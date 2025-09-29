«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ

Позади уже треть сезона Мир РПЛ. 10-й тур сложно назвать самым ярким, тем не менее посмотреть было на что. При этом, что в последнее время редкость, удалось обойтись без больших судейских скандалов. Эту сторону минувшего тура и рассмотрим поподробнее.

Специально для «Чемпионата» судейство в 10-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» — «Динамо» — 2:3

Нормальная работа Мешкова. Говорить можно только о жёлтых карточках. На 14-й минуте он ошибочно не показал жёлтую Рубенсу за грубую игру и не назначил опасный штрафной в пользу «Крыльев Советов». И на 82-й ошибочно показал жёлтую Костанце, посчитав, что было попадание ладонью по лицу. А по факту игрок «Крыльев» просто положил руку сопернику на грудь, а тот дорисовал.

Был ещё момент с Тюкавиным на последних минутах. «Крылья» посчитали, что ему надо было показывать красную, но ЭСК точно поддержит арбитров. Это даже не фол. Тюкавин, разворачиваясь, поставил ногу на мяч, а дальше, закрывая его, попытался поставить ногу на газон. В этот момент защитник выполнил встречное движение и подсунул ногу. Куда было деваться Тюкавину? Да, жёстко, голеностоп, на излом. Но такое бывает. Это игровой момент. По-футбольному судьи поступили правильно.

Оценка Мешкова — 8,2.

«Ахмат» — «Акрон» — 3:0

Несложная игра, Кукуляк хорошо её вёл. Но на 57-й минуте не удалил Садулаева. Непонятно, для чего игрок «Ахмата» это делал — с разбега перед первым ассистентом Мосякиным и, как кажется, на глазах у Кукуляка прыгнул во вратаря. Кукуляк быстро показал жёлтую, но здесь всё говорит за красную: контакт, скорость, прыжок, прямая нога, шипы, удар в голеностоп. И неважно, вскользь или нет. Если бы попал ещё жёстче, был бы перелом ноги.

Надо отдать должное вратарю: он не стал исполнять и показывать, что его убили. Стерпел и продолжил игру. Однако VAR в лице Шадыханова был обязан вмешаться и позвать Кукуляка для оценки эпизода. Неважно, оставил бы тот своё мнение или нет, но мы бы понимали, что оценка идёт по VAR. Да и первый ассистент должен был подсказать, что это красная. Мосякин — авторитетный судья, долго работает. Непонятно, с чем это связано. Эпизод несложный.

Оценка Кукуляка — 7,9.

«Локомотив» — «Рубин» — 1:0

На 39-й минуте Бобровский ошибочно показал жёлтую Батракову. Не было никакой грубой игры, футболист «Локомотива» просто поставил ногу рядом, никуда не попал. Непонятная жёлтая, хотя Бобровский игрой управлял. Почему-то такие карточки иногда появляются.

Оценка Бобровского — 8,3.

«Ростов» — «Краснодар» — 0:0

Хорошая работа Егорова. Постепенно он набирает. Если сравнить с прошлым годом, то этот намного лучше. В моём рейтинге Егоров идёт в топ-5. Перестал попадать под мяч, явно провёл работу над ошибками. Глубоковато забегает, но ничего, это пройдёт. Не сказал бы, что это сложный матч для арбитра, однако в любом случае молодец, справился.

Оценка Егорова — 8,4.

«Зенит» — «Оренбург» — 5:2

У меня в рейтинге Танашев стабильно на первом месте. Департамент даёт ему и отдохнуть, и поработать, дозируют игры. Пока один из самых стабильных арбитров.

Оценка Танашева — 8,4.

ЦСКА — «Балтика» — 1:0

На 65-й минуте Иванов ошибочно показал жёлтую Беликову за грубую игру. Не разобрался в эпизоде.

Момент на 84-й минуте нельзя считать ключевым, потому что это уже конец игры. Иванов дал вторую жёлтую Андраде за срыв перспективной атаки. Возможно, игрок ЦСКА в этот момент находился в офсайде. Но это проблема не Иванова, а первого ассистента. Если был офсайд, он должен был его зафиксировать. И тогда не было бы никакой второй жёлтой. В трансляции ничего не показали, линии не чертили, потому что была именно жёлтая. Это момент для внутреннего судейского разбора. Однако карточку никто не отменит.

Оценка Иванова — 8,3.

«Динамо» Махачкала — «Сочи» — 0:0

Опять говорим об ошибочных жёлтых. На 73-й минуте Абросимов неверно наказал Миро за грубую игру. Тот случай, когда арбитр даёт бороться, а потом показывает такие карточки. Если бы у Абросимова было плохое управление, ещё можно было бы понять. Но тут игроки слушались, всё было нормально, а он дал такую карточку. Я бы не считал её управленческой.

Оценка Абросимова — 8,3.

«Спартак» — «Пари НН» — 3:0

Несложная игра и хорошая работа Шафеева. Но заметьте: Станковича нет, и его штаб сразу другим стал. Анализируют, в ноутбуке сидят, игроков двигают. Судьям тоже стало спокойнее.

Оценка Шафеева — 8,4.