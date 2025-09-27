Черчесов встретится с Дзюбой, а у «Краснодара» — южное дерби. Мощный день в РПЛ! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Мир РПЛ стартует уже 10-й тур. Сегодня, 27 сентября, нас ждёт несколько ярких встреч.

Первыми сыграют «Ахмат» и «Акрон». Ещё недавно казалось, что у грозненцев проблемы, а тольяттинцы в порядке. Теперь всё наоборот: «Ахмат» после назначения Черчесова попёр вверх, а «Акрон» тонет в зоне стыковых матчей. Дополнительная интрига: встреча старых друзей — ведь к тренеру грозненцев едет Дзюба.

Следом нас ждёт встреча «Локомотива» и «Рубина». Обе команды неплохо по своим меркам начали сезон, и на данный момент их разделяют два очка. При этом «Локо» совсем близок к лидерам, поэтому победа, возможно, позволила бы прыгнуть совсем высоко. Но для этого нужно одолеть своего бывшего тренера — Рахимова.

А вечером состоится южное дерби. «Ростов» и «Краснодар» зачастую выдают матчи-шоу, поэтому хочется рассчитывать на подобное и в этот раз. За ростовчан говорит домашний стадион, а у краснодарцев особая мотивация — неделю назад они обидно проиграли «Зениту» и прервали серию без поражений. Чтобы удержать первое место, нужно брать три очка на выезде.

Также практически одновременно с южным дерби пройдёт матч «Зенита» с «Оренбургом», но его мы будем освещать отдельно. Остальные же встречи отследим в этом онлайн-материале. Присоединяйтесь!