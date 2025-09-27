Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео

«Зенит» на старте сезона потерял уже достаточно очков и решил не делать новых подарков конкурентам. Тем более из-за ничьей «Краснодара» появилась возможность сократить отставание от действующего чемпиона до минимума. Так и вышло.

Уже с первых минут хозяева придавили соперника. «Оренбург» пытался выходить из обороны низом через пас, но «Зенит» большими силами накрывал гостей, заставляя всё-таки выносить мяч вперёд верхом. В результате за весь первый тайм команда Слишковича лишь один раз пробила по воротам, и то с дальней дистанции.

А вот у «Зенита» атаки шли на потоке, но счёт хозяева открыли только после неуклюжей игры Ду Кейроса. Бразилец не смог обработать мяч, и тот отскочил к Кассьерре, который моментально отправил Глушенкова один на один с вратарём. Нападающий с лёгкостью перекинул Овсянникова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Причём практически сразу «Зенит» забил снова. И опять прошла быстрая атака после перехвата мяча. Педро закинул на того же Глушенкова, и Максим оформил дубль, пробив идеально в дальний угол. Нападающий бил из-за штрафной, но получилось без шансов для голкипера.

Второй тайм получился ещё более ярким на события. «Оренбург» хоть и стал чуть больше владеть мячом, но к действительно опасным моментам это не приводило. А вот Глушенков поймал кураж и несколько раз играл пятками. В том числе создавая моменты для Луиса Энрике, у которого на этот раз не шло завершение.

У кого с реализацией оказался полный порядок, так это у Соболева. Форвард вышел на замену на 73-й минуте и первым же касанием отличился. После того как Глушенков (кто ж ещё) зарядил по воротам, голкипер справился с первым ударом. Но затем набежал Соболев, который добил мяч в ворота. Третий гол Александра в этом сезоне МИР РПЛ.

На этом «Зенит» не остановился. Едва не отличился ещё и вышедший на замену Мостовой, но с его ударом справился вратарь «Оренбурга». На этот раз на добивание успел уже Глушенков, который из убойной позиции не промазал. Хет-трик для нападающего, который набрал отличную форму, судя по последним матчам.

На последние минуты «Зенит» выпустил в том числе 17-летнего Шилова. Не сказать, что хозяева бросили играть, но каким-то образом пропустили два мяча в концовке. Сначала получился достаточно чудной гол. Латышонок ловил навес, но не удержал в руках мяч, а Ценов проткнул его в ворота. На 88-й минуте «Оренбург» сумел забить снова — Камилов отличился головой.

Впрочем, об интриге не имело смысла говорить. Её просто не было. Тем более в компенсированное время Глушенков оформил покер! Нападающего вывели один на один с вратарём, которого он снова перекинул. Лишь два гола у Глушенкова за девять туров на старте сезона, и сразу четыре мяча на этот раз. Итоговый счёт — 5:2.

Неделю назад Глушенков после матча давал интервью с явным недовольством. Судя по всему, потому что ему тогда не дали приз лучшему игроку матча. На этот раз получилось особо без вариантов — форвард забрал статуэтку.