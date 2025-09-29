Великий рекорд Кейна, первый провал «Ливерпуля», лидерство «Милана». Главное в еврофутболе

Какой понедельник без традиционного евродайджеста? Мадридское дерби, «Милан» – «Наполи», рекордный гол Кейна, 4:6 в Бундеслиге. И это лишь то, что сразу приходит на ум. Подробнее – ниже.

Англия: «МЮ» опять веселит народ, «Ливерпуль» впервые проиграл, у «Арсенала» камбэк с угловых

«Сандерленд» поднялся на пятое место в АПЛ после победы в матче с «Ноттингем Форест» (1:0). «Тоттенхэм» спасся от поражения во встрече с «Вулверхэмптоном» (1:1) благодаря голу Жоау Пальиньи на 90+4-й. «Астон Вилла» выиграла первый раз в нынешнем сезоне АПЛ – расправились с «Фулхэмом» (3:1).

«Брентфорд» пробил великую схему 3-4-3 Рубена Аморима забросами и стандартами. Вот так всё просто. А ещё потрудился Игор Тьяго, у бразильца дубль и издевательский перформанс против Гарри Магуайра – защитник пытался поймать форварда в офсайд, но итог вы поняли. Причём у «МЮ» даже с такой игрой были шансы отыграться: Беньямин Шешко после трёх ударов в упор закатил дебютный мяч, а Бруну Фернандеш промазал с пенальти. Однако глобально Аморим к игре оказался не готов – хотя у «Брентфорда» один из самых узнаваемых и чётких стилей в АПЛ.

Главный бомбардир матча – Максим Эстеве. Защитник «Бёрнли» оформил дубль – правда, в свои ворота. Ещё несколько месяцев назад многие жаждали увидеть солидный «автобус» от новичка АПЛ, самим же Эстеве интересовалась «Бавария». Кажется, «Бёрнли» не задержится в Премьер-лиге, а Максим не скоро доберётся до топ-клуба. Но отойдём от негатива, есть и позитивные новости. Например, Эрлинг Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории лиги – забил 93-й мяч за «Сити» и обошёл Уле-Гуннара Сульшера (91).

Везение «Ливерпуля» официально закончилось. Мы привыкли к сумасшедшим победам за счёт голов после 90-й минуты, однако теперь уже мерсисайдцы оказались на месте пострадавших. «Кристал Пэлас» в целом весь матч выглядел лучше, мог забить больше одного мяча в первом тайме, не будь в основе Алисона – бразилец потащил даже после выхода один на один Жан-Филиппа Матета. «Ливерпуль» был близок к очередному камбэку: сравнял счёт на 87-й минуте после удара Федерико Кьезы. Но на последних секундах компенсированного времени Эдди Нкетиа принёс победу хозяевам.

«Кристал Пэлас» победил «Ливерпуль» Фото: Tom Dulat/Getty Images

После игры Арне Слот сокрушался, что второй мяч пропустили из-за одного не особо умного футболиста: вместо концентрации на обороне тот нацеливался на атаку. Конкретных имён названо не было, но, судя по всему, речь о Жереми Фримпонге.

Трево Чалобе крепко достанется в раздевалке. До удаления англичанина «Челси» доминировал в матче с «Брайтоном»: вёл в счёте, 9:3 по ударам, 70% на 30% по владению, 1,3 против 0,1 по xG. Даже Роберт Санчес умудрился создать два голевых момента – больше, чем команда соперника. А потом всё поломалось. Обиднее всего, как лондонцы проиграли: пропустили два мяча после 90-й минуты.

«Арсенал» давил-давил на «Ньюкасл» и на последних минутах всё-таки додавил. Забивали только с или после угловых: сначала Ник Вольтемаде воспарил во вратарской, а в концовке встречи отметились Микель Мерино с Габриэлом Магальянсом. Могли разнообразить сюжет голами с пенальти, но судья не зафиксировал явные нарушения с обеих сторон. В таком случае, наверное, можно и не возмущаться.

Испания: «Атлетико» наказал «Реал», Ямаль громко вернулся после травмы

«Жирона» продолжает тонуть в Ла Лиге: сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0), до следующего тура каталонцы остаются на последнем месте в чемпионате. «Севилья» резко начала побеждать, теперь досталось «Райо Вальекано» (1:0) – видимо, хотят повысить шансы на трансфер Наиля Умярова.

Команда Диего Симеоне частенько выдаёт матч жизни именно с «Реалом». В прошедшем туре «матрасники» деклассировали команду Хаби Алонсо по игре и одержали разгромную победу. Возвращение Джуда Беллингема в основу не задалось: англичанина ещё и посчитали самым слабым звеном «Реала», хавбек плохо отрабатывал в прессинге (как и вся команда) и не показал ничего на мяче. А ведь ради него посадили на лавку набравшего форму Франко Мастантуоно.

«Атлетик» продолжает «радовать»: уже пять матчей подряд без побед. Баски старались контролировать ситуацию, забрали мяч, но единственный мяч прилетел от хозяев. Вундеркинд Альберто Молейро подловил мяч в суматохе и пробил в ближний. Ещё была штанга после удара Пепе, так что победа более чем заслуженная.

У «Барселоны» очередная волевая победа – каталонцы набрали в этом сезоне девять очков, уступая по ходу матчей. «Реал Сосьедад» забил первым после прострела Андера Барренечеа, но во второй половине команда Ханс-Дитера Флика отыгралась – помогли голы Жюля Кунде и Роберта Левандовского. Ну и упомянем, насколько крут Ламин Ямаль: ассистировал поляку спустя две минуты после выхода на замену. В концовке баски получили отличный шанс, чтобы сравнять счёт, но Такефуса Кубо дважды махнул в перекладину. В остальном, «Барса» без особых нервов взяла три очка.

Италия: Аллегри обыграл Конте впервые с 2009-го, «Юве» провёл лучший тайм при Тудоре (но не выиграл)

Нико Пас забил за «Комо», благодаря чему команда сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1). «Сассуоло» потихоньку вкатывается в сезон после провального старта – обыгран «Удинезе» (2:1). «Фиорентина» и «Пиза» обошлись без забитых мячей (0:0).

По словам Игора Тудора, первый тайм матча с «Аталантой» – один из лучших под его руководством. Забавно, что он закончился со счётом 1:0 в пользу бергамасков. Однако Кенан Йылдыз и Василие Аджич здорово себя показали в атаке: первый раздавал острые передачи и не боялся финтить, а второй искал шансы повторить скример из матча с «Интером». В итоге забил совсем неожиданный персонаж – Хуан Кабаль вышел на замену и моментально сравнял. Спустя две минуты «Аталанта» осталась в меньшинстве из-за удаления Мартена де Рона – туринцы насели на чужие ворота и чудом не забили второй.

«Интер» против «Кальяри» Фото: Enrico Locci/Getty Images

Как только в прессе пошли слухи о непростом положении Кристиана Киву, команда воспряла и одержала три победы кряду. На этот раз досталось «Кальяри». Миланцы дежурно переиграли аутсайдера, но в текущей ситуации и это уже за радость. При этом тренер не боится ротировать состав: шансы получили Луис Энрике, Анж-Йоан Бонни, а Франческо Эспозито вообще отметился голом.

Джан Пьеро Гасперини снова уверенно двигается вперёд с «Ромой». Уже четвёртая сухая победа в пяти турах: отличились Артём Довбик и Матиас Соуле. Украинский форвард провёл, возможно, лучший матч за римлян: перевисел всех в воздухе при голе, раздавал пасы под удар и был хорош в единоборствах.

«Милан» – «Наполи» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Макс Аллегри в полнейшем порядке, если не заметили – впервые с 2009 года обыграл Антонио Конте. И, что самое приятное, «Милан» вырвался на первое место в Серии А. Хотя по качеству игры, понятное дело, вопросов много: неаполитанцы вчистую перебили соперников (17:6), но Мик Меньян провёл мастер-класс на «Сан Сиро». С другой стороны, «Милан» с 56-й минуты остался в меньшинстве: Первиса Эступиньяна наказали за фол последней надежды.

Германия: сумасшедшие 4:6 в матче мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Айнтрахта», рекорд Кейна

«РБ Лейпциг» планомерно двигается по турнирной таблице и уже оказался на третьем месте – помогла победа в матче с «Вольфсбургом». «Штутгарт» отыгрался во встрече с «Кёльном» (2:1) и близок к зоне Лиги чемпионов.

«Бавария» — «Вердер» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Угадайте, кто снова забил? Ладно, можно не отвечать. Гарри Кейн оформил 100-й мяч в составе «Баварии» – ему это удалось всего за 104 матча. По данным Squawka, англичанин пробил сотку в клубах из топ-5 лиг быстрее остальных легенд. К примеру, Криштиану Роналду для 100 голов за «Реал» потребовалось 105 матчей. Кейн вообще мог оформить и покер с «Вердером», но вратарь Карл Хейн выдал матч жизни, совершив восемь сэйвов. Хотя матч жизни против «Баварии» означает, что вратарь пропустит не семь-восемь мячей, а всего лишь четыре.

«Боруссия» М – «Айнтрахт» Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Самый сумасшедший матч уикенда сыграли в Мёнхенгладбахе. Забавно, что к 46-й минуте «Айнтрахт» вёл 6:0 на выезде, однако потом местная «Боруссия» отыграла четыре мяча. Героизм, который ни к чему не привёл – можно ввести в народ выражение «гладбаховский труд». Другой интересный факт: эти 10 голов забили девять игроков. Больше одного мяча оформил только защитник «Айнтрахта» Робин Кох – ждём продажу этого биста в АПЛ за € 100 млн.

«Боруссия» из Дортмунда обыграла «Майнц» на выезде впервые за 2,5 года. Задачу явно упростило удаление вратаря хозяев – тот срубил скоростного Карима Адейеми и заслужил красную на 67-й минуте. Но глобально интрига умерла ещё в первом тайме: Даниэль Свенссон замкнул подачу, а Адейеми результативно завершил контратаку.

Франция: «ПСЖ» теряет лидеров, «Монако» ужасает

«Лион» незаметно ворвался на второе место в Лиге 1 – у него поровну очков с «ПСЖ» после победы в матче с «Лиллем» (0:1). «Париж» серьёзно настроен остаться в высшей лиге: сыграл вничью с «Ниццей» (1:1), теперь второй клуб из французской столицы располагается на 11-й строчке.

«Страсбург» чуть не стал виновником главного отскока уикенда. Забил с первого удара в створ на 49-й, а вратарю Майку Пендерсу пришлось мучиться с сейвами – набралось аж семь штук. Силами Пьер-Эмерика Обамеянга и Микаэля Мурильо гости не допустили футбольной несправедливости. Теперь у «Марселя» 12 очков, от лидирующих парижан провансальцы отстают на три.

«Лорьян» — «Монако» Фото: ФК «Лорьян»

«Монако» расстраивает в этом сезоне – до старта 6-го тура монегаски делили первое место с «ПСЖ», однако по качеству игры у команды беда. Много побед вытянули на тоненького. «Лорьян» в этом сезоне сидел без побед – Ади Хюттер добродушно отдал ему три очка. Остались в меньшинстве после 38-й минуты, а с игры ударили только один раз. Тренеру точно надо что-то менять.

«ПСЖ» — «Осер» Фото: Franco Arland/Getty Images

Парижане буднично расправились с середняком Лиги 1. Дебютный мяч забил Илья Забарный, откликнувшись на подачу Витиньи – следом с углового забил другой центральный защитник Лукас Бералдо. Уверенные 2:0, вот только парижане вряд ли радовались после матча: повреждения получили Хвича Кварацхелия и Витинья. Впереди матч с «Барселоной» в ЛЧ, в лазарете также Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Жоау Невеш и Маркиньос. А кто играть выйдет?

Вне топ-5: Тедеско обыграл Джикию, Чалов забил за ПАОК

Онана пропустил три мяча от «Фатих Карагюмрюк», один из пропущенных (в ближний) даже напомнил об Андре времён «МЮ», но «Трабзонспор» удержал победу (4:3). Доменико Тедеско и «Фенербахче» исправились за фейл в Лиге Европы на днях и обыграли «Антальяспор» Георгия Джикии (2:0).

«Бенфика» — «Жил Висенте» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

А Жозе Моуринью одержал вторую победу с «Бенфикой». Классический матч Жозе: его команда уступила «Жил Висенте» по владению, ударам, но всё же вырвала победу (2:1).

Фёдор Чалов забил первый мяч в чемпионате – реализовал пенальти в ворота «Астераса». Отличный повод выйти на Никольскую – у россиянина суммарно восемь голов за клуб в 51 матче. Обидно лишь, что ПАОК упустил преимущество, ведя 3:1 – не спас даже Магомед Оздоев, вышедший на замену во второй половине встречи.