Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, обзор матчей 27-28 сентября: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Реал, Ливерпуль, Барса, Бавария

Великий рекорд Кейна, первый провал «Ливерпуля», лидерство «Милана». Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 27-28 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
«Челси» пропустил дважды после 90-й минуты, «Реал» без шансов влетел «Атлетико», а в Бундеслиге сыграли матч, завершившийся со счётом 4:6.

Какой понедельник без традиционного евродайджеста? Мадридское дерби, «Милан» – «Наполи», рекордный гол Кейна, 4:6 в Бундеслиге. И это лишь то, что сразу приходит на ум. Подробнее – ниже.

Англия: «МЮ» опять веселит народ, «Ливерпуль» впервые проиграл, у «Арсенала» камбэк с угловых

«Сандерленд» поднялся на пятое место в АПЛ после победы в матче с «Ноттингем Форест» (1:0). «Тоттенхэм» спасся от поражения во встрече с «Вулверхэмптоном» (1:1) благодаря голу Жоау Пальиньи на 90+4-й. «Астон Вилла» выиграла первый раз в нынешнем сезоне АПЛ – расправились с «Фулхэмом» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

«Брентфорд» пробил великую схему 3-4-3 Рубена Аморима забросами и стандартами. Вот так всё просто. А ещё потрудился Игор Тьяго, у бразильца дубль и издевательский перформанс против Гарри Магуайра – защитник пытался поймать форварда в офсайд, но итог вы поняли. Причём у «МЮ» даже с такой игрой были шансы отыграться: Беньямин Шешко после трёх ударов в упор закатил дебютный мяч, а Бруну Фернандеш промазал с пенальти. Однако глобально Аморим к игре оказался не готов – хотя у «Брентфорда» один из самых узнаваемых и чётких стилей в АПЛ.

Подробнее о матче:
«МЮ» стабилен! Теперь проиграли «Брентфорду» — ещё и капитан подвёл
«МЮ» стабилен! Теперь проиграли «Брентфорду» — ещё и капитан подвёл
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Эстеве – 12'     1:1 Энтони – 38'     2:1 Нунес – 61'     3:1 Эстеве – 65'     4:1 Холанд – 90'     5:1 Холанд – 90+3'    

Главный бомбардир матча – Максим Эстеве. Защитник «Бёрнли» оформил дубль – правда, в свои ворота. Ещё несколько месяцев назад многие жаждали увидеть солидный «автобус» от новичка АПЛ, самим же Эстеве интересовалась «Бавария». Кажется, «Бёрнли» не задержится в Премьер-лиге, а Максим не скоро доберётся до топ-клуба. Но отойдём от негатива, есть и позитивные новости. Например, Эрлинг Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории лиги – забил 93-й мяч за «Сити» и обошёл Уле-Гуннара Сульшера (91).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сарр – 9'     1:1 Кьеза – 87'     2:1 Нкетиа – 90+7'    

Везение «Ливерпуля» официально закончилось. Мы привыкли к сумасшедшим победам за счёт голов после 90-й минуты, однако теперь уже мерсисайдцы оказались на месте пострадавших. «Кристал Пэлас» в целом весь матч выглядел лучше, мог забить больше одного мяча в первом тайме, не будь в основе Алисона – бразилец потащил даже после выхода один на один Жан-Филиппа Матета. «Ливерпуль» был близок к очередному камбэку: сравнял счёт на 87-й минуте после удара Федерико Кьезы. Но на последних секундах компенсированного времени Эдди Нкетиа принёс победу хозяевам.

«Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль»

«Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль»

Фото: Tom Dulat/Getty Images

После игры Арне Слот сокрушался, что второй мяч пропустили из-за одного не особо умного футболиста: вместо концентрации на обороне тот нацеливался на атаку. Конкретных имён названо не было, но, судя по всему, речь о Жереми Фримпонге.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Фернандес – 24'     1:1 Уэлбек – 77'     1:2 Де Кёйпер – 90+2'     1:3 Уэлбек – 90+10'    
Удаления: Чалоба – 53' / нет

Трево Чалобе крепко достанется в раздевалке. До удаления англичанина «Челси» доминировал в матче с «Брайтоном»: вёл в счёте, 9:3 по ударам, 70% на 30% по владению, 1,3 против 0,1 по xG. Даже Роберт Санчес умудрился создать два голевых момента – больше, чем команда соперника. А потом всё поломалось. Обиднее всего, как лондонцы проиграли: пропустили два мяча после 90-й минуты.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Вольтемаде – 34'     1:1 Мерино – 84'     1:2 Магальяйнс – 90+6'    

«Арсенал» давил-давил на «Ньюкасл» и на последних минутах всё-таки додавил. Забивали только с или после угловых: сначала Ник Вольтемаде воспарил во вратарской, а в концовке встречи отметились Микель Мерино с Габриэлом Магальянсом. Могли разнообразить сюжет голами с пенальти, но судья не зафиксировал явные нарушения с обеих сторон. В таком случае, наверное, можно и не возмущаться.

Как всё произошло:
Нервозная победа «Арсенала» на 90+6-й минуте! Но судью будут обсуждать больше
Нервозная победа «Арсенала» на 90+6-й минуте! Но судью будут обсуждать больше
Ой, а где «МЮ» и «Тоттенхэм?»

Испания: «Атлетико» наказал «Реал», Ямаль громко вернулся после травмы

«Жирона» продолжает тонуть в Ла Лиге: сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0), до следующего тура каталонцы остаются на последнем месте в чемпионате. «Севилья» резко начала побеждать, теперь досталось «Райо Вальекано» (1:0) – видимо, хотят повысить шансы на трансфер Наиля Умярова.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

Команда Диего Симеоне частенько выдаёт матч жизни именно с «Реалом». В прошедшем туре «матрасники» деклассировали команду Хаби Алонсо по игре и одержали разгромную победу. Возвращение Джуда Беллингема в основу не задалось: англичанина ещё и посчитали самым слабым звеном «Реала», хавбек плохо отрабатывал в прессинге (как и вся команда) и не показал ничего на мяче. А ведь ради него посадили на лавку набравшего форму Франко Мастантуоно.

Детальный отчёт о матче:
Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет
Исторический провал «Реала» в дерби! Столько от «Атлетико» не пропускали 75 лет
Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Молейро – 77'    

«Атлетик» продолжает «радовать»: уже пять матчей подряд без побед. Баски старались контролировать ситуацию, забрали мяч, но единственный мяч прилетел от хозяев. Вундеркинд Альберто Молейро подловил мяч в суматохе и пробил в ближний. Ещё была штанга после удара Пепе, так что победа более чем заслуженная.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31'     1:1 Кунде – 43'     2:1 Левандовски – 59'    

У «Барселоны» очередная волевая победа – каталонцы набрали в этом сезоне девять очков, уступая по ходу матчей. «Реал Сосьедад» забил первым после прострела Андера Барренечеа, но во второй половине команда Ханс-Дитера Флика отыгралась – помогли голы Жюля Кунде и Роберта Левандовского. Ну и упомянем, насколько крут Ламин Ямаль: ассистировал поляку спустя две минуты после выхода на замену. В концовке баски получили отличный шанс, чтобы сравнять счёт, но Такефуса Кубо дважды махнул в перекладину. В остальном, «Барса» без особых нервов взяла три очка.

Каталонцы теперь лидеры в Ла Лиге:
«Барса» обошла «Реал» и уже первая в Примере! Ямаль вернулся и оформил победный ассист
«Барса» обошла «Реал» и уже первая в Примере! Ямаль вернулся и оформил победный ассист
В топ-5 сразу три неожиданных клуба!

Италия: Аллегри обыграл Конте впервые с 2009-го, «Юве» провёл лучший тайм при Тудоре (но не выиграл)

Нико Пас забил за «Комо», благодаря чему команда сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1). «Сассуоло» потихоньку вкатывается в сезон после провального старта – обыгран «Удинезе» (2:1). «Фиорентина» и «Пиза» обошлись без забитых мячей (0:0).

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Сулемана – 45+1'     1:1 Кабаль Мурильо – 78'    
Удаления: нет / де Рон – 80'

По словам Игора Тудора, первый тайм матча с «Аталантой» – один из лучших под его руководством. Забавно, что он закончился со счётом 1:0 в пользу бергамасков. Однако Кенан Йылдыз и Василие Аджич здорово себя показали в атаке: первый раздавал острые передачи и не боялся финтить, а второй искал шансы повторить скример из матча с «Интером». В итоге забил совсем неожиданный персонаж – Хуан Кабаль вышел на замену и моментально сравнял. Спустя две минуты «Аталанта» осталась в меньшинстве из-за удаления Мартена де Рона – туринцы насели на чужие ворота и чудом не забили второй.

«Интер» против «Кальяри»

«Интер» против «Кальяри»

Фото: Enrico Locci/Getty Images

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 9'     0:2 Эспозито – 82'    

Как только в прессе пошли слухи о непростом положении Кристиана Киву, команда воспряла и одержала три победы кряду. На этот раз досталось «Кальяри». Миланцы дежурно переиграли аутсайдера, но в текущей ситуации и это уже за радость. При этом тренер не боится ротировать состав: шансы получили Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни, а Франческо Эспозито вообще отметился голом.

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Довбик – 7'     2:0 Соуле – 79'    

Джан Пьеро Гасперини снова уверенно двигается вперёд с «Ромой». Уже четвёртая сухая победа в пяти турах: отличились Артём Довбик и Матиас Соуле. Украинский форвард провёл, возможно, лучший матч за римлян: перевисел всех в воздухе при голе, раздавал пасы под удар и был хорош в единоборствах.

«Милан» – «Наполи»

«Милан» – «Наполи»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Салемакерс – 3'     2:0 Пулишич – 31'     2:1 Де Брёйне – 60'    
Удаления: Эступиньян – 57' / нет

Макс Аллегри в полнейшем порядке, если не заметили – впервые с 2009 года обыграл Антонио Конте. И, что самое приятное, «Милан» вырвался на первое место в Серии А. Хотя по качеству игры, понятное дело, вопросов много: неаполитанцы вчистую перебили соперников (17:6), но Мик Меньян провёл мастер-класс на «Сан Сиро». С другой стороны, «Милан» с 56-й минуты остался в меньшинстве: Первиса Эступиньяна наказали за фол последней надежды.

В нижней половине таблицы несколько сенсационных неудачников. Первый – «Фиорентина», а кто второй?

Германия: сумасшедшие 4:6 в матче мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Айнтрахта», рекорд Кейна

«РБ Лейпциг» планомерно двигается по турнирной таблице и уже оказался на третьем месте – помогла победа в матче с «Вольфсбургом». «Штутгарт» отыгрался во встрече с «Кёльном» (2:1) и близок к зоне Лиги чемпионов.

«Бавария» — «Вердер»

«Бавария» — «Вердер»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Германия — Бундеслига . 5-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Та – 22'     2:0 Кейн – 45'     3:0 Кейн – 65'     4:0 Лаймер – 87'    

Угадайте, кто снова забил? Ладно, можно не отвечать. Гарри Кейн оформил 100-й мяч в составе «Баварии» – ему это удалось всего за 104 матча. По данным Squawka, англичанин пробил сотку в клубах из топ-5 лиг быстрее остальных легенд. К примеру, Криштиану Роналду для 100 голов за «Реал» потребовалось 105 матчей. Кейн вообще мог оформить и покер с «Вердером», но вратарь Карл Хейн выдал матч жизни, совершив восемь сэйвов. Хотя матч жизни против «Баварии» означает, что вратарь пропустит не семь-восемь мячей, а всего лишь четыре.

«Боруссия» М – «Айнтрахт»

«Боруссия» М – «Айнтрахт»

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Германия — Бундеслига . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
4 : 6
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Кох – 11'     0:2 Кнауфф – 15'     0:3 Буркардт – 35'     0:4 Шаиби – 39'     0:5 Узун – 45+1'     0:6 Кох – 47'     1:6 Кастроп – 72'     2:6 Табакович – 78'     3:6 Энгельхардт – 83'     4:6 Ранос – 90+9'    

Самый сумасшедший матч уикенда сыграли в Мёнхенгладбахе. Забавно, что к 46-й минуте «Айнтрахт» вёл 6:0 на выезде, однако потом местная «Боруссия» отыграла четыре мяча. Героизм, который ни к чему не привёл – можно ввести в народ выражение «гладбаховский труд». Другой интересный факт: эти 10 голов забили девять игроков. Больше одного мяча оформил только защитник «Айнтрахта» Робин Кох – ждём продажу этого биста в АПЛ за € 100 млн.

Германия — Бундеслига . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Свенссон – 27'     0:2 Адейеми – 40'    
Удаления: Центнер – 67' / нет

«Боруссия» из Дортмунда обыграла «Майнц» на выезде впервые за 2,5 года. Задачу явно упростило удаление вратаря хозяев – тот срубил скоростного Карима Адейеми и заслужил красную на 67-й минуте. Но глобально интрига умерла ещё в первом тайме: Даниэль Свенссон замкнул подачу, а Адейеми результативно завершил контратаку.

«Байер» может ещё побороться за чемпионство?

Франция: «ПСЖ» теряет лидеров, «Монако» ужасает

«Лион» незаметно ворвался на второе место в Лиге 1 – у него поровну очков с «ПСЖ» после победы в матче с «Лиллем» (0:1). «Париж» серьёзно настроен остаться в высшей лиге: сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), теперь второй клуб из французской столицы располагается на 11-й строчке.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
26 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
1:0 Уаттара – 49'     1:1 Обамеянг – 78'     1:2 Мурильо – 90+1'    

«Страсбург» чуть не стал виновником главного отскока уикенда. Забил с первого удара в створ на 49-й, а вратарю Майку Пендерсу пришлось мучиться с сейвами – набралось аж семь штук. Силами Пьер-Эмерика Обамеянга и Микаэля Мурильо гости не допустили футбольной несправедливости. Теперь у «Марселя» 12 очков, от лидирующих парижан провансальцы отстают на три.

«Лорьян» — «Монако»

«Лорьян» — «Монако»

Фото: ФК «Лорьян»

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
3 : 1
Монако
Монако
1:0 Бамба – 40'     2:0 Пажи – 76'     3:0 Пажи – 82'     3:1 Фати – 90+8'    
Удаления: нет / Керер – 38'

«Монако» расстраивает в этом сезоне – до старта 6-го тура монегаски делили первое место с «ПСЖ», однако по качеству игры у команды беда. Много побед вытянули на тоненького. «Лорьян» в этом сезоне сидел без побед – Ади Хюттер добродушно отдал ему три очка. Остались в меньшинстве после 38-й минуты, а с игры ударили только один раз. Тренеру точно надо что-то менять.

«ПСЖ» — «Осер»

«ПСЖ» — «Осер»

Фото: Franco Arland/Getty Images

Франция — Лига 1 . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 22:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Осер
Осер
1:0 Забарный – 32'     2:0 Бералдо – 54'    

Парижане буднично расправились с середняком Лиги 1. Дебютный мяч забил Илья Забарный, откликнувшись на подачу Витиньи – следом с углового забил другой центральный защитник Лукас Бералдо. Уверенные 2:0, вот только парижане вряд ли радовались после матча: повреждения получили Хвича Кварацхелия и Витинья. Впереди матч с «Барселоной» в ЛЧ, в лазарете также Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Жоау Невеш и Маркиньос. А кто играть выйдет?

Судя по таблице, нас ждёт мощная гонка за места в ЛЧ

Вне топ-5: Тедеско обыграл Джикию, Чалов забил за ПАОК

Онана пропустил три мяча от «Фатих Карагюмрюк», один из пропущенных (в ближний) даже напомнил об Андре времён «МЮ», но «Трабзонспор» удержал победу (4:3). Доменико Тедеско и «Фенербахче» исправились за фейл в Лиге Европы на днях и обыграли «Антальяспор» Георгия Джикии (2:0).

«Бенфика» — «Жил Висенте»

«Бенфика» — «Жил Висенте»

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А Жозе Моуринью одержал вторую победу с «Бенфикой». Классический матч Жозе: его команда уступила «Жил Висенте» по владению, ударам, но всё же вырвала победу (2:1).

Греция — Суперлига . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Астерас
Триполи
Окончен
3 : 3
ПАОК
Салоники
1:0 Македа – 7'     1:1 Десподов – 21'     1:2 Константелиас – 26'     1:3 Чалов – 34'     2:3 Эммануилидис – 45+2'     3:3 Джоаккини – 74'    
Удаления: Помонис – 90' / нет

Фёдор Чалов забил первый мяч в чемпионате – реализовал пенальти в ворота «Астераса». Отличный повод выйти на Никольскую – у россиянина суммарно восемь голов за клуб в 51 матче. Обидно лишь, что ПАОК упустил преимущество, ведя 3:1 – не спас даже Магомед Оздоев, вышедший на замену во второй половине встречи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android