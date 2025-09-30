«Иногда его нужно просить остановиться». Главный хедлайнер нового «Тоттенхэма»

За год Лукас Бергвалль прошёл путь от игры в Швеции до статуса одного из самых крутых талантов АПЛ.

«Тоттенхэм» Томаса Франка здорово начал сезон. Едва не забрал у «ПСЖ» Суперкубок УЕФА, идёт в топ-4 АПЛ, в Лиге чемпионов стартовал с победы. Один из секретов успеха — форма 19-летнего Лукаса Бергвалля. Сегодня он наверняка сыграет с «Будё-Глимт».

Шведский полузащитник оказался в клубе после отказа «Барселоне», сверкнул в середине прошлого сезона. Теперь же постоянно признаётся лучшим игроком матчей. Каким был его путь?

Лукас — выходец из футбольной семьи. Его отец бегал на полупрофессиональном уровне, а мать выступала за «Юргорден». Бабушка Бергвалля по материнской линии была вратарём и играла до 48 лет! Старший брат Тео играл с ним в «Юргордене», а младший брат Расмус выступает за молодёжку «Броммапойкарны».

Лукас Бергвалль Фото: Michael Regan — UEFA/UEFA via Getty Images

Бергваллю помогли братья. «Мы всегда соревновались друг с другом в саду и старались становиться лучше постоянно. Я ненавижу проигрывать, но теперь контролирую эмоции. Когда был молодым, я разбрасывал вещи и злился».

Попал в «Броммапойкарну» в шесть лет. Это крупнейшая академия — насчитывает 4000 игроков в возрасте от пяти лет. Здесь вырастили Деяна Кулушевски и Виктора Дьёкереша.

В девять лет Лукас оказался у Питера Кишфалуди, который работал в клубе около 30 лет. Маленький парнишка выделялся, особенно менталитетом.

«Лукас любил тренироваться, — рассказывает Питер Кишфалуди, тренер Бергвалля в академии. — Когда занятия заканчивались и его команда проигрывала, он плакал и просил играть ещё. На следующий день приходил на тренировку и говорил, что сегодня сделает всё для победы. Это правильный менталитет, особенно для игры в АПЛ».

По словам самого Бергвалля, его поколение было лучшим в стране. Уже в 12 он стал звездой — благодаря юношеским соревнованиям. Ребята из «Броммапойкарны» взяли турнир в Хорватии, а Лукаса признали лучшим игроком. Он получил 14 из 15 голосов, так как Кишфалуди не мог проголосовать за своего игрока.

Лукас Бергвалль Фото: Из личного архива Лукаса Бергвалля

Нарезки с последующего Madrid Cup и перформансов шведа в матчах с «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери и в финале с «Атлетико» впечатлили всех. Он вновь стал лучшим игроком турнира, а скауты начали зазывать на просмотр в топ-клубы. Так он уже в 2019-м попал в «МЮ», за который и болел.

Следующий год стал для Лукаса тяжёлым: парень вырос на 13 см и адаптировался к изменениям в организме. Но уже в 2021-м вернулся на свой уровень и даже дебютировал во взрослом футболе. Бергвалль выезжал на матч с командой U19, однако внезапно тренер заявил: «Давай в аэропорт. Ты летишь с основной командой». Тогда 15-летний подросток получил минуты в конце заключительной игры сезона.

В следующем сезоне Бергвалль уже провёл 11 встреч во втором дивизионе Швеции, а Питер Кишфалуди ушёл в «Юргорден». Самая важная и главная цель на новом месте — переманить Лукаса.

Лукас Бергвалль и Питер Кишфалуди Фото: Из личного архива

Спортивный директор знал о талантливом мальчике, однако считал, что его рано подписывать. Кишфалуди настаивал на переходе, но «Броммапойкарна» запрашивала € 1 млн. Там посчитали, что нецелесообразно отдавать столько за 16-летнего игрока.

Однако настойчивость бывшего тренера взяла верх. Он убедил спортивного директора, сделку завершили. В рамках неё в «Юргордене» оказался и старший брат Лукаса — Тео.

Переход состоялся после очередного просмотра в «МЮ», а также интереса «Фейеноорда» и «Мидтьюлланна». Своё решение швед объяснил так.

Лукас Бергвалль игрок «Тоттенхэма» «Многие едут в большую Европу при первой возможности. Для меня «Юргорден» показался хорошим следующим шагом. Я сильно вырос здесь: физически и ментально».

За переходом в «Юргорден» последовал интерес грандов

В новом клубе Бергвалль с ходу оказался в первой команде. Выходил в Кубке Швеции, но чемпионат начал со скамейки. Появлялся во втором тайме и только в конце мая впервые оказался в старте.

Тогда «Юргорден» играл с действующим чемпионом — «Хеккеном». Шведская газета Aftonbladet по итогам матча признала Лукаса лучшим игроком встречи. В статье было и предсказание: Бергвалль станет самым большим трансфером клуба в истории.

Лукас Бергвалль Фото: Michael Campanella/Getty Images

К этому и шло. Уже после первого сезона в новом клубе предложения от топ-клубов просто посыпались. «Мы многое от него скрывали. Говорили только о тех командах, которые были настроены серьёзно и сделали предложение», — рассказывала мать.

В слухах фигурировали «Айнтрахт», «Ньюкасл», «Удинезе», но в итоге под конец ТО всё свелось к двум клубам: «Барселоне» и «Тоттенхэму». Бергвалль посетил базу англичан, пообщался с Ангелосом Постекоглу и Дэниелом Леви. Швед остался под впечатлением, однако всё же поехал в Каталонию.

Там семья поужинала с Деку, спортивным директором. Остались удивлены количеством журналистов: «Там было около 150 человек, которые пытались оказаться внутри. Они следовали за нами по городу, пока мы не сменили машину». Эта поездка не изменила решение.

Лукас Бергвалль игрок «Тоттенхэма» «Это был сумасшедший день. Я вернулся домой, и мне нужно было принять решение, но внутри себя я отдавал предпочтение «Тоттенхэму». Они играют в действительно хороший футбол, за ними интересно наблюдать».

Бергвалль принёс «Юргордену» рекордные € 10 млн и вернулся в Швецию до лета. Он хотел закончить школу, но в итоге бросил её из-за трудностей совмещения учёбы с построением футбольной карьеры.

Бергвалль долго адаптировался, но становится ключевым игроком «Тоттенхэма»

«Потребуется от шести до восьми месяцев для того, чтобы Лукас был готов к АПЛ», — предупреждал Питер Кишфалуди. Однако после обнадёживающих выступлений на предсезонке швед появился со скамейки уже в 1-м туре с «Лестером».

Ближе к концу игры парень едва не «привёз» гол: потерял мяч на своей половине поля, Викарио пришлось спасать после удара Ндиди. Голкипер на эмоциях поговорил с Бергваллем.

Швед провёл неоднозначную первую половину сезона. Сыграл в старте в пяти матчах Лиги Европы, а в АПЛ с первых минут появился лишь в декабре. Постекоглу поддерживал: «Лукас — захватывающий игрок. Как и все молодые, он допускает ошибки, но усердно старается их исправлять».

Лукас Бергвалль празднует гол в ворота «Ливерпуля» Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Прорывной момент случился в первой полуфинальной встрече Кубка лиги с «Ливерпулем». Швед сидел на жёлтой, в концовке нарушал на Цимикасе, однако уже через минуту забил победный гол. Арне Слот и другие представители «красных» были недовольны, что Бергвалля не удалили.

С тех пор полузащитник вышел в 10 из 15 матчей АПЛ в старте. Важность доказывали цифры: Бергвалль был вторым игроком чемпионата по среднему числу перехватов — 3,3, четвёртым — по средней дистанции продвижения мяча — 5,5 метра, пятым — по числу попыток дриблинга — 4,7. Всё это среди игроков, которые провели на поле больше 900 минут.

Деян Кулушевски восхищался соотечественником: «Это фантастика, что в таком возрасте Лукас так много играет. У него были отличные матчи, особенно против «Ливерпуля». Я очень горжусь им и пытаюсь помочь. Он учится и развивается каждый день».

В итоге Бергвалль завершил первый сезон в Англии с 45 встречами и званием лучшего игрока клуба по версии болельщиков. «Тоттенхэм» вознаградил его новым контрактом до 2031 года с многократным повышением зарплаты.

ЛУКАС БЕРГВАЛЛЬ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ С «ТОТТЕНХЭМОМ» Фото: ФК «Тоттенхэм»

В новом сезоне уже под руководством Томаса Франка швед вновь сверкает: стал лучшим игроком матчей с «Вест Хэмом» и «Вильярреалом». При новом тренере начал действовать в более продвинутой роли — опорники позволяют. Любит и умеет играть нестандартно, стремится постоянно обострять. Вертит головой — всегда знает, что делать с мячом ещё до приёма.

Ему 19 лет, а он уже стал ключевым игроком «шпор». И он ещё явно не раскрыл весь потенциал. Старается даже больше необходимого: «У него столько энергии, что иногда нужно просить его взять паузу и не бежать, когда мы с мячом», — рассказывал Франк.

Лукас Бергвалль в ближайшие годы может стать одним из лучших во всём чемпионате — задатки есть. Следим.