Взял 5 пенальти подряд и установил рекорд. Наследником Нойера у Германии будет нигериец?

В немецкой Бундеслиге – новый рекордсмен. Ноа Атуболу из «Фрайбурга» стал первым в истории турнира голкипером, который отбил пять пенальти подряд! Более того, теперь у него больше парированных ударов с «точки» в чемпионате Германии, чем пропущенных. С учётом того, что парню всего 23 года (разве это возраст для вратаря?), можно констатировать восхождение новой звезды. Тем более он хорош не только в отражении 11-метровых.

Несмотря на имя, фамилию и внешние данные, Атуболу – немец. Он родился и вырос во Фрайбурге-им-Брайсгау в нигерийской семье. Вымахал до 190 см, весит около 100 кг. С такими физическими качествами нужно становиться вратарём – Ноа им и стал. Правда, по чистой случайности. Начинал Атуболу в детском футболе центральным защитником, но на одном из турниров травмировался голкипер команды, и, видимо, самого крупного мальчика попросили встать в ворота. Получилось удачно – Ноа уже тогда отразил в серии пенальти три удара из пяти. По словам Атуболу, он захотел снова почувствовать этот адреналин, поэтому решил остаться голкипером.

Ноа быстро прогрессировал в новой роли, попал в академию «Фрайбурга» и стал вызываться в юношеские сборные Германии. Впрочем, поначалу он не был основным в национальных командах своего возраста. Зато когда Атуболу исполнилось 18 лет, за ним приехали из Федерации футбола Нигерии. Предложили защищать цвета родины предков и сыграть за сборную U20 на чемпионате мира. Ноа заинтересовался, публиковал в соцсетях посты с флагом Нигерии. Немецким футбольным властям пришлось включить весь свой дар убеждения, чтобы сохранить одарённого голкипера для страны. Кое-как его убедили не менять спортивное гражданство.

В 2023 году Атуболу поехал на молодёжный чемпионат Европы уже в статусе первого номера сборной Германии. Правда, тот турнир не добавил славы ни ему, ни немецкому футболу. Германия стартовала с ничьей с Израилем (1:1), после чего потерпела поражения от Чехии (1:2) и Англии (0:2) и отправилась домой.

Восемью месяцами ранее Атуболу дебютировал за первую команду «Фрайбурга» во встрече Кубка Германии с «Санкт-Паули» и внёс свой вклад в победу со счётом 2:1. Ещё через пару недель Ноа поставили в стартовый состав на выездную игру заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Карабахом» (1:1). Всего же в сезоне-2022/2023 он поучаствовал в трёх матчах «Фрайбурга» и как раз в третьем – кубковом с «Зандхаузеном» (2:0) – выдал первый «сухарь» на высоком уровне.

Летом 2023-го «Фрайбург» продал своего основного вратаря Марка Флеккена в «Брентфорд», и его место занял Атуболу. Так что нынешний сезон – третий для Ноа в Бундеслиге. В дебютном он провёл 34 встречи, пропустил 58 мячей и 10 раз сыграл «на ноль». Отбил 65,2% ударов по своим воротам и вошёл в топ-9 голкиперов чемпионата Германии по количеству совершённых сейвов (99). В прошлом сезоне Ноа ненадолго выбыл из-за травмы плеча, поучаствовал в 26 матчах, пропустил 37 мячей и снова выдал 10 «сухарей». Парировал 69,2% ударов по воротам и совершил 81 сейв. Побил клубный рекорд по длительности «сухой» серии (609 минут).

НОА АТУБОЛУ В МОЛОДЁЖНОЙ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ НА ЕВРО-2025 Фото: Christian Hofer/Getty Images

Летом нынешнего года Атуболу отправился уже в составе молодёжной сборной Германии на Евро-2025. Этот турнир уже сложился для Ноа и его команды намного успешнее. Сначала немцы выиграли группу, одержав три победы в трёх встречах над Словенией (3:0), Чехией (4:2) и Англией (2:1). В четвертьфинале одолели Италию в дополнительное время – 3:2. В полуфинале Атуболу сыграл «на ноль» с Францией (3:0), по-настоящему сверкал. Остановили немецкую машину только англичане в финале. Германия уступила в дополнительное время со счётом 2:3, пропустив решающий гол на 92-й минуте.

Старт нового сезона Бундеслиги сложился для Атуболу и его команды неудачно – в августе «Фрайбург» уступил «Аугсбургу» (1:3) и «Кёльну» (1:4). Но затем в сентябре победил трижды подряд. В чемпионате были переиграны «Штутгарт» (3:1) и «Вердер» (3:0), в 1-м туре Лиги Европы – «Базель» (2:1). Дела пошли на лад. Разумеется, процесс роста вратаря не обходится без ошибок. Однако главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер доволен тем, как Атуболу на них реагирует.

«Он очень трудолюбив и прикладывает много усилий, – говорит Шустер. – Он хочет совершенствоваться каждый день. Мне также очень нравится его самокритичность, которая сильно мотивирует Ноа. Он готов учиться на своих ошибках и прогрессирует во всех аспектах… Атуболу даёт мне чувство уверенности, находясь в воротах. Кроме того, он спокойно обращается с мячом и выбирает правильные решения, что также важно для игры «Фрайбурга».

НОА АТУБОЛУ ВО «ФРАЙБУРГЕ» Фото: Steinsiek.ch/Imago/ТАСС

За карьеру на разных уровнях Атуболу отбил уже 10 пенальти. В Бундеслиге у него поначалу не складывалось с 11-метровыми – первые три удара с ноября 2023-го по январь 2024-го голкипер «Фрайбурга» пропустил. А вот затем Ноа словно заколдовал свои ворота. В мае 2024-го ещё на финише позапрошлого сезона он отразил два пенальти в выездном матче с «Унионом». Выиграл дуэли у Йосипа Юрановича и Кевина Холанда. Правда, во втором случае Яник Хаберер забил с добивания и принёс «Униону» победу со счётом 2:1. Причём на 90+2-й минуте. Обидно.

В декабре 2024-го голкипера «Фрайбурга» не сумел пробить с «точки» Флориан Вирц. Случилось это при счёте 0:0, тем не менее «Байер» всё же раскатал команду Шустера – 5:1. В феврале 2025-го Атуболу совершил сейв после удара с пенальти Андре Силвы из «Вердера». Его команда вела с преимуществом в два мяча и в итоге разнесла соперника – 5:0, так что Ноа помешал бременцам вернуться в игру. А в минувший уикенд Атуболу взял 11-метровый в исполнении другого футболиста «Вердера» Романо Шмида. Кстати, тоже при счёте 2:0. Оппоненты пытались переиграть Ноа, посылая мяч и влево от вратаря, и вправо, но тот каждый раз «прочитывал» их и совершал сейвы.

Ранее по четыре пенальти подряд в Бундеслиге брали Томас Зандер, Ханс-Йорг Бутт, Франк Рост и Бернд Лено. Этот квартет делил лидерство, но теперь – только второе место после Атуболу. Ноа признаётся, что много работает над 11-метровыми и у него есть свои секреты, однако не раскрывает деталей. Его следующая цель – статус основного вратаря сборной Германии. После ухода из национальной команды Мануэля Нойера у немцев проблемы с первым номером. Марк-Андре тер Штеген борется с травмами и конфликтует с руководством «Барселоны», а остальные голкиперы явно уступают в классе легенде. Прекрасный шанс для Атуболу.

«Стать первым темнокожим вратарём в истории сборной Германии было бы чем-то особенным, – признаётся Ноа. – Хотя для меня не имеет значения, какого цвета у человека кожа. В конце концов, решающим фактором всегда остаётся уровень игры».

Кстати, тренер вратарей сборной Германии швейцарец Андреас Кроненберг прежде работал… во «Фрайбурге»! Так что присутствие в национальной команде того, кто хорошо знает Атуболу, может повысить его шансы. Ноа уже побил рекорд Нойера по количеству выступлений за молодёжную сборную Германии и всё ближе к тому, чтобы стать наследником Мануэля в главной бундестим.