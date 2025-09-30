Скидки
Матч-центр:
Главная Футбол Статьи

Кайрат — Реал Мадрид, прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где смотреть, 30 сентября 2025

Исторический матч для Казахстана! «Реал» приехал в гости к «Кайрату» в ЛЧ. LIVE
Никита Паглазов
«Кайрат» — «Реал» Мадрид, прямая онлайн-трансляция
Комментарии
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 30 сентября, состоится важный для всего Казахстана матч – «Кайрат» примет «Реал» во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мы проведём онлайн этого события.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну что сказать – праздник футбола ожидается в Алма-Ате. Да, «Кайрат» проиграл «Спортингу» в 1-м туре (1:4), но сейчас команду будут поддерживать родные трибуны. Ну и «Реал», давайте не забывать, уступил на выходных в дерби «Атлетико» (2:5) и вряд ли с большим желанием будет выкладываться на дальнём выезде.

Встречу пропустят как минимум четыре человека: Темирлан Анарбеков у хозяев, а также Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Дани Карвахаль – у гостей.

