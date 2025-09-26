Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига Европы, обзор матчей 1-го тура общего этапа, 25 сентября 2025, голы, Лион, Астон Вилла, Порту, Болонья, Лилль, Сельта

Герой Жиру, конец серии Эмери и дикие развязки на последних секундах. Яркий вечер в ЛЕ!
Никита Паглазов
Лига Европы, обзор матчей 1-го тура
Аудио-версия:
Комментарии
Бывший клуб Черчесова спасся на 90+4-й минуте, а «Штутгарт» и «Лион» добыли ожидаемые три очка.

25 сентября состоялся второй игровой день 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В турнире стартовало ещё 18 команд. Всё самое важное об итогах прошедших матчей — в нашем дайджесте.

А вот что произошло во вчерашних встречах:
Величие Антони, провал Тедеско и шикарная «Рома». Лига Европы ярчайше вернулась! Видео
Величие Антони, провал Тедеско и шикарная «Рома». Лига Европы ярчайше вернулась! Видео

ФКСБ разобрался с дебютантом

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Окончен
0 : 1
ФКСБ
Бухарест, Румыния
0:1 Микулеску – 13'    

«Гоу Эхед Иглс» впервые в истории сыграл в основном этапе Лиги Европы. Обладатель Кубка Нидерландов в 1-м туре принимал румынский ФКСБ. Встреча получилась равной, всё решил один мяч. На 12-й минуте полузащитник гостей Давид Микулеску получил пас в штрафной и уложил мяч в нижний угол ворот «Гоу Эхед Иглс». 1:0 — ФКСБ стартовал с победы.

Оливье Жиру прекрасен и в 38 лет!

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 19:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
2 : 1
Бранн
Берген, Норвегия
1:0 Игамане – 54'     1:1 Магнуссон – 60'     2:1 Жиру – 80'    

«Лилль» — один из претендентов на высокие места в таблице общего этапа. Французы были обязаны начать с домашней победы над норвежским «Бранном». Однако гости дали хороший бой «догам». На гол форварда «Лилля» Хамзы Игамане на 60-й минуте ответил нападающий норвежцев Сайвар Атли Магнуссон.

Но у французов после этого на поле появился Оливье Жиру. Чемпион мира 2018 года не растерял своих элитных навыков и продемонстрировал их ближе к концу матча. На 80-й минуте он выпрыгнул выше всех в штрафной «Бранна» и вколотил мяч в ворота головой. Есть победа!

Греки закатили три мяча «Янг Бойз» за 19 минут

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
1 : 4
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Свидерски – 10'     0:2 Зарури – 14'     0:3 Зарури – 19'     1:3 Джанко – 25'     1:4 Зарури – 68'    

«Панатинаикос» одержал победу и без Руя Витории. Экс-тренер «Спартака» теперь не работает и в Греции. Однако это не помешало клубу из Афин набрать три очка во встрече с «Янг Бойз». «Панатинаикос» очень резко начал игру: уже к 19-й минуте гости вели со счётом 3:0! На 25-й минуте отставание сократил защитник «Янг Бойз» Сайди Джанко. Но швейцарцы не нашли ресурсов на полноценный камбэк. Зато «Панатинаикос» забил ещё и разгромил команду Джорджо Контини.

«Штутгарт» не испытал проблем с «Сельтой»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
2 : 1
Сельта
Виго, Испания
1:0 Буанани – 51'     2:0 Эль-Ханнус – 68'     2:1 Иглесиас – 87'    

«Штутгарт» — один из сильнейших клубов Германии последних лет. Под руководством Себастьяна Хёнеса команда демонстрирует стабильное качество футбола. Поэтому победа в 1-м туре над «Сельтой» вряд ли должна удивлять. У «швабов» было подавляющее преимущество по статистике, но воплотили его в голы только во втором тайме. На 51-й минуте счёт открыл полузащитник «Штутгарта» Бадредин Буанани. А позже удвоил преимущество хозяев Билал Эль-Ханнус. В концовке «Сельта» всё же забила, однако времени на полноценный камбэк уже не было.

«Ференцварош» в меньшинстве спас ничью на 90+4-й минуте

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Дуросинми – 16'     1:1 Пешич – 90+4'    
Удаления: Макрецкис – 38' / нет

«Ференцварош» в 1-м туре Лиги Европы на своём поле встретился с «Викторией Пльзень». На игру серьёзно повлияло удаление: на 38-й минуте за вторую жёлтую карточку поле покинул полузащитник хозяев Чебраил Макрецкис. Но ещё до этого «Виктория» открыла счёт. На 16-й минуте Рафиу Дуросинми разобрался с защитой «Ференцвароша».

Численное преимущество при нужном счёте — чехи получили идеальный сценарий. Но до победы так и не дотерпели. На 90+4-й минуте «Ференцварош» в меньшинстве забил ответный мяч. Александар Пешич головой замкнул подачу с левого фланга и принёс венграм ничью.

«Астон Вилла» Эмери одержала первую победу в сезоне

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья, Италия
1:0 Макгинн – 13'    

«Астон Вилла» трижды сыграла вничью и дважды уступила на старте АПЛ. Также бирмингемцы проиграли в Кубке лиги «Брентфорду». Но на Лигу Европы команда Уная Эмери нашла силы. И в 1-м туре одержала победу над мощной «Болоньей». Победный гол у «Астон Виллы» ещё на 13-й минуте забил Джон Макгинн. Полузащитник получил мяч на отскоке и ударил издали в нижний угол. На 68-й минуте Олли Уоткинс мог удвоить счёт, однако не реализовал пенальти. Но самое важное, что «Астон Вилла» прервала свою неудачную серию.

Обновлённый «Лион» удачно съездил в Нидерланды

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
0 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Тессманн – 75'    

«Лион» сильно изменился за лето. Из-за финансовых проблем клубу пришлось расстаться с группой важных игроков. Состав французов сильно изменился, правда, это не помешало им удачно стартовать в Лиге Европы.

В 1-м туре «Лион» отправился в гости к «Утрехту». За нидерландский клуб выступает экс-форвард «Боруссии» Дортмунд и «Вест Хэма» Себастьен Аллер, а также несостоявшийся защитник «Спартака» Суфьян Эль-Каруани. Однако высокий нападающий и классно исполняющий навесы латераль не придумали, как испортить жизнь защите «Лиона». Зато гости на 75-й минуте открыли счёт (отличился Таннер Тессманн) и добыли минимальную победу.

«Порту» выиграл в Австрии благодаря шикарному голу в конце

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Гомес – 90+3'    

«Ред Булл Зальцбург» неудачно стартовал в Лиге Европы. До самой концовки матча с «Порту» счёт не был открыт. И на 90+3-й минуте форвард гостей Виллиам Гомес нанёс шикарный обводящий удар в дальний угол. «Порту» одержал тяжёлую победу на непростом выезде. И резко повысил свои шансы на финиш в топ-8 таблицы и прямой выход в 1/8 финала.

Неудачный старт «Рейнджерс»

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 1
Генк
Генк, Бельгия
0:1 Кю – 55'    
Удаления: Диоманде – 41' / нет

Шотландский «Рейнджерс» играл в финале Лиги Европы — 2021/2022. Но сейчас это совсем другая команда. И старт нового сезона в еврокубках получился плохим. В 1-м туре «Рейнджерс» дома уступил «Генку». Бельгийцам помогло удаление у хозяев: на 41-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Мохаммед Диоманде, который влетел в соперника в безрассудном подкате.

На 45+7-й минуте «Генк» мог открыть счёт, но форвард О Хюн Кю не реализовал пенальти. Однако южнокореец всё забил после перерыва — и бурно отпраздновал. Неудивительно, ведь ещё пару лет назад он играл за принципиального соперника «Рейнджерс» — «Селтик». В итоге бельгийцы увезли домой три очка.

Общая таблица Лиги Европы после 1-го тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android