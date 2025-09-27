Чудовищный ляп вратаря в РПЛ! Ставер взял дальний удар, но мяч прошёл сквозь него. Видео

«Локомотив» прервал безвыигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге. После пяти ничьих подряд железнодорожники победили «Рубин». А вот Батраков впервые в этом чемпионате выдал два матча подряд без результативных действий.

У «Локомотива» в отсутствие дисквалифицированного за удаление в прошлом туре Бакаева была необычная расстановка. Михаил Галактионов выпустил на поле сразу четырёх номинальных центрхавов – Батракова, Пруцева, Карпукаса и капитана Баринова. В условной схеме 4-5-1 Батраков был сдвинут ближе к левому флангу, действовал в роли инсайда. При атаках зачастую превращался в ещё одного форварда. Очевидно, тренер железнодорожников исходил не только из собственной кадровой ситуации, но и из тактики соперника. Опорники должны были собирать подборы после длинных забросов на новую пару нападающих «Рубина» Даку – Сиве. Интриговало, как будет защищаться «Локо» против латералей казанцев, если учитывать, что от Батракова явно не требовалось отрабатывать на фланге от штрафной до штрафной. Однако команда Рашида Рахимова мало времени проводила в позиционных атаках. Как правило, глубже опускался игравший правого вингера Руденко.

«Локомотив» и «Рубин» крепко прихватили друг друга в центре поля. Мяч с самого начала застрял между штрафными, а каждый голевой момент и опасный удар по воротам был большим событием. При этом, как ни удивительно, игра смотрелась. В «снотворное» футбол точно не превратился. Неплохая интенсивность, много единоборств. В первые полтайма соперники создавали моменты только со стандартов. Сначала – благодаря угловым. «Локо» заработал спорный (Воробьёв, возможно, сфолил на Вуячиче), и, если бы случился гол, эту историю обсуждали бы. Погостнов выиграл воздух и бил в дальний угол, но стоявший там Рожков вынес мяч почти с линии. Потом «Рубину» выпал шанс после подачи со штрафного. Митрюшкин ошибся на выходе, однако вратарю повезло, что партнёр заблокировал удар Вуячича.

Вообще, в первом тайме «Рубин» ни разу не пробил в створ, а его грозный бомбардир Даку всего дважды встретился с мячом в чужой штрафной. Албанец скорее запомнился тем, что посадил на карточку Погостнова. У «Локомотива» набралось четыре попадания в створ, тем не менее второй голевой момент хозяева создали только перед перерывом. На левом фланге хозяевам недоставало остроты, так как Батраков уходил в центр, но всё же именно оттуда железнодорожники раскрутили атаку, которая завершилась ударом Баринова из полукруга. Голкипер Ставер с гигантским трудом, лишь со второй попытки укротил отражённый мяч.

В перерыве произошло событие, мимо которого невозможно пройти, – возвращение в РПЛ полузащитника сборной России Кузяева. Несмотря на то что Далер не играл с января после травмы, не прошёл сборы с командой и только-только присоединился к «Рубину», Рахимов дал ему сразу 45 минут. Кузяев добавил казанцам энергии в центре поля. И уже в дебюте второго тайма гости соорудили голевой момент, впервые пробили в створ. Атака началась со Ставера, Даку здорово зацепился за мяч на чужой половине и классно исполнил пас на ворвавшегося в свободную зону Йочича. Серб решил сделать всё в два касания. Стрелял из убойной позиции, однако очень слабо – мяч прикатился в руки Митрюшкину.

А вот после этого из игры надолго пропала всякая острота. План по обороне хорошо работал у обеих команд, тогда как атакующие действия, несомненно, не устраивали ни Рахимова, ни Галактионова. Тренер «Локомотива» снял хавбека Карпукаса – выпустил нападающего Комличенко. Дома нужно играть на победу, тем более если безвыигрышная серия затянулась. Вскоре «Локо» забил! Впрочем, помогла железнодорожникам не замена, а «пенка» Ставера. После дальнего удара Баринова голкипер «Рубина» не сумел поймать мокрый мяч, который нырнул в сетку. Обиднейшая ошибка для кандидата в сборную России.

«Рубин» пошёл выручать своего вратаря и уже через пять минут забил ответный гол. Казанцы забросали кроссами штрафную «Локомотива», и Шабанхаджай забил ударом с лёта. Но гол свежего форварда гостей отменили из-за офсайда – задержался Дардан за спинами защитников хозяев. Больше команда Рахимова ничего не придумала. «Рубин» заметно уступил по попаданиям в створ – 1:7 (всего по ударам – 8:10), а дебют Кузяева получился неудачным, хотя сам Далер вряд ли заслужил какие-то претензии за свою игру.