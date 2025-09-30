«Иногда его нужно просить остановиться». Главный хедлайнер нового «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» Томаса Франка здорово начал сезон. Едва не забрал у «ПСЖ» Суперкубок УЕФА, идёт в топ-4 АПЛ, в Лиге чемпионов стартовал с победы. Один из секретов успеха — форма 19-летнего Лукаса Бергвалля. Сегодня он наверняка сыграет с «Будё-Глимт».
Шведский полузащитник оказался в клубе после отказа «Барселоне», сверкнул в середине прошлого сезона. Теперь же постоянно признаётся лучшим игроком матчей. Каким был его путь?
Лукас — выходец из футбольной семьи. Его отец бегал на полупрофессиональном уровне, а мать выступала за «Юргорден». Бабушка Бергвалля по материнской линии была вратарём и играла до 48 лет! Старший брат Тео играл с ним в «Юргордене», а младший брат Расмус выступает за молодёжку «Броммапойкарны».
Лукас Бергвалль
Фото: Michael Regan — UEFA/UEFA via Getty Images
Бергваллю помогли братья. «Мы всегда соревновались друг с другом в саду и старались становиться лучше постоянно. Я ненавижу проигрывать, но теперь контролирую эмоции. Когда был молодым, я разбрасывал вещи и злился».
Попал в «Броммапойкарну» в шесть лет. Это крупнейшая академия — насчитывает 4000 игроков в возрасте от пяти лет. Здесь вырастили Деяна Кулушевски и Виктора Дьёкереша.
В девять лет Лукас оказался у Питера Кишфалуди, который работал в клубе около 30 лет. Маленький парнишка выделялся, особенно менталитетом.
«Лукас любил тренироваться, — рассказывает Питер Кишфалуди, тренер Бергвалля в академии. — Когда занятия заканчивались и его команда проигрывала, он плакал и просил играть ещё. На следующий день приходил на тренировку и говорил, что сегодня сделает всё для победы. Это правильный менталитет, особенно для игры в АПЛ».
По словам самого Бергвалля, его поколение было лучшим в стране. Уже в 12 он стал звездой — благодаря юношеским соревнованиям. Ребята из «Броммапойкарны» взяли турнир в Хорватии, а Лукаса признали лучшим игроком. Он получил 14 из 15 голосов, так как Кишфалуди не мог проголосовать за своего игрока.
Лукас Бергвалль
Фото: Из личного архива Лукаса Бергвалля
Нарезки с последующего Madrid Cup и перформансов шведа в матчах с «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери и в финале с «Атлетико» впечатлили всех. Он вновь стал лучшим игроком турнира, а скауты начали зазывать на просмотр в топ-клубы. Так он уже в 2019-м попал в «МЮ», за который и болел.
Следующий год стал для Лукаса тяжёлым: парень вырос на 13 см и адаптировался к изменениям в организме. Но уже в 2021-м вернулся на свой уровень и даже дебютировал во взрослом футболе. Бергвалль выезжал на матч с командой U19, однако внезапно тренер заявил: «Давай в аэропорт. Ты летишь с основной командой». Тогда 15-летний подросток получил минуты в конце заключительной игры сезона.
В следующем сезоне Бергвалль уже провёл 11 встреч во втором дивизионе Швеции, а Питер Кишфалуди ушёл в «Юргорден». Самая важная и главная цель на новом месте — переманить Лукаса.
Лукас Бергвалль и Питер Кишфалуди
Фото: Из личного архива
Спортивный директор знал о талантливом мальчике, однако считал, что его рано подписывать. Кишфалуди настаивал на переходе, но «Броммапойкарна» запрашивала € 1 млн. Там посчитали, что нецелесообразно отдавать столько за 16-летнего игрока.
Однако настойчивость бывшего тренера взяла верх. Он убедил спортивного директора, сделку завершили. В рамках неё в «Юргордене» оказался и старший брат Лукаса — Тео.
Переход состоялся после очередного просмотра в «МЮ», а также интереса «Фейеноорда» и «Мидтьюлланна». Своё решение швед объяснил так.
«Многие едут в большую Европу при первой возможности. Для меня «Юргорден» показался хорошим следующим шагом. Я сильно вырос здесь: физически и ментально».
За переходом в «Юргорден» последовал интерес грандов
В новом клубе Бергвалль с ходу оказался в первой команде. Выходил в Кубке Швеции, но чемпионат начал со скамейки. Появлялся во втором тайме и только в конце мая впервые оказался в старте.
Тогда «Юргорден» играл с действующим чемпионом — «Хеккеном». Шведская газета Aftonbladet по итогам матча признала Лукаса лучшим игроком встречи. В статье было и предсказание: Бергвалль станет самым большим трансфером клуба в истории.
Лукас Бергвалль
Фото: Michael Campanella/Getty Images
К этому и шло. Уже после первого сезона в новом клубе предложения от топ-клубов просто посыпались. «Мы многое от него скрывали. Говорили только о тех командах, которые были настроены серьёзно и сделали предложение», — рассказывала мать.
В слухах фигурировали «Айнтрахт», «Ньюкасл», «Удинезе», но в итоге под конец ТО всё свелось к двум клубам: «Барселоне» и «Тоттенхэму». Бергвалль посетил базу англичан, пообщался с Ангелосом Постекоглу и Дэниелом Леви. Швед остался под впечатлением, однако всё же поехал в Каталонию.
Там семья поужинала с Деку, спортивным директором. Остались удивлены количеством журналистов: «Там было около 150 человек, которые пытались оказаться внутри. Они следовали за нами по городу, пока мы не сменили машину». Эта поездка не изменила решение.
«Это был сумасшедший день. Я вернулся домой, и мне нужно было принять решение, но внутри себя я отдавал предпочтение «Тоттенхэму». Они играют в действительно хороший футбол, за ними интересно наблюдать».
Бергвалль принёс «Юргордену» рекордные € 10 млн и вернулся в Швецию до лета. Он хотел закончить школу, но в итоге бросил её из-за трудностей совмещения учёбы с построением футбольной карьеры.
Бергвалль долго адаптировался, но становится ключевым игроком «Тоттенхэма»
«Потребуется от шести до восьми месяцев для того, чтобы Лукас был готов к АПЛ», — предупреждал Питер Кишфалуди. Однако после обнадёживающих выступлений на предсезонке швед появился со скамейки уже в 1-м туре с «Лестером».
Ближе к концу игры парень едва не «привёз» гол: потерял мяч на своей половине поля, Викарио пришлось спасать после удара Ндиди. Голкипер на эмоциях поговорил с Бергваллем.
Швед провёл неоднозначную первую половину сезона. Сыграл в старте в пяти матчах Лиги Европы, а в АПЛ с первых минут появился лишь в декабре. Постекоглу поддерживал: «Лукас — захватывающий игрок. Как и все молодые, он допускает ошибки, но усердно старается их исправлять».
Лукас Бергвалль празднует гол в ворота «Ливерпуля»
Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images
Прорывной момент случился в первой полуфинальной встрече Кубка лиги с «Ливерпулем». Швед сидел на жёлтой, в концовке нарушал на Цимикасе, однако уже через минуту забил победный гол. Арне Слот и другие представители «красных» были недовольны, что Бергвалля не удалили.
С тех пор полузащитник вышел в 10 из 15 матчей АПЛ в старте. Важность доказывали цифры: Бергвалль был вторым игроком чемпионата по среднему числу перехватов — 3,3, четвёртым — по средней дистанции продвижения мяча — 5,5 метра, пятым — по числу попыток дриблинга — 4,7. Всё это среди игроков, которые провели на поле больше 900 минут.
Деян Кулушевски восхищался соотечественником: «Это фантастика, что в таком возрасте Лукас так много играет. У него были отличные матчи, особенно против «Ливерпуля». Я очень горжусь им и пытаюсь помочь. Он учится и развивается каждый день».
В итоге Бергвалль завершил первый сезон в Англии с 45 встречами и званием лучшего игрока клуба по версии болельщиков. «Тоттенхэм» вознаградил его новым контрактом до 2031 года с многократным повышением зарплаты.
ЛУКАС БЕРГВАЛЛЬ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С «ТОТТЕНХЭМОМ»
Фото: ФК «Тоттенхэм»
В новом сезоне уже под руководством Томаса Франка швед вновь сверкает: стал лучшим игроком матчей с «Вест Хэмом» и «Вильярреалом». При новом тренере начал действовать в более продвинутой роли — опорники позволяют. Любит и умеет играть нестандартно, стремится постоянно обострять. Вертит головой — всегда знает, что делать с мячом ещё до приёма.
Ему 19 лет, а он уже стал ключевым игроком «шпор». И он ещё явно не раскрыл весь потенциал. Старается даже больше необходимого: «У него столько энергии, что иногда нужно просить его взять паузу и не бежать, когда мы с мячом», — рассказывал Франк.
Лукас Бергвалль в ближайшие годы может стать одним из лучших во всём чемпионате — задатки есть. Следим.