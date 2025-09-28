Легчайшая победа «Спартака» в РПЛ! Жедсон размотал «Пари НН» красивым дублем. Видео

«Спартак» в последнем матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги крупно победил «Пари НН». Красно-белые уже в трёх очках от лидера – ЦСКА! А в следующем туре сыграют с армейцами на выезде.

Продолжающий отбывать дисквалификацию Деян Станкович сделал сразу четыре изменения в основе по сравнению с прошлым туром. В стартовом составе «Спартака» на сей раз отсутствовали Умяров (он также заработал бан из-за перебора жёлтых карточек), Рябчук, Мартинс и Гарсия. Их места заняли Зобнин, Дмитриев, Солари и, конечно же, Угальде – автор дубля в ворота «Крыльев Советов». Как вам такая ротация?

По решению Станковича на левом фланге у «Спартака» действовала связка Дмитриев – Маркиньос. Россиянин, превратившийся в крайнего защитника, активно ходил вперёд и, как правило, располагался максимально широко. Бразилец давал предложения между линий. А справа красно-белые создавали ширину за счёт движения по бровке Солари. Маркиньос же с самого начала мощно зарубился со Шнапцевым. Правый защитник «Пари НН», который, кажется, готов претендовать на звание главного «бэд боя» РПЛ, пытался спровоцировать «десятку» соперника, но только раззадорил его.

«Спартак» прижал нижегородцев и забил уже на 10-й минуте. Угальде продолжил свою результативную серию, а голевая атака красно-белых пришла со стандарта – аута с правого фланга. Денисов выбросил мяч в стиле Самошникова, Литвинов сделал скидку на Маркиньоса, которого отпустил Шнапцев, и бразилец покатил на костариканца. Угальде классно открылся. И исполнил концовочку намного лучше, чем сам Маркиньос в дебюте встречи, когда левый вингер умудрился не забить из вратарской.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Пари НН» и так-то команда прессингующая и оставляющая своим соперникам пространство для атак в переходных фазах. А после пропущенного гола коллектив Алексея Шпилевского тем более должен был раскрываться, рисковать. Нижегородцы высоко встречали хозяев, организовали несколько опасных выпадов с участием левого защитника Коледина – 20-летнего экс-спартаковца, впервые сыгравшего в основе в РПЛ. Однако, не использовав свои немногочисленные шансы (три удара против 11 у красно-белых до перерыва), «Пари НН» пропустил в первом тайме ещё раз.

Сначала нижегородцев простил Солари, зарядивший в штангу. А на 36-й минуте Фернандеш забил свой второй гол в чемпионате России. Эту атаку раскрутил подбором и оригинальным пасом вперёд Джику, оставшийся без опеки Дмитриев свободно выполнил кросс слева, а самый дорогой новичок в истории «Спартака» выиграл воздух у Коледина и поразил цель ударом головой. Красивый эпизод. Забавно, что после пропущенного гола защитник «Пари НН» Каккоев предъявлял претензии… Шпилевскому за то, что его тренер отдал мяч красно-белым на ауте.

За исключением короткого отрезка при счёте 1:0 в пользу «Спартака» у команды Шпилевского не клеилась игра в атаке. «Пари НН» всё ломало большое количество брака. После перерыва лучше не стало. Хозяева контролировали ход матча, владея мячом и поддерживая тот темп, который был им выгоден. Нижегородцы действовали словно на автопилоте. Высокий прессинг гостей завершался тем, что красно-белые ловили их на контратаках. «Спартак» был ближе к третьему голу, нежели «Пари НН» к тому, чтобы реанимировать интригу.

И на 64-й минуте «Спартак» сделал свою победу крупной. Ещё перед голом Угальде упал в штрафной «Пари НН» после единоборства со Шнапцевым. Костариканец просил пенальти, однако повтор показал, что форвард свалился по собственной инициативе, почувствовав руку на спине. Но тут же команда Шпилевского провалилась в обороне ещё раз. Жедсон оформил дубль из голов, а Дмитриев – из голевых передач. Фернандеш, воспользовавшись дырой у соперника в опорной зоне, протащил мяч на ударную позицию и атаковал цель с 18-19 метров. Отсюда нельзя давать бить. Да и Медведев не выручил «Пари НН».

Это был нокаут. Шпилевский мог выкидывать белое полотенце и отправляться вместе со своей командой в раздевалку. Однако в футболе, в отличие от бокса, нужно оставаться на площадке, даже когда тебя выносят. «Спартак» играл в своё удовольствие. В результате москвичи практически в два раза перебили нижегородцев – 15:9 (в створ – 6:3, из штрафной – 10:5). Это четвёртая победа для красно-белых в последних пяти турах чемпионата и, очевидно, самая лёгкая в сезоне. А «Пари НН» остаётся единственной командой РПЛ, у которой нет ничьих.