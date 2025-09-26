Герой Жиру, конец серии Эмери и дикие развязки на последних секундах. Яркий вечер в ЛЕ!

25 сентября состоялся второй игровой день 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В турнире стартовало ещё 18 команд. Всё самое важное об итогах прошедших матчей — в нашем дайджесте.

ФКСБ разобрался с дебютантом

«Гоу Эхед Иглс» впервые в истории сыграл в основном этапе Лиги Европы. Обладатель Кубка Нидерландов в 1-м туре принимал румынский ФКСБ. Встреча получилась равной, всё решил один мяч. На 12-й минуте полузащитник гостей Давид Микулеску получил пас в штрафной и уложил мяч в нижний угол ворот «Гоу Эхед Иглс». 1:0 — ФКСБ стартовал с победы.

Оливье Жиру прекрасен и в 38 лет!

«Лилль» — один из претендентов на высокие места в таблице общего этапа. Французы были обязаны начать с домашней победы над норвежским «Бранном». Однако гости дали хороший бой «догам». На гол форварда «Лилля» Хамзы Игамане на 60-й минуте ответил нападающий норвежцев Сайвар Атли Магнуссон.

Но у французов после этого на поле появился Оливье Жиру. Чемпион мира 2018 года не растерял своих элитных навыков и продемонстрировал их ближе к концу матча. На 80-й минуте он выпрыгнул выше всех в штрафной «Бранна» и вколотил мяч в ворота головой. Есть победа!

Греки закатили три мяча «Янг Бойз» за 19 минут

«Панатинаикос» одержал победу и без Руя Витории. Экс-тренер «Спартака» теперь не работает и в Греции. Однако это не помешало клубу из Афин набрать три очка во встрече с «Янг Бойз». «Панатинаикос» очень резко начал игру: уже к 19-й минуте гости вели со счётом 3:0! На 25-й минуте отставание сократил защитник «Янг Бойз» Сайди Джанко. Но швейцарцы не нашли ресурсов на полноценный камбэк. Зато «Панатинаикос» забил ещё и разгромил команду Джорджо Контини.

«Штутгарт» не испытал проблем с «Сельтой»

«Штутгарт» — один из сильнейших клубов Германии последних лет. Под руководством Себастьяна Хёнеса команда демонстрирует стабильное качество футбола. Поэтому победа в 1-м туре над «Сельтой» вряд ли должна удивлять. У «швабов» было подавляющее преимущество по статистике, но воплотили его в голы только во втором тайме. На 51-й минуте счёт открыл полузащитник «Штутгарта» Бадредин Буанани. А позже удвоил преимущество хозяев Билал Эль-Ханнус. В концовке «Сельта» всё же забила, однако времени на полноценный камбэк уже не было.

«Ференцварош» в меньшинстве спас ничью на 90+4-й минуте

«Ференцварош» в 1-м туре Лиги Европы на своём поле встретился с «Викторией Пльзень». На игру серьёзно повлияло удаление: на 38-й минуте за вторую жёлтую карточку поле покинул полузащитник хозяев Чебраил Макрецкис. Но ещё до этого «Виктория» открыла счёт. На 16-й минуте Рафиу Дуросинми разобрался с защитой «Ференцвароша».

Численное преимущество при нужном счёте — чехи получили идеальный сценарий. Но до победы так и не дотерпели. На 90+4-й минуте «Ференцварош» в меньшинстве забил ответный мяч. Александар Пешич головой замкнул подачу с левого фланга и принёс венграм ничью.

«Астон Вилла» Эмери одержала первую победу в сезоне

«Астон Вилла» трижды сыграла вничью и дважды уступила на старте АПЛ. Также бирмингемцы проиграли в Кубке лиги «Брентфорду». Но на Лигу Европы команда Уная Эмери нашла силы. И в 1-м туре одержала победу над мощной «Болоньей». Победный гол у «Астон Виллы» ещё на 13-й минуте забил Джон Макгинн. Полузащитник получил мяч на отскоке и ударил издали в нижний угол. На 68-й минуте Олли Уоткинс мог удвоить счёт, однако не реализовал пенальти. Но самое важное, что «Астон Вилла» прервала свою неудачную серию.

Обновлённый «Лион» удачно съездил в Нидерланды

«Лион» сильно изменился за лето. Из-за финансовых проблем клубу пришлось расстаться с группой важных игроков. Состав французов сильно изменился, правда, это не помешало им удачно стартовать в Лиге Европы.

В 1-м туре «Лион» отправился в гости к «Утрехту». За нидерландский клуб выступает экс-форвард «Боруссии» Дортмунд и «Вест Хэма» Себастьен Аллер, а также несостоявшийся защитник «Спартака» Суфьян Эль-Каруани. Однако высокий нападающий и классно исполняющий навесы латераль не придумали, как испортить жизнь защите «Лиона». Зато гости на 75-й минуте открыли счёт (отличился Таннер Тессманн) и добыли минимальную победу.

«Порту» выиграл в Австрии благодаря шикарному голу в конце

«Ред Булл Зальцбург» неудачно стартовал в Лиге Европы. До самой концовки матча с «Порту» счёт не был открыт. И на 90+3-й минуте форвард гостей Виллиам Гомес нанёс шикарный обводящий удар в дальний угол. «Порту» одержал тяжёлую победу на непростом выезде. И резко повысил свои шансы на финиш в топ-8 таблицы и прямой выход в 1/8 финала.

Неудачный старт «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» играл в финале Лиги Европы — 2021/2022. Но сейчас это совсем другая команда. И старт нового сезона в еврокубках получился плохим. В 1-м туре «Рейнджерс» дома уступил «Генку». Бельгийцам помогло удаление у хозяев: на 41-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Мохаммед Диоманде, который влетел в соперника в безрассудном подкате.

На 45+7-й минуте «Генк» мог открыть счёт, но форвард О Хюн Кю не реализовал пенальти. Однако южнокореец всё забил после перерыва — и бурно отпраздновал. Неудивительно, ведь ещё пару лет назад он играл за принципиального соперника «Рейнджерс» — «Селтик». В итоге бельгийцы увезли домой три очка.