствует, что сейчас проблемы в обороне должны пугать Мичела больше, чем в атаке. Если по среднему количеству ударов и попаданий в створ «Жирона» ближе к середине таблицы, то по допущенным действительно одна из слабейших в чемпионате Испании. Соперники каталонцев наносят в среднем 16,3 удара, а в створ – 5,1. При этом «Жирона» пока не встречалась с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико». Что же будет против топов?

Ещё на финише прошлого сезона Мичел, рассуждая о кризисе «Жироны», признавался:

«Это не футбольная проблема, а ментальная, потому что я убеждён в качестве моей команды. Мы команда, которая способна играть хорошо. Однако нам не хватает духа. Нам недостаёт веры в то, что мы может победить соперника. Иногда сложившаяся ситуация берёт верх над нами».

ФК Жирона Подробнее

А вот в конце августа, на фоне неудачного старта в сезоне-2025/2026, Мичел резко выдал: «Мы – не команда. Это мой худший момент в тренерской карьере. Я очень разочарован всеми. Клуб тоже несёт ответственность. Если ты разрешаешь уйти шести-семи игрокам, они не будут сфокусированы на команде. Я верю в проект, но не знаю, решил ли кто-то его начать».

Какой-либо реакции со стороны боссов «Жироны» во главе с председателем совета директоров клуба Пере Гвардиолой (братом Пепа и футбольным агентом) на слова Мичела пока нет. Испанские СМИ пишут, что болельщики каталонской команды всё активнее выражают недовольство руководством и трансферной политикой. Прежней атмосферы единения больше нет.

