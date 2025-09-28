Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира U20 — 2025, главные таланты, за кем следить фавориты: Испания, Каррисо, Аргентина, календарь, таблица

ЧМ посреди сезона! Испания угрожала клубам ради «дрим-тим», а самый дорогой — из «Зенита»
Александр Мулянов
Чемпионат мира U20 — 2025, главные таланты
Аудио-версия:
Комментарии
Рассказываем о талантах и самых многообещающих матчах главного молодёжного турнира.

Пока взрослый футбол разгоняется, молодёжный живёт своей жизнью. Конец сентября, только наиграл связки в команде — и вот, у тебя увозят часть состава в Чили: это стартовал молодёжный чемпионат мира! Впервые с 2009 года турнир проходит осенью, обычно — май-июнь. Ночью спали первые матчи выиграли сборные Чили (обыграли Новую Зеландию 2:1) и Парагвая (победа над Панамой 3:2), а сегодня, точнее, в ночь на пн, в борьбу вступят Испания и Италия.

Шесть групп по четыре команды, от Аргентины и Испании до Кубы, Новой Каледонии и ЮАР: в отличие от взрослого футбола, здесь места распределяют в более равных пропорциях. От Европы — всего пять путёвок. Есть место экзотике, есть место, увы, и проходным встречам. Например, сборная Фиджи в прошлом розыгрыше отхватила разницу голов «-16», а та же Новая Каледония участвовала два года назад в чемпионате мира до 17 лет — там «-24».

Молодёжная сборная Аргентины

Молодёжная сборная Аргентины

Фото: Matias Delacroix/AP/ТАСС

В плей-офф выходят первые два места плюс четыре лучших третьих — итого 16 команд. В прошлом розыгрыше чемпионом мира стал Уругвай: выбили Гамбию, США, Израиль и Италию. Лучший игрок — Чезаре Казадей (Италия) — забил семь в шести матчах и перешёл в «Челси» после турнира.

Есть на что посмотреть: в 2005-м здесь блистал Месси (и выиграл), позже — Мо Салах. Счастье футбольного скаута.

Турнирная таблица молодёжного ЧМ

Сборная Испании — фаворит по именам. Что у других?

Учитывая такой необычный выбор времени проведения турнира, многие клубы ожидаемо делали всё возможное, чтобы не отпускать никого. «Реал» удержал Мастантуоно и Эндрика, «Барселона» отозвала Диего Кохена после травмы Жоана Гарсии. «Милан» не отдал даже тех, кого сам не наигрывает — защитника Давиде Бартезаги и голкипера Лоренцо Торриани.

Поэтому всемирно известные, уже дорогие на рынке таланты — скорее исключение. За Аргентину приедут играть Джанлука Престианни («Бенфика»), Альваро Монторо («Ботафого») и Маэр Каррисо («Велес»), в составе Италии оказался Маттия Либерали («Катанзаро», могли помнить по «Милану»). Япония привезла Кэйта Косуги — лидера шведского «Юргордена». И, наконец, самый ценный игрок по версии Transfermarkt — зенитовский Педро (€ 12 млн).

А как же РПЛ?
«Зенит» сознательно теряет лидера на полтора месяца. Педро точно не стоило продавать?
«Зенит» сознательно теряет лидера на полтора месяца. Педро точно не стоило продавать?

В целом средняя заявка любой команды выглядит как набор случайных имён (просто за незнанием игроков) плюс один-два ярких таланта. Лишь испанской федерации удалось собрать практически идеальную команду — смотрите сами:

  • Адриан Лисо — лучший бомбардир «Хетафе»;
  • Хан Вирхили — лидер прошлогодней «Барселоны» до 19 лет, который летом перешёл в «Мальорку»;
  • Хесус Фортеа — из академии «Реала», заигрывался за первую команду;
  • Пабло Гарсия — один из главных талантов «Бетиса»;
  • Хон Мартин — один из главных талантов «Реала Сосьедад»;
  • Андрес Куенка — защитник второй команды «Барселоны»;
  • Икер Браво — воспитанник «Реала», ныне выступает за «Удинезе»;
  • Давид Мелья — ключевой игрок лидирующего в Сегунде «Депортиво»;
  • Исан Мерино — ключевой игрок «Малаги»;
  • Родриго Мендоса — «Эльче», был интересен «Реалу» и «Барсе».
Адриан Лисо в «Хетафе»

Адриан Лисо в «Хетафе»

Фото: Fran Santiago/Getty Images

В чём секрет? В давлении — лишь за редким исключением федерация не получила желаемого игрока в сборную. Несмотря на сопротивление клубов, под угрозами санкций игроков отпускали. «Барса» кое-как не отдала Берналя, и то сославшись на восстановление после травмы — прошлогодние «кресты».

Анхель Торрес
Анхель Торрес
президент «Хетафе»

«Мы отказались отправлять Лисо на чемпионат мира, но они ответили нам угрозой, что если он не поедет, то с нас снимут очки».

Именно испанцы, судя по заявке, фавориты турнира, хотя Transfermarkt оценивает сборную Аргентины как самую дорогую. Однако там большой перекос в сторону атаки: Престианни, Монторо и Каррисо — уже как полкоманды.

Имена и матчи — что смотреть на турнире?

Во-первых, одно из самых интересных имён — Жилберто Мора, 16-летний плеймейкер сборной Мексики. Скауты многих топов, в том числе «Манчестер Юнайтед», приедут на него смотреть. Ещё до турнира им интересовался «Реал», переговоры с агентом продолжаются. Маленький и щуплый парнишка ещё в 15 забил дебютный гол в первом же матче за «Тихуану», вышел за взрослую сборную во встрече Золотого кубка КОНКАКАФ и выиграл турнир. Причём не просто отбывая номер.

Во-вторых, ранее упомянутые Альваро Монторо и Маэр Каррисо. В прошлом сезоне оба разрывали за аргентинский «Велес». Первый уехал в «Ботафого», хотя им предметно интересовались клубы Бундеслиги. Второй пока остался, хотя был интерес City Football Group и даже ЦСКА. Каррисо прозвали «аргентинским Вирцем» за схожий стиль игры и антропометрию: в прошлом сезоне он был одним из лучших по обводкам в Аргентине, в пятёрке лучших среди U20 по сквозным передачам.

Маэр Каррисо в «Велесе»

Маэр Каррисо в «Велесе»

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В-третьих, вся сборная Испании. Пабло Гарсия с прошлого сезона пытается ворваться во взрослый футбол, но пока не попадает в заявку стабильно. Очень коренастый вингер, немного эгоцентричный, с хорошим дальним ударом и завершением. Впервые впечатлил, когда на предсезонке в 2024-м вышел на «Олд Траффорд» и смело брал игру на себя — успешно.

Топ-5 матчей группового этапа:

  • Марокко — Испания, 28 сентября, 23:00;
  • США — Франция, 2 октября, 23:00;
  • ЮАР — Новая Каледония, 3 октября, 2:00;
  • Испания — Бразилия, 4 октября, 23:00;
  • Аргентина — Италия, 5 октября, 2:00.

Будем следить.

Изучаем насыщенный календарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android