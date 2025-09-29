За лидера Первой лиги сыграл 40-летний двухметровый тренер. Кто это и как такое возможно?

Костромской «Спартак», который в этом сезоне впервые за свою 66-летнюю историю выступает в Лиге Pari, — главная сенсация сезона. Красно-белые после 12 туров идут на первом месте. «Урал» и «Факел» потеряли очки, поэтому «Спартак» держится на комфортной дистанции в три очка. Не помешала даже домашняя ничья с ульяновской «Волгой» (1:1).

Причём команда была близка к проигрышу. Георгий Уридия вывел гостей вперёд уже на четвёртой минуте. «Спартак» устроил ответный штурм и усилил нажим после удаления Руслана Шагиахметова во втором тайме. Тренерский штаб бросил в бой все доступные силы. Нашлось и своё секретное оружие — на 84-й минуте на поле появился 40-летний тренер Сергей Пучков.

Ставка сыграла. «Спартак» устроил навал и грамотно использовал рост Пучкова (202 см). Сначала играющий тренер едва не оформил голевую передачу на Сергея Бугриёва. А потом поборолся за заброс в штрафную — «Спартак» оказался первым на подборе и затолкал мяч в сетку усилиями Артура Гарибяна.

Кто такой Сергей Пучков?

Свою футбольную карьеру Пучков начинал в академии московского «Спартака». Затем оказался в системе киевского «Динамо». Выступал за «Долгие пруды», «Оку Белоомут» и «Долгопрудный». На профессиональном уровне не играл с 2019-го. Также на счету Пучкова 10 матчей за молодёжную сборную Украины. В частности, в 2003-м в квалификации Евро бегал против сборной Испании с Фернандо Торресом и Хаби Алонсо.

В Кострому Пучков приехал летом 2024-го — Евгений Таранухин подтянул своего старого одноклубника (играли вместе на Украине) в «Спартак». Также специалисты вместе трудились в тренерском штабе «Долгопрудного».

Сергей Пучков и Евгений Таранухин Фото: ФК «Спартак» Кострома

В сентябре 2025-го клуб неожиданно добавил бывшего защитника в игровую заявку команды. «Нет, это не сон — Сергей Михайлович возвращается в большой футбол и будет защищать Кострому и цвета нашего клуба», — так пресс-служба костромичей анонсировала внезапный ход.

Управляющий «Спартака» Илья Станиславский в беседе с нашим корреспондентом прокомментировал это решение: «Лучше обсудить это с нашим тренерским штабом. Это не экспромт и не было сделано для того, чтобы о нас сказали в новостях. У Сергея будет конкретная задача. Мы ждём, когда он пройдёт углублённое медицинское обследование. Если всё будет хорошо, он будет выходить на поле. Это не вынужденная мера, но в последний день трансферного окна у нас сорвались два футболиста и освободилось одно место. Мы посчитали, что лучше его закроет Пучков, чем оно будет пустовать. Я уверен, и весь тренерский штаб верит, что он нам поможет».

И ведь Пучков реально помог. Он стянул на себя внимание защитников «Волги». Получилось намного круче, чем в своё время у Стюарта Пирса в «Манчестер Сити», который выпустил вратаря Дэвида Джеймса в нападении.

«Это точно не спонтанное решение. Мы понимали, что в сезоне будут матчи, в которых наш играющий тренер с его данными пригодится — где-то на последние минуты понадобится в атакующих действиях. Сегодня получился как раз такой матч, и мы решили его выпустить», — сказал Таранухин «Чемпионату».

Беспроигрышная серия «Спартака» составляет уже 11 встреч. При этом команда неизменно добавляет в решающих отрезках — забила шесть мячей (столько же у «Родины» и «Волги») на отрезке с 75-й минуты до финального свистка. Больше – только у «Челябинска» (7). Настоящий характер, который укрепляют неожиданные и уникальные решения. За результат на поле бьются абсолютно все, даже тренеры.