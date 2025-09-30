Исторический матч для Казахстана! «Реал» приехал в гости к «Кайрату» в ЛЧ. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 30 сентября, состоится важный для всего Казахстана матч – «Кайрат» примет «Реал» во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Мы проведём онлайн этого события.

Ну что сказать – праздник футбола ожидается в Алма-Ате. Да, «Кайрат» проиграл «Спортингу» в 1-м туре (1:4), но сейчас команду будут поддерживать родные трибуны. Ну и «Реал», давайте не забывать, уступил на выходных в дерби «Атлетико» (2:5) и вряд ли с большим желанием будет выкладываться на дальнём выезде.

Встречу пропустят как минимум четыре человека: Темирлан Анарбеков у хозяев, а также Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд и Дани Карвахаль – у гостей.