Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!

Ничейная осечка «Краснодара» во встрече с «Ростовом» позволяла ЦСКА вырваться в лидеры Мир РПЛ после 10 туров. Для этого нужно было обыграть «Балтику». Задача не слишком-то простая, если учитывать отсутствие у калининградцев поражений, их статус самой непропускающей команды лиги и прежние выезды в Москву — 3:0 со «Спартаком», 1:1 — с «Динамо». К тому же балтийцы недавно победили армейцев в Кубке, пусть даже и по итогам серии пенальти.

На этот раз увидели только один гол. Зато на последних секундах!

Андрей Талалаев преподнёс сюрприз, впервые в сезоне сразу выпустив не главного бомбардира Хиля, а мощного Оффора, который лучше в единоборствах. Вот как тренер объяснил решение: «Сколько соперник забил в первом тайме? 75% голов. Давайте сыграем во втором. Посмотрим, кто куда придёт».

Фабио Челестини же доверился с первых минут пропускавшему прошлый тур из-за травмы Дивееву. Плюс впервые в основе оказался Кармо. Между прочим, самый молодой легионер в старте ЦСКА на матч РПЛ с августа 2007-го, то есть со времён Джанера Эркина.

Несмотря на желание Талалаева, острая игра пошла и в первом тайме. «Балтике» повезло не пропустить на первых минутах. Мойзес отобрал мяч как раз у Оффора, Кисляк убежал вперёд и отпасовал налево на Облякова. Иван оказался один на подступах к штрафной и прострелил на дальнюю штангу, где Гаич замыкал в пустые ворота. И угодил в штангу! Мусаев добивал — попал туда же! Как это не гол? Непонятно.

«Балтика» вышла сражаться, что видно хотя бы по статистике фолов: 6:1 в пользу гостей к 15-й минуте. Дальше разница только увеличивалась. Сдержав стартовый натиск, калининградцы ненадолго прибрали инициативу. У ЦСКА тем не менее проходили опасные контрвыпады, а бо́льшую угрозу за счёт активности Мойзеса приносили всё же те прострелы с левого фланга.

Вторая половина первого тайма целиком осталась за хозяевами. Показатель 12:3 по ударам говорит о многом. Особенно хорош был Кармо — и в дриблинг успешно шёл, и пяткой красиво отдавал. С техникой у парня полнейший порядок. Алвес бил рядом со штангой — тоже не повезло. Да и в целом в створ никто практически не попадал (1:1).

Талалаев уже на 44-й минуте, не дождавшись перерыва, поменял Пряхина на Чивича. План сработал — отдыхать футболисты отправились при 0:0 на табло. Хотя и от Оффора тренер явно ждал лучшей продуктивности — тот за мяч практически не цеплялся. На второй тайм вместо него появился Хиль.

Изменилось ли что-то? Нет. Более того, ЦСКА ещё сильнее увеличил давление. «Балтика» сдерживалась лишь за счёт реакции Бориско: один только Мусаев угрожал его воротам несколько раз, ещё с лёта классно палил Кисляк, а Дивеев здорово замыкал подачу Облякова со стандарта. Вратарю калининградцев было плевать. Вспоминаем фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и предлагаем Бориско на царство. Не зря гостевые болельщики громко скандировали его фамилию.

Рокировка Титкова на Беликова помогла балтийцам: отодвигать игру от своих ворот стало получаться заметно чаще. Челестини решил додавить соперника с помощью Алеррандро плюс 18-летнего воспитанника и дебютанта Пополитова. Также вышел восстановившийся от травмы Глебов. «Балтике» стало сложнее, когда вторую жёлтую на 84-й минуте получил Андраде.

Забил в итоге Дивеев! На 90+5-й при пяти добавленных минутах! Обляков подал на дальнюю штангу, Кисляк скинул в центр вратарской, а там Игорь по-хоккейному подставил ногу! Несмотря на поздний забитый мяч, победа целиком заслуженная. 21 удар всего, 15 — из штрафной. Ранее в этом сезоне «Балтику» так никто не утюжил.

Из 19 голов ЦСКА нападающие оформили только два: Мусаев и Алеррандро. Вернуть армейцам праймовых Жо и Вагнера — и их будет не остановить. Но даже так красно-синие взмыли на первую строчку.

Тем не менее пять лидирующих команд разделяют всего-навсего четыре очка. «Спартак», если вечером обыграет «Пари НН», тоже вклинится в список. В шести очках — вообще девять конкурентов. Нашу лигу можно ругать, и зачастую по делу. Но нельзя не признать её конкурентность.