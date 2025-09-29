Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?

Брайан Мансилья («Ахмат»)

Аргентинец удачно вышел на замену во встрече с «Акроном». В прошлом туре РПЛ Мансилья так и не вышел на поле, а здесь его выпустили на 65-й минуте. Этого времени Брайану хватило, чтобы оформить дубль. Особенно важен был первый гол Мансильи, который, по сути, снял все вопросы о победителе встречи. До матча с «Акроном» Брайан забил один мяч, а тут перекрыл этот результат сразу в два раза. У Мансильи четыре удара (больше всех в команде), шесть выигранных единоборств из восьми, две успешные обводки, два отбора и один перехват.