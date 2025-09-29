Топ-матчи вторника: Моуринью против «Челси», хоккей, теннис и Единая лига

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 30 сентября в Матч-центре
- 🎾 12:00*: Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия, 8), Пекин, 1/2 финала
- ⚽️ 18:00: «Рубин» — «Зенит», Кубок России, 5-й тур
- 🏀 18:00: «Самара» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги
- 🏒 19:30: «Спартак» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Сочи» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 19:45: «Кайрат» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
- ⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Оренбург», Кубок России, 5-й тур
- ⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Динамо» Москва, Кубок России, 5-й тур
- 🏀🎦 21:30: «Баскония» — «Олимпиакос», Евролига, 1-й тур
- ⚽️ 22:00» «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
- ⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Славия» Прага, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
- ⚽️ 22.00: «Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
- ⚽️ 22:00: «Галатасарай» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
- ⚽️ 22:00: «Челси» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
- ⚽️ 22:00: «Пафос» — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🎾 12:00*: Лёнер Тьен (США) — Даниил Медведев (Россия, 8), Пекин, 1/2 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Даниил Медведев проведёт свой 60-й полуфинал в карьере?
Даниил Медведев второй раз в сезоне одолел игрока топ-10 (одновременно топ-5 и топ-3), и в обоих случаях это был Александр Зверев — на траве в Галле и сейчас на харде в Пекине. Благодаря последнему успешному поединку россиянин 60-й раз в карьере вышел в полуфинал. В предыдущих 59 случаях он 39 раз сумел затем пробиться в решающий матч. Сейчас его соперником будет американец Лёнер Тьен. Теннисисты уже встречались один раз — во втором круге Australian Open — 2025 Даниил сумел отыграться с 0:2 по сетам до 2:2, но в пятой партии всё же сенсационно уступил. Сумеет ли он сейчас взять реванш? Победитель нового матча сразится за титул Пекина с кем-то из пары Янник Синнер — Алекс де Минор.
⚽️ 18:00: «Рубин» — «Зенит», Кубок России, 5-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Зенит» продлит победную серию в Кубке?
После четырёх туров Кубка России «Зенит» набрал 12 очков. Команда уже гарантировала себе первое место в группе и выход в верхнюю сетку плей-офф. Но наверняка петербуржцы хотят пройти весь этап без поражений. Впереди у «Зенита» выезд к «Рубину», который ещё надеется попасть в Путь РПЛ. Поэтому увезти победу из Казани команде Сергея Семака будет непросто.
🏀 18:00: «Самара» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: начнёт ли действующий чемпион новый сезон с победы?
Команды проведут первый матч в сезоне Единой лиги, подходя к нему в совершенно разных статусах. «Самара» в прошлом сезоне столкнулась с огромными финансовыми проблемами и не смогла побороться за выход в плей-офф, а ЦСКА же оформил второе чемпионство подряд. Армейцы выглядели великолепно в Суперкубке и выиграли очередной титул. А вот истинный уровень самарцев пока неясен, так как там практически полностью поменялся состав за лето. Но, возможно, домашние трибуны помогут приволжской команде в столкновении с гегемоном.
🏒 19:30: «Спартак» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: возьмёт ли «Трактор» реванш за домашнее поражение?
За последние две недели «Трактор» потерпел всего лишь одно поражение – в домашнем матче со «Спартаком», хотя смог совершить в нём камбэк и даже вёл в счёте. Красно-белые ни до, ни после той встречи не могут похвастаться впечатляющими результатами – проиграли три из последних четырёх матчей. Сможет ли команда Бенуа Гру, которая идёт в числе лидеров Востока, в Москве взять реванш?
🏒 19:30: «Сочи» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ
Интрига: прервёт ли «Лада» ужасающую серию поражений?
«Лада» терпит бедствие – восемь поражений подряд и последнее место в турнирной таблице КХЛ. Не помогла и отставка главного тренера – приехавший ему на смену Павел Десятков пока и сам пребывает в растерянности. Но недавний матч с «Сочи» получился упорным, тольяттинцы смогли выгрызть одно очко. Возможно, со второй попытки получится взять и два?
⚽️ 19:45: «Кайрат» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как завершится первый для «Кайрата» домашний матч в ЛЧ?
«Кайрат» впервые в истории проведёт домашний матч на основном этапе Лиги чемпионов. И сразу в гости приехал самый титулованный клуб турнира — мадридский «Реал». В Алма-Ате огромный ажиотаж перед матчем. Конечно, болельщики «Кайрата» ожидают чуда и хотя бы ничейного результата. Но после разгрома в дерби от «Атлетико» (2:5) команда Хаби Алонсо прилетела в Казахстан злой. Получится ли у «Кайрата» навязать борьбу «Реалу»?
⚽️ 20:30: «Ахмат» — «Оренбург», Кубок России, 5-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: битва за Путь РПЛ
«Ахмат» и «Оренбург» бьются за попадание в верхнюю сетку Кубка России. После четырёх матчей у грозненцев три очка, у оренбуржцев — пять. И предстоящая встреча серьёзно повлияет на перспективы команд. «Ахмат» в случае поражения рискует остаться даже без нижней сетки. А «Оренбург» при своей победе и неудаче «Рубина» в игре «Зенитом» может обеспечить себе место в Пути РПЛ.
⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Динамо» Москва, Кубок России, 5-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Динамо» возьмёт реванш за разгром в первом матче?
В середине августа «Краснодар» разнёс «Динамо» в гостевой встрече Кубка — 4:0. Теперь команда Валерия Карпина едет на юг России за реваншем. Команды занимают два первых места в группе: у «Краснодара» девять очков, у «Динамо» — семь. Южане могут обеспечить себе Путь РПЛ в случае победы. Но москвичи планируют взять три очка и исправиться за провал в прошлом очном матче. Интригующая вывеска.
🏀🎦 21:30: «Баскония» — «Олимпиакос», Евролига, 1-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: греки подтвердят статус одного из фаворитов?
Состав «Олимпиакоса» на новый сезон Евролиги поражает. В нем есть огромное количество звёзд, включая Везенкова, Фурнье, Дорси и других. Команда сильно видоизменилась, но вряд ли потеряла свою главную цель на чемпионат-2025/2026 — чемпионство. «Баскония» не входит в число главных претендентов на победу, правда, всегда борется до конца. Кому достанется первый выигрыш в сезоне?
⚽️ 22:00» «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм Хотспур», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: выезд «Тоттенхэма» за полярный круг к команде Хайкина
«Тоттенхэм» в третий раз за год сыграет с «Будё-Глимт». Ранее клубы встретились в полуфинале Лиги Европы, а дальше прошли лондонцы. Теперь у команды российского голкипера Никиты Хайкина есть возможность взять реванш. В 1-м туре «Будё-Глимт» сыграл вничью с чешской «Спартой», а «Тоттенхэм» разобрался дома с «Вильярреалом». Оба клуба неплохо начали общий этап. А кто останется с хорошим настроением и после второй игры?
⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Славия» Прага, Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
Интрига: «Интер» одержит вторую победу подряд?
«Интер» постепенно проникается идеями Кристиана Киву. Команда поднялась на пятое место в Серии А, также есть победа над «Аяксом» в Лиге чемпионов. Во 2-м туре миланцы примут дома пражскую «Славию». Отличный шанс набрать ещё три очка! Хотя чехи едут на «Сан-Сиро» за положительным результатом, «Интер» обязан побеждать. Тогда можно рассчитывать на топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.
⚽️ 22.00: «Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
Интрига: «Атлетико» разберётся ещё с одним соперником?
«Атлетико» на выходных разгромил «Реал» в Примере со счётом 5:2. Теперь мадридцы ждут встречи Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» в отличном настроении. Но во 2-м туре к команде Диего Симеоне едет «Айнтрахт». Немцы в первом матче сами разнесли «Галатасарай» (5:1). Поэтому напугать «Айнтрахт» вряд ли получится. «Атлетико» же на старте ЛЧ обидно уступил «Ливерпулю» (2:3). Теперь нужна победа, чтобы рассчитывать на итоговые топ-8.
⚽️ 22:00: «Галатасарай» — «Ливерпуль», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Ливерпуль» увезёт три очка с тяжёлого выезда?
«Ливерпуль» на выходных потерпел первое поражение в сезоне. Команда Арне Слота уступила в гостях «Кристал Пэлас» в АПЛ (1:2). Мерсисайдцы летом оформили несколько топ-трансферов, но пока что игра команды неидеальна. В этом заключается шанс «Галатасарая» в предстоящем матче. Впрочем, стамбульцы со своими звёздами в 1-м туре ЛЧ разгромно уступили «Айнтрахту» (1:5). Получится ли навязать борьбу чемпиону Англии?
⚽️ 22:00: «Челси» — «Бенфика», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: камбэк Моуринью на «Стэмфорд Бридж»
Жозе Моуринью в статусе главного тренера «Бенфики» возвращается в Лондон. Португальцы встретятся с «Челси» во 2-м туре Лиги чемпионов. На старте турнира оба клуба уступили. «Челси» проиграл в гостях «Баварии» (1:3), а «Бенфика» — «Карабаху» (2:3). Если команды планируют попасть в топ-8, то во втором матче необходима победа. А у Моуринью, естественно, двойная мотивация.
⚽️ 22:00: «Пафос» — «Бавария», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур
Интрига: навяжут ли киприоты борьбу «Баварии»?
«Пафос» впервые в истории сыграет дома на основном этапе Лиги чемпионов. И сразу же на Кипр приезжает «Бавария». Мюнхенцы на старте сезона набрали отличную форму, одержав победы во всех встречах. И к «Пафосу» команда Венсана Компани также едет за тремя очками. Ждём очередной победы «Баварии» или случится мини-чудо?