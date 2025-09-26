Скидки
Овьедо — Барселона — 1:3, обзор матча, голы: Рейна, Гарсия, Левандовски, Араухо, 25 сентября 2025-го, чемпионат Испании

Вратарь «Барсы» страшно «привёз» и пропустил с 40 метров! Угадайте, что было дальше
Анатолий Романов
Отчёт «Овьедо» — «Барселона» — 1:3
Аудио-версия:
Правильно, каталонцы выдали камбэк и увезли три очка из Овьедо.

Разрыв между «Реалом» и «Барселоной» после 6-го тура Примеры остался прежним – два очка. У чемпиона волевая победа в Овьедо.

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Окончен
1 : 3
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

В этом матче главной надеждой «Овьедо», вернувшегося в Примеру спустя 24 года, были экс-нападающие «Рубина» Саломон Рондон и Велько Паунович. Но если 36-летний венесуэлец – новый центрфорвард команды, то 48-летний серб – её коуч. Паунович возглавляет «Овьедо» с марта, и встреча с «Барселоной» стала для него самым серьёзным тестом в чемпионате Испании как для тренера.

Хозяева начали резво, с прессинга. Рондон «присел» на плечо защитнику и выжал из эпизода угловой, благодаря которому «Овьедо» закрепился на чужой трети и заработал серию опасных стандартов. Тогда команда Пауновича нанесла первый удар по воротам, а голкипер «Барселоны» Гарсия показал своими действиями на выходах, что излишне нервничает.

Потом игру вела команда Ханс-Дитера Флика, владея мячом 70% времени. «Овьедо» было трудно контратаковать за счёт забросов за спины высокой линии обороны, так как впереди действовали возрастные Рондон и 40-летний Касорла – легенда впервые в сезоне вышел в основе, причём с капитанской повязкой. Хотя иногда хозяева опасно выбегали через фланги, прежде всего через левый у «Барсы», который закрывал Мартин. В середине тайма оттуда прилетел кросс на Рондона, и венесуэлец совершил первое касание в штрафной каталонцев. Но Гарсия Эрик не позволил огорчить Гарсию Жоана – заблокировал удар.

А что со стадионом у «Барсы»?
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»

«Барселона» не то чтобы возила «Овьедо», но голевые моменты создавала. До перерыва нанесла 11 ударов против четырёх у хозяев (в створ – 3:1). Рашфорд дважды был близок к своему первому забитому мячу в чемпионате Испании, однако сумасшедший кураж поймал голкипер Эскандель. Тащил всё. Страж ворот «Овьедо» лишил гола ещё и Араухо, когда тот выстрелил с добивания после удара Рафиньи в штангу.

Тем не менее благодаря самоотверженности, дисциплине и везению «Овьедо» выиграл эти 45 минут. Какой невероятный гол забила команда Пауновича! Ошибся Гарсия. Он изначально сыграл рискованно, выбежав на перехват за пределы штрафной, тем не менее добрался до мяча. А потом не хватило навыков полевого игрока. Жоан поспешил с передачей – отдал пас чужому, Рейне. Тот пробил по пустым воротам почти с центра поля и попал. Трибуны стадиона в Овьедо заходили ходуном. Люди там отвыкли от такого.

После перерыва игра превратилась в сплошную позиционную атаку «Барселоны». Гол в ворота «Овьедо» назревал и состоялся на 56-й минуте. Араухо слева пустился в дриблинг, прострелил. Торрес, находясь под давлением экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Бейи (проводившего первый матч за новую команду), сумел зацепиться за мяч, развернуться и пробить. Эскандель и в этом случае отразил удар. Однако мяч отлетел в штангу, после чего его добил в сетку Эрик Гарсия. Паунович отреагировал на гол «Барсы» заменой заметно подсевшего Касорлы.

При счёте 1:1 «Овьедо» попытался организовать какую-то контригру. Рондон достаточно хорошо двигался по полю для своего возраста, время от времени цеплялся за мяч, выигрывал единоборства и зарабатывал на себе фолы. Но в середине второго тайма команда Флика при 85% владения забила. Гол «Барселоны» пришёл с аута. Де Йонг получил пас и с удивлением обнаружил, что никто из уставших соперников не выдвигается на него. Центрхав каталонцев свободно подал на Левандовского, а поляк, который только-только заменил Рафинью, выиграл воздух и отправил мяч в сетку при помощи рикошета от перекладины.

«Овьедо» ничего не оставалось, кроме как раскрываться. Оказалось, что у команды Пауновича ещё есть энергия. Хозяева включились в прессинг, даже устроили что-то вроде мини-штурма. Новый шанс выпал Рондону, однако его удар опять заблокировали. Окончательно снял все вопросы гол Араухо на 88-й минуте. После подачи углового защитник «Барселоны» выиграл единоборство у соперника и забил головой. Итоговая статистика ударов – 22:7 в пользу чемпиона, в створ – 10:3. Но, несмотря на трёхкратный перевес, победа команды Флика над дебютантом Примеры не была простой.

