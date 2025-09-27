Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет

«Реал» взял максимум в первых шести турах Ла Лиги. Седьмой приготовил серьёзное испытание мадридским дерби. «Атлетико», напротив, провалил старт сезона и располагался лишь на девятом месте. Но существовал важный нюанс: на «Метрополитано» «Реал» не побеждал с сентября 2022. В итоге серия продолжилась, а заведомый аутсайдер доминировал большую часть матча и добился разгрома! Ещё раз, разгрома!

Впервые с клубного чемпионата мира в стартовый состав команды Хаби Алонсо попал Беллингем, поэтому Гюлер вышел справа, а Мастантуоно остался на лавке. «Атлетико» такое оказалось по нраву: он начал гораздо активнее. Альварес собрал на себя двоих и заработал угловой. Сёрлот едва не выбежал один на один с Куртуа — Милитао успел грамотно подкатиться. Позже норвежец опасно бил головой под перекладину. А на 14-й минуте давление привело к голу. Джулиано повторно подал с правого края, и Ле Норман вколотил головой.

«Атлетико» было мало. «Реал» «поплыл» и постоянно оказывался запертым. 4-0 по ударам (3 — в створ), 3-0 по угловым к 23-й минуте — перевес существенный. Выходы один на один Джулиано и Сёрлота сорвались только из-за своевременного выдвижения Куртуа. А следом первая же осмысленная атака «Реала» привела к голу: всё-таки класс есть класс. Мбаппе отдал Гюлеру на фланг и тут же открылся на входе в штрафную, дождался ответной проникающей передачи, сблизился с Облаком и поразил дальний угол.

Моменты пошли уже обоюдные. На 37-й минуте Ле Норман подпортил впечатления о себе и потерял мяч в центре поля. Мбаппе этим воспользовался и отдал влево на Винисиуса. Тот финтами оставил в дураках сразу двоих соперников и прострелил, а Гюлера никто не держал. 1+1 у Арды, 2:1 по счёту — наглядное пособие «как максимально быстро перевернуть неудачно складывающийся матч». Кто ж знал, чем всё закончится.

Радостный Гюлер в матче «Атлетико» — «Реал» 27.09.25 Фото: Angel Martinez/Getty Images

В ответ Альварес издали жахнул в штангу, а Лангле забил с углового в стиле Марадоны. По-наглому рукой. Только VAR помог исправить несправедливость. Но вот в компенсированное время Сёрлот отличился уже легитимно! Коке после аута отправил закидушку в штрафную, Сёрлот перевисел Хёйсена. 2:2 в первом тайме! Если вы не смотрели это великолепие, обязательно оцените в повторе. Хотя главное — элемент неожиданности — уже не вернёшь.

В перерыве Асенсио подменил получившего повреждение Милитао. Любой навес «Атлетико» по-прежнему приводил к опасности. Чего не хватало такой игре? Пенальти. Гюлер пытался смахнуть летящий мяч ногой и попал по лицу Гонсалесу. Альварес 11-метровый реализовал чётко. Потому что исполнил его не двумя касаниями, как случилось в ЛЧ.

Радостный Диего Симеоне в матче «Атлетико» — «Реал» 27.09.25 Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Атлетико» продолжил нестись вперёд, словно именно ему нужно было отыгрываться. Сёрлот не пробил Куртуа с близкого расстояния. Альварес посадил на жёлтую Асенсио и вместо подачи едва не закрутил со стандарта в девятку. Оказалось, то было пристрелкой. Следующий штрафной на 64-й минуте оказался для «Реала» фатальным: Хулиан эстетски перекинул стенку и поразил ближний угол!

Алонсо выпустил Камавинга с Мастантуоно вместо Карвахаля с Гюлером, перестроившись на схему с тремя центральными защитниками. Результата это вообще не принесло. Выход Родриго вместо неудачно сыгравшего Беллингема ситуацию тоже не исправил.

«Атлетико» спокойно додержал преимущество и заодно усилиями поднявшейся с лавки связки закатил пятый гол. Баэна не пожадничал и выдал Гризманну под выход один на один. 5:2! Пятёрку от «Атлетико» «Реал» не пускал, внимание, 75 лет! Заслуженные разгромные три очка скрасили Симеоне стартовые неудачи.

«Барселона» вспорхнёт на первую строчку, если завтра победит дома «Реал Сосьедад». Болельщики мадридского «Реала» из России будут болеть за команду Захаряна особенно рьяно. Даже если Арсен не выйдет на поле.