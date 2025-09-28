Нервозная победа «Арсенала» на 90+6-й минуте! Но судью будут обсуждать больше

Матч «Ньюкасла» и «Арсенала» – главное событие 6-го тура АПЛ. Встреча двух команд, которые участвуют в Лиге чемпионов. Игра, как и ожидалось, получилась весьма напряжённой. В какой-то момент едва не дошло до драки между Габриэлом и Ником Вольтемаде.

С первых минут солиднее смотрелся «Арсенал». Гости создавали момент за моментом. Сначала не так опасно бил Виктор Дьёкереш, а потом уже действительно классно приложился Эберечи Эзе, и вратарю «Ньюкасла» пришлось тащить из дальнего угла. Леандро Троссард в какой-то момент вообще зарядил в штангу.

Ну и конечно, нужно отметить момент с назначенным и отменённым пенальти. Дьёкереш вышел один на один с вратарём. Ник Поуп дотянулся до мяча ногой – там случилось минимальное касание, но всё-таки оно было. А затем голкипер въехал коленом в колено форварду. Швед явно добрался бы до мяча, если бы его не сбили. Однако VAR призвал судью к монитору, и тот отменил пенальти. Хотя по удалению вратаря «Челси» Роберта Санчеса в прошлом туре мы помним: если кипер касается мяча, то это ещё не значит, что потом можно сыграть этой же ногой в соперника.

Столкновение Поупа и Дьёкереша Фото: Кадр из трансляции

Несмотря на обидную ситуацию, «Арсенал» продолжил атаковать. Ещё раз отлично приложился Эзе – теперь уже с лёта, однако и тут Поуп дотянулся. А затем случилось то, что происходит с командами, которые не используют много моментов. Они пропускают.

Всё началось с того, что Москера в простой ситуации подарил сопернику угловой. Его Сандро Тонали разыграл с Гордоном и навесил к линии вратарской. Там 198-сантиметровый Вольтемаде подпрыгнул и головой пробил по воротам. Получилось без шансов для Давида Райи. Игроки «Арсенала» пытались оспорить гол, утверждая, что был фол на Габриэле. Повторы показали, что толчок бразильца со стороны Вольтемаде оказался минимальным. В перерыве вместо Москеры вышел Салиба.

Ник Вольтемаде забивает гол Фото: Newcastle United via Getty Images

В начале второго тайма «Ньюкаслу» удалось отодвинуть игру от своих ворот и создать несколько моментов. Вольтемаде даже почти забил снова, но ему помешали и перекладина, и офсайд. А в середине второго тайма «Арсенал» сильно прижал соперника к чужим воротам, хоть и каких-то явных возможностей забить долгое время не создавал. Владение «Ньюкасла» во втором тайме оказалось на уровне 26,6%.

И всё-таки «Арсенал» забил в концовке! Причём сделал это Микель Мерино. Полузащитник не так часто отличается, однако сделал это опять головой. Попал идеально в угол после навеса Деклана Райса. При счёте 1:1 уже обе команды охотнее шли в атаку, и вполне можно было ожидать победный гол с чьей-то стороны. И он пришёл. Сначала казалось, что к «Ньюкаслу», который заработает пенальти, но ни главный судья, ни VAR не увидели нарушения правил, когда мяч попал в руку Габриэла. Видимо, из-за короткого расстояния или рикошета от ноги защитника.

Мяч попадает в руку Габриэла Фото: Кадр из трансляции

На 90+6-й минуте «Арсенал» выручил угловой. Никогда же такого не было? На этот раз даже не пришлось разыгрывать мяч. Просто навес в штрафную, и всё тот же Габриэл головой смахнул мяч в ворота соперника. Матч с драматичной развязкой позволил «Арсеналу» выиграть и сократить отставание от «Ливерпуля» до двух очков.