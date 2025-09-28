«Барса» обошла «Реал» и уже первая в Примере! Ямаль вернулся и оформил победный ассист

После разгромной победы «Атлетико» в мадридском дерби над «Реалом» (5:2) у «Барселоны» появился шанс забраться на первое место в Примере. Для этого команде Ханс-Дитера Флика было необходимо разобраться с кризисным на старте сезона «Реалом Сосьедад». Встреча получилась не самой простой для каталонцев.

Изначально матч должен был пройти на «Эстади Йохан Круифф», вмещающем 6 тыс. зрителей. Однако «Барселона» договорилась о проведении игры на «Олимпик Льюис Компанис». Несомненно, это большой плюс для каталонцев: всё же арена вмещает более 55 тыс. болельщиков. Дополнительная поддержка никогда не помешает.

Интересный момент: в основе у «Барсы» дебютировал 17-летний полузащитник Педро Фернандес. Также в атаку вышел 19-летний Руни Барджи, а место в воротах впервые в сезоне занял Войцех Щенсны. Напомним, основной голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия перенёс операцию на мениске и пропустит до шести недель. Хорошей новостью перед встречей в Лиге чемпионов с «ПСЖ» стало возвращение Ламина Ямаля. Лучший молодой игрок мира оказался в заявке впервые после игры с «Райо Вальекано». А российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян оказался в запасе. Однако участие нашего легионера в матче было маловероятно.

«Барселона» — «Реал Сосьедад» Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Сценарий встречи читался ещё до его старта. «Барселона» забрала мяч, кружила около штрафной гостей, пытаясь расшатать защиту басков. «Реал Сосьедад» почти не атаковал, изредка выходя в быстрые выпады. Что важнее, гости в первые полчаса не пропустили. А на 31-й минуте забили сами! Защитник Альваро Одриосола отличается только по большим праздникам – и тут именно такой случай. Он переправил мяч в створ ворот Щенсного после прострела от Андера Барренечеа. Нет сомнений, что Одриосола порадовал болельщиков бывшего клуба – мадридского «Реала».

Процент владения мячом в первом тайме составил космические 86% на 14% в пользу «Барселоны». А по ударам в створ каталонцы вели 6:1. Поэтому если бы «Сосьедад» ушёл на перерыв с преимуществом, это было нелогично. И после массы упущенных моментов «Барса» нашла голевой момент. Иногда позиционные атаки, комбинации и хитрости не нужны – достаточно углового. На 43-й минуте Маркус Рашфорд навесил, а защитник Жюль Кунде головой вколотил мяч в створ ворот «Реала Сосьедад».

Жюль Кунде Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Второй тайм свёлся к простой интриге: сдержат ли гости «Барселону»? Периодически баски даже сами выходили в атаку, но в обороне их хватило на час. Ламин Ямаль только-только вышел на поле под овации и навесил с правого фланга на Роберта Левандовского. Поляк идеально выпрыгнул и пробил с отскоком от штанги – 2:1. Идеальный камбэк от Ламина!

После выхода Ямаля и Дани Ольмо «Барселона» куражилась. Разрыв в счёте был минимальным, однако не складывалось ощущения, что команда Флика сегодня потеряет очки. Хотя на 72-й, а затем и на 84-й минутах Такефуса Кубо дважды сотряс каркас ворот «Барсы»! Ламин Ямаль также ушёл с поля без забитого мяча: в середине тайма его гол отменили из-за офсайда.

Сенсации не случилось, и «Барселона» забрала шестую победу в сезоне. Команда Флика вышла на чистое первое место в Примере. К важнейшему матчу Лиги чемпионов с «ПСЖ» каталонцы подходят в отличном настроении. А «Реал Сосьедад» остался на 14-й строчке, не свалившись в зону вылета только благодаря более предпочтительным, чем у соседей, дополнительным показателям.