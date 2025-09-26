Вылет лидера Первой лиги, крах медиаклубов и гнев Смолова. Итоги 1/32 финала Кубка России

В Fonbet Кубке России состоялись матчи 1/32 финала. Победившим клубам остаётся всего два раунда до встреч с представителями РПЛ! Кто прошёл дальше? И как дела у медиа- и любительских команд? Рассказываем.

Любительский клуб с эмблемой в стиле «Атлетико» уступил «Уралу»

ПСК — клуб из станицы Динская Краснодарского края. Команда впервые добралась до четвёртого раунда Кубка. Самое интересное — это эмблема ПСК, сильно напоминающая эмблему мадридского «Атлетико». В 1/32 финала южане попали на «Урал». Екатеринбуржцы были безоговорочными фаворитами пары и ожидаемо одержали победу. Хотя хозяева оказали серьёзное сопротивление «Уралу»: до самой концовки встречи оставался минимальный разрыв в счёте. Но в итоге команда Мирослава Ромащенко прошла в следующий раунд.

ПСК — «Урал» Фото: ФК ПСК

Смолов не помог «БроукБойз»

Чемпионы пятого сезона Медиалиги «БроукБойз» в 1/32 финала попали на саратовский «Сокол». И на этом сказка медиафутбольного клуба закончилась. «Сокол» забил два безответных мяча в ворота команды Дмитрия Кузнецова. Не помогли «Броукам» и несколько экс-игроков РПЛ: Евгений Макеев, Павел Яковлев, Антон Соснин и Фёдор Смолов.

При этом в перерыве, когда счёт ещё был 1:0, Смолов выдал гневный монолог в раздевалке, назвав соперника «дровами», которые «ничего не умеют». Впрочем, мотивационный ход не сработал.

Ожидаемые победы клубов Первой лиги

Большинство представителей Лиги PARI прошли в 1/16 финала. Хотя не всем удалось сделать это без проблем. Например, «Факел» и «Нефтехимик» обыграли соперников только в серии послематчевых пенальти.

Один из лидеров Первой лиги «Челябинск» с трудом прошёл «Иркутск». По ходу встречи челябинцы уступали, а победный мяч забили только на 90+1-й минуте.

«Чайка» занимает последнее, 18-е место в Первой лиге. Однако команде из Песчанокопского хватило ресурсов для победы в матче со «Знаменем Труда».

А «Торпедо», «Шинник», «Черноморец» и тульский «Арсенал» шагнули в пятый раунд, одержав уверенные победы.

«Родина» учинила разгром в Хабаровске

Одна из самых интересных пар в 1/32 финала — «СКА-Хабаровск» – «Родина». В турнирной таблице Первой лиги клубы занимают 11-е и 7-е места соответственно, между ними всего три очка. Однако в Кубке «Родина» разгромила соперника в Хабаровске, забив три мяча ещё в первом тайме.

Игроки ФК «Родина» Фото: ФК «Родина»

Вторая лига удивила

Сразу два представителя Второй лиги прошли клубы из Первой лиги. Представитель группы «Золото» «Велес» одержал победу в матче с «Ротором».

А выступающая во Второй лиге «Б» «Кубань Холдинг» в эпичной серии пенальти прошла ульяновскую «Волгу».

«Амкал» и Кубок России — всё

«Амкал» на протяжении трёх раундов Кубка России выдавал перформансы. В первом раунде медиаклуб выпустил блогеров и певцов. Далее «Амкал» поставил рекорд с самым молодым (Виталий Гончаров, 14 лет) и высоким (Павел Подкользин, 226 см) игроками в истории турнира. В 1/64 финала на поле вышел экс-председатель правления «Зенита» Александр Медведев (70 лет) и стал самым возрастным футболистом.

А в четвёртом раунде «Амкал» попал на «Енисей» и позвал сыграть президента Медиалиги Николая Осипова. Руководитель МФЛ провёл на поле 25 минут.

Игроки «Амкала» Фото: РФС

Всё самое интересное произошло во втором тайме. На 53-й минуте счёт открыл «Енисей». Далее «Амкал» искал свой момент — и нашёл! На 78-й минуте Алексей Самылин нанёс шикарный дальний удар в девятку. Но удержать ничью у медиаклуба не вышло: в концовке Астемир Хашкулов завершил быструю атаку «Енисея» и принёс красноярцам победу. «Амкал» не смог обновить рекорд для медийных команд и остановился на стадии 1/32 финала.

Любительский клуб из Кирова прошёл «Уфу». Но вряд ли сыграет в Кубке дальше

«Фанком» установил рекорд Кубка России — до этого никто из любителей не добирался до 1/32 финала. В четвёртом раунде клуб из Кирова разобрался с «Уфой» в серии пенальти – 1:1, 5:3 пен.

Однако счастливая история «Фанкома» может оборваться даже после победы. На 68-й минуте на поле вышел Артём Федчук. Оказалось, что ему нельзя играть в официальных соревнованиях под эгидой РФС. Летом 2021-го Федчук подписал контракт с «Чайкой», но через месяц с небольшим самовольно покинул клуб вместе с полузащитником Маратом Апшацевым. Никаких законных причин для расторжения соглашений у футболистов не было. «Чайка» обратилась в Палату по разрешению споров РФС, однако не добилась решения в свою пользу.

Но затем клуб обратился в CAS (Спортивный арбитражный суд). Иск по Федчуку отправился в Лозанну 29 декабря 2021 года, по Апшацеву — 31 марта 2022-го. 14 июля 2023 года в офис «Чайки» пришло письмо от CAS, который встал на сторону клуба. Решения Палаты по разрешению споров РФС были признаны неправомерными.

Артём Федчук Фото: ФК «Фанком»

Федчук и Апшацев должны были выплатить «Чайке» компенсации за расторжение контрактов без уважительной причины, а также частично покрыть юридические расходы. Апшацев погасил долг в 10 млн рублей и сейчас выступает за «Рубин». Федчук отказался это сделать.

Сначала игрока дисквалифицировали на полгода. Потом — ещё на год. 11 апреля 2025 года КДК РФС вынес новое решение: Федчуку запретили участвовать во всех соревнованиях под эгидой РФС до тех пор, пока «Чайка» не получит компенсацию.

Интересно, что Федчук появлялся на поле во всех предыдущих встречах «Фанкома» в Кубке. Согласно регламенту, соперники могли подать протест в РФС в течение 72 часов после матча. Но никто этого не сделал. А тренер «Уфы» Омари Тетрадзе сообщил, что его клуб протест подаст. И, вероятно, «Фанком» отдаст место в 1/16 финала уфимцам.

Лидирующий в Первой лиге «Спартак» не справился с «КАМАЗом»

Костромской «Спартак» поднялся из Второй лиги в Первую и сразу же стал лидером дивизиона. После 11 туров команда набрала 26 очков и неожиданно забралась на первое место. Но в Кубке России у «Спартака» выступление получилось не таким успешным. В 1/32 финала в Набережных Челнах костромичи уступили «КАМАЗу». Основное время завершилось вничью — 0:0. А в серии пенальти всё решил сейв Евгения Замерца, отразившего удар полузащитника «Спартака» Ивана Кудряшова.

Пары пятого раунда

Игры 1/16 финала Кубка России состоятся 14-16 октября.