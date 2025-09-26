Вратарь «Барсы» страшно «привёз» и пропустил с 40 метров! Угадайте, что было дальше

Разрыв между «Реалом» и «Барселоной» после 6-го тура Примеры остался прежним – два очка. У чемпиона волевая победа в Овьедо.

В этом матче главной надеждой «Овьедо», вернувшегося в Примеру спустя 24 года, были экс-нападающие «Рубина» Саломон Рондон и Велько Паунович. Но если 36-летний венесуэлец – новый центрфорвард команды, то 48-летний серб – её коуч. Паунович возглавляет «Овьедо» с марта, и встреча с «Барселоной» стала для него самым серьёзным тестом в чемпионате Испании как для тренера.

Хозяева начали резво, с прессинга. Рондон «присел» на плечо защитнику и выжал из эпизода угловой, благодаря которому «Овьедо» закрепился на чужой трети и заработал серию опасных стандартов. Тогда команда Пауновича нанесла первый удар по воротам, а голкипер «Барселоны» Гарсия показал своими действиями на выходах, что излишне нервничает.

Потом игру вела команда Ханс-Дитера Флика, владея мячом 70% времени. «Овьедо» было трудно контратаковать за счёт забросов за спины высокой линии обороны, так как впереди действовали возрастные Рондон и 40-летний Касорла – легенда впервые в сезоне вышел в основе, причём с капитанской повязкой. Хотя иногда хозяева опасно выбегали через фланги, прежде всего через левый у «Барсы», который закрывал Мартин. В середине тайма оттуда прилетел кросс на Рондона, и венесуэлец совершил первое касание в штрафной каталонцев. Но Гарсия Эрик не позволил огорчить Гарсию Жоана – заблокировал удар.

«Барселона» не то чтобы возила «Овьедо», но голевые моменты создавала. До перерыва нанесла 11 ударов против четырёх у хозяев (в створ – 3:1). Рашфорд дважды был близок к своему первому забитому мячу в чемпионате Испании, однако сумасшедший кураж поймал голкипер Эскандель. Тащил всё. Страж ворот «Овьедо» лишил гола ещё и Араухо, когда тот выстрелил с добивания после удара Рафиньи в штангу.

Тем не менее благодаря самоотверженности, дисциплине и везению «Овьедо» выиграл эти 45 минут. Какой невероятный гол забила команда Пауновича! Ошибся Гарсия. Он изначально сыграл рискованно, выбежав на перехват за пределы штрафной, тем не менее добрался до мяча. А потом не хватило навыков полевого игрока. Жоан поспешил с передачей – отдал пас чужому, Рейне. Тот пробил по пустым воротам почти с центра поля и попал. Трибуны стадиона в Овьедо заходили ходуном. Люди там отвыкли от такого.

Радость игроков «Овьедо» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

После перерыва игра превратилась в сплошную позиционную атаку «Барселоны». Гол в ворота «Овьедо» назревал и состоялся на 56-й минуте. Араухо слева пустился в дриблинг, прострелил. Торрес, находясь под давлением экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Бейи (проводившего первый матч за новую команду), сумел зацепиться за мяч, развернуться и пробить. Эскандель и в этом случае отразил удар. Однако мяч отлетел в штангу, после чего его добил в сетку Эрик Гарсия. Паунович отреагировал на гол «Барсы» заменой заметно подсевшего Касорлы.

При счёте 1:1 «Овьедо» попытался организовать какую-то контригру. Рондон достаточно хорошо двигался по полю для своего возраста, время от времени цеплялся за мяч, выигрывал единоборства и зарабатывал на себе фолы. Но в середине второго тайма команда Флика при 85% владения забила. Гол «Барселоны» пришёл с аута. Де Йонг получил пас и с удивлением обнаружил, что никто из уставших соперников не выдвигается на него. Центрхав каталонцев свободно подал на Левандовского, а поляк, который только-только заменил Рафинью, выиграл воздух и отправил мяч в сетку при помощи рикошета от перекладины.

«Овьедо» ничего не оставалось, кроме как раскрываться. Оказалось, что у команды Пауновича ещё есть энергия. Хозяева включились в прессинг, даже устроили что-то вроде мини-штурма. Новый шанс выпал Рондону, однако его удар опять заблокировали. Окончательно снял все вопросы гол Араухо на 88-й минуте. После подачи углового защитник «Барселоны» выиграл единоборство у соперника и забил головой. Итоговая статистика ударов – 22:7 в пользу чемпиона, в створ – 10:3. Но, несмотря на трёхкратный перевес, победа команды Флика над дебютантом Примеры не была простой.