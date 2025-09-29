«Монако» без Головина сыграет с «Манчестер Сити», а команда Хайкина примет за полярным кругом «Тоттенхэм».

«Реал» в Казахстане, Моуринью едет к «Челси» и битва «Барсы» с «ПСЖ». Интриги 2-го тура ЛЧ

Впереди в Лиге чемпионов состоится 2-й тур общего этапа. Нас ждут встреча «ПСЖ» и «Барселоны», приезд мадридского «Реала» в Казахстан и домашний дебют «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным. Основные сюжеты 2-го тура – в нашем материале.

Повторение пары стыкового раунда ЛЧ-2024/2025. В феврале «Брюгге» одержал две победы (3:1, 2:1) над «Аталантой» и вышел в 1/8 финала. И 1-й тур нового розыгрыша получился удачным для бельгийцев: дома разгромили «Монако» (4:1). А «Аталанта» уступила на выезде «ПСЖ» (0:4). Больше уступать бергамаскам нельзя, иначе шансов на попадание в топ-8 почти не останется. А «Брюгге» планирует повторить февральский успех.

Исторический матч для Казахстана. «Кайрат» впервые сыграет дома на основном этапе Лиги чемпионов. И сразу же в гости в Алма-Ату приезжает мадридский «Реал». В Казахстане был сумасшедший ажиотаж на билеты: электронная очередь на сайте клуба составляла более 250 тыс. человек. Но стадион «Центральный» вмещает всего 26 тыс. зрителей. Станут ли они свидетелями большой сенсации? Даже ничья будет невероятным успехом для «Кайрата».

Ещё один дебют! «Будё-Глимт» также первый раз проведёт домашний матч на общем этапе ЛЧ. У команды с российским голкипером Никитой Хайкиным гостит «Тоттенхэм». Ранее клубы встретились в полуфинале Лиги Европы – 2024/2025. Тогда лондонцы одержали две уверенные победы (2:0, 3:1), вышли в финал и забрали трофей. Сейчас же «Будё-Глимт» мечтает о реванше, ещё и в такой важной для истории клуба встрече.

«Атлетико» забуксовал на старте сезона. В Примере команда расположилась далеко от «Реала» и «Барселоны» – и это несмотря на субботний вынос команды Хаби Алонсо (5:2)! А в Лиге чемпионов в 1-м туре обидно уступила «Ливерпулю» (2:3). Пора исправляться! Во 2-м туре мадридцы примут на своём поле «Айнтрахт». Клуб из Франкфурта начал общий этап Лиги чемпионов с разгрома «Галатасарая» (5:1). Немцы показали, что их нельзя недооценивать. Так что «Айнтрахт» способен на сюрпризы на «Сивитас Метрополитано».

Встреча двух команд, способных на сюрпризы. Неудачные матчи сменяются разгромом соперников, это же касается и результативности. Интересно, что две прошлые встречи «Марселя» и «Аякса» получились мегаэпичными. На групповом этапе Лиги Европы – 2023/2024 их матчи завершились со счётом 3:3 и 4:3 (в пользу «Марселя»). Ожидаем что-то грандиозное и сейчас. Тем более что клубы неудачно стартовали в ЛЧ: французы уступили «Реалу» (1:2), амстердамцы – «Интеру» (0:2). Второе поражение подряд усложняет расклады в плане попадания даже в топ-24.

Финалист прошлой Лиги чемпионов новый розыгрыш начал с победы над «Аяксом». Но в Серии А «Интер» успел уже дважды за пять туров уступить. Пока что команда Кристиана Киву далека от идеала. В этом кроется шанс чешской «Славии» в предстоящем матче. В 2019-м клуб из Праги уже увозил ничью с «Сан-Сиро». А новый сезон ЛЧ «Славия» начала с неплохой встречи с «Будё-Глимт» (2:2). Возможно, получится отнять очки и у «Интера».

Что же нас ждёт в Стамбуле! Приезд английских клубов в крупнейший город Турции всегда вызывает ажиотаж. Как правило, связанный со столкновением фанатов. Непростые отношения отражаются и на поле. Турецкие клубы играют с двойной мотивацией против англичан. Например, в 2023-м «Галатасарай» разобрался в гостях с «Манчестер Юнайтед» (3:2), а затем сыграл вничью с ними дома (3:3).

Однако повторить успех с чемпионом Англии – «Ливерпулем» – будет проблематичнее. Тем более в 1-м туре обновлённый звёздный состав «Галатасарая» потерпел фиаско с «Айнтрахтом». А команда Арне Слота на старте добыла победу с «Атлетико» на 90+2-й минуте. Что окажется весомее: настрой стамбульцев с домашними трибунами или сила «Ливерпуля»?

В последний раз «Челси» и «Бенфика» встречались в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Тогда победу в дополнительное время одержали англичане (4:1). Но с того момента произошло одно важнейшее событие: в Лиссабоне теперь работает Жозе Моуринью. Нового главного тренера «Бенфики» ждёт встреча с экс-клубом. Жозе для «Челси» – одна из важных фигур в истории. Вместе выиграли три золота АПЛ, Кубок, Суперкубок Англии и три Кубка лиги. Однако теперь Моуринью едет в Лондон за победой над «Челси».

Кипрский «Пафос» проведёт первый домашний матч на общем этапе Лиги чемпионов. И сразу же в гости приедет «Бавария». Мюнхенцы мощно начали сезон, одержав победы во всех встречах. А в 1-м туре Лиги чемпионов команда Венсана Компани разобралась с «Челси» (3:1). «Пафос» тоже стартовал неплохо: в гостях добыл ничью с «Олимпиакосом» (0:0). Но повторить успех с «Баварией» будет невероятно сложно. Ждём чудес от клуба российского бизнесмена Сергея Ломакина!

«Ньюкасл» амбициозен и хочет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в 1-м туре англичане дома уступили «Барселоне» (0:2). Вторая подряд потеря очков сделает расклад с попаданием в топ-8 менее вероятным. Однако одержать победу будет непросто: в 2-м туре «Ньюкасл» гостит у «Юниона». Бельгийцы на старте общего этапа одолели в гостях крепкий ПСВ (3:1). Не лучшая новость для команды Эдди Хау. Если же «Юнион» выиграет и сейчас, будет право даже помечтать о плей-офф Лиги чемпионов!

«Карабах» сотворил мини-сенсацию на старте ЛЧ. Команда Гурбана Гурбанова на выезде победила «Бенфику» (3:2), отыгравшись со счёта 0:2. Теперь азербайджанцы примут дома «Копенгаген». Датчане в 1-м туре оформили домашнюю ничью с «Байером» (2:2). Обоим соперникам по предстоящему матчу есть чем похвастаться! Тяжело выделить фаворита пары. Тем интереснее должна получиться встреча.

Антонио Конте исторически плохо выступает в еврокубках. Это отразилось и в стартовом туре Лиги чемпионов. У «Наполи» не получилось создать больших проблем «Манчестер Сити» (0:2). А «Спортинг» дома разгромил казахстанский «Кайрат» (4:1). Ко 2-му туру команды подходят в разном настроении. У «Наполи» нет права на осечку, иначе перспектива попадания в топ-8 становится меньше. А играть стыки не хочется никому.

Антонио Конте Фото: Getty Images

«Ювентус» потерял лидерство в чемпионате Италии. А в 1-м туре Лиги чемпионов выдал концерт с дортмундской «Боруссией». К 90+4-й минуте туринцы уступали дома со счётом 2:4, однако затем забили два мяча и добыли ничью. Вряд ли болельщики «Юве» хотят таких нервных концовок. Поэтому в гости к «Вильярреалу» итальянцы едут за уверенной победой. Испанцы на старте ЛЧ уступили в гостях «Тоттенхэму» (0:1). Впереди – матч с ещё одним топ-соперником.

От «Арсенала» ждут выхода минимум в полуфинал Лиги чемпионов. По силе состава лондонцы способны на решение самых серьёзных задач. В 1-м туре команда Микеля Артеты одержала победу на выезде над «Атлетиком» из Бильбао (2:0). Хороший индикатор возможностей. Теперь в гости к «Арсеналу» приедет «Олимпиакос». Греки стартовали с нулевой ничьей с кипрским «Пафосом». По логике, «Арсенал» должен без проблем разобраться с гостями. Но «Олимпиакос» трижды подряд победил на «Эмирейтс» в последних трёх выездных встречах! Поэтому Артете необходимо настроить команду на максимальную отдачу.

«Байер» за несколько месяцев превратился из топ-команды Хаби Алонсо в кризисный клуб. Летом из Леверкузена уехала группа лидеров во главе с тренером. Руководство ошиблось с назначением Эрика тен Хага и быстро сменило его на Каспера Юльманна. Однако пока что «Байер» не внушает особого страха соперникам. Но обыграть дома ПСВ немцам под силу. Команда Петера Боша (кстати, экс-тренер «Байера») в 1-м туре Лиги чемпионов уступила дома «Юниону». А в чемпионате Нидерландов пока что идёт второй. У Эйндховена не всё так идеально. И «Байер» обязан этим пользоваться.

В сезоне-2016/2017 (первом для Хосепа Гвардиолы в Англии) «Монако» прошёл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:5, 3:1). Спустя более чем семь лет клубы встретятся вновь. Но теперь у «Монако» нет Килиана Мбаппе, а Бернарду Силва играет за «Манчестер Сити». Да и Пеп взял со своим клубом уже 18 трофеев.

К сожалению, капитан «Монако» Александр Головин пропустит матч с «Манчестер Сити» из-за травмы. Монегаскам как-то нужно набирать очки и без россиянина. В 1-м туре «Монако» уступил «Брюгге», а второе подряд поражение больно ударит по перспективам выхода в плей-офф напрямую. «Манчестер Сити» стартовал с победы над «Наполи» и ощущает себя комфортно. В Монако англичане едут за тремя очками.

Главный матч 2-го тура. Это могла быть битва обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле против ставшего вторым Ламина Ямаля, но француз выбыл из-за травмы. Встреча действующего победителя Лиги чемпионов с одним из фаворитов. Пара с великими матчами в прошлом. Всё это про «Барселону» и «ПСЖ».

Интересно, что клубы играют лучше с соперником в гостях: парижане дважды подряд победили на чужом поле со счётом 4:1, а каталонцы увозили ничью и победу с «Парк де Пренс» (1:1, 3:2). Но при этом «ПСЖ» в последних двух сериях плей-офф оказался победителем и проходил дальше. Французы стали неудобным соперником для «Барселоны». Подтвердится ли тенденция и сейчас?

Дортмундская «Боруссия» в последних двух сезонах круто выступала в Лиге чемпионов. Финал и выход в четвертьфинал – неплохие результаты. Поэтому и сейчас от «Боруссии» ожидают минимум выхода в плей-офф. И в 1-м туре немцы здорово показали себя на выезде с «Ювентусом», однако обидно упустили победу в концовке. Теперь же команда Нико Ковача примет дома «Атлетик». Клуб из Бильбао зол после поражения от «Арсенала». Но выдержать давление стадиона в Дортмунде непросто. Поэтому даже ничья станет для «Атлетика» хорошим итогом.