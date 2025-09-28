ЧМ посреди сезона! Испания угрожала клубам ради «дрим-тим», а самый дорогой — из «Зенита»

Пока взрослый футбол разгоняется, молодёжный живёт своей жизнью. Конец сентября, только наиграл связки в команде — и вот, у тебя увозят часть состава в Чили: это стартовал молодёжный чемпионат мира! Впервые с 2009 года турнир проходит осенью, обычно — май-июнь. Ночью спали первые матчи выиграли сборные Чили (обыграли Новую Зеландию 2:1) и Парагвая (победа над Панамой 3:2), а сегодня, точнее, в ночь на пн, в борьбу вступят Испания и Италия.

Шесть групп по четыре команды, от Аргентины и Испании до Кубы, Новой Каледонии и ЮАР: в отличие от взрослого футбола, здесь места распределяют в более равных пропорциях. От Европы — всего пять путёвок. Есть место экзотике, есть место, увы, и проходным встречам. Например, сборная Фиджи в прошлом розыгрыше отхватила разницу голов «-16», а та же Новая Каледония участвовала два года назад в чемпионате мира до 17 лет — там «-24».

Молодёжная сборная Аргентины Фото: Matias Delacroix/AP/ТАСС

В плей-офф выходят первые два места плюс четыре лучших третьих — итого 16 команд. В прошлом розыгрыше чемпионом мира стал Уругвай: выбили Гамбию, США, Израиль и Италию. Лучший игрок — Чезаре Казадей (Италия) — забил семь в шести матчах и перешёл в «Челси» после турнира.

Есть на что посмотреть: в 2005-м здесь блистал Месси (и выиграл), позже — Мо Салах. Счастье футбольного скаута.

Сборная Испании — фаворит по именам. Что у других?

Учитывая такой необычный выбор времени проведения турнира, многие клубы ожидаемо делали всё возможное, чтобы не отпускать никого. «Реал» удержал Мастантуоно и Эндрика, «Барселона» отозвала Диего Кохена после травмы Жоана Гарсии. «Милан» не отдал даже тех, кого сам не наигрывает — защитника Давиде Бартезаги и голкипера Лоренцо Торриани.

Поэтому всемирно известные, уже дорогие на рынке таланты — скорее исключение. За Аргентину приедут играть Джанлука Престианни («Бенфика»), Альваро Монторо («Ботафого») и Маэр Каррисо («Велес»), в составе Италии оказался Маттия Либерали («Катанзаро», могли помнить по «Милану»). Япония привезла Кэйта Косуги — лидера шведского «Юргордена». И, наконец, самый ценный игрок по версии Transfermarkt — зенитовский Педро (€ 12 млн).

В целом средняя заявка любой команды выглядит как набор случайных имён (просто за незнанием игроков) плюс один-два ярких таланта. Лишь испанской федерации удалось собрать практически идеальную команду — смотрите сами:

Адриан Лисо — лучший бомбардир «Хетафе»;

Хан Вирхили — лидер прошлогодней «Барселоны» до 19 лет, который летом перешёл в «Мальорку»;

Хесус Фортеа — из академии «Реала», заигрывался за первую команду;

Пабло Гарсия — один из главных талантов «Бетиса»;

Хон Мартин — один из главных талантов «Реала Сосьедад»;

Андрес Куенка — защитник второй команды «Барселоны»;

Икер Браво — воспитанник «Реала», ныне выступает за «Удинезе»;

Давид Мелья — ключевой игрок лидирующего в Сегунде «Депортиво»;

Исан Мерино — ключевой игрок «Малаги»;

Родриго Мендоса — «Эльче», был интересен «Реалу» и «Барсе».

Адриан Лисо в «Хетафе» Фото: Fran Santiago/Getty Images

В чём секрет? В давлении — лишь за редким исключением федерация не получила желаемого игрока в сборную. Несмотря на сопротивление клубов, под угрозами санкций игроков отпускали. «Барса» кое-как не отдала Берналя, и то сославшись на восстановление после травмы — прошлогодние «кресты».

Анхель Торрес президент «Хетафе» «Мы отказались отправлять Лисо на чемпионат мира, но они ответили нам угрозой, что если он не поедет, то с нас снимут очки».

Именно испанцы, судя по заявке, фавориты турнира, хотя Transfermarkt оценивает сборную Аргентины как самую дорогую. Однако там большой перекос в сторону атаки: Престианни, Монторо и Каррисо — уже как полкоманды.

Имена и матчи — что смотреть на турнире?

Во-первых, одно из самых интересных имён — Жилберто Мора, 16-летний плеймейкер сборной Мексики. Скауты многих топов, в том числе «Манчестер Юнайтед», приедут на него смотреть. Ещё до турнира им интересовался «Реал», переговоры с агентом продолжаются. Маленький и щуплый парнишка ещё в 15 забил дебютный гол в первом же матче за «Тихуану», вышел за взрослую сборную во встрече Золотого кубка КОНКАКАФ и выиграл турнир. Причём не просто отбывая номер.

Во-вторых, ранее упомянутые Альваро Монторо и Маэр Каррисо. В прошлом сезоне оба разрывали за аргентинский «Велес». Первый уехал в «Ботафого», хотя им предметно интересовались клубы Бундеслиги. Второй пока остался, хотя был интерес City Football Group и даже ЦСКА. Каррисо прозвали «аргентинским Вирцем» за схожий стиль игры и антропометрию: в прошлом сезоне он был одним из лучших по обводкам в Аргентине, в пятёрке лучших среди U20 по сквозным передачам.

Маэр Каррисо в «Велесе» Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В-третьих, вся сборная Испании. Пабло Гарсия с прошлого сезона пытается ворваться во взрослый футбол, но пока не попадает в заявку стабильно. Очень коренастый вингер, немного эгоцентричный, с хорошим дальним ударом и завершением. Впервые впечатлил, когда на предсезонке в 2024-м вышел на «Олд Траффорд» и смело брал игру на себя — успешно.

Топ-5 матчей группового этапа:

Марокко — Испания, 28 сентября, 23:00;

США — Франция, 2 октября, 23:00;

ЮАР — Новая Каледония, 3 октября, 2:00;

Испания — Бразилия, 4 октября, 23:00;

Аргентина — Италия, 5 октября, 2:00.

Будем следить.