Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Статьи

Зенит — Оренбург — 5:2, обзор матча 10-го тура РПЛ, голы: покер Глушенкова, Соболев, Ценов, Камилов, статистика, 27 сентября 2025

Шикарный покер Глушенкова! Но какой же нелепый гол пропустил «Зенит». Видео
Григорий Телингатер
Отчёт «Зенит» — «Оренбург» — 5:2
Аудио-версия:
Комментарии
Вратарь «Оренбурга» хочет поскорее забыть этот день.

«Зенит» на старте сезона потерял уже достаточно очков и решил не делать новых подарков конкурентам. Тем более из-за ничьей «Краснодара» появилась возможность сократить отставание от действующего чемпиона до минимума. Так и вышло.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Глушенков – 22'     2:0 Глушенков – 34'     3:0 Соболев – 74'     4:0 Глушенков – 77'     4:1 Ценов – 83'     4:2 Камилов – 88'     5:2 Глушенков – 90+2'    

Уже с первых минут хозяева придавили соперника. «Оренбург» пытался выходить из обороны низом через пас, но «Зенит» большими силами накрывал гостей, заставляя всё-таки выносить мяч вперёд верхом. В результате за весь первый тайм команда Слишковича лишь один раз пробила по воротам, и то с дальней дистанции.

А вот у «Зенита» атаки шли на потоке, но счёт хозяева открыли только после неуклюжей игры Ду Кейроса. Бразилец не смог обработать мяч, и тот отскочил к Кассьерре, который моментально отправил Глушенкова один на один с вратарём. Нападающий с лёгкостью перекинул Овсянникова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Причём практически сразу «Зенит» забил снова. И опять прошла быстрая атака после перехвата мяча. Педро закинул на того же Глушенкова, и Максим оформил дубль, пробив идеально в дальний угол. Нападающий бил из-за штрафной, но получилось без шансов для голкипера.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй тайм получился ещё более ярким на события. «Оренбург» хоть и стал чуть больше владеть мячом, но к действительно опасным моментам это не приводило. А вот Глушенков поймал кураж и несколько раз играл пятками. В том числе создавая моменты для Луиса Энрике, у которого на этот раз не шло завершение.

У кого с реализацией оказался полный порядок, так это у Соболева. Форвард вышел на замену на 73-й минуте и первым же касанием отличился. После того как Глушенков (кто ж ещё) зарядил по воротам, голкипер справился с первым ударом. Но затем набежал Соболев, который добил мяч в ворота. Третий гол Александра в этом сезоне МИР РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На этом «Зенит» не остановился. Едва не отличился ещё и вышедший на замену Мостовой, но с его ударом справился вратарь «Оренбурга». На этот раз на добивание успел уже Глушенков, который из убойной позиции не промазал. Хет-трик для нападающего, который набрал отличную форму, судя по последним матчам.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На последние минуты «Зенит» выпустил в том числе 17-летнего Шилова. Не сказать, что хозяева бросили играть, но каким-то образом пропустили два мяча в концовке. Сначала получился достаточно чудной гол. Латышонок ловил навес, но не удержал в руках мяч, а Ценов проткнул его в ворота. На 88-й минуте «Оренбург» сумел забить снова — Камилов отличился головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, об интриге не имело смысла говорить. Её просто не было. Тем более в компенсированное время Глушенков оформил покер! Нападающего вывели один на один с вратарём, которого он снова перекинул. Лишь два гола у Глушенкова за девять туров на старте сезона, и сразу четыре мяча на этот раз. Итоговый счёт — 5:2.

Неделю назад Глушенков после матча давал интервью с явным недовольством. Судя по всему, потому что ему тогда не дали приз лучшему игроку матча. На этот раз получилось особо без вариантов — форвард забрал статуэтку.

Максим Глушенков Подробнее
