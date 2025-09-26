Мадридское дерби, испытание для Роналду, битва топ-клубов Италии. Главные матчи уикенда

На следующей неделе нас ждёт полный еврокубковый комплект — увидим матчи и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, и Лиги конференций. А перед этим команды проведут встречи во внутренних турнирах. По традиции предлагаем вам главные матчи предстоящего уикенда (там не только Европа). Места распределятся в зависимости от ваших голосов. В списке — 11 матчей.
«Атлетико» — «Реал»: суббота, 27 сентября, 17:15 мск
Интрига: прервёт ли «Атлетико» победную серию «Реала»?
Перед длительным перелётом в Казахстан на матч Лиги чемпионов футболистов «Реала» ждёт мадридское дерби. Команда Хаби Алонсо пока в порядке — шесть побед в шести матчах Примеры. Плюс успешный старт на общем этапе ЛЧ — обыгран «Марсель» (2:1). Килиан Мбаппе стартовал как один из главных претендентов на «Золотой мяч» — девять голов в семи встречах. «Реал» находится на первом месте, «Атлетико» — на девятом. Команда Диего Симеоне забивала первой во всех шести матчах чемпионата Испании. Вроде бы круто, но растеряла уже девять очков. Это хорошо, что Хулиан Альварес сделал хет-трик в последнем туре, а то было бы ещё хуже.
«Милан» — «Наполи»: воскресенье, 28 сентября, 21:45 мск
Интрига: чья победная серия прервётся в ближайшей игре?
Центральный матч 5-го тура Серии А. «Наполи» стартовал в новом чемпионате с четырёх побед — отличный результат для команды Антонио Конте. Впрочем, в прошлом туре южане не без проблем справились с «Пизой» (3:2). «Милан» после сенсационного поражения в 1-м туре одержал три победы подряд без пропущенных мячей. Теперь первая команда чемпионата приедет в гости к третьей — должно быть интересно. Особенно любопытно, что покажут звёздные ветераны — Лука Модрич и Кевин Де Брёйне.
«Ювентус» — «Аталанта»: суббота, 27 сентября, 19:00 мск
Интрига: кто потерпит первое поражение в новом сезоне Серии А?
Два клуба, что представляют Италию в общем этапе Лиги чемпионов. «Ювентус» после двух валидольных матчей с «Интером» (4:3) и дортмундской «Боруссией» (4:4) несколько неожиданно потерял очки во встрече с «Вероной» (1:1). Итог: «Юве» немного отпустил вперёд «Наполи». «Аталанта» пока располагается на пятой строчке в таблице Серии А. Стартовала с двух ничьих, потом одержала две победы. «Лечче» и «Торино» пропустили в общей сложности семь мячей, но «Ювентус» — команда более высокого уровня. Вы помните, как соперники сыграли друг с другом в Турине в прошлом сезоне? 4:0 в пользу «Аталанты». Реабилитируются ли хозяева за то унижение?
«Ньюкасл» — «Арсенал»: воскресенье, 28 сентября, 18:30 мск
Интрига: прервёт ли «Арсенал» безголевую серию в выездных матчах с «Ньюкаслом»?
Лондонский клуб пока находится на второй строчке в таблице АПЛ. В прошлом туре команда Микеля Артеты ушла от поражения в домашнем матче с «Манчестер Сити» (1:1). Подавляющее преимущество по владению мячом привело к голу в добавленное время. Пока что «Арсенал» отстаёт от лидера на пять очков. А вот старт «Ньюкасла» никак не назовёшь успешным — одна победа в пяти матчах. Любопытно, что три встречи с участием команды в АПЛ завершились без голов. Да и в целом «Ньюкаслу» пока забивал только «Ливерпуль». Правда, трижды. Кстати, «Ньюкасл» три раза подряд обыграл «Арсенал» дома и не пропустил ни одного мяча.
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: суббота, 27 сентября, 17:00 мск
Интрига: сохранит ли «Кристал Пэлас» «нолик» в графе «поражения» после матча с чемпионом?
У «Ливерпуля» пять побед в пяти матчах в АПЛ и семь — в восьми встречах сезона. Но есть и другая деталь. Шесть побед — с разницей в один мяч. В шести матчах «Ливерпуль» забивал победный мяч в концовке. Впрочем, команда Арне Слота уже оторвалась от ближайших преследователей в чемпионате на пять очков. А ведь прошло всего пять туров! «Кристал Пэлас» знает, как обыгрывать «Ливерпуль». В начале сезона команда взяла Суперкубок Англии в борьбе с мерсисайдцами — помогла серия пенальти. После этого «Кристал Пэлас» ни разу не уступил в пяти матчах АПЛ (две победы, три ничьих) и пропустил всего два мяча. Пятая команда лиги принимает первую — это будет интересно.
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: воскресенье, 28 сентября, 19:30 мск
Интрига: дадут ли Захаряну время в матче с грандом испанского футбола?
Арсен Захарян залечил все травмы и отыграл два матча в нынешнем сезоне. В обоих случаях вышел на замену. С другой стороны, россиянина оставили в запасе во встрече с «Мальоркой» (1:0), которая состоялась посреди недели. Может, теперь Арсену дадут игровые минуты в матче с «Барсой»? Каталонцы на этой неделе одержали волевую победу в гостевой встрече с «Овьедо» (3:1). Команда Ханс-Дитера Флика занимает второе место в Примере, до первого — всего два очка. «Барселона» трижды обыграла клуб из Сан-Себастьяна в четырёх последних встречах и пропустила в них один мяч.
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: пятница, 26 сентября, 21:00 мск
Интрига: как Роналду покажет себя в матче с чемпионом?
Действующий чемпион Саудовской Аравии сыграет дома с лидером. И те, и другие пока идеально выступают в новом сезоне. Каждый из клубов одержал по три победы в трёх матчах чемпионата. Криштиану Роналду забил три мяча, но список лучших снайперов лиги возглавляет другой футболист «Аль-Насра». Жоау Феликс уже наколотил пять голов — видимо, нашёл свой чемпионат. В составе «Аль-Иттихада» также выделяются два легионера — Карим Бензема и Стивен Бергвейн. Каждый из них забил по три мяча. Правда, француз вышел на поле только в 1-м туре. В прошлом сезоне «Аль-Наср» дважды уступил сопернику, однако минувшим летом обыграл клуб из Джидды в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
«ПСЖ» — «Осер»: суббота, 27 сентября, 22:05 мск
Интрига: выпустят ли Сафонова в стартовом составе?
«ПСЖ» проиграл в прошлом туре принципиальному сопернику — «Марселю» (0:1). Пока Усман Дембеле был на церемонии вручения «Золотого мяча», его команда рубилась с провансальцами. Вратарь Люка Шевалье ошибся на выходе, а соперник не простил. Может, пришло время дать шанс Матвею Сафонову? Россиянин ни разу не играл в нынешнем сезоне. Возможно, имеет смысл дать Шевалье отдохнуть перед встречей в Лиге чемпионов. «ПСЖ» занимает второе место в чемпионате Франции, а «Осер» располагается на девятой строчке. Столичный клуб трижды обыграл соперника в трёх предыдущих домашних матчах и забил суммарно 11 мячей.
«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: суббота, 27 сентября, 17:00 мск
Интрига: сколько мячей окажется в воротах гостей?
Девятое место после пяти туров АПЛ. Нет, это результат не «Бёрнли», а «Манчестер Сити». Непривычно? Ещё как! В прошлом туре «Сити» упустил победу в гостевой встрече с «Арсеналом» (1:1) — лондонский клуб отыгрался в добавленное время. Внимание, вопрос: сколько команда Хосепа Гвардиолы владела мячом? Ответ: 33%. Нет, у вас всё в порядке со зрением. Эрлинг Холанд в отличной форме — шесть голов в пяти турах АПЛ. Первое место в списке бомбардиров лиги. Что там «Бёрнли»? Одна победа в пяти матчах чемпионата, 16-е место. «Сити» 10 раз обыграл соперника в 10 предыдущих очных встречах. В каждом из этих матчей команда Гвардиолы забивала как минимум парочку мячей.
«Фенербахче» — «Антальяспор»: воскресенье, 28 сентября, 20:00 мск
Интрига: Тедеско или Джикия — кто отпразднует победу?
На первый взгляд, вывеска не кажется привлекательной для нейтрального зрителя. Но «Фенербахче» сейчас тренирует Доменико Тедеско, который в своё время работал в «Спартаке». А в «Антальяспоре» играет ещё один бывший спартаковец — Георгий Джикия. Кстати, защитник забил в двух матчах чемпионата Турции подряд. «Фенербахче» занимает третье место, «Антальяспор» — шестое. Команда Тедеско не побеждает на протяжении трёх встреч. Она дважды кряду сыграла вничью в чемпионате и не справилась с загребским «Динамо» (1:3) на общем этапе Лиги Европы.
«Челси» — «Брайтон»: суббота, 27 сентября, 17:00 мск
Интрига: улучшит ли «Челси» положение в таблице АПЛ?
На этой неделе «Челси» обыграл скромный «Линкольн» (2:1) и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Но перед этим лондонский клуб ни разу не победил в трёх матчах во всех турнирах. Более того, в каждом из них пропускал минимум два мяча. Пока «Челси» занимает шестое место в АПЛ, а вот «Брайтон» и вовсе оказался 14-м после пяти туров. Он неплохо играет дома — ни одного поражения, пять очков из девяти возможных. В гостях всё намного хуже — 0 очков в двух встречах. Фанаты «Челси» наверняка рады, что предстоящий матч пройдёт на «Стэмфорд Бридж».