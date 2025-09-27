Горячее 28 сентября: старт сезона Единой лиги, Захарян против «Барсы» в Примере, «Милан» — «Наполи» в Серии А, Медведев в Пекине и КХЛ!

Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Балтика», финал ЧМ по волейболу и битва года в мотогонках

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 сентября в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: забьёт ли Миранчук?

«Атланта Юнайтед» точно останется без плей-офф: отставание от девятой строчки Восточной конференции, которая позволит попасть в квалификацию, составляет аж 18 очков. Что это значит? Нужно получить от оставшихся туров максимум удовольствия. Как, например, в недавнем матче с «Коламбус Крю», где команды на двоих организовали девять голов (4:5). Ради такого точно стоит следить за МЛС. Как и ради Алексея Миранчука. У него нет голов в последних четырёх встречах. Пора расчехлять «пушку».

Россиянин попал в топ самых дорогостоящих игроков МЛС: Месси — вне топ-3 самых дорогих игроков МЛС, Миранчук — 11-й, Шапи нет в топ-100

🏆 🏍️ 8:00: MotoGP, этап 17, Гран-при Японии, основная гонка

Интрига: помешает ли младший Маркес брату стать чемпионом?

Легендарный Марк Маркес максимально близок к седьмому чемпионскому титулу в королевском классе MotoGP. У испанца есть возможность гарантировать себе первое место ещё за пять этапов до финиша сезона! В основной гонке этапа в Мотеги Марк просто должен не проиграть своему брату Алексу больше семи очков. То есть даже при победе Маркеса-младшего Марку будет достаточно финишировать вторым. Получается, ждём в воскресенье первого титула Маркеса с «Дукати»? Получается, ждём.

Все расклады перед гонкой: Названы расклады, при которых Марк Маркес станет семикратным чемпионом MotoGP в Японии

🏐 9:30: Чехия — Польша, ЧМ-2025, мужчины, матч за третье место

Интрига: кому нужнее бронза?

Поляки проиграли Италии в скрытом финале, а Чехия уступила Болгарии. Конечно, фавориты — сборная Польши, но хватит ли команде Николы Грбича мотивации? Для чехов же это исторический шанс взять медаль.

🎾 9:30*: Даниил Медведев (Россия, 8) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания), Пекин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до Зверева?

Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Пекине, обыграв британца Кэмерона Норри. Теперь его соперником за место в 1/4 финала станет испанец Алехандро Давидович-Фокина. Теннисисты ранее играли пять раз. Поначалу россиянин вёл 4-0 по личным встречам, но последний их поединок остался за испанцем — на «Мастерсе» в Монреале-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Корентен Муте — Александр Зверев.

🥇 🚴‍♀️ 9:45: ЧМ по шоссейным велогонкам, групповая гонка, мужчины, 267,5 км

Интрига: готов ли Погачар к защите титула?

Тадей является действующим чемпионом мира в групповой гонке. Но в разделке в Кигали он явно не был в лучшей форме, да и не смог нормально подвестись к ЧМ-2025. Если до начала соревнований все ждали его тотального доминирования, то теперь об этом нет и речи. Пришёл ли в себя словенец и даст ли он бой Эвенепулу, Аюсо и другим в воскресенье? Справится ли с дистанцией, где общий набор высоты — 5800 м? Пожалуй, самая интересная гонка соревнований в Уганде может стать одновременно и самой непростой в сезоне. За этим точно нужно следить!

Россия — около подиума: Российская велогонщица Иванченко стала седьмой в групповой гонке U23 на ЧМ-2025 в Руанде

🏆 🏐 13:30: Болгария — Италия, ЧМ-2025, мужчины, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: защитят ли итальянцы титул?

Италия победила Польшу и считается явным фаворитом. Но болгарам нечего терять, на родине они уже герои. Молодая команда на этом турнире не проиграла ни разу. Сможет ли она огорчить действующих чемпионов мира?

🏒 14:00: «Спартак» — «Шанхайские Драконы», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли «Спартак» серию с набранными очками?

«Спартак» тяжело начал сезон, однако постепенно смог выйти из кризиса – команда Жамнова в пяти встречах подряд набирает очки. Даже несмотря на тот факт, что не во всех встречах москвичи набирают очки, самое тяжёлое позади. Борна Рендулич, который неудачно провёл прошлый сезон, возродился в «Шанхае» и прямо сейчас является лучшим бомбардиром команды. Сможет ли хорват набрать очки в матче с красно-белыми?

⛸️ 14:00: Контрольные прокаты сборной России, произвольные программы

Интрига: как покажут себя будущие олимпийцы?

Первый день контрольных прокатов пролетел быстро и динамично. Особое внимание было приковано, конечно, же к будущим участникам Олимпийских игр — Петру Гуменнику и Аделии Петросян. И нет сомнений, что на второй день прокатов будет так же. Причём и Аделия, и Пётр представят прошлогодние произвольные программы.

Это не первое возвращение к чему-то уже хорошо известному: Мишина/Галлямов также вернулись к постановке под композиции из репертуара Элвиса Пресли. А вот их главные соперники, Бойкова и Козловский, подготовили новую произвольную программу под «Лунную сонату». Танцоры зажгли яркими ритм-танцами, но что покажут они во второй день?

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кому достанется первая победа в сезоне?

«Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» в прошлом сезоне играли в плей-офф. Клуб из Екатеринбурга стал единственным, кому удалось победить хотя бы в одной встрече четвертьфинала соперников из «большой четвёрки». К новому сезону обе команды подошли в обновлённых составах, конечно, выделяется фигура Джеремайи Мартина. Защитник перебрался из «Уралмаша» в «Локо», и для него этот матч будет проверкой на прочность. Удастся ли ему показать себя во всей красе и принести краснодарцам победу на домашней арене?

⚽️ 14:30: ЦСКА — «Балтика», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отомстят ли армейцы балтийцам?

Не так давно команды встречались в Фонбет Кубке России, и калининградцы вторым составом увезли из Москвы победу. Пусть даже по итогам серии пенальти. Ещё «Балтика» максимально близка с ЦСКА в таблице Мир РПЛ, занимая третью строчку по итогам девяти туров. Остановят ли армейцы одних из главных и, пожалуй, самых неожиданных преследователей? Понятно, кто здесь фаворит, но балтийцам не привыкать удивлять публику.

⚽️ 🎦 16:00: «Ницца» — «Париж», Лига 1, 6-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: парижане снова выдадут веселье?

«Париж» – самая весёлая команда Лиги 1. Почему? Просто в матчах с её участием всегда много голов. За пять туров она забила девять раз, а пропустила – 13. 3:2 с «Метцем», 2:3 со «Страсбургом», 2:5 – с «Марселем» – новички чемпионата не ставят «автобус», предпочитая яркие качели. «Ницца» среди недели уступила «Роме» в Лиге Европы и наверняка захочет отвести душу. Нас ждёт зрелище. Его видеотрансляцию можно будет оценить бесплатно.

🏉 16:00: «Динамо» — «Енисей-СТМ», чемпионат России, 1/2 финала

Интрига: сможет ли «Динамо» сотворить сенсацию на домашней арене?

Предстоящий полуфинал будет особенным для московского «Динамо», которое впервые добралось до плей-офф чемпионата России. Бело-голубые будут биться с фаворитом и действующим чемпионом страны на «ВТБ-Арене» в Москве при серьёзной поддержке болельщиков. Расслабляться «Енисею» точно не придётся. Команда Первухина хоть и подходит к встрече в статусе фаворита, но, конечно, помнит, что оба матча с «Динамо» в регулярном чемпионате были весьма напряжёнными, а выезд в столицу и вовсе завершился поражением. Так что нас ждёт битва!

🏒 17:00: ЦСКА — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ЦСКА воспользуется бедственным положением «Лады»?

ЦСКА после бодрого старта сезона быстро заглох. Больше всего удивительно в этом – игра в обороне подопечных Никитина. Армейцы пропускают очень много, а видимых улучшений пока не видно. Но у «Лады» дела ещё хуже – тольяттинцы выиграли лишь один матч, сменили тренера. Ждать результативной встречи от двух команд, испытывающих трудности?

Десятков жёстко высказался о своих игроках: Главный тренер «Лады» Десятков: кто-то потерял чувство страха за своё рабочее место

⚽️ 17:00: «Динамо» Махачкала — «Сочи», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победят ли сочинцы впервые в сезоне?

У «Сочи» всего одно очко за девять туров. Приговор ли это? Пока нет, тем не менее шансы сохранить прописку в РПЛ стремительно тают. Возможно, теперь состоится их первая победа? Сомнительно, потому что в Каспийске махачкалинцы ни разу в этом сезоне не проиграли. «Ахмат», «Акрон», тёзки из Москвы и «Локомотив» – их усилий для набора трёх очков не хватило. Тем не менее сочинцы при Игоре Осинькине оживают, поэтому интрига возможна.

🏀 18:00: УНИКС — «Бетсити Парма», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Бетсити Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как проявят себя новые легионеры?

Клубы встречались в предсезонке целых два раза. В каждом из матчей победа доставалась УНИКСу, причём довольно уверенно. Команды претерпели значительные изменения, в большинстве своём это касается легионеров. У «Пармы» обновилось сразу пять представителей не из РФ, а у казанцев — четыре, остался только Рейнольдс. Будет интересно посмотреть за тем, кто провёл лучшую работу в межсезонье.

⚽️ 18:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» приблизится к лидеру?

То есть к «Ливерпулю», который поставил на поток победные голы на последних минутах. Разрыв между лондонцами и мерсисайдцами составляет пять очков, а второе место поклонникам «канониров» уже приелось. «Ньюкасл» не на ходу, он занимает лишь 13-ю строчку. Тем не менее состав у него отличный, да и его боеспособность среди недели проверила «Барселона». Каталонцам пришлось непросто, пусть они и увезли победу (2:1). Насколько сложно будет «Арсеналу»?

Большая удача лондонцев: они вот-вот продлят одного из лидеров: Салиба продлит контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес «Реала» — The Athletic

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: красно-белые не заметят сопротивления?

«Спартак» и «Пари Нижний Новгород» пересекались 11 раз, и у москвичей колоссальное преимущество: семь побед (из них три разгромные), три ничьих и лишь одно поражение – в далёком 2021-м, когда за красно-белых под руководством Руя Витории играли Айртон, Николай Рассказов, Илья Кутепов, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Как же это было давно! Сейчас нижегородцы 15-е в РПЛ. С семи поражениями в девяти турах. В Москве им ловить нечего? Не факт, потому что «Спартак» обожает неприятно удивлять болельщиков.

Красно-белые приготовили на матч красно-чёрный комплект формы. Нет, это не опечатка: Фото «Спартак» сыграет с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ в новом комплекте формы

⚽️ 19:30: «Барселона» — «Реал» Сосьедад, Примера, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Захарян против лучшей команды Испании

Арсен Захарян наконец-то приходит в себя после череды травм. Да, его выпускают не в каждом матче, но дважды на 24 минуты в нынешнем сезоне Ла Лиги он уже вышел. В том числе в игре с «Реалом». Теперь есть возможность проверить себя на фоне другого гранда. «Барселона» мчит за мадридцами и отстаёт на два очка – её мотивация будет запредельной. «Сосьедаду» очки тоже крайне нужны, всё-таки поблизости зона вылета. Поможет ли ему россиянин?

Представитель Захаряна верит, что Арсен в матче сыграет: Представитель Захаряна выразил надежду, что футболист сыграет в матче с «Барселоной»

⚽️ 21:45: «Милан» — «Наполи», Серия А, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Модрич против Де Брёйне

Нас ждёт битва не только итальянских грандов, но и их статусных вожаков. Лука Модрич и Кевин Де Брёйне доказывают – их рано списывать. У хорвата 1+1 в четырёх турах, у бельгийца – два гола. Они дирижируют игрой «Милана» и «Наполи». Кто же из них проявит себя ярче в личной встрече? Турнирная мотивация в порядке и у миланцев, и у неаполитанцев: всё-таки первые набрали девять очков и идут третьими, а вторые лидируют с максимальным набором. Такое грех пропускать.