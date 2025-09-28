Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ньюкасл — Арсенал — 1:2, обзор матча АПЛ, 28 сентября 2025, голы: Ник Вольтемаде, Микель Мерино, Габриэл Магальяйнс

Нервозная победа «Арсенала» на 90+6-й минуте! Но судью будут обсуждать больше
Григорий Телингатер
Отчёт «Ньюкасл» — «Арсенал» — 1:2
Аудио-версия:
Комментарии
Вопрос только в том, сколько пенальти не назначил арбитр?

Матч «Ньюкасла» и «Арсенала» – главное событие 6-го тура АПЛ. Встреча двух команд, которые участвуют в Лиге чемпионов. Игра, как и ожидалось, получилась весьма напряжённой. В какой-то момент едва не дошло до драки между Габриэлом и Ником Вольтемаде.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Вольтемаде – 34'     1:1 Мерино – 84'     1:2 Магальяйнс – 90+6'    

С первых минут солиднее смотрелся «Арсенал». Гости создавали момент за моментом. Сначала не так опасно бил Виктор Дьёкереш, а потом уже действительно классно приложился Эберечи Эзе, и вратарю «Ньюкасла» пришлось тащить из дальнего угла. Леандро Троссард в какой-то момент вообще зарядил в штангу.

Ну и конечно, нужно отметить момент с назначенным и отменённым пенальти. Дьёкереш вышел один на один с вратарём. Ник Поуп дотянулся до мяча ногой – там случилось минимальное касание, но всё-таки оно было. А затем голкипер въехал коленом в колено форварду. Швед явно добрался бы до мяча, если бы его не сбили. Однако VAR призвал судью к монитору, и тот отменил пенальти. Хотя по удалению вратаря «Челси» Роберта Санчеса в прошлом туре мы помним: если кипер касается мяча, то это ещё не значит, что потом можно сыграть этой же ногой в соперника.

Столкновение Поупа и Дьёкереша

Столкновение Поупа и Дьёкереша

Фото: Кадр из трансляции

Столкновение Поупа и Дьёкереша

Столкновение Поупа и Дьёкереша

Фото: Кадр из трансляции

Несмотря на обидную ситуацию, «Арсенал» продолжил атаковать. Ещё раз отлично приложился Эзе – теперь уже с лёта, однако и тут Поуп дотянулся. А затем случилось то, что происходит с командами, которые не используют много моментов. Они пропускают.

Всё началось с того, что Москера в простой ситуации подарил сопернику угловой. Его Сандро Тонали разыграл с Гордоном и навесил к линии вратарской. Там 198-сантиметровый Вольтемаде подпрыгнул и головой пробил по воротам. Получилось без шансов для Давида Райи. Игроки «Арсенала» пытались оспорить гол, утверждая, что был фол на Габриэле. Повторы показали, что толчок бразильца со стороны Вольтемаде оказался минимальным. В перерыве вместо Москеры вышел Салиба.

Ник Вольтемаде забивает гол

Ник Вольтемаде забивает гол

Фото: Newcastle United via Getty Images

В начале второго тайма «Ньюкаслу» удалось отодвинуть игру от своих ворот и создать несколько моментов. Вольтемаде даже почти забил снова, но ему помешали и перекладина, и офсайд. А в середине второго тайма «Арсенал» сильно прижал соперника к чужим воротам, хоть и каких-то явных возможностей забить долгое время не создавал. Владение «Ньюкасла» во втором тайме оказалось на уровне 26,6%.

И всё-таки «Арсенал» забил в концовке! Причём сделал это Микель Мерино. Полузащитник не так часто отличается, однако сделал это опять головой. Попал идеально в угол после навеса Деклана Райса. При счёте 1:1 уже обе команды охотнее шли в атаку, и вполне можно было ожидать победный гол с чьей-то стороны. И он пришёл. Сначала казалось, что к «Ньюкаслу», который заработает пенальти, но ни главный судья, ни VAR не увидели нарушения правил, когда мяч попал в руку Габриэла. Видимо, из-за короткого расстояния или рикошета от ноги защитника.

Мяч попадает в руку Габриэла

Мяч попадает в руку Габриэла

Фото: Кадр из трансляции

На 90+6-й минуте «Арсенал» выручил угловой. Никогда же такого не было? На этот раз даже не пришлось разыгрывать мяч. Просто навес в штрафную, и всё тот же Габриэл головой смахнул мяч в ворота соперника. Матч с драматичной развязкой позволил «Арсеналу» выиграть и сократить отставание от «Ливерпуля» до двух очков.

А вот как оступился ещё один топ-клуб:
«МЮ» стабилен! Теперь проиграли «Брентфорду» — ещё и капитан подвёл
«МЮ» стабилен! Теперь проиграли «Брентфорду» — ещё и капитан подвёл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android