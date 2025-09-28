У аутсайдера РПЛ — 0 побед со старта! Но одно решение Осинькина помогло не пропустить

Махачкалинское «Динамо» и «Сочи» выдали вторую нулевую ничью в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина набрала в Каспийске столько же очков, сколько за весь чемпионат до сегодняшнего дня. Но свою безвыигрышную серию сочинцы продлили.

Осинькин продолжает искать лучшие сочетания после своего назначения в «Сочи». Когда стал известен состав гостей на матч в Махачкале, подумалось, что он поставит штатного защитника Волкова на позицию вингера. Ведь фланги по идее должны были закрывать Заика и Аттийят-аллах. Однако новый главный тренер «Сочи», подстроившись под схему соперника, придумал кое-что другое. При обороне Волков становился одним из центральных в тройке сзади, а вот при владении смещался правее – Заика поднимался выше, и Коваленко уходил с правого края в центр, чтобы там у сочинцев увеличивалось количество предложений.

Было бы преувеличением утверждать, что благодаря этим тактическим решениям команда Осинькина контролировала игру. Всё равно махачкалинское «Динамо» заставило соперника играть в свой любимый футбол – с длинными передачами, большим количеством единоборств и борьбой за подборы. Хозяева мощно начали. Уже на третьей минуте заработали угловой, который оригинально исполнил Хоссейннежад – иранец закручивал мяч с угла поля прямо в ворота, и снаряд опустился на перекладину. Впрочем, Дюпин контролировал его полёт. А вот в следующей атаке динамовцев голкипер вылетел из ворот, чтобы прервать заброс за спины защитникам, и застрял в полупозиции. Агаларов увидел незащищённую цель – перекинул мяч через Дюпина. Однако получился подходящий удар для регби, а не для футбола.

Сочинцы вошли в штрафную Волка только на 17-й минуте и больше туда не заглядывали до 44-й, когда заработали наконец угловой. Той лёгкости и скорости в атаке, которая была у «Крыльев Советов» Осинькина, у его «Сочи» пока нет. 0 ударов в первом тайме – печальная цифра в статистике аутсайдера РПЛ. Впрочем, и махачкалинцы до перерыва создали не так много: действовали в атаке слишком шаблонно и пробили всего четыре раза.

Хасанби Биджиев на второй тайм выпустил в атаку новичка Миро, который неделю назад спас махачкалинцев от поражения. Уже в перерыве был заменён Агаларов. Более того, третий тур подряд бывшего лучшего бомбардира РПЛ меняют до завершения часа игры. Тревожный сигнал для Гамида, если, конечно, ему не мешает какое-то повреждение. Сегодняшнюю встречу он точно не занесёт себе в актив. Но, несмотря на перестановку у «Динамо», на старте второго тайма поживее выглядел «Сочи». Команда Осинькина даже впервые пробила по воротам. Потом ещё раз, и ещё раз.

А затем у «Сочи» дебютировали два новичка, подписанных свободными агентами после закрытия летнего трансферного окна – атакующий полузащитник Камано, которого мы помним по «Локомотиву», и экс-форвард «Факела» Ильин. Вскоре эти двое соорудили настоящий голевой момент. Быстрый Камано улетел по правому флангу и прострелил в центр штрафной – Ильин чуть-чуть промахнулся. Сочинцы стали лучше контролировать мяч, поэтому у них появилась контригра.

За четверть часа до конца проснулось и «Динамо». Очень близка была к голу команда Биджиева! Сначала едва не «привёз» Дюпин, выбивший мяч в прессинговавшего его соперника, а новая атака закончилась очередным попаданием Хоссейннежада в перекладину. На сей раз – не со стандарта. Иранца оставили свободным в центре перед штрафной, и тот выстрелил с 18-19 метров.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В итоге команды Биджиева и Осинькина нанесли общими усилиями 24 удара (15:9), но в створ попали всего трижды (2:1). В концовке самый интересный эпизод – падение Стоича в штрафной «Динамо». Пенальти бригада Абросимова решила не давать, и матч завершился ничьей.