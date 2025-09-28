Скидки
Главная Футбол Статьи

ЦСКА — Балтика, прямая онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ, где смотреть, 28 сентября 2025, Спартак — Пари НН

Клёвый день в РПЛ! ЦСКА рубится с «Балтикой», «Спартак» играет с «Пари НН» в Москве. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
10-й тур РПЛ
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 28 сентября, состоятся три матча 10-го тура Мир РПЛ. ЦСКА примет «Балтику», «Сочи» приедет в гости к махачкалинскому «Динамо», а «Спартак» сыграет с «Пари НН» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Команда Андрея Талалаева продолжает удивительный старт в РПЛ – «Балтика» пока так ни разу и не проиграла! Чего не скажешь о ЦСКА. Команды, кстати, совсем недавно встречались в Фонбет Кубке России – и в основное время забили друг другу по разу, а в серии пенальти точнее оказались калининградцы. А как будет в чемпионате?

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Сочи
Сочи
«Сочи» никак не поднимется со дна турнирной таблицы. А «Динамо» из Махачкалы пока аккуратно балансирует между зоной стыков и 12-м местом. Важная встреча для обеих команд, если учитывать проблемы с набором очков. Сочинцы так вообще ещё ни разу в РПЛ даже не победили.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Спартак» лихорадочно проводит осень – как это часто с ним бывает. Есть и позитивный момент – пять матчей без поражений в РПЛ. В «Пари НН» же продолжается вера в открытый и интенсивный европейский футбол с мало подходящим под это составом. Оттого и результаты грустные – шесть очков и предпоследнее место в таблице. Да ещё и история личных встреч совсем не за нижегородцев – красно-белых они в последний раз обыгрывали в августе 2021-го.

