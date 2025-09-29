Сборная 10-го тура РПЛ. Монстр из «Зенита», спаситель ЦСКА и нейтрализаторы «Краснодара»

10-й тур МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 уже стал частью истории. По традиции предлагаем вашему вниманию символическую сборную лучших игроков недели. В команду звёзд уикенда попали футболисты из семи клубов – «Ахмата», «Спартака», «Ростова», ЦСКА, «Зенита», «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Они расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3, а некоторым мы немного поменяли их реальные позиции, чтобы в сборную попали все достойные кандидаты. Главный тренер представляет нового лидера чемпионата.

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»)

Несмотря на уверенную победу «Ахмата» в матче с «Акроном», она не получилась бы крупной и сухой, если бы не голкипер грозненцев. «Акрон» нанёс 11 ударов по воротам Шелии и заставил его совершить три сейва. Как минимум в паре эпизодов Гиорги потащил действительно сложные мячи, поэтому, по нашему мнению, он больше любого другого вратаря в этом туре заслужил место в символической сборной.

Защитник: Виктор Мелёхин («Ростов»)

Команда Джонатана Альбы выдала безупречный матч с «Краснодаром» с точки зрения игры в защите – хозяева нейтрализовали атаку чемпиона, а их центрбеки «сожрали» Джона Кордобу. Мелёхин вышел победителем в семи единоборствах из 10. На счету Виктора 18 успешных оборонительных действий, включая три перехвата, и даже один пас под удар в ростовской атаке.

Защитник: Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Дмитрий Чистяков Фото: ФК «Ростов»

Чистяков тоже стал одним из героев битвы ростовской защиты с краснодарским нападением – его выделил в послематчевом интервью и тренер Альба. У Дмитрия 22 выигранных единоборств из 28. Кроме того, центрбек «Ростова» совершил 21 успешное оборонительное действие (в том числе четыре отбора), заработал на себе два фола и даже украсил свою статистику одной обводкой.

Защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА)

Центральный защитник ЦСКА – самая яркая звезда матча московской команды с «Балтикой». Армейцы дожали калининградцев и поднялись на первое место в таблице благодаря голу Дивеева, который успешно сходил на стандарт в компенсированное время. Всего за игру Игорь нанёс три удара, да и с прямыми обязанностями справился: шесть выигранных единоборств из 10 и восемь успешных оборонительных действий.

Защитник: Игорь Дмитриев («Спартак»)

Игорь Дмитриев Фото: ФК «Спартак»

Вингер по своему основному амплуа неожиданно вышел на позиции левого защитника в матче с «Пари НН», но столько времени провёл на чужой половине поля, что, наверное, и не почувствовал разницы. Дмитриев получил больше пространства и в результате стал автором двух голевых передач на Жедсона Фернандеша. Нижегородцы не ставили перед Игорем тяжёлых задач у своих ворот, тем не менее семь успешных оборонительных действий он тоже совершил.

Полузащитник: Жедсон Фернандеш («Спартак»)

Самый дорогой новичок в истории «Спартака» выдал в этом туре свой лучший матч после перехода в московскую команду. Фернандеш – главный творец крупной победы красно-белых во встрече с «Пари НН», он забил два красивых гола. Помимо дубля, Жедсон отметился двумя передачами под удар, заработал на себе пару фолов, совершил пять успешных оборонительных действий и выиграл 5 из 12 единоборств.

Полузащитник: Антон Миранчук («Динамо» Москва)

Антон Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московское «Динамо» фактически за полчаса решило исход матча с «Крыльями Советов», а одним из лучших на самарском поле был Миранчук. Полузащитник, вернувшийся в РПЛ из Швейцарии, сделал классную голевую передачу на Бителло и затем поучаствовал в третьем голе бело-голубых. В статистике Антона – три удара по воротам, шесть пасов под удар, три заработанных на себе фола и 9 выигранных единоборств из 15.

Полузащитник: Брайан Мансилья («Ахмат»)

Выдающийся выход на замену аргентинского вингера в 10-м туре РПЛ! Мансилья появился на поле при счёте 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова, когда исход встречи «Ахмата» с «Акроном» ещё оставался под вопросом. Брайан был очень заряжен на удар – за отведённые ему полчаса пробил четыре раза по воротам тольяттинцев и уничтожил соперника своим дублем.

Полузащитник: Эгаш Касинтура («Ахмат»)

Эгаш Касинтура Фото: ФК «Ахмат»

Ангольский полузащитник тоже выдал великолепный матч с «Акроном». Именно Касинтура стал автором быстрого первого гола, который предопределил ход встречи, а потом поучаствовал и в двух забитых мячах Мансильи, хотя и не стал автором голевых передач. В активе Эгаша два удара, он выиграл пять из девяти единоборств внизу и заработал на себе три фола.

Полузащитник: Ильзат Ахметов («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» вернулись в игру с московским «Динамо», уступая после первого тайма со счётом 0:3, благодаря Ахметову. Ильзат вышел на замену в перерыве, через четверть часа забил первый гол самарской команды, а в концовке ассистировал Томасу Гальдамесу, обыграв перед своим голевым пасом пару соперников. Ещё один интересный факт из статистики атакующего хавбека: из 23 его передач 22 оказались точными.

Нападающий: Максим Глушенков («Зенит»)

Поскольку в 10-м туре прорвало правых вингеров, Глушенкова мы поставили в символической сборной на позицию нападающего. Тем более он и сыграл как настоящий форвард – отгрузил четыре гола в ворота «Оренбурга»! Максим запугал оборону соперника постоянными фирменными смещениями в центр под удар, пробил по воротам семь раз, выиграл половину единоборств и заработал на себе пару фолов.

Главный тренер: Фабио Челестини (ЦСКА)

В прошедшем туре победителями со своими командами стали шесть тренеров. Трое выиграли крупно – Сергей Семак из «Зенита», Деян Станкович из «Спартака» и Станислав Черчесов из «Ахмата», да и Валерий Карпин был близок с московским «Динамо» к разгрому. Только Михаилу Галактионову отчасти повезло, ведь его «Локомотив» взял три очка благодаря ошибке вратаря соперника. Но особенно выделяем работу Фабио Челестини, чей ЦСКА сделал то, чего ещё не удавалось никому в нынешнем сезоне РПЛ – сломал крепкую «Балтику». Армейцы доминировали и заслужили три очка, пусть даже и добыли их в компенсированное время.

Сборная 10-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

В символическую сборную не получилось включить всех, кто этого заслуживал. Среди героев 10-го тура также вратарь «Балтики» Максим Бориско, несмотря на поражение его команды. А из полевых игроков – защитники Александер Джику, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Умар Сако («Ростов»), Лукас Фассон («Локомотив») и Мойзес (ЦСКА), полузащитники Даниил Фомин, Бителло (оба – «Динамо» Москва), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА) и Педро («Зенит») и нападающий Манфред Угальде («Спартак»). Кого ещё мы незаслуженно забыли? Пишите в комментариях!