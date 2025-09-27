Единственный шанс «Атлетико» против «Реала». Симеоне пора активировать суперсилу!

Хаби Алонсо руководит «Реалом» всего несколько месяцев. Диего Симеоне заправляет в «Атлетико» почти 14 лет. И тем не менее на старте сезона «Реал» Алонсо – на фоне творческих поисков, экспериментов и связанных с этим трудностей – источает спокойствие и уверенность. А «Атлетико» и Симеоне – истерят. Чоло делает это в технической зоне во время матчей и на пресс-конференциях – как после игры с «Ливерпулем». А его команду очень сильно колбасит на футбольном поле. Отсюда – худший старт в Ла Лиге за всё время работы Симеоне и всего девять набранных очков из 18 возможных.

«Реал», который и в чемпионате выиграл все шесть встреч, и в Лиге чемпионов стартовал с победы, по-футбольному выглядит фаворитом мадридского дерби. Команда Алонсо только строится, ей ещё предстоит пройти большой путь. Но по всему видно, что идеи Хаби заходят футболистам. Плюс большую роль играют успехи на старте сезона. Чтобы команда поверила в тренера и в его задумки, важно, чтобы результат пришёл как можно быстрее. И у «Реала» это есть.

Со всех рациональных позиций команда Алонсо выглядит лучше команды Симеоне. Однако феномен «Атлетико» периода работы Чоло в том, что они прекрасны в своей иррациональности! Они могут проиграть там, где это кажется невозможным. И победить тоже могут тогда, когда этого никто не ждёт. «Атлетико» может быть в кризисе, может быть не в форме – но собрать команду на большой матч Симеоне умел всегда.

Хулиан Альварес и Диего Симеоне празднуют гол в ворота «Райо Вальекано» Фото: Diego Souto/Getty Images

При Чоло «Атлетико» фантастически седлает эмоциональную волну, в этом виде сёрфинга они одни из лучших в мире. Из современных тренеров сравниться с Симеоне в этом умении может разве что Юрген Клопп. Он тоже большущий мастер притягивать энергию отовсюду и передавать её команде – так было и в «Боруссии», и в «Ливерпуле».

Перед дерби с «Реалом» «Атлетико» было очень важно почувствовать эту волну. И тут как нельзя кстати подвернулось другое мадридское дерби, младшее – с «Райо Вальекано». «Атлетико» победил 3:2. Ожнако важнее всего – как победил «Атлетико».

Это победа на оголённом нерве. Победа в матче, где «Атлетико» висел на волоске от провала. Они играли дома с командой, которая сильно уступает в классе. Играли после поражения от «Ливерпуля» на последних минутах и после встречи с «Мальоркой», когда на 79-й минуте повели, а на 85-й – пропустили и лишились победы. Плюс кучу очков в чемпионате растеряли перед этим.

В такой ситуации «Райо» дома нельзя не обыгрывать. И «Атлетико» открывает счёт в первом тайме, Хулиан Альварес реабилитировался за незабитый пенальти в ворота «Мальорки». Всё вроде бы идёт хорошо. Но тут – удар Пепа Чаварриа примерно с 30 метров, и Ян Облак пропускает.

Во втором тайме «Атлетико» атакует, создаёт моменты – а забивает вновь «Райо Вальекано». 77-я минута – банда Симеоне «горит» 1:2. Дома! С «Райо Вальекано»! И опять пропуская в концовке! Однако дальше включилась фирменная иррациональность «Атлетико». Включилась в позитивном для команды Симеоне ключе.

На 80-й и 88-й минутах Хулиан Альварес ввалил ещё по голу и закончил с хет-триком. «Атлетико» выиграл 3:2. А мог – и 4:2, и 5:2. В концовке «Райо» не было на поле. «Атлетико» втоптал соперника в газон. Они наконец вспомнили, что это за ощущение! Они почувствовали вкус крови!

Игроки «Атлетико» празднуют победу над «Райо Вальекано» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Да, с «Ливерпулем» банда Симеоне тоже организовала камбэк – превратила 0:2 в 2:2. Но, во-первых, тот матч «Атлетико» всё равно проиграл. А во-вторых, тот камбэк не был следствием доминирования «Атлетико».

Первый гол Маркоса Льоренте – это в большей степени следствие расслабленности «Ливерпуля», нежели напора мадридцев. Что касается второго гола Льоренте, он вытекал из логики игры больше первого. Однако и тогда «Атлетико» не доминировал. Мадридцы терпели и ждали шанса. Дождались – молодцы. Но тот камбэк никак нельзя назвать духоподъёмным. Особенно если учитывать, что в концовке «Ливерпуль» всё равно дожал, а Симеоне натурально «сгорел», зарубился с болельщиками и был удалён.

«Райо» был обыгран совершенно иначе. Это был триумф силы, воли и силы воли «Атлетико». Именно такие победы помогают оттолкнуться ото дна. На этом импульсе вряд ли получится ехать долго. Но на короткой дистанции он может очень сильно помочь. Особенно – перед домашним дерби с самым непримиримым соперником.

Во времена Анчелотти частенько говорили о магии «Реала» – когда команда вытаскивала матчи, которые, как казалось, вытащить было нельзя. Теперь «Мадрид» тренирует Алонсо, и есть ли магия у этой команды, пока неизвестно. Класс – есть, интересные идеи – есть, задор – есть. А насчёт магии – жизнь покажет.

Сейчас самое время для «Атлетико» и Симеоне применить свою магию – магию эмоций, драйва, злости и тестостерона. Во встрече с «Райо» «Атлетико» наконец вспомнил, как всё это работает. Они получили искру, которая была им так необходима. К дерби Симеоне способен раздуть её даже не до костра, а до полноценного пожара. И если Чоло это удастся, потушить этот пожар «Реалу» будет очень непросто, как бы он сейчас ни феерил.