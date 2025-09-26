«Динамо» забило три за первый тайм! А дальше команда Карпина придумала себе проблемы

Самара — место проведения первого матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» и «Динамо» порадовали и большим количеством голов, и увлекательным сюжетом.

Город в Поволжье встретил участников встречи бодрыми 11℃ на термометре. Главный тренер московского клуба Валерий Карпин утеплился по полной программе — пуховик и перчатки. Перед матчем он объяснил, почему Муми Нгамалё не играл в прошлом туре в Оренбурге: дисциплинарная мера. Африканец опоздал на тренировку — Карпин наказал.

Девять минут — столько хватило бело-голубым, чтобы открыть счёт. Здесь всё было прекрасно: и диагональный заброс Бактиёра Зайнутдинова, и своевременный прострел Эль-Мехди Маухуба, и завершение Даниила Фомина. Марокканец совершил результативное действие в третьей встрече подряд (с учётом Фонбет Кубка России). А россиянин впервые в сезоне забил на выезде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через пару минут Бителло мог забивать сам, но покатил на Маухуба. Получилось в ноги сопернику. Тот случай, когда лучше было ударить самому. У «Крыльев» была возможность отыграться — спасибо Максиму Осипенко. Защитник гостей обрезался и вывел Фернандо Костанцу один на один с вратарём. Бразилец сфальшивил в заключительной фазе — пробил мимо створа. Непонятно, как не попал.

Далее был спорный эпизод. Иван Олейников упал в штрафной площади «Динамо» после контакта с Рубенсом, однако свисток арбитра Виталия Мешкова промолчал. Проверили — фола не обнаружили. Возможно, этот эпизод станет предметом обсуждений после матча. Столько событий, а ведь прошло всего 15 минут со стартового свистка!

В середине первого тайма оборона самарского клуба снова провалилась. Длиннющий заброс Антон Миранчука на десятки метров сделал голевым Бителло. Этот бразилец, в отличие от другого (Костанцы), не простил соперника. Николай Рассказов не сдержал динамовца, а тот легко убежал от защитника. Любопытно, что Бителло играл в разноцветных бутсах.

Через 10 минут положение «Крыльев» стало ещё более пугающим. Стандарт у ворот самарской команды принёс третий гол «Динамо». Серию рикошетов в штрафной Сергея Песьякова прервал Иван Сергеев. Удар нападающего бело-голубых, лёгкий рикошет от Ивана Лепского — 0:3. Иван не праздновал гол, поскольку огорчил бывший клуб. Сразу вспомнился августовский матч «Крыльев» с «Краснодаром», когда чемпион накидал хозяевам шесть мячей.

В перерыве Магомед Адиев разменял Владимира Игнатенко на Ильзата Ахметова. Эта перестановка оправдала себя уже через 14 минут. Экс-полузащитника ЦСКА и «Зенита» положил мяч в угол в с линии штрафной площади — Андрей Лунёв не дотянулся. Интрига!

Правда, хозяева почти сразу «привезли». Доминик Ороз и Николай Рассказов не поняли друг друга, а Рубенс удрал к воротам Песьякова. «Крыльям» повезло, что голкипер отразил мяч ногой. Время шло, а провалов в обороне волжан меньше не становилось. Удар Сергеева головой — Песьяков забирает мяч в руки, следующий удар Ивана — мяч летит мимо створа.

Иван Сергеев мог забить больше одного мяча Фото: ФК «Динамо» Москва

За «Крылья» дебютировал нападающий Адольфо Гайч. Человека, которого ЦСКА регулярно отправляет в аренду, выпустили на поле примерно на 20 минут. Карпин ответил своей перестановкой — Константин Тюкавин выбежал вместо Сергеева. Правда, в итоге не забили ни россиянин из «Динамо», ни аргентинец из «Крыльев».

Всё шло к спокойной победе гостей, но бело-голубые придумали себе проблемы в концовке. Шла 88-я минута. Ахметов навесил на Томаса Гальдамеса, а тот головой переиграл Лунёва. Это было несложно – Томас бил из варварской вообще без сопротивления! Ну и снова сработала замена Адиева – Гальдамес тоже вышел на замену.

Мешков накинул четыре минуты, и в добавленное время Тюкавин вонзил мяч в штангу в контратаке. «Динамо» удержало необходимый результат. Команда Карпина впервые в РПЛ (речь об этом сезоне) одержало две победы подряд.