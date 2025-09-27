Магия Черчесова продолжается! «Ахмат» разгромил команду Дзюбы и догнал «Спартак». Видео

А «Акрон» не побеждает в РПЛ в течение восьми туров.

«Ахмат» продлил успешную серию в РПЛ. «Акрон» доставил трудности сопернику, но всё равно покинул поле без набранных очков.

Команды подошли к встрече в абсолютном разном состоянии. «Ахмат» после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера выдал серию из шести встреч без поражений в РПЛ (три победы, три ничьих). А вот у «Акрона» всё гораздо хуже. Семь матчей без побед в чемпионате — серия, которая наверняка нервирует и фанатов, и футболистов.

Станислав Черчесов пока не проигрывает с «Ахматом» в РПЛ Фото: ФК «Ахмат»

Если у гостей был какой-то план на игру, то им пришлось сразу вносить коррективы. «Ахмату» потребовалось всего три минуты, чтобы открыть счёт. Отметим со знаком минус игру «Акрона» в обороне — футболисты слишком уважительно отнеслись к Лечи Садулаеву. Пока мяч несколько раз лип к ногам игрока грозненского клуба, гости безуспешно пытались его отобрать. Садулаев нашёл Георгия Мелкадзе, а тот скинул на Эгаша Касинтуру. Техничный удар — мяч влетел в ворота рикошетом от штанги.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Почти сразу после этого пострадал Максим Кузьмин. Столкновение головами с Максимом Сидоровым вышло болезненным. Пока Максиму перематывали голову, Артём Дзюба поговорил на повышенных тонах с арбитром Евгением Кукуляком. Кузьмин вернулся на поле — заклеили рассечённую бровь.

После этого было больше борьбы, нежели какого-то конструктива. Следующая вспышка произошла в концовке первой половины. «Ахмат» мог забивать второй мяч, однако Сидоров не переиграл с близкого расстояния Виталия Гудиева. А перед перерывом интереснее смотрелся «Акрон». До гола дело не дошло, но у ворот хозяев было жарко.

Гости вышли на второй тайм с правильным настроем. Наверное, состоялся разговор с крепкими словами. Сначала вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия справился с ударом Дмитрия Пестрякова под перекладину, а следом забрал мяч в руки после удара головой Дзюбы со стандарта. Кажется, «Акрон» наиграл на гол, однако цифры на табло оставались неизменными.

На 56-й минуте «Ахмат» мог остаться вдесятером. Садулаев очень опасно прыгнул в ноги Гудиеву — Кукуляк оценил этот поступок на жёлтую карточку. Тот случай, когда излишнее желание могло привести к печальным последствиям. Черчесов чуть позже снял с игры Лечи — возможно, как раз по причине жёлтой карточки.

Шелия на старте второй половины всё чаще пихал футболистам «Ахмата». Моменты у ворот хозяева возникали с пугающей для местных болельщиков частотой. «Акрон» забил, но Дзюбу оставили без результативного паса, поскольку Артём был в офсайде. По повтору ощущение, что всё решили миллиметры. Далее Шелия остановил дальний удар Стефана Лончара.

«Акрон» не забил на этом отрезке, а вот «Ахмат» не простил. Мануэл Келиану забросил на Брайана Мансилью (вышел на замену), и тот головой срезал мяч в дальний угол — 2:0. Второй гол нападающего в этом сезоне РПЛ. Приехавший на стадион глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был доволен.

Мансилья на этом не остановился. В добавленное время Брайан сделал счёт крупным — вонзил мяч в ближний угол с передачи Мохамеда Конате.

«Ахмат» продлил серию без поражений. Магия Черчесова по-прежнему работает. За «Акрон» становится тревожно — команда болтается в нижней части таблицы.