Мадридское дерби, испытание для Роналду, битва топ-клубов Италии. Главные матчи уикенда

На следующей неделе нас ждёт полный еврокубковый комплект — увидим матчи и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, и Лиги конференций. А перед этим команды проведут встречи во внутренних турнирах. По традиции предлагаем вам главные матчи предстоящего уикенда (там не только Европа). Места распределятся в зависимости от ваших голосов. В списке — 11 матчей.

