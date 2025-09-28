Клёвый день в РПЛ! ЦСКА рубится с «Балтикой», «Спартак» играет с «Пари НН» в Москве. LIVE

Сегодня, 28 сентября, состоятся три матча 10-го тура Мир РПЛ. ЦСКА примет «Балтику», «Сочи» приедет в гости к махачкалинскому «Динамо», а «Спартак» сыграет с «Пари НН» в Москве.

Команда Андрея Талалаева продолжает удивительный старт в РПЛ – «Балтика» пока так ни разу и не проиграла! Чего не скажешь о ЦСКА. Команды, кстати, совсем недавно встречались в Фонбет Кубке России – и в основное время забили друг другу по разу, а в серии пенальти точнее оказались калининградцы. А как будет в чемпионате?

«Сочи» никак не поднимется со дна турнирной таблицы. А «Динамо» из Махачкалы пока аккуратно балансирует между зоной стыков и 12-м местом. Важная встреча для обеих команд, если учитывать проблемы с набором очков. Сочинцы так вообще ещё ни разу в РПЛ даже не победили.

«Спартак» лихорадочно проводит осень – как это часто с ним бывает. Есть и позитивный момент – пять матчей без поражений в РПЛ. В «Пари НН» же продолжается вера в открытый и интенсивный европейский футбол с мало подходящим под это составом. Оттого и результаты грустные – шесть очков и предпоследнее место в таблице. Да ещё и история личных встреч совсем не за нижегородцев – красно-белых они в последний раз обыгрывали в августе 2021-го.