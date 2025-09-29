«Позор!» и упрёки в антифутболе. Самая спорная тренерская отставка в Первой лиге

Игорь Шалимов бодро начал в «Факеле», но дальше команда будет пробиваться в РПЛ уже без него.

Лига Pari взорвалась новостью об увольнении Игоря Шалимова из «Факела». С ним воронежцы шли в лидерах с 1-го тура, но осенний спад стоил тренеру рабочего места. Даже уход Олега Кононова из «Торпедо» не вызывал столько споров, как решение руководителей «Факела». «Чемпионат» разобрался, почему одна из сильнейших команд Первой лиги решилась на такие радикальные меры.

Поражение в битве лидеров

Шалимов оказался в Воронеже в апреле 2025-го и сменил там Дмитрия Пятибратова, при котором «Факел» за 18 матчей добился двух побед и в девяти случаях проигрывал. К тому моменту клуб был на дне турнирной таблицы, и, кажется, новый тренер подписывал контракт с пониманием, что именно ему придётся возвращать Воронеж в РПЛ.

«Факел» не без трудностей, но выдал победную серию из шести игр. Где-то переезжал соперников на голом классе, но запас прочности был заметен. Тогда мало кто мог подозревать, что в клубе совсем скоро начнутся тренерские перестановки.

Символично, что тучи сгустились над «Факелом» после очного матча с «Уралом» в последний день лета. За два тура до этой встречи команда из Екатеринбурга сенсационно уступила «Торпедо» (0:1), а «Факел» вышел на чистое первое место и мог уйти в отрыв, однако шикарная игра Егора Мосина и излишняя нерешительность воронежцев стали причиной болезненного поражения «Факела».

А дальше – игровые проблемы, которые Шалимов не смог замаскировать, вылезли наружу: здесь и слабая реализация, и проблемы в позиционном нападении, и не самая надёжная оборона. Как следствие: в сентябре «Факел» одержал единственную победу над тульским «Арсеналом» (1:0), зато потерял очки с «Челябинском» (1:1), «Родиной» (0:2) и «Енисеем» (1:1), а последней каплей для руководства стала нулевая ничья с последней командой лиги – «Чайкой».

При этом нельзя сказать, что Шалимов поддался течению и не пытался исправить игровые проблемы. После поражения от «Урала» тренер сохранил место в составе лишь для Василия Черова, Мераби Уридии, Нури Абдокова и Абдулы Багамаева – остальные позиции начал перетряхивать. Так, например, место в основе потерял Илья Гапонов. Тренер пытался, но не смог найти альтернативу связке форвардов – Уридия – Белайди Пуси. Начал подтягивать больше молодёжи, однако результаты не улучшились.

Болельщики кричали «позор» антифутболу Шалимова

Игорь Шалимов с игроками «Факела» Фото: ФК «Факел»

Это при Сергее Галицком в «Краснодаре» Шалимов проповедовал атакующий футбол, сделал из Фёдора Смолова голевую машину. В Воронеже Игорь Михайлович приноровился к футболу оборонительному, с низким блоком, что не помогло «Факелу» спастись от вылета. Оказавшись в Первой лиге, тренерский штаб не стал менять полярность и уходить в доминацию. Этого и результат не требовал, ведь до поражения от «Урала» команда шла без осечек, но нежелание играть в яркий футбол отбило у болельщиков всякий трепет к главному тренеру. Неудивительно, что в нулевой встрече с «Чайкой» воронежские трибуны скандировали «позор!». Кажется, уже тогда судьба Шалимова в «Факеле» была решена.

Нынешний «Факел», имея одну из лучших скамеек в лиге и сохранив часть ресурсов после вылета из Премьер-Лиги, умудрялся играть вторым номером от матча к матчу, не набивая больше единицы в показателе ожидаемых голов. Статистический факт – последний раз «Факел» забивал больше двух мячей в официальной игре аж 18 октября 2024 года с «Ахматом» (2:3)!

Недовольство игрой «Факела» не скрывал даже губернатор

В Воронеже «Факел» – страсть не только местных жителей, но и губернатора Александра Гусева. Высокопоставленный управленец регулярно высказывается об игре клуба в своём телеграм-канале.

«Благодарю почти 10 тысяч воронежских болельщиков, которые сегодня пришли на трибуны нашего стадиона. К сожалению, «Факел» не смог победить. Хорошо, что в меньшинстве команда не проиграла. И даже создавала моменты, показывая неуступчивый характер. Но мы ждали, конечно, другого результата.

Понятно и негодование болельщиков. Их критические выкрики с трибун вполне закономерны. Дело даже не в потере очков: воронежцы прекрасно разбираются в футболе и понимают, когда и почему нет игры. Планирую в ближайшей перспективе пригласить к себе генерального директора клуба Романа Асхабадзе и главного тренера Игоря Шалимова. Обсудим с ними старт команды в этом сезоне и необходимые меры для скорейшего изменения ситуации», – написал Александр Гусев.

«Факел» снова возглавит Ташуев

Игоря Шалимова в «Факеле» заменит Сергей Ташуев – так пишут инсайдеры. Он ранее работал в Воронеже в период сентября 2023 года по апрель 2024 года. Помогать Ташуеву в «Факеле» будет Вячеслав Молчанов, хорошо знакомый местным болельщикам. При этом, по данным Ивана Карпова, смена генерального директора клуба Романа Асхабадзе не планируется как минимум до зимы.

Ташуев – не самый желанный выбор для болельщиков. Большинство из них надеялись на возвращение Олега Василенко, при котором команда получила прозвище «наглецы из Воронежа», а футболисты выглядели сверхмотивированными. При этом и Ташуев, будучи тренером «Факела», дважды обыграл «Спартак», а ещё лишал очков московское «Динамо» и ЦСКА. У Сергея Абуезидовича огромный опыт работы в Первой лиге – больше 200 матчей в качестве главного тренера.

При этом турнирная ситуация «Факела» – абсолютно не критическая. Команда в трёх очках от лидера с отличной обоймой. Так что варианта два: или руководство своевременно прочувствовало выгорание Шалимова и поставило человека, хорошо знакомого клубу; или не позволило специалисту, хорошо начавшему сезон, исправить положение самостоятельно.

Неясно, к чему приведёт смена тренера, однако пока отставка точно вызывает вопросы и выглядит спорно. Потому что оценить её однозначно не представляется возможным.