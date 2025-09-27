«Кому-то следует футболу поучиться». Забытый шедевр РПЛ с хет-триками Лоськова и Домингеса

«Локо» и «Рубин» редко забивают друг другу. Но однажды они выдали концерт с восемью голами.

Сегодня в Москве сыграют «Локомотив» и «Рубин». Последние две личные встречи команд совсем не радовали голами: каждая зацепила по 1:0. Но в былые времена случалось, что за матч сразу двое футболистов оформляли по хет-трику — и этим не ограничивалось.

В сезоне-2005 «Локо» обиднейше упустил золото. После 18 туров клуб «вёз» восемь очков «Зениту» и ЦСКА, 11 — «Рубину», 12 — «Москве», 13 — «Спартаку». И это несмотря на уход в сборную России Юрия Сёмина. Во многом за счёт феноменальной обороны, которая позволила соперникам забить лишь шесть раз — просто космический уровень. А потом произошёл выезд в Казань с первым поражением в сезоне. И вдобавок, что гораздо важнее, из-за разрыва «крестов» до конца чемпионата выбыл Дмитрий Сычёв. Оправиться от такого команда совсем не смогла.

Началось падение: вылет из квалификации Лиги чемпионов от венского «Рапида», разгром от «Торпедо», сразу семь ничьих и всего две победы за 10 финальных туров. Чемпионом стал ЦСКА, серебро забрал «Спартак». До сих пор не укладывается в голове, как, во-первых, «Локомотив» растерял настолько мощное преимущество. Во-вторых, почему команда с двумя поражениями стала только третьей.

Дмитрий Сычёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В межсезонье «Локо» сильно изменился: в «Динамо» к Сёмину ушли Сергей Овчинников и Дмитрий Хохлов, на тренерскую скамейку приземлился Славолюб Муслин, под которого набрали множество новичков — включая Бранислава Ивановича, Эмира Спахича и Гарри О’Коннора.

Старт сезона не задался: три поражения, одна ничья и промежуточное 15-е место наравне с «Шинником». Подъём начался с дерби с ЦСКА. Иванович на последних минутах забил победный гол и заметно прибавил «Локомотиву» моральных сил. А далее ждала новая дуэль с «Рубином». Тем самым, который, по сути, и пустил «поезд» под откос в 2005-м. Месть напрашивалась. Состоялась ли она? Не совсем. Но каким же ярким получился матч!

Казанцы приехали в Москву и на первых минутах играли гораздо активнее. Александр Гацкан, например, пальнул издали в перекладину. Легендой «Ростова» молдавский полузащитник стал уже потом, а тогда он только начинал в РПЛ после периода в челябинском «Спартаке». На 33-й минуте Сергей Гуренко внезапно завозился с мячом в центре поля, и Джамбулад Базаев сделал всё сам: обокрал, пробежал, реализовал выход один на один.

Кто ж знал, что дальше голы пойдут как на конвейере. Уже через минуту (!) Спахич мягко забросил в штрафную, а Дмитрий Лоськов красиво пробил низом с разворота. Максимально быстрый ответ. Дальше — больше. В конце первого тайма норвежец Йёрген Ялланн неуверенно вынес мяч головой и нечаянно ассистировал Лоськову. Александр Колинько не ожидал такой подставы и «потерял» ворота.

Дмитрий Лоськов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На 57-й минуте Сычёв подал с правого фланга, Вадим Евсеев подправил траекторию мяча головой, и заменивший травмированного Лари Кингстона 19-летний Александр Старков чётко замкнул на дальней штанге.

Всё, намечается разгром? Алехандро Домингес был иного мнения. С 61-й по 75-ю минуту он отличился трижды подряд! Сначала добил за туркменским нападающим Владимиром Байрамовым, следом грамотно исполнил пенальти после фола Андре Бикея на Базаеве, а затем выдал максимальную красоту: со всей дури рванул в контратаку после углового «Локо», обыграл по пути Старкова с Гуренко и катнул в угол. Было 1:3 — стало 4:3! Аргентинец всё перевернул!

«Центр обороны — наше слабое место. Четвёртый гол — совсем нелепый! — негодовал Лоськов. — Недопустимо позволять сопернику выходить один на один с вратарём. Некоторым защитникам стоит подумать, прежде чем фолить или оставлять без присмотра оппонента. А кому-то и вообще в футбол следует поучиться играть».

И всё же последнее слово осталось за «Локомотивом». Драман Траоре пробил издали, а Лаша Салуквадзе случайно выставил руку в штрафной. Лоськов с 11 метров не промахнулся и оформил 100-й гол в чемпионатах России. И на этом наконец-то всё. Событий набралось столько, что их хватило бы на несколько матчей. Разумеется, та игра стала самой результативной в сезоне.

«Локо» набрал солидный ход и до 22-го тура в РПЛ вообще не проигрывал, вскарабкавшись на первое место. Заодно прихлопнув в Казани «Рубин» (4:2). Однако история повторилась: новая неудача в еврокубках (сенсационно уступили в Кубке УЕФА полупрофессионалам из бельгийского «Зюлте-Варегема»), слитый конец сезона и вновь третье место.

Что касается казанцев, они стали пятыми. До чемпионства оставалось два года.