«Краснодар» без побед уже два тура! «Ростов» жёстко упёрся в южном дерби

«Краснодар» и «Ростов» выдали нулевую ничью в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Это был матч, который хочется поскорее забыть.

В состав «Краснодара» вернулся после дисквалификации лидер обороны Диего Коста, которого очень не хватало во встрече с «Зенитом». Подменявший его Жубал, как и Черников, вообще отсутствовали в заявке чемпиона в Ростове-на-Дону. Интересно, что Мурад Мусаев решил вернуть в основу и Перрена, хотя у лучшего ассистента прошедшего сезона Лиги 1 пока далеко не всё получается в РПЛ.

В начале игры «Краснодар» прижал команду Джонатана Альбы. Очень хотелось «быкам» реабилитироваться за поражение от «Зенита»! Мощный старт увенчала попытка Кордобы пробить через себя, вот только мяч долетел лишь до ближайшего защитника «Ростова». Но затем краснодарцы полтайма не наносили ударов по воротам. До тех пор, пока опорники хозяев не прозевали открывание Перрена между линиями (француз постоянно смещался с правого фланга в центр) и летний новичок не заставил Ятимова совершить простой сейв.

Ростовчане за счёт прессинга и единоборств успешно отодвинули игру от своих ворот. А цепляться за чужую треть им помогали фирменные длинные ауты от Вахании – пожалуй, самой заметной фигуры на поле. Левый латераль с обоих флангов выбрасывал мяч, который долетал практически до ближней штанги. Когда «Ростов» выигрывал борьбу и забирал подборы, в штрафной Агкацева становилось горячо. Однажды и сам Вахания благодаря хитрому финту ушёл от защитника и прорвался на ударную позицию, однако решил прострелить – отправил мяч в руки голкиперу.

В целом первый тайм получился скупым на голевые моменты. До перерыва у команд было всего по одному удару в створ. Нули на табло отражали происходившее на поле и больше устраивали, конечно же, Альбу, но не Мусаева. Для чемпиона любая ничья в «золотой» гонке – это «минус два», а не «плюс один».

После перерыва ростовчане продолжали висеть на ногах игроков «Краснодара». Чемпион очень некомфортно чувствовал себя в таком футболе, прежде всего – его звёзды атаки во главе с Кордобой и Сперцяном. Каждый голевой момент был на вес драгметалла. Однажды удивительный гол едва не сотворил Сако. Защитник хозяев здорово сыграл на опережение, обокрав Перрена, после чего зарядил по воротам Агкацева с центра поля! Но – промазал. Вскоре Мусаев заменил француза: Гаэтан завершил матч с одним ударом, двумя обводками и нулём пасов под удар.

В южном дерби коса нашла на камень. Только за 20 минут до конца случился первый удар в створ во втором тайме. Его автором оказался Дуглас Аугусто, который стрельнул из-за штрафной и лишь размял заскучавшего в воротах Ятимова. Кордоба по-прежнему без особого успеха вёл битву с тройкой центральных защитников Чистяков – Мелёхин – Сако. У «Ростова» стала завязываться какая-то контригра с появлением на поле связки Комаров – Голенков. Иван дважды атаковал ворота Агкацева, однако недавнему кандидату в сборную России не везло.

Статистика ударов по итогам встречи – 11:8 в пользу «Ростова», а в створ – 2:2. Тем, кто будет делать нарезку опасных моментов из этого матча, не позавидуешь. Интересных событий на целый обзор не наберётся. «Краснодар» вторую игру подряд в РПЛ закончил без забитых мячей и, соответственно, без побед. Теперь «быки» уже делят первое место по набранным очкам с «Локомотивом», а по потерянным и вовсе отстают от ЦСКА. Зато тяжело стартовавшая в чемпионате команда Альбы довела свою беспроигрышную серию до пяти туров.