Главная Футбол Статьи

Кайрат — Реал Мадрид, Лига чемпионов – 2025/2026, кто играл и тренировал Кайрат: Аршавин, Бердыев, Вагнер Лав, Тимощук, Кержаков

От Аршавина — до Вагнера. Помните всех экс-звёзд РПЛ, сверкавших в «Кайрате»?
Кирилл Закатченко
Андрей Аршавин, Вагнер Лав и Курбан Бердыев
Аудио-версия:
Про некоторых вы могли забыть.

Минувшим летом «Кайрат» добился исторического результата — впервые в истории попал в основной раунд Лиги чемпионов. А сегодня, 30 сентября, казахстанская команда проведёт дебютный домашний матч на общем этапе. В соперниках — сам «Реал». Ажиотаж бешеный — билеты на игру раскупили за четыре часа.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
В разные годы за «Кайрат» играли знакомые болельщикам по РПЛ футболисты. Плюс было несколько известных тренеров. Вспоминаем их.

Андрей Аршавин (2016-2018)

Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

Фото: ФК «Кайрат»

«Кайрат» — последний клуб в карьере одного из лучших игроков в истории российского футбола. Аршавин переехал в Казахстан в 2016 году. На тот момент он был трёхкратным чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым призёром Евро-2008. А ещё отбегал почти полторы сотни матчей в форме лондонского «Арсенала». В «Кайрат» Андрей перешёл как свободный агент после непродолжительного выступления за «Кубань» (девять матчей).

108 матчей, 30 голов, 37 результативных передач — статистика Аршавина в составе клуба из Алма-Аты. Россиянин приплюсовал к этому победы в Кубке и Суперкубке Казахстана. Не хватило только чемпионства — «Кайрат» с Аршавиным трижды подряд занимал второе место. Сезон-2018 — самый успешный для россиянина в казахстанской лиге с точки зрения статистики (девять голов, 13 результативных передач).

Кстати, Аршавин приехал в «Кайрат» с 8 кг лишнего веса. Об этом «Чемпионату» рассказывал бывший врач казахстанского клуба. По словам медика, россиянину дали время. Андрей привёл себя в форму за четыре недели плодотворной работы с врачами и тренером по физподготовке. А некоторых казахстанских депутатов смущала зарплата россиянина (более $ 1 млн в год). Правда, «Кайрат» подчеркнул, что тратит частные деньги, а не бюджетные.

Как прошёл первый матч «Кайрата» на общем этапе ЛЧ:
Анатолий Тимощук (2015-2016)

Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук

Фото: ФК «Кайрат»

Украинец перебрался в Казахстан после второго периода в «Зените» (2013-2015). «Кайрату» он достался как свободный агент. Приезд легионера такого уровня можно считать большим успехом. Всё-таки к тому времени Тимощук был чемпионом Украины (трижды), России (дважды) и Германии (дважды). А ещё брал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА.

В Казахстане Анатолий провёл несколько встреч с капитанской повязкой. Опорный полузащитник отыграл за «Кайрат» полтора сезона (50 матчей, один гол, два результативных паса, восемь жёлтых карточек). Его зарплата составляла приблизительно € 1 млн в год. Тимощук так и не стал чемпионом Казахстана, хотя взял местные Кубок и Суперкубок. А ещё провёл за «Кайрат» 29 совместных матчей с Аршавиным. В 2017 году украинец завершил игровую карьеру.

Вагнер Лав (2020-2021)

Вагнер Лав Подробнее

Бразилец, в отличие от Аршавина и Тимощука, стал чемпионом Казахстана. Это произошло в 2020 году. Вагнер подписал контракт на полсезона с опцией продления ещё на один. В итоге он отыграл за «Кайрат» 57 матчей, забил 27 мячей и отдал 20 голевых передач. На счету бразильца четыре встречи в квалификации Лиги чемпионов (один гол).

Кстати, летом 2020-го ходили разговоры о возможном возвращении Вагнера в ЦСКА. Однако он уехал в Казахстан. По словам агента игрока, это было связано с тем, что «Кайрат» сделал лучшее спортивное и финансовое предложение. На тот момент Вагнер был трёхкратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА, чемпионом Бразилии, двукратным победителем Копа Америка. После отъезда из Казахстана нападающий подписал контракт с датским «Мидтьюлланном». Сейчас футболисту 41 год, но он всё ещё играет. Вагнер представляет клуб третьего бразильского дивизиона «Ретро».

Виктор Васин (2022-2024)

Виктор Васин

Виктор Васин

Фото: ФК «Кайрат»

Защитника помотало по России — он поиграл за ЦСКА, «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию», «Уфу». «Кайрат» — первый и единственный зарубежный клуб в карьере Васина. Его трансфер из ЦСКА обошёлся в € 100 тыс. Владелец «Кайрата» отмечал, что команде был необходим опытный футболист. Трёхкратный чемпион России со 143 матчами в РПЛ — подходящая кандидатура.

В Казахстане Виктор отбегал 68 матчей и забил четыре мяча. Там он, кстати, поиграл под руководством Курбана Бердыева (11 встреч) и Александра Кержакова (5). Правда, летом 2024-го стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Через пару месяцев Виктор объявил о завершении карьеры. А в списке его достижений есть победа в чемпионате Казахстана (2024).

Нуралы Алип (2017-2022)

Нуралы Алип

Нуралы Алип

Фото: ФК «Кайрат»

Защитник играл в Казахстане до того, как переехал в «Зенит». В 2022 году клуб из Санкт-Петербурга арендовал футболиста, а потом выкупил права на него. За время в «Кайрате» Алип стал чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны. В 103 матчах за клуб из Алма-Аты Нуралы забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

В начале 2022 года футболист уехал на просмотр в «Зенит», где и играет по сегодняшний день. Алип уже добрался до отметки в 100 матчей за петербуржцев. Нуралы забил два гола, один из них — очень важный. В 2024-м Алип принёс «Зениту» победу в Кубке России — забил в добавленное время в финале с «Балтикой» (2:1).

Курбан Бердыев (1994-1995, 2021-2022)

Курбан Бердыев Подробнее

Бердыев несколько раз заходил в казахстанский клуб. Он играл там с 1985 по 1991 год. С 1991-го по 1993-й работал ассистентом главного тренера, а с 1994-го по 1995-й — главным. Следующее появление Бердыева в «Кайрате» состоялось в 2021 году. Сначала он был советником председателя наблюдательного совета клуба, а потом снова занял пост главного тренера.

32 матча, 14 побед, восемь ничьих, 10 поражений — статистика казахстанского клуба под руководством Бердыева с 2021 по 2022 год. «Кайрат» завоевал Кубок Казахстана и стал бронзовым призёром чемпионата. В мае 2022-го фан-клуб команды призвал тренера либо поставить атакующий футбол, либо уйти в отставку. Спустя несколько недель «Кайрат» и Бердыев договорились о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон. После этого тренер поработал в Иране, «Сочи» и махачкалинском «Динамо». Сейчас он трудится в Азербайджане.

Александр Кержаков (2024)

Александр Кержаков

Александр Кержаков

Фото: ФК «Кайрат»

Россиянин возглавил «Кайрат» в мае 2024 года. К слову, это пока что его последнее место работы в качестве главного тренера. К тому моменту Александр уже поработал за границей — в кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке» из Суботицы. Кержаков неплохо стартовал в Казахстане. Его признали лучшим тренером месяца по итогам июля. Однако уже в сентябре стал известно об уходе Александра — россиянин покинул клуб спустя 97 дней после назначения.

Решение выглядело неожиданным, учитывая, что «Кайрат» располагался на первой строчке в таблице. Но вот каким был комментарий Кержакова после ухода: «Для меня это было непростое решение, потому что хотел продолжать работать здесь. Однако для меня как для главного тренера есть ситуации, которые считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба».

В январе 2025 год Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату» сообщил, что ушёл из «Кайрата» после оскорбительных слов в свой адрес со стороны президента Кайрата Боранбаева. «Случились вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы в команде. Другого выбора у меня не было. Как только услышал слова от президента, сразу для себя всё решил. Может, есть тренеры, которые могли бы такое стерпеть — ради работы. Но не я. Либо уважаешь себя, либо терпишь».

Алексей Шпилевский (2018-2021)

Алексей Шпилевский

Алексей Шпилевский

Фото: ФК «Кайрат»

С недавнего времени (с лета 2025-го) этот тренер работает в «Пари НН». Команде из Нижнего Новгорода приходится тяжело, сам же Шпилевский получает порцию критики за желание играть в атакующий футбол, несмотря на скромный состав. А когда-то Алексей работал в Казахстане. За 2,5 года «Кайрат» провёл под его руководством 78 матчей. Средний показатель набора очков за игру (1,96) — лучший в карьере Шпилевского.

В первом сезоне под руководством белоруса «Кайрат» занял второе место. А потом стал чемпионом Казахстана – впервые за 16 лет. Кстати, в Казахстане Шпилевский цитировал Жозе Моуринью. После победы в одном из матчей Алексей написал в социальных сетях: «Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший».

Летом 2021 года Алексей сменил Казахстан на второй немецкий дивизион. Клуб «Эрцгебирге» заплатил «Кайрату» неустойку, подписал контракт с тренером на три года, а потом убрал его после восьми туров. Далее — работа с «Арисом», который Шпилевский сделал чемпионом Кипра. Теперь белорусский тренер пытается решить проблемы «Пари НН».

