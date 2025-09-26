Скидки
Страсбур — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Расписание спортивных матчей 27 сентября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: Дзюба против Черчесова, дерби Мадрида, хоккей и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 сентября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 27 сентября: «Краснодар», «Зенит» и «Локо» в РПЛ, «Салават Юлаев» — «Авангард», Мирра в Пекине, ЧМ по волейболу и фигурное катание!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 6:00*: Мирра Андреева (Россия, 4) — Чжу Линь (Китай, WC), Пекин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Интрига: сумеет ли Мирра защитить прошлогодний результат Пекина?

18-летняя Мирра Андреева начинает борьбу на «тысячнике» в Пекине со второго круга матчем с обладательницей уайлд-кард Чжу Линь, которая на 13 лет её старше. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится в третьем круге с кем-то из пары Джессика Бузас Манейро — Даяна Ястремская. Напомним, в прошлом году Мирра в Пекине была четвертьфиналисткой.

WTA. Турнирная сетка. Пекин
Юная россиянка перед стартом поделилась несколькими откровениями и весело провела время:
«Итоговый станет хорошим испытанием». Мирра готова к Пекину и борьбе за путёвку в Эр-Рияд
«Итоговый станет хорошим испытанием». Мирра готова к Пекину и борьбе за путёвку в Эр-Рияд

🏐 9:30: Чехия — Болгария, ЧМ-2025, мужчины, 1/2 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Чехия
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: на ЧМ-2025 будет сенсационный финалист. Кто?

Конечно, командам повезло, что из группы не вышли Франция и Бразилия. Но кого это волнует? В четвертьфинале и те и другие проявили характер. Чехи отыгрались с 0:1 по сетам и с 20:22 у Ирана, болгары и вовсе совершили камбэк с 0:2 в матче с США. Команда братьев Николовых — фаворит, однако эмоций было оставлено очень много. Кто бы ни победил — в решающей встрече будет команда, которой там не ждали.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Сенсациям на чемпионате мира мы уже не удивляемся:
Что-то невероятное творится на ЧМ по волейболу. Такого полуфинала точно никто не ждал!
Что-то невероятное творится на ЧМ по волейболу. Такого полуфинала точно никто не ждал!

🏐 13:30: Польша — Италия, ЧМ-2025, мужчины, 1/2 финала

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Польша
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: досрочный финал?

Ремейк финала Лиги наций. Тогда победили поляки 3:0, но сейчас они лишились основного доигровщика — Томаша Форналя. Правда, Италия весь турнир играет без Даниэле Лавии, так что в этом плане шансы равны. С учётом второй пары полуфиналистов эта встреча вполне может оказаться скрытым матчем за золотые медали. Кто победит?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Свои четвертьфиналы команды выиграли без проблем:
Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!
Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!

⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Акрон», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча Черчесова и Дзюбы

«Ахмат» после прихода Станислава Черчесова не уступает в РПЛ. Грозненцы в шести турах одержали три победы и трижды сыграли вничью. «Ахмат» поднялся на девятое место и рвётся в первую половину таблицы. Впереди — домашний матч с «Акроном». Тольяттинцы не побеждают в РПЛ с конца июля и находятся на 14-м месте в таблице. Но, возможно, лидер «Акрона» Артём Дзюба захочет огорчить бывшего тренера — Станислава Черчесова. Чем закончится встреча двух харизматичных фигур нашего футбола?

Турнирная таблица РПЛ
Кузяев вместо Грозного оказался в Казани:
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
Эксклюзив
Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?

⛸️ 14:00: Контрольные прокаты сборной России, короткая программа

Интрига: кто удивит новыми программами?

Сезон в российском фигурном катании наконец-то официально начинается! Хоть для некоторых спортсменов всё случилось немного раньше. Далеко не все фигуристы сборной доехали до Санкт-Петербурга — были вынуждены сняться по разным причинам. В танцах на льду снялись Степанова/Букин и Хавронина/Нарижный. А в мужском одиночном катании участников едва хватило на одну полноценную разминку.

Среди женщин в «Юбилейном» выступят девять участниц, включая и Аделию Петросян, которая совсем недавно вернулась из Пекина с заветной олимпийской путёвкой. Не стал отдыхать и Пётр Гуменник, который также выступит на прокатах. А наши пары недосчитались лишь Хабибуллиной/Княжука. Лидеры — Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский — на лёд выйдут.

На этих прокатах будут как премьеры, так и возвращение к старому доброму: Петросян вернула программу под Джексона, а Бойкова/Козловский оставили «Убить Билла». Гуменник покажет широкой российской публике своего нового «Парфюмера», а Мишина/Галлямов продемонстрируют постановку под музыку из оперы «Травиата». В общем, будет на что посмотреть!

Стартует внутренний сезон в фигурном катании:
Все снялись — Петросян и Гуменник остались. Олимпийцы «поборются» с бывшими запасными
Все снялись — Петросян и Гуменник остались. Олимпийцы «поборются» с бывшими запасными

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как обновлённый «Салават» сыграет против топ-клуба?

«Салават» потерял Сашу Хмелевски, но болельщики «СЮ» могут найти какой-то повод для оптимизма. Клуб получил отличную денежную компенсацию, закрыл бо́льшую часть долгов и теперь может дышать более свободно. Уфимцы приобрели защитников Евгения Кулика, Уайатта Калинюка, а также подписали на пробные контракты опытных Александра Хохлачёва и Антона Берлёва. Помогут ли эти игроки в матче с провалившемся в Челябинске «Авангардом»?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Рассказываем об уфимских новичках:
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вытащит ли Хмелевски казанский клуб из кризиса?

Казанский клуб чудом отполз в Астане, где «Барыс» с атакой в основном из коренных игроков чуть не задавил казанских гостей. Вокруг «барсов» муссируется куча слухов: есть намёки и на отставку Анвара Гатиятулина, и на то, что команду могут ждать другие кадровые изменения. Да ещё и соперник «Ак Барс» ждёт максимально непростой: быстрый, с огромным атакующим потенциалом и научившийся реализовывать большинство.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Ситуация в «Ак Барсе» остаётся загадочной:
Хмелевски всё-таки приехал в Казань. Но если ставка не сыграет — нас ждёт новый «Ак Барс»
Хмелевски всё-таки приехал в Казань. Но если ставка не сыграет — нас ждёт новый «Ак Барс»

🏐 16:00 «Ленинградка» — «Заречье-Одинцово», Кубок Победы, женщины, 1/2 финала

Кубок Победы (ж) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли реванш?

Прошлый сезон несколько раз сводил между собой «Ленинградку» и «Заречье-Одинцово» в матчах за медали. И оба раза подмосковному клубу удавалась оставить жёлто-чёрных за чертой призёров. Теперь же команды встречаются на стадии полуфинала, и у подопечных Александра Кашина есть отличная возможность вернуть должок зареченкам, не пустив их в главный финал турнира. Тем более что после группового этапа петербургские волейболистки смотрелись куда увереннее и стабильнее своих соперниц. Но удалось ли «пчёлкам» сохранить такой настрой и на решающие встречи или «Заречье-Одинцово» повторит свой прошлогодний успех?

Статистика Кубка Победы
Все претенденты на Кубок Победы:
В российском волейболе разыгрывается первый трофей сезона. Кто заберёт Кубок Победы?
В российском волейболе разыгрывается первый трофей сезона. Кто заберёт Кубок Победы?

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Рубин», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» ещё раз сыграет вничью?

«Локомотив» в последних пяти турах пять раз сыграл вничью. Из-за этого москвичи упустили шанс стать единоличными лидерами РПЛ. После девяти туров «Локо» всего на два очка отстаёт от «Краснодара». Команда Михаила Галактионова находится в чемпионской гонке, но нельзя так часто терять очки. В 10-м туре «Локо» примет дома «Рубин». Тяжёлый соперник, который также в нынешнем сезоне бьётся за высокие места. Прервётся ли ничейная серия «Локомотива» с казанцами?

Турнирная таблица РПЛ
Батракова ждут в Европе:
«Алексей не хочет делать промежуточные шаги». Агент Батракова — о будущем лидеров «Локо»
Эксклюзив
«Алексей не хочет делать промежуточные шаги». Агент Батракова — о будущем лидеров «Локо»

⚽️🎦 16:30: «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 5-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Германия — Бундеслига . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «РБ Лейпциг» останется в тройке Бундеслиги?

«РБ Лейпциг» после четырёх туров занимает третье место в таблице. Хороший старт для команды Оле Вернера. В 4-м туре клуб едет в гости к «Вольфсбургу», занимающему 12-е место. Однако «волки» остаются сильным соперником, способным дома обыграть любого. Поэтому «РБ Лейпциг» придётся сильно постараться, чтобы не вывалиться из топ-3.

Турнирная таблица Бундеслиги
В Германии следят за полузащитником «Спартака»:
Игрок «Спартака» Умяров интересен «Байеру», «Лейпцигу» и «Аталанте» — журналист Конур

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Бёрнли», АПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» приблизится к топ-5?

«Манчестер Сити» за пять туров АПЛ одержал всего две победы. Команда Пепа Гвардиолы идёт на девятом месте. Не самый удачный старт чемпионата — пора исправляться. В 6-м туре «Сити» примет дома «Бёрнли». Когда побеждать, если не сейчас? Тем более «Манчестер Сити» одержал 13 побед в последних 13 матчах с «Бёрнли». Солидная серия!

Турнирная таблица АПЛ
Эрлинг возьмёт «ЗМ»?
Кто сейчас идёт на новый «Золотой мяч». Мбаппе разрывает за «Реал», Холанд — за «Ман Сити»
Кто сейчас идёт на новый «Золотой мяч». Мбаппе разрывает за «Реал», Холанд — за «Ман Сити»

⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», АПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» возьмёт реванш за поражение в Суперкубке?

«Ливерпуль» идеально стартовал в АПЛ: 15 очков в пяти турах и чистое первое место. Однако в следующем туре чемпиона Англии ждёт непростой выезд к «Кристал Пэлас». Лондонцы обыграли «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии в августе. Так что победный опыт у команды Оливера Гласнера имеется. Но задача «Ливерпуль» — взять реванш и продлить победную серию.

Турнирная таблица АПЛ
Леони вряд ли сыграет в нынешнем сезоне:
Порвавший «кресты» в дебютном матче новичок «Ливерпуля» обратился к болельщикам

🏒 17:00: «Сочи» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что победит: системность или ставка на креатив?

Связь между двумя клубами, державшаяся несколько лет, теперь прервана. «Сочи» пока идёт вне зоны плей-офф, однако прежнего флёра безнадёжности вокруг «леопардов» и близко нет: есть ощущение, что команда ещё многих удивит. СКА пока ещё как будто не обрёл полноценного нового лица, но поражает КХЛ контратаками, а молодые игроки при Игоре Ларионове ожидаемо делают шаг вперёд.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Предсезонный разговор с Владимиром Крикуновым:
«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
Эксклюзив
«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым

⚽️ 17:15: «Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид, Примера, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» выиграет в дерби и сохранит победную серию?

Нужен ли дополнительный контекст к мадридскому дерби? Встречи «Атлетико» и «Реала» гарантируют веселье и «огонь». Команда Хаби Алонсо одержала шесть побед в шести турах. А у «Атлетико» всего девять очков. Разрыв в таблице уже солидный. Теперь у «Реала» есть отличный шанс увеличить отрыв до 12 очков и почти лишить «Атлетико» шансов на борьбу за золото.

Турнирная таблица Примеры
В Казахстане — ажиотаж перед приездом «Реала»:
Болельщик «Кайрата» показал, как выглядят места на матч ЛЧ с «Реалом» за 39 тыс. рублей
Истории
Болельщик «Кайрата» показал, как выглядят места на матч ЛЧ с «Реалом» за 39 тыс. рублей

🏐 19:00 «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва, Кубок Победы, женщины, 1/2 финала

Кубок Победы (ж) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: динамовское дерби

Принципиальное динамовское дерби. А заодно отличная проверка московской команды после неудачно проведённого прошлого сезона. Пока смена главного тренера и точечные изменения в линии нападения приносят результат столичному клубу. Москвички отлично провели групповой этап турнира и явно нацелены на то, чтобы побороться за титул. Но только, чтобы выйти в главный финал, команде Ришата Гилязутдинова нужно будет преодолеть мощь казанского клуба. Смогут ли московские волейболистки замахнуться на вице-чемпиона прошлого года?

Статистика Кубка Победы
Гончарова остаётся в «Динамо»:
Наталия Гончарова продлила контракт с московским «Динамо»

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Краснодар», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» исправится за поражение от «Зенита»?

«Краснодар» в прошлом туре уступил «Зениту» и позволил конкурентам подобраться к себе. Ещё одна осечка — и чемпион может потерять первое место. В 10-м туре команда Мурада Мусаева сыграет в гостях с «Ростовом». Команда Джонатана Альбы набрала неплохой ход: в последних турах были ничьи с «Локомотивом», «Ахматом», «Балтикой» и победа над ЦСКА. Не факт, что «Краснодар» сможет огорчить ростовчан?

Турнирная таблица РПЛ
Академия «Краснодара» — топ:
Чьи воспитанники сейчас круче — «Краснодара» или «Зенита»? Эти составы вас удивят
Чьи воспитанники сейчас круче — «Краснодара» или «Зенита»? Эти составы вас удивят

⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Аталанта», Серия А, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли беспроигрышная серия одной из команд?

«Ювентус» и «Аталанта» не уступают в первых турах Серии А. У туринцев 10 очков в четырёх матчах, у бергамасков — восемь. Но в следующем туре команды сыграют между собой. Высока вероятность, что кто-то потерпит первое поражение в сезоне. Дополнительная интрига — битва двух хорватских тренеров — Игора Тудора и Ивана Юрича.

Статистика Серии А
«Ювентус» — автор главного матча 1-го тура ЛЧ:
Ради такого мы и ждали ЛЧ! Камбэк «Юве» с «Боруссией» после 90-й минуты — это нечто. Видео
Ради такого мы и ждали ЛЧ! Камбэк «Юве» с «Боруссией» после 90-й минуты — это нечто. Видео

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Оренбург», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» продолжит подъём по таблице?

«Зенит» в прошлом туре уверенно обыграл «Краснодар» (2:0). Петербуржцы теперь находятся всего в трёх очках от первого места. Стартовый кризис подошёл к концу? Возможно. Но нужно доказывать это на поле и результатами. В 10-м туре «Зенит» примет дома «Оренбург». Команда Сергея Семака обязана обыгрывать соперника. Но что, если гости совершат сенсацию?

Турнирная таблица РПЛ
Новая стратегия «Зенита»?
«Зенит» откажется от покупки статусных бразильцев? Вот почему это хорошая идея
«Зенит» откажется от покупки статусных бразильцев? Вот почему это хорошая идея

⚽️ 22:05: «ПСЖ» — «Осер», Лига 1, 6-й тур

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Осер
Осер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» исправится за поражение от «Марселя»?

«ПСЖ» после поражения от «Марселя» (0:1) уступил первое место в таблице «Монако». Да, у команд по 12 очков, однако монегаски выше за счёт дополнительных показателей. На старте сезона это не так критично. Но «ПСЖ» нужно набирать очки, чтобы потом не жалеть о потерях. В 6-м туре парижане примут дома «Осер». Идеальный соперник, чтобы исправиться за поражение в прошлой встрече. Ещё один важный момент: на матче с «Осером» Усман Дембеле покажет домашней публике «Золотой мяч». От лучшего игрока мира теперь двойные ожидания.

Турнирная таблица Лиги 1
Лидер «ПСЖ» взял «Золотой мяч»:
Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Новости. Футбол
Все новости RSS

