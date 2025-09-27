«МЮ» стабилен! Теперь проиграли «Брентфорду» — ещё и капитан подвёл

Матчи «Манчестер Юнайтед» – это непредсказуемый аттракцион. Результата нет, но на поле постоянно что-то происходит. Вот и на этот раз событий не пришлось долго ждать. «МЮ» последнее время плохо играет на выезде с «Брентфордом». И на этот раз начал с двух пропущенных мячей.

Оба раза хозяева отличились после длинных передач через всё поле. Одним пасом была отрезана практически вся команда. Сначала классный ассист выдал Джордан Хендерсон, а Игор Тьяго вышел один на один и пробил идеально в «девятку». В этом голе не лучшим образом сыграл Гарри Магуайр, который сначала не выдержал линию офсайда, а затем дёрнулся то в одну, то в другую сторону.

Голевая передача Хендерсона на Игора Фото: Кадр из трансляции

Во втором случае гол также остался за Игором. На этот раз бразилец после заброса мяча вперёд обыгрался с Кевином Шейдом. У того вышел неудачный прострел с левого фланга – вратарь «МЮ» Алтай Байындыр дотянулся, но Тьяго всё-таки добил мяч в ворота. Кстати, стоит отметить голкипера гостей. Он почти спас команду, а ещё в нескольких эпизодах действительно выручил после ударов с близкой дистанции. Плюс забирал мяч, когда он шёл во вратарскую после заброса напрямую из аута – фирменный приём «Брентфорда», который летом возглавил бывший тренер по стандартам Кит Эндрюс.

После двух пропущенных мячей за стартовые 20 минут казалось, что рассчитывать уже особо не на что. Однако гости оперативно сократили отставание в счёте. И, кстати, им тоже помогла контратака. После того, как Патрик Доргу закинул мяч в штрафную, началась суматоха. Игроки «МЮ» трижды били по воротам и последний удар от Беньямина Шешко оказался точным. Для словенца это дебютный гол за «МЮ».

Беньямин Шешко забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

В начале второго тайма «Брентфорд» смотрелся получше и больше давил на ворота соперника. При этом отыгрываться нужно было гостям, поэтому на 66-й минуте Рубен Аморим провёл двойную замену. Лени Йоро вышел вместо Магуайра, который плохо выглядел при высокой линии обороны. Ну а вместо Мануэля Угарте появился Кобби Майну, что явно было сделано с прицелом на атаку.

На 76-й минуте пенальти в пользу «МЮ» заработал Брайан Мбемо, которого на стадионе «Брентфорда» периодически освистывали (очевидно, из-за трансфера этим летом). VAR даже рассматривал эпизод на предмет удаления Нейтана Коллинза, но оставил в силе жёлтую карточку. Защитник явно придержал Мбемо за плечо – без грубости, но и без попытки сыграть в мяч.

Фол Коллинза Фото: Кадр из трансляции

К точке подошёл капитан «МЮ» Бруну Фернандеш, но пробил с 11 метров неудачно. Кивин Келлехер дотянулся до мяча, сохранив для команды победный счёт. Этот эпизод, по сути, стал ключевым. В оставшееся время «Юнайтед» старался давить, но по-настоящему опасных моментов так и не создал. Более того, даже допустил контратаку, в ходе которой «Брентфорд» забил третий мяч. Правда, тут уже есть вопросы к Байындыру. Турок хорошо смотрелся подавляющую часть матча, но в компенсированное время пропустил удар по центру ворот, хотя Матиас Йенсен бил из-за штрафной.

Просто ещё один неудачный результат от «Манчестер Юнайтед». В каком-то смысле команда Аморима идёт стабильно.