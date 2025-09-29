Дорогостоящий игрок «Спартака», капитан «Локо» или Миранчук. Кто лучший в 10-м туре РПЛ?

Треть сезона МИР Российской Премьер-Лиги позади. Поскольку 10-й тур завершён, пришло время выбрать лучшего игрока. Претендентов хватает, хотя есть явный фаворит. Ваша задача — распределить футболистов по местам.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Жедсон Фернандеш («Спартак»)
Деян Станкович сидит на трибуне — «Спартак» побеждает в РПЛ. Неделю назад красно-белые не без проблем справились с «Крыльями Советов». На этот раз московской команде было куда легче. «Спартак» закинул «трёшку» «Пари НН», а Жедсон Фернандеш оформил дубль. Полузащитник нанёс три удара (два — в створ), выиграл 5 из 12 единоборств, совершил пять перехватов и заработал два фола. Кстати, Жедсон прервал серию из четырёх матчей без голов в РПЛ.
Игорь Дмитриев («Спартак»)
Молодой футболист играл на позиции флангового защитника и оформил сразу два результативных действия. В обоих случаях он ассистировал Жедсону Фернандешу. Лучший матч для Игоря за «Спартак» в РПЛ в плане очков по системе «гол+пас». А ещё Дмитриев заработал два фола, отдал 11 точных передач в финальную треть поля и один раз успешно пошёл в обводку. Кстати, Игорь впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе на матч РПЛ. Получилось весьма неплохо.
Максим Глушенков («Зенит»)
Когда Максим находится в хорошей форме, то это один из претендентов на звание лучшего футболиста сезона РПЛ. В первых пяти турах Глушенков не сделал ни одного результативного действия. Дважды он просидел всю игру в запасе, а ещё в одном матче вышел на 84-й минуте. С того момента Максим набирает больше одного очка по системе «гол+пас» в четырёх матчах (один — в Фонбет Кубке России). С «Оренбургом» Глушенков был неудержим — четыре гола. Он нанёс семь ударов (шесть — в створ), отдал 30 точных передач из 34, выиграл 7 из 14 единоборств и три раза отобрал мяч у соперника.
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
Капитан «Локомотива» прервал серию команды из пяти ничьих в РПЛ. Конечно, Дмитрию очень повезло, что мяч прошёл «сквозь» голкипера «Рубина» Евгения Ставера. До этого вратарь играл безупречно, но одна ошибка всё испортила. «Локомотив» нанёс шесть ударов в створ, Баринов — три из них. А ещё у Дмитрия пять перехватов, один отбор и два заработанных фола. Капитан в очередной раз проделал огромный объём работы на поле и принёс команде три очка.
Игорь Дивеев (ЦСКА)
«Балтике» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы продлить серию без поражений в РПЛ со старта сезона до 10 матчей. Дивеев оказался в нужном месте и переправил мяч в ворота гостей на последних секундах. Команда отыграла «на ноль», а сам Игорь принёс ей победу — прекрасный расклад для защитника. У Дивеева 27 возвратов мяча (третий результат в команде), 87% точных передач, 12 выигранных единоборств из 15, семь перехватов и два отбора. Благодаря голу Игоря ЦСКА встретит 11-й тур РПЛ в статусе лидера.
Дмитрий Чистяков («Ростов»)
Донской клуб не проигрывает в РПЛ на протяжении пяти туров. В трёх предыдущих матчах турнира команда не пропустила ни одного мяча. Чистяков закрыл Джона Кордобу во встрече с «Краснодаром». Защитник выиграл 15 из 20 единоборств у колумбийца. Согласитесь, очень хороший результат, когда против тебя играет один из лучших форвардов лиги. Чистяков заработал два фола, отдал 25 точных передач из 33, сделал 37 возвратов мяча, выиграл 22 единоборства из 28, выполнил четыре отбора и два перехвата. Не зря после матча главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отметил именно Чистякова.
Антон Миранчук («Динамо» Москва)
Второй гол «Динамо» — заслуга Антона. Миранчук нашёл Бителло длиннющей передачей, а защитники «Крыльев Советов» не удержали техничного бразильца. Антон заработал на себе три фола — второй результат в составе бело-голубых. Плюс у него 10 возвратов мяча на чужой половине поля, девять выигранных единоборств из 15, два отбора, три перехвата, одна успешная обводка. Миранчук трижды пробил по воротам самарской команды, правда, ни разу не попал в створ. «Динамо» впервые при Валерии Карпине одержало две победы подряд в РПЛ.
Брайан Мансилья («Ахмат»)
Аргентинец удачно вышел на замену во встрече с «Акроном». В прошлом туре РПЛ Мансилья так и не вышел на поле, а здесь его выпустили на 65-й минуте. Этого времени Брайану хватило, чтобы оформить дубль. Особенно важен был первый гол Мансильи, который, по сути, снял все вопросы о победителе встречи. До матча с «Акроном» Брайан забил один мяч, а тут перекрыл этот результат сразу в два раза. У Мансильи четыре удара (больше всех в команде), шесть выигранных единоборств из восьми, две успешные обводки, два отбора и один перехват.
Лучшим был другой игрок
Нельзя исключать, что лучшего футболиста тура нет в нашем списке. К примеру, Бителло забил в Самаре и собрал на себе четыре фола. Матвей Кисляк был хорош во встрече с «Балтикой» и отдал голевую передачу. Вратарь Гиорги Шелия из «Ахмата» отыграл «на ноль» и несколько раз спас команду, а защитник Умар Сако был надёжен в матче с «Краснодаром». Пишите в комментариях, если мы кого-то забыли.
Ильзат Ахметов («Крылья Советов»)
Полузащитник самарской команды вышел только на второй тайм матча с московским «Динамо». Впрочем, этого хватило для попадания в наш рейтинг. Когда Ахметов вошёл в игру, его команда «горела» с разницей в три мяча. Именно гол Ильзата возродил интригу, а затем он отметился результативным пасом на Томаса Гальдамеса. «Крылья» всё-таки проиграли, но к Ахметову не может быть претензий. У Ильзата 93% точных передач, четыре выигранных единоборства из семи, два отбора, два перехвата.