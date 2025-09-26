Скидки
Кубок России – 2025/2026, итоги 1/32 финала: как выступили Амкал, БроукБойз, Торпедо, Урал, Факел, Арсенал, Ротор, скандал, сетка

Вылет лидера Первой лиги, крах медиаклубов и гнев Смолова. Итоги 1/32 финала Кубка России
Никита Паглазов
Кубок России – 2025/2026, итоги 1/32 финала
Аудио-версия:
Комментарии
Любительский «Фанком» прошёл «Уфу», но вряд ли сыграет дальше.

В Fonbet Кубке России состоялись матчи 1/32 финала. Победившим клубам остаётся всего два раунда до встреч с представителями РПЛ! Кто прошёл дальше? И как дела у медиа- и любительских команд? Рассказываем.

Любительский клуб с эмблемой в стиле «Атлетико» уступил «Уралу»

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
ПСК
Динская
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Морозов – 30'     0:2 Бондарев – 36'     1:2 Козенов – 39'    

ПСК — клуб из станицы Динская Краснодарского края. Команда впервые добралась до четвёртого раунда Кубка. Самое интересное — это эмблема ПСК, сильно напоминающая эмблему мадридского «Атлетико». В 1/32 финала южане попали на «Урал». Екатеринбуржцы были безоговорочными фаворитами пары и ожидаемо одержали победу. Хотя хозяева оказали серьёзное сопротивление «Уралу»: до самой концовки встречи оставался минимальный разрыв в счёте. Но в итоге команда Мирослава Ромащенко прошла в следующий раунд.

ПСК — «Урал»

ПСК — «Урал»

Фото: ФК ПСК

Смолов не помог «БроукБойз»

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

Чемпионы пятого сезона Медиалиги «БроукБойз» в 1/32 финала попали на саратовский «Сокол». И на этом сказка медиафутбольного клуба закончилась. «Сокол» забил два безответных мяча в ворота команды Дмитрия Кузнецова. Не помогли «Броукам» и несколько экс-игроков РПЛ: Евгений Макеев, Павел Яковлев, Антон Соснин и Фёдор Смолов.

При этом в перерыве, когда счёт ещё был 1:0, Смолов выдал гневный монолог в раздевалке, назвав соперника «дровами», которые «ничего не умеют». Впрочем, мотивационный ход не сработал.

Зато потом Фёдор остыл:
Смолов — об игре за «БроукБойз»: это была классная история. Спасибо. Нас не сломать!

Ожидаемые победы клубов Первой лиги

Большинство представителей Лиги PARI прошли в 1/16 финала. Хотя не всем удалось сделать это без проблем. Например, «Факел» и «Нефтехимик» обыграли соперников только в серии послематчевых пенальти.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
1 : 1
1 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Азаров – 13'     1:1 Чихрадзе – 47'    
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Лесников – 33'     1:1 Машуков – 37'    

Один из лидеров Первой лиги «Челябинск» с трудом прошёл «Иркутск». По ходу встречи челябинцы уступали, а победный мяч забили только на 90+1-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 14:00 МСК
Иркутск
Иркутск
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Луташев – 2'     1:1 Носов – 4'     2:1 Яковлев – 27'     2:2 Урванцев – 56'     2:3 Чемасов – 90+2'    

«Чайка» занимает последнее, 18-е место в Первой лиге. Однако команде из Песчанокопского хватило ресурсов для победы в матче со «Знаменем Труда».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:30 МСК
Знамя Труда
Орехово-Зуево
Окончен
0 : 1
Чайка
Песчанокопское
0:1 Соколов – 12'    

А «Торпедо», «Шинник», «Черноморец» и тульский «Арсенал» шагнули в пятый раунд, одержав уверенные победы.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Кристалл-МЭЗТ
Борисоглебск
Окончен
1 : 3
Торпедо М
Москва
0:1 Шитов – 15'     0:2 Шитов – 16'     1:2 Никитин – 78'     1:3 Галоян – 90+1'    
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 16:00 МСК
Череповец
Череповец
Окончен
1 : 4
Шинник
Ярославль
0:1 Порохов – 38'     1:1 Андреев – 51'     1:2 Стефанович – 74'     1:3 Стефанович – 85'     1:4 Шипунов – 90+1'    
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 14:00 МСК
Астрахань
Астрахань
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Ложкин – 12'     0:2 Сутугин – 64'    
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Волна
Нижегородская область
Окончен
0 : 3
Арсенал Т
Тула
0:1 Трошечкин – 30'     0:2 Аванесян – 34'     0:3 Богданец – 84'    

«Родина» учинила разгром в Хабаровске

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Родина
Москва
0:1 Корян – 2'     0:2 Князев – 11'     0:3 Маркитесов – 42'    

Одна из самых интересных пар в 1/32 финала — «СКА-Хабаровск» – «Родина». В турнирной таблице Первой лиги клубы занимают 11-е и 7-е места соответственно, между ними всего три очка. Однако в Кубке «Родина» разгромила соперника в Хабаровске, забив три мяча ещё в первом тайме.

Игроки ФК «Родина»

Игроки ФК «Родина»

Фото: ФК «Родина»

Вторая лига удивила

Сразу два представителя Второй лиги прошли клубы из Первой лиги. Представитель группы «Золото» «Велес» одержал победу в матче с «Ротором».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 14:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Ковальков – 20'     1:1 Лаврищев – 22'     2:1 Гелоян – 73'    

А выступающая во Второй лиге «Б» «Кубань Холдинг» в эпичной серии пенальти прошла ульяновскую «Волгу».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 15:00 МСК
Кубань Холдинг
Павловская
Окончен
2 : 2
8 : 7
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Попов – 10'     1:1 Яковлев – 48'     1:2 Каменщиков – 50'     2:2 Михайлов – 56'    

«Амкал» и Кубок России — всё

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Погосов – 53'     1:1 Самылин – 78'     1:2 Хашкулов – 87'    
Удаления: Сабуа – 90+6' / нет

«Амкал» на протяжении трёх раундов Кубка России выдавал перформансы. В первом раунде медиаклуб выпустил блогеров и певцов. Далее «Амкал» поставил рекорд с самым молодым (Виталий Гончаров, 14 лет) и высоким (Павел Подкользин, 226 см) игроками в истории турнира. В 1/64 финала на поле вышел экс-председатель правления «Зенита» Александр Медведев (70 лет) и стал самым возрастным футболистом.

А в четвёртом раунде «Амкал» попал на «Енисей» и позвал сыграть президента Медиалиги Николая Осипова. Руководитель МФЛ провёл на поле 25 минут.

Игроки «Амкала»

Игроки «Амкала»

Фото: РФС

Всё самое интересное произошло во втором тайме. На 53-й минуте счёт открыл «Енисей». Далее «Амкал» искал свой момент — и нашёл! На 78-й минуте Алексей Самылин нанёс шикарный дальний удар в девятку. Но удержать ничью у медиаклуба не вышло: в концовке Астемир Хашкулов завершил быструю атаку «Енисея» и принёс красноярцам победу. «Амкал» не смог обновить рекорд для медийных команд и остановился на стадии 1/32 финала.

ФК Амкал Подробнее

Любительский клуб из Кирова прошёл «Уфу». Но вряд ли сыграет в Кубке дальше

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Фанком» установил рекорд Кубка России — до этого никто из любителей не добирался до 1/32 финала. В четвёртом раунде клуб из Кирова разобрался с «Уфой» в серии пенальти – 1:1, 5:3 пен.

Однако счастливая история «Фанкома» может оборваться даже после победы. На 68-й минуте на поле вышел Артём Федчук. Оказалось, что ему нельзя играть в официальных соревнованиях под эгидой РФС. Летом 2021-го Федчук подписал контракт с «Чайкой», но через месяц с небольшим самовольно покинул клуб вместе с полузащитником Маратом Апшацевым. Никаких законных причин для расторжения соглашений у футболистов не было. «Чайка» обратилась в Палату по разрешению споров РФС, однако не добилась решения в свою пользу.

Но затем клуб обратился в CAS (Спортивный арбитражный суд). Иск по Федчуку отправился в Лозанну 29 декабря 2021 года, по Апшацеву — 31 марта 2022-го. 14 июля 2023 года в офис «Чайки» пришло письмо от CAS, который встал на сторону клуба. Решения Палаты по разрешению споров РФС были признаны неправомерными.

Артём Федчук

Артём Федчук

Фото: ФК «Фанком»

Федчук и Апшацев должны были выплатить «Чайке» компенсации за расторжение контрактов без уважительной причины, а также частично покрыть юридические расходы. Апшацев погасил долг в 10 млн рублей и сейчас выступает за «Рубин». Федчук отказался это сделать.

Сначала игрока дисквалифицировали на полгода. Потом — ещё на год. 11 апреля 2025 года КДК РФС вынес новое решение: Федчуку запретили участвовать во всех соревнованиях под эгидой РФС до тех пор, пока «Чайка» не получит компенсацию.

Интересно, что Федчук появлялся на поле во всех предыдущих встречах «Фанкома» в Кубке. Согласно регламенту, соперники могли подать протест в РФС в течение 72 часов после матча. Но никто этого не сделал. А тренер «Уфы» Омари Тетрадзе сообщил, что его клуб протест подаст. И, вероятно, «Фанком» отдаст место в 1/16 финала уфимцам.

Вспоминаем скандал, из-за которого всё и началось:
Скандал в российском футболе! За договорные матчи клуб впервые отправили в низшую лигу
Скандал в российском футболе! За договорные матчи клуб впервые отправили в низшую лигу

Лидирующий в Первой лиге «Спартак» не справился с «КАМАЗом»

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 0
5 : 4
Спартак Кс
Кострома
Удаления: нет / Чиканчи – 90'

Костромской «Спартак» поднялся из Второй лиги в Первую и сразу же стал лидером дивизиона. После 11 туров команда набрала 26 очков и неожиданно забралась на первое место. Но в Кубке России у «Спартака» выступление получилось не таким успешным. В 1/32 финала в Набережных Челнах костромичи уступили «КАМАЗу». Основное время завершилось вничью — 0:0. А в серии пенальти всё решил сейв Евгения Замерца, отразившего удар полузащитника «Спартака» Ивана Кудряшова.

Интервью «Чемпионата» с футболистом «Спартака»:
Самый забивной защитник России играет в Костроме. Статистика — чума, и это без пенальти!
Самый забивной защитник России играет в Костроме. Статистика — чума, и это без пенальти!

Пары пятого раунда

Игры 1/16 финала Кубка России состоятся 14-16 октября.

  • «Факел» — «Урал»;
  • «Арсенал» — «Сокол»;
  • «Родина» — «Челябинск»;
  • «Черноморец» — «Кубань Холдинг»;
  • «Торпедо» — «Велес»;
  • «Шинник» — «Нефтехимик»;
  • «Енисей» — «Фанком» (или «Уфа» в случае удовлетворения протеста);
  • «КАМАЗ» — «Чайка».
