Топ-матчи субботы: Дзюба против Черчесова, дерби Мадрида, хоккей и теннис

Яркое 27 сентября: «Краснодар», «Зенит» и «Локо» в РПЛ, «Салават Юлаев» — «Авангард», Мирра в Пекине, ЧМ по волейболу и фигурное катание!

Время в материале указано по Москве.

🎾 6:00*: Мирра Андреева (Россия, 4) — Чжу Линь (Китай, WC), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Мирра защитить прошлогодний результат Пекина?

18-летняя Мирра Андреева начинает борьбу на «тысячнике» в Пекине со второго круга матчем с обладательницей уайлд-кард Чжу Линь, которая на 13 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Джессика Бузас Манейро — Даяна Ястремская. Напомним, в прошлом году Мирра в Пекине была четвертьфиналисткой.

🏐 9:30: Чехия — Болгария, ЧМ-2025, мужчины, 1/2 финала

Интрига: на ЧМ-2025 будет сенсационный финалист. Кто?

Конечно, командам повезло, что из группы не вышли Франция и Бразилия. Но кого это волнует? В четвертьфинале и те и другие проявили характер. Чехи отыгрались с 0:1 по сетам и с 20:22 у Ирана, болгары и вовсе совершили камбэк с 0:2 в матче с США. Команда братьев Николовых — фаворит, однако эмоций было оставлено очень много. Кто бы ни победил — в решающей встрече будет команда, которой там не ждали.

🏐 13:30: Польша — Италия, ЧМ-2025, мужчины, 1/2 финала

Интрига: досрочный финал?

Ремейк финала Лиги наций. Тогда победили поляки 3:0, но сейчас они лишились основного доигровщика — Томаша Форналя. Правда, Италия весь турнир играет без Даниэле Лавии, так что в этом плане шансы равны. С учётом второй пары полуфиналистов эта встреча вполне может оказаться скрытым матчем за золотые медали. Кто победит?

⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Акрон», РПЛ, 10-й тур

Интрига: встреча Черчесова и Дзюбы

«Ахмат» после прихода Станислава Черчесова не уступает в РПЛ. Грозненцы в шести турах одержали три победы и трижды сыграли вничью. «Ахмат» поднялся на девятое место и рвётся в первую половину таблицы. Впереди — домашний матч с «Акроном». Тольяттинцы не побеждают в РПЛ с конца июля и находятся на 14-м месте в таблице. Но, возможно, лидер «Акрона» Артём Дзюба захочет огорчить бывшего тренера — Станислава Черчесова. Чем закончится встреча двух харизматичных фигур нашего футбола?

⛸️ 14:00: Контрольные прокаты сборной России, короткая программа

Интрига: кто удивит новыми программами?

Сезон в российском фигурном катании наконец-то официально начинается! Хоть для некоторых спортсменов всё случилось немного раньше. Далеко не все фигуристы сборной доехали до Санкт-Петербурга — были вынуждены сняться по разным причинам. В танцах на льду снялись Степанова/Букин и Хавронина/Нарижный. А в мужском одиночном катании участников едва хватило на одну полноценную разминку.

Среди женщин в «Юбилейном» выступят девять участниц, включая и Аделию Петросян, которая совсем недавно вернулась из Пекина с заветной олимпийской путёвкой. Не стал отдыхать и Пётр Гуменник, который также выступит на прокатах. А наши пары недосчитались лишь Хабибуллиной/Княжука. Лидеры — Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский — на лёд выйдут.

На этих прокатах будут как премьеры, так и возвращение к старому доброму: Петросян вернула программу под Джексона, а Бойкова/Козловский оставили «Убить Билла». Гуменник покажет широкой российской публике своего нового «Парфюмера», а Мишина/Галлямов продемонстрируют постановку под музыку из оперы «Травиата». В общем, будет на что посмотреть!

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как обновлённый «Салават» сыграет против топ-клуба?

«Салават» потерял Сашу Хмелевски, но болельщики «СЮ» могут найти какой-то повод для оптимизма. Клуб получил отличную денежную компенсацию, закрыл бо́льшую часть долгов и теперь может дышать более свободно. Уфимцы приобрели защитников Евгения Кулика, Уайатта Калинюка, а также подписали на пробные контракты опытных Александра Хохлачёва и Антона Берлёва. Помогут ли эти игроки в матче с провалившемся в Челябинске «Авангардом»?

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: вытащит ли Хмелевски казанский клуб из кризиса?

Казанский клуб чудом отполз в Астане, где «Барыс» с атакой в основном из коренных игроков чуть не задавил казанских гостей. Вокруг «барсов» муссируется куча слухов: есть намёки и на отставку Анвара Гатиятулина, и на то, что команду могут ждать другие кадровые изменения. Да ещё и соперник «Ак Барс» ждёт максимально непростой: быстрый, с огромным атакующим потенциалом и научившийся реализовывать большинство.

🏐 16:00 «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово», Кубок Победы, женщины, 1/2 финала

Интрига: состоится ли реванш?

Прошлый сезон несколько раз сводил между собой «Ленинградку» и «Заречье-Одинцово» в матчах за медали. И оба раза подмосковному клубу удавалась оставить жёлто-чёрных за чертой призёров. Теперь же команды встречаются на стадии полуфинала, и у подопечных Александра Кашина есть отличная возможность вернуть должок зареченкам, не пустив их в главный финал турнира. Тем более что после группового этапа петербургские волейболистки смотрелись куда увереннее и стабильнее своих соперниц. Но удалось ли «пчёлкам» сохранить такой настрой и на решающие встречи или «Заречье-Одинцово» повторит свой прошлогодний успех?

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Рубин», РПЛ, 10-й тур

Интрига: «Локо» ещё раз сыграет вничью?

«Локомотив» в последних пяти турах пять раз сыграл вничью. Из-за этого москвичи упустили шанс стать единоличными лидерами РПЛ. После девяти туров «Локо» всего на два очка отстаёт от «Краснодара». Команда Михаила Галактионова находится в чемпионской гонке, но нельзя так часто терять очки. В 10-м туре «Локо» примет дома «Рубин». Тяжёлый соперник, который также в нынешнем сезоне бьётся за высокие места. Прервётся ли ничейная серия «Локомотива» с казанцами?

⚽️🎦 16:30: «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 5-й тур

Интрига: «РБ Лейпциг» останется в тройке Бундеслиги?

«РБ Лейпциг» после четырёх туров занимает третье место в таблице. Хороший старт для команды Оле Вернера. В 4-м туре клуб едет в гости к «Вольфсбургу», занимающему 12-е место. Однако «волки» остаются сильным соперником, способным дома обыграть любого. Поэтому «РБ Лейпциг» придётся сильно постараться, чтобы не вывалиться из топ-3.

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Бёрнли», АПЛ, 6-й тур

Интрига: «Сити» приблизится к топ-5?

«Манчестер Сити» за пять туров АПЛ одержал всего две победы. Команда Пепа Гвардиолы идёт на девятом месте. Не самый удачный старт чемпионата — пора исправляться. В 6-м туре «Сити» примет дома «Бёрнли». Когда побеждать, если не сейчас? Тем более «Манчестер Сити» одержал 13 побед в последних 13 матчах с «Бёрнли». Солидная серия!

⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», АПЛ, 6-й тур

Интрига: «Ливерпуль» возьмёт реванш за поражение в Суперкубке?

«Ливерпуль» идеально стартовал в АПЛ: 15 очков в пяти турах и чистое первое место. Однако в следующем туре чемпиона Англии ждёт непростой выезд к «Кристал Пэлас». Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии в августе. Так что победный опыт у команды Оливера Гласнера имеется. Но задача «Ливерпуль» — взять реванш и продлить победную серию.

🏒 17:00: «Сочи» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: что победит: системность или ставка на креатив?

Связь между двумя клубами, державшаяся несколько лет, теперь прервана. «Сочи» пока идёт вне зоны плей-офф, однако прежнего флёра безнадёжности вокруг «леопардов» и близко нет: есть ощущение, что команда ещё многих удивит. СКА пока ещё как будто не обрёл полноценного нового лица, но поражает КХЛ контратаками, а молодые игроки при Игоре Ларионове ожидаемо делают шаг вперёд.

⚽️ 17:15: «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, Примера, 6-й тур

Интрига: «Реал» выиграет в дерби и сохранит победную серию?

Нужен ли дополнительный контекст к мадридскому дерби? Встречи «Атлетико» и «Реала» гарантируют веселье и «огонь». Команда Хаби Алонсо одержала шесть побед в шести турах. А у «Атлетико» всего девять очков. Разрыв в таблице уже солидный. Теперь у «Реала» есть отличный шанс увеличить отрыв до 12 очков и почти лишить «Атлетико» шансов на борьбу за золото.

🏐 19:00 «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва, Кубок Победы, женщины, 1/2 финала

Интрига: динамовское дерби

Принципиальное динамовское дерби. А заодно отличная проверка московской команды после неудачно проведённого прошлого сезона. Пока смена главного тренера и точечные изменения в линии нападения приносят результат столичному клубу. Москвички отлично провели групповой этап турнира и явно нацелены на то, чтобы побороться за титул. Но только, чтобы выйти в главный финал, команде Ришата Гилязутдинова нужно будет преодолеть мощь казанского клуба. Смогут ли московские волейболистки замахнуться на вице-чемпиона прошлого года?

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Краснодар», РПЛ, 10-й тур

Интрига: «Краснодар» исправится за поражение от «Зенита»?

«Краснодар» в прошлом туре уступил «Зениту» и позволил конкурентам подобраться к себе. Ещё одна осечка — и чемпион может потерять первое место. В 10-м туре команда Мурада Мусаева сыграет в гостях с «Ростовом». Команда Джонатана Альбы набрала неплохой ход: в последних турах были ничьи с «Локомотивом», «Ахматом», «Балтикой» и победа над ЦСКА. Не факт, что «Краснодар» сможет огорчить ростовчан?

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Аталанта», Серия А, 5-й тур

Интрига: прервётся ли беспроигрышная серия одной из команд?

«Ювентус» и «Аталанта» не уступают в первых турах Серии А. У туринцев 10 очков в четырёх матчах, у бергамасков — восемь. Но в следующем туре команды сыграют между собой. Высока вероятность, что кто-то потерпит первое поражение в сезоне. Дополнительная интрига — битва двух хорватских тренеров — Игора Тудора и Ивана Юрича.

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Оренбург», РПЛ, 10-й тур

Интрига: «Зенит» продолжит подъём по таблице?

«Зенит» в прошлом туре уверенно обыграл «Краснодар» (2:0). Петербуржцы теперь находятся всего в трёх очках от первого места. Стартовый кризис подошёл к концу? Возможно. Но нужно доказывать это на поле и результатами. В 10-м туре «Зенит» примет дома «Оренбург». Команда Сергея Семака обязана обыгрывать соперника. Но что, если гости совершат сенсацию?

⚽️ 22:05: «ПСЖ» — «Осер», Лига 1, 6-й тур

Интрига: «ПСЖ» исправится за поражение от «Марселя»?

«ПСЖ» после поражения от «Марселя» (0:1) уступил первое место в таблице «Монако». Да, у команд по 12 очков, однако монегаски выше за счёт дополнительных показателей. На старте сезона это не так критично. Но «ПСЖ» нужно набирать очки, чтобы потом не жалеть о потерях. В 6-м туре парижане примут дома «Осер». Идеальный соперник, чтобы исправиться за поражение в прошлой встрече. Ещё один важный момент: на матче с «Осером» Усман Дембеле покажет домашней публике «Золотой мяч». От лучшего игрока мира теперь двойные ожидания.