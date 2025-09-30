Скидки
Футбол Статьи

Лига чемпионов, яркие моменты Жозе Моуринью в Челси, цитаты, хайлайты, матч Челси – Бенфика, 30 сентября 2025

«Я был близок к смерти. Это правда». Главные хайлайты Моуринью в «Челси»
Никита Паглазов
Главные хайлайты Жозе Моуринью в «Челси»
Жозе возвращается в Лондон на матч Лиги чемпионов.

Жозе Моуринью – важная фигура в истории «Челси». Вместе с португальцем клуб выиграл три золота АПЛ, три Кубка английской лиги, а также Кубок и Суперкубок Англии. Моуринью работал в «Челси» дважды: с 2004 по 2007 год, а также с 2013-го по 2015-й. Жозе оставил в Лондоне огромную порцию ярких хайлайтов и цитат. Вспоминаем их перед поездкой португальца к «Челси» в статусе главного тренера «Бенфики».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Летом 2004 года Моуринью перебрался из «Порту» в «Челси». И на первой же пресс-конференции выдал цитату, после которой за ним закрепилось прозвище: «Пожалуйста, не считайте меня высокомерным, но я чемпион Европы («Порту» под его руководством выиграл Лигу чемпионов — 2003/2004. – Прим. «Чемпионата») и думаю, что я особенный».

В первом же сезоне Моуринью удалось привести «Челси» к золоту АПЛ. Первому за 50 лет. Интересно, что Жозе бросил свою медаль болельщику на «Стэмфорд Бридж». «Медаль была для всех, но я думаю, что тот человек в толпе, кому она досталась, — счастливчик. У того, кто её поймал, есть отличный сувенир», – сказал португалец.

Также лондонцы выиграли Кубок английской лиги. А в августе 2005-го победили «Арсенал» в Суперкубке Англии.

Жозе Моуринью с трофеями, 2005 год

Жозе Моуринью с трофеями, 2005 год

Фото: Darren Walsh/Getty Images

В Лиге чемпионов – 2004/2005 «Челси» добрался до полуфинала, где уступил «Ливерпулю» (0:0, 0:1). Всё решил гол-фантом Луиса Гарсии во встрече на «Энфилде». «Единственный раз, когда я видел, как стадион забивал гол, был в полуфинале Лиги чемпионов в 2005 году. «Ливерпуль» отличился, но судья не видел, пересёк ли мяч линию ворот. Фанаты наделали столько шума, что судья его засчитал», – отметил позже Моуринью.

Главным мемом той Лиги чемпионов стала история с корзиной для белья. Моуринью дисквалифицировали за высказывания в адрес тренера «Барселоны» Франка Райкарда, из-за чего он не мог присутствовать с командой во время игр с «Баварией». Однако Жозе проник в раздевалку в корзине с бельём!

«Да, это на самом деле было, – рассказывал Моуринью. «Челси» — «Бавария» — большой матч в Лиге чемпионов. Мне нужно было находиться рядом с игроками, и мне это удалось. Я пришёл в раздевалку днём, а матч начинался в 19:00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел, но проблема заключалась в том, чтобы потом незаметно выйти из раздевалки.

Стюарт Баннистер, человек, отвечавший в «Челси» за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была чуть приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда Стюарт вывозил ящик из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти. Я всё ещё был там, и ему пришлось закрыть крышку. Когда он её открыл, я умирал. Говорю об этом серьёзно. Я был близок к смерти. Это правда».

Кстати, в 2004 году в «Челси» перебрался форвард «Марселя» Дидье Дрогба. И фраза Моуринью про трансфер игрока также стала легендарной.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
экс-тренер «Челси»

«Помню, как Роман Абрамович спрашивал меня: «Кого хотите видеть в нападении?» При выборе из футболистов с громкими именами того времени я ответил, что мне нужен Дрогба. Абрамович спросил: «Кто это? Где он играет?» Я ответил: «Мистер Абрамович, платите и даже не обсуждайте это!» После этого Дидье перешёл в «Челси» и стал иконой для болельщиков клуба и АПЛ».

В сезоне-2005/2006 «Челси» во второй раз подряд выиграл чемпионат Англии. Но тренер признался, что был близок к уходу из клуба: «Пару раз я подумывал, чтобы хлопнуть дверью и сказать до свидания. Для любого тренера «Челси» – это худшее место работы, которое только можно найти. Приведу пример: в ходе сезона мы выиграли девять матчей подряд, но лучшим тренером месяца признали почему-то не меня. Более того, меня ни разу в этом сезоне не признавали лучшим. Ни разу. Я в «Челси» два года, за это время мы дважды становились чемпионами, но приз лучшему тренеру месяца доставался мне лишь два раза».

Жозе Моуринью празднует чемпионство в АПЛ, 2006 год

Жозе Моуринью празднует чемпионство в АПЛ, 2006 год

Фото: Mark Leech/Getty Images

А в Лиге чемпионов снова произошла неудача. «Барселона» взяла реванш за прошлый сезон и прошла «Челси» в 1/8 финала.

В Англии главными конкурентами для команды Моуринью были «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Если с сэром Алексом Фергюсоном у Жозе сложились неплохие отношения, то с Арсеном Венгером португалец часто конфликтовал. «Я думаю, он один из тех, кто любит наблюдать за другими. Есть такие ребята, которые, находясь дома, в большой телескоп смотрят, что происходит в других семьях. Он говорит, говорит, говорит о «Челси», – говорил, в свою очередь, Моуринью о французе.

Также Жозе рассказывал, что у него только два варианта ухода из «Челси»: «У меня есть только два пути уйти из «Челси». Один — в июне 2010 года, когда закончится мой контракт и если клуб не предложит мне новый. Второй — если «Челси» меня уволит. Уйти самому не вариант! Я никогда так не поступлю с болельщиками «Челси».

В сезоне-2006/2007 лондонцы остались без золота АПЛ, пропустив вперёд «Манчестер Юнайтед». Зато «Челси» выиграл первый за семь лет Кубок Англии.

Жозе Моуринью с Кубком Англии, 2007 год

Жозе Моуринью с Кубком Англии, 2007 год

Фото: Phil Cole/Getty Images

А ещё – Суперкубок Англии, снова разобравшись в финале с «Арсеналом».

Жозе Моуринью с Суперкубком Англии, 2007 год

Жозе Моуринью с Суперкубком Англии, 2007 год

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Лига чемпионов с «Челси» Жозе так и не покорялась. Во второй раз за три года клуб уступил в полуфинале «Ливерпулю».

Отношения между Моуринью и Абрамовичем постепенно ухудшались. На старте сезона-2007/2008 лондонцы одержали всего три победы в шести турах АПЛ, а также сыграли вничью в 1-м туре Лиги чемпионов с «Русенборгом». И 20 сентября 2007 года «Челси» объявил о расставании с Моуринью «по обоюдному согласию».

Однако спустя шесть лет Жозе вернулся в АПЛ. «Челси» закончил сезон с временно работавшим в клубе Рафаэлем Бенитесом, а затем забрал ушедшего из «Реала» португальца.

Жозе Моуринью в «Челси», 2013 год

Жозе Моуринью в «Челси», 2013 год

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

«Остаюсь прежним в душе, но теперь я более опытен, несколько изменились мои тренерские методики, и я лучше подготовлен к тому, чтобы задержаться здесь всерьёз и надолго. Я наслаждался работой в разных странах, в разных футбольных культурах, это было важно для меня как для тренера, для моей эволюции. А вернуться в «Челси» — это лёгкое решение. Я встретился с владельцем, и решение было принято уже через пять минут после нескольких коротких и прагматичных вопросов. Я спросил босса, хочет ли он, чтобы я вернулся, а он спросил меня, хочу ли я. И через пару минут решение было принято».

В сезоне-2013/2014 «Челси» финишировал только третьим в АПЛ. Зато лишил «Ливерпуль» надежд на золото. В 36-м туре лондонцы приехали на «Энфилд» и полурезервным составом обыграли соперника – 2:0. Особенно драматичным получился гол Демба Ба – после того как Стивен Джеррард поскользнулся и потерял мяч в центре поля.

Второй гол Жозе отпраздновал особенно эмоционально. Его план реализовался.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
экс-тренер «Челси»

«Мы были в полуфинале ЛЧ и сыграли вничью 0:0 с «Атлетико» в Мадриде, а затем провели ответный матч. Для нас игра с «Ливерпулем» ничего не значила, потому что мы могли занять только второе или третье место. Я хотел провести игру в пятницу или субботу в обед, но Премьер-лига не разрешила. Мы плакали и умоляли, однако они сказали нет, и мы не могли привезти на «Энфилд» вторую команду. Поэтому я отправился туда, чтобы разрушить их праздник. Мы играли так, будто едем туда, чтобы выиграть титул, но это было не так. Парни на улице продавали футболки с надписью «Ливерпуль» — чемпион», а этого делать нельзя. Поэтому мы поехали туда, чтобы уничтожить их шансы на титул».

В марте 2014-го Моуринью подарил ещё одну яркую цитату. После поражения в АПЛ в матче с «Астон Виллой» он был недоволен работой судьи Криса Фоя. После матча тренер в свойственной манере высказался об этом: «Предпочитаю не говорить. Если заговорю, у меня будут большие проблемы».

В Лиге чемпионов в сезоне-2013/2014 случился новый вылет. «Челси» не справился в полуфинале с «Атлетико»: в Мадриде команды сыграли вничью (0:0), а в Лондоне гости одержали уверенную победу (3:1). Один из мячей забил будущий форвард «Челси» Диего Коста.

Но второй год получился успешным для Моуринью. Лондонцы уверенно взяли титул АПЛ, на восемь очков опередив «Манчестер Сити». «Победа в чемпионате – следствие усердной работы и преданности. Когда я возвращался сюда, то знал, что возвращаюсь в сильнейшую лигу. Каждый трофей – результат труда, поэтому теперь у нас есть повод для гордости и счастья», – сказал счастливый Жозе.

Жозе Моуринью с трофеем АПЛ, 2015 год

Жозе Моуринью с трофеем АПЛ, 2015 год

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Также «Челси» выиграл Кубок лиги, в финале победив «Тоттенхэм».

ФК «Челси» с Кубком лиги, 2015 год

ФК «Челси» с Кубком лиги, 2015 год

Фото: Clive Rose/Getty Images

Правда, в Лиге чемпионов в очередной раз не задалось. «Челси» из-за правила выездного гола вылетел в 1/8 финала в противостоянии с «ПСЖ» (1:1, 2:2).

А в октябре 2014-го случился легендарный момент: Моуринью и Венгер выплеснули обоюдную ненависть наружу. Тренеры «Челси» и «Арсенала» пошли друг на друга врукопашную. Конфликт начался из-за фола Гари Кэхилла на Алексисе Санчесе. Венгер тут же пошёл в сторону Моуринью, они перекинулись парой реплик, и затем тренер «Арсенала» дважды толкнул Жозе.

Стычка Жозе Моуринью с Арсеном Венгером

Стычка Жозе Моуринью с Арсеном Венгером

Фото: Paul Gilham/Getty Images

«Есть две технические зоны. Одна для меня, другая – для Венгера. Он шёл в мою зону, чтобы надавить на судью. Мне это не понравилось. Я сделал много неправильных вещей, но в этот раз был не виноват. Я находился в своей технической зоне», – сказал после матча португалец.

С августа 2015 года – прямо со старта сезона АПЛ – у «Челси» и Моуринью начался кризис. В Премьер-лиге команда шла во второй половине таблицы, а в Лиге чемпионов набрала четыре очка за три тура в группе с «Маккаби» из Тель-Авива, киевским «Динамо» и «Порту».

А уже после 1-го тура чемпионата Англии с «Суонси» (2:2) Моуринью угодил в скандал: он отстранил от команды врача «Челси» Еву Карнейро. «Меня не порадовали действия нашего медицинского персонала. Даже если ты обычный врач и сидишь на скамейке, надо всё равно понимать игру. Если выходишь на поле, то должен быть железно уверен, что игрок получил серьёзное повреждение. Я уверен, что с Эденом Азаром всё было в порядке – просто он подустал, а потом получил небольшой удар. Ничего такого. В итоге благодаря медицинскому персоналу я остался с восемью полевыми игроками в самый неподходящий момент», – объяснял португалец.

Ева Карнейро

Ева Карнейро

Фото: Michael Regan/Getty Images

Результаты «Челси» к концу 2015-го не улучшились. И 17 декабря клуб объявил об увольнении Моура. «Клуб хочет прояснить, что Жозе покидает нас, сохранив хорошие отношения. Он всегда будет оставаться для нас уважаемой и значимой фигурой», – отмечалось в заявлении.

В 2016 году Моуринью рассказал об уходе из клуба уже в статусе тренера «Манчестер Юнайтед»: «Абрамович решил уволить меня. Это не было взаимным решением. Но я не могу сказать ничего плохого о ком-то. Это было решение владельца клуба, о чём меня проинформировали. Я принял его вежливым образом, и мы подписали бумаги. Принял это решение спокойно. Отставка – это часть футбола».

Отношения «Челси» и Моуринью после расставания

После «Челси» Жозе летом 2016 года возглавил «Манчестер Юнайтед». А с 2019-го по 2021-й работал в «Тоттенхэме». Конечно, это отразилось на отношении фанатов «Челси» к португальцу.

Главный конфликт между Жозе и бывшим клубом случился в октябре 2018 года. «МЮ» упустил выездную победу в матче с «Челси» на 90+6-й минуте. Полузащитник Росс Баркли сравнял счёт (2:2), а на скамейке лондонцев началось бурное празднование. Марко Ианни, один из тренеров в штабе Маурицио Сарри (работал тогда в «Челси»), выбегая на поле, махнул кулаком прямо перед лицом Моуринью – португалец не отреагировал. На обратном пути Ианни опять приблизился к Жозе и что-то сказал ему. Тренер «МЮ» сорвался с кресла и рванул разбираться с представителем «Челси». Болельщики хозяев зарядили оскорбления в адрес Жозе, а тот ответил жестом с тремя пальцами – столько раз он выиграл АПЛ с лондонцами.

Жозе Моуринью показывает жест болельщикам «Челси»

Жозе Моуринью показывает жест болельщикам «Челси»

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Я не получил должного уважения от фанатов «Челси», но это не моя ответственность. Я не могу контролировать реакцию болельщиков. Я ничем не раздражён. Что касается инцидента с ассистентом Сарри, то Маурицио первым подошёл ко мне и сказал, что всё уладит.

Его ассистент после игры зашёл в кабинет и извинился передо мной. Я сказал ему забыть об этом, потому что почувствовал, что он действительно хотел извиниться. Я допускал много ошибок в карьере и не собираюсь уничтожать его из-за одной. Всё кончено, он извинился, а я принял извинения», – сказал Моуринью.

А перед очным матчем с «Челси» уже в статусе тренера «Бенфики» португалец сравнил свои этапы работы в лондонском клубе.

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
главный тренер «Бенфики»

«Челси» Абрамовича, мой «Челси», который мы построили и который держался много лет, был клубом-победителем. Он выигрывал всё – сначала со мной, потом с Карло Анчелотти, Антонио Конте и Томасом Тухелем. «Челси» был настоящей машиной для побед. Каждый сезон команда брала трофеи. Затем произошли большие перемены с безумными вложениями и периодом в несколько лет, когда казалось, что клуб потерял направление – слишком много игроков, слишком много потраченных миллионов, команда без чёткой философии. Пару лет было непросто. Для того, кто любит этот клуб, это было тяжело».

Впереди – новое шоу Жозе на «Стэмфорд Бридж».

