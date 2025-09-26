«На следующий день Божович увидел фото с вечеринки…» Победитель ЛЧ всё ещё помнит «Ростов»

В российском футболе было не так много легионеров из Франции, а в истории «Ростова» — вообще один. Но какой — победитель Лиги чемпионов! На днях Флоран Синама-Понголь посетил Россию, чтобы выступить на Кубке Легенд, и пообщался с корреспондентами «Чемпионата». Экс-нападающий «Ливерпуля» вспомнил главную победу «Ростова», тусовки с командой и великий стамбульский финал ЛЧ.

О раках в Ростове и любимом месте в России

— Ты в четвёртый раз приезжаешь на Кубок Легенд. Чем так привлекает турнир?

— Кубок Легенд — это именно то, что мы любим. Мы можем быть на связи с ребятами, с кем играли и будем играть. Как о нас тут заботятся — это что-то особенное. Многие игроки говорят, что это один из лучших турниров, в котором они участвовали. Какие люди тебя окружают! Приятно ощущать себя частью такого турнира. Тамерлан [организатор Кубка Легенд] заботится обо всём — в каком состоянии поле, следит за всеми деталями. Мы окружены теплом и вниманием тут.

— Как Россия поменялась с твоего первого и последнего приезда?

— Для меня не так уж сильно. Моя семья живёт тут, поэтому приезжаю не только на турнир. Бывая в Россию, становлюсь частью культуры, люди очень доброжелательные. Всё замечательно!

Флоран Синама-Понголь на «Кубке Легенд» Фото: Пресс-служба «Кубка Легенд»

— Какое твоё любимое место в России?

— Москва — особенное место. Я люблю здешнюю атмосферу. В этом городе всё на хорошем уровне. Но после двух лет жизни в Ростове-на-Дону для меня этот город более привычный. Люблю проводить время у Дона. Я выиграл Кубок России с «Ростовом», так что у меня особенные чувства к этому месту.

— В Ростове пробовал раков?

— Да, нам приносили на большом блюде, когда мы были в сауне. В Ростове еда — вау, просто супер!

— Почему ты согласился на вариант с «Ростовом»? Это же не самый богатый и статусный клуб.

— Помню, мне позвонил агент, а после него — Божович. Моя жена русская, поэтому, получив предложение, я подумал: почему нет? Может, для меня это шаг к изучению новой культуры. Я решил перейти, хотя о «Ростове» знал немного. У нас была крутая команда: Калачёв, Дзюба, Плетикоса. Отличный дух, атмосфера в коллективе. Мы выигрывали потрясающие матчи. Помню, как побеждали «Локомотив». Это были два великолепных года.

— Как бы ты описал Божовича?

— Миодраг был для нас кем-то средним между другом и тренером. Он был очень близок с игроками и умел находить правильный баланс в отношениях. Божович привносил в коллектив позитивную уверенность. У меня есть смешная история, связанная с ним. Мы проиграли дома при отвратительной игре. Но это был день моего рождения, и уже была запланирована вечеринка. Моя жена всё забронировала. Мы поехали туда всей командой, несмотря на поражение. Кто-то додумался выложить фотки с тусовки. А там — выпивающие Гацкан, Дзюба и другие ребята. На следующий день снимки появились в СМИ. Божович пришёл к нам и сказал: «Ваша игра была полным отстоем, а вы веселились после поражения. Но знаете что? Вы, ребята, настоящая команда! Вы проиграли вместе и пили вместе». Никто не ожидал такого. Когда тренер реагирует так, это придаёт уверенности, позитива. Вот почему это был отличный сезон для нас.

— Но «Ростов» не самый престижный клуб.

— Это футбол, и я это понимал. Где бы ты ни был — должен хорошо работать. Это о том, как ты воспринимаешь ситуацию. Да, «Ростов» не самый большой российский клуб. Но я получил отличный опыт.

— Ты застал Гамулу. Как бы ты его описал?

— Весёлый парень! У него каждый день было позитивное настроение. На каждой тренировке — много улыбок, веселья. Даже в холода он приносил тепло и энергию в команду.

— Кто был душой команды?

— Думаю, Калачёв был одним из таких. Он не русский, но его менталитет! Гацкан тоже не из России, однако жёсткий парень.

— В Ростове к тебе дружелюбно относились?

— Да, я говорил, что прожил там два года. За это время у меня не было никаких проблем. Только позитивные воспоминания об этом времени.

— Сложно сравнивать Москву с Ростовом, но тебе не было там скучно?

— Москва — замечательный город. Однако если ты куда-то хочешь выбраться, это займёт время. Я привык к такому ритму, так как жил в Бангкоке. Но что мне нравилось в Ростове, так это размеры — все компактно. Ты можешь быстро добраться до любой точки.

— Где тебе больше всего нравилось жить?

— Первое — Лиссабон. Это место я обожаю! Второе — Чикаго. Там очень дружелюбные люди, не как в Нью-Йорке. И последнее — Россия. Люблю эту страну! Может, потому что моя жена русская. Она помогала мне быстрее адаптироваться. Тут много классных ресторанов. Я чувствую себя в России как дома.

О любимом русском слове и победе в Кубке России с «Ростовом»

— Какой самый запоминающийся момент в карьере за «Ростов»?

— Победа в Кубке России! Это был первый раз для нас. Весь город стоял на ушах.

— Помнишь тот день?

— Моя семья не смогла присутствовать на том матче, потому что жена была беременна. Мы были в Махачкале — помню, что танцевали. Я знал, что «Ростов» впервые выиграл Кубок России. Вписать своё имя в историю — невероятное чувство. Никогда не забуду это. На следующий день весь Ростов говорил только о том финале.

— А вы долго праздновали?

— Я не помню. Было очень много разных мест, мы здорово проводили время.

Флоран Синама-Понголь в «Ростове» Фото: Сергей Расулов-младший, «Чемпионат»

— Почему не остался в «Ростове» после того сезона?

— У меня заканчивался контракт. Знал, что будет сложно продлить соглашение, потому что был травмирован и вернулся только к финалу Кубка России. Я провёл два великолепных года в Ростове — осталось много приятных воспоминаний и побед.

— Был интерес от других российских клубов?

— Да, но не вспомню, от какого клуба.

— Назовёшь любимые слова на русском?

— Это плохие слова (смеётся). Когда начинал тренироваться с командой, первое, что слышал: «#####!»

— Ха-ха, классика.

— Да: «#####, дай мяч!» Это постоянно повторялось в моей голове. Это плохое слово, но оно звучит хорошо (улыбается). Российские футболисты говорят очень много плохих слов на поле. Самое интересное, что ты можешь использовать это слово абсолютно в любой ситуации.

— С женой общаетсь на английском?

— Да. Она общается с сыном на русском языке, а я — на английском и французском.

О триумфе в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и уровне Головина и Сафонова

— Как бы ты описал одним словом период в «Ливерпуле»?

— Мечта. Мне было 19 лет, когда я перешёл в «Ливерпуль» из Франции. В такой момент меняется всё, меняется вся твоя жизнь.

— Каково было тренироваться и играть со звёздами вроде Оуэна, Джеррарда?

— Опять же, мечта. Майкл Оуэн вообще в тот момент выиграл «Золотой мяч». Это были особенные чувства.

— С кем из той команды больше общался?

— С французами. Когда я пришёл в «Ливерпуль», у нас было 12 игроков, говоривших на французском. Это комфортно, но не хорошо, потому что из-за этого медленнее учишь английский. В то время мой английский был не так хорош.

— Благодаря чему «Ливерпуль» 20 лет назад был так успешен в Европе?

— В 2005 году у нас не было лучшей команды, не было лучших игроков, но мы были очень сильны. У нас не было суперзвезд, но были индивидуально сильные игроки.

— Часто вспоминаешь финал в Стамбуле?

— Да. Его невозможно забыть, потому что каждый об этом напоминает: если не друзья, то кто-то с улицы, в социальных сетях. Это особенный момент. Почти все финалы скучные и не производят вау-эффекта, но тот матч с «Миланом» был другим – с первой и до последней минуты.

— Что ощущали, когда счёт был 3:0 в пользу «Милана»?

— Было грустно. Ты просто хочешь плакать и не хочешь находиться там. Однако мы верили, что в тот вечер «Ливерпуль» сможет сотворить нечто особенное.

— Верили, что отыграетесь с 0:3?

— Я знал, что забьём, но не думал, что три. На второй тайм команда вышла сильной духом.

— Как «Ливерпуль» праздновал ту победу?

— Мы вернулись в отель ночью, и клуб организовал встречу команды с семьями.

— Почему вам не покорилась АПЛ?

— Выиграть АПЛ очень сложно. Если попросишь англичанина выбрать победу в АПЛ или в Лиге чемпионов, он скажет, что выиграть АПЛ важнее. Но для французского игрока выиграть Лигу чемпионов – абсолютно наоборот.

Флоран Синама-Понголь в «Ливерпуле» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

— В чём феномен Рафаэля Бенитеса?

— Очень много тактики! Тактика каждый день, но это работает. Период работы с ним был особенным.

— Реально ли было в «Атлетико» выиграть конкуренцию у Агуэро?

— Нет! Агуэро был очень хорош. Всё, что он делал — невероятно. Помимо прочего, Агуэро очень хороший парень, всегда улыбается. В конце тренировок он был лучшим во всём. Это топ-бомбардир.

— Тот «Атлетико» мог добиться большего?

— Да, но у того «Атлетико» не было для этого менталитета.

— Ты можешь сравнить РПЛ с АПЛ и чемпионатом Испании?

— Это сложно. Разные уровни. Футбол в этих странах разный. В Англии контактный, но открытый. В Испании много тактики, техники и работы с мячом. Это невозможно сравнить.

— Во Франции играют два россиянина — Головин и Сафонов. За семь лет Александр стал знаковым игроком для «Монако»?

— Это игрок мирового уровня. Он отлично показывает себя в команде. Монако — отличное место, чтобы наслаждаться жизнью. Семь лет в «Монако» — это невероятно.

— Разделяешь мнение, что Головину стоило уйти в более статусный клуб?

— Он играет в Лиге чемпионов, и он счастлив. Зачем что-то менять, если ты счастлив?

— Статус второго голкипера «ПСЖ» отражает реальный уровень Сафонова?

— Не думаю. Подменяя Доннарумму, Сафонов хорошо себя показывал. Сафонов — топ-вратарь. В другом топ-клубе он бы мог быть первым номером, но в Париже — сложно. Сейчас в «ПСЖ» есть Шевалье – французский вратарь, который является основным в сборной. Это большая разница.