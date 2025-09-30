Кинул «Локомотив» ради денег и остался без работы. Вера даже не успел выйти на поле в ОАЭ!

После закрытия летнего трансферного окна прилетела поразительная новость. Экс-полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера, который летом был одной ногой в «Локомотиве», разорвал контракт с «Аль-Вахдой» из ОАЭ. Хотя три месяца назад именно ради этого клуба аргентинец кинул железнодорожников, когда уже фактически договорился о переходе в московскую команду. Самое интересное, что Вера даже ни разу не сыграл за «Аль-Вахду»! Что же случилось в Эмиратах с 28-летним полузащитником, который теперь, судя по всему, останется без работы до 2026 года?

Вера сделал себе имя в РПЛ за три года выступлений в «Оренбурге» и «Химках». Провёл в нашем чемпионате 85 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач. Благодаря российскому периоду карьеры смог уехать куда-то ещё, ведь до появления в «Оренбурге» он играл только в Аргентине.

Прошлый сезон – единственный для Веры в «Химках» – получился самым результативным у полузащитника в РПЛ. Лукас оформил 7+4 в 30 матчах, был признан лучшим по опросу болельщиков. Естественно, после того как подмосковный клуб приказал долго жить, аргентинец стал едва ли не самым востребованным его футболистом на трансферном рынке. Кого не привлечёт свободный агент с такой статистикой! В переговоры с Верой вступил даже один из претендентов на медали – «Локомотив», который и казался фаворитом в борьбе за экс-лидера «Химок».

Лукас Вера в «Химках» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё в конце мая «Чемпионат» сообщал, что Лукас фактически согласовал с железнодорожниками контракт сроком на три или четыре года с зарплатой 5 млн рублей в месяц. Полузащитник должен был закрыть свои дела с «Химками» и бесплатно перейти в московский клуб. Однако затем возникли какие-то проблемы. Вера, по слухам, получил приглашение от «Рубина», у него появились также варианты в Бразилии и Мексике. Ситуация не продвигалась, пока наконец агенты аргентинца сами не вышли на «Локомотив» с предложением возобновить переговоры. В конце июня Лукас должен был вылететь из Аргентины в Москву, чтобы пройти медобследование для «Локомотива». Легионер даже выбрал себе номер в новой команде – 32-й.

Однако потом произошло нечто совсем неожиданное. Когда Вера находился на пересадке в Стамбуле перед вылетом в Москву, ему пришло предложение от арабов. В результате Лукас сел в другой самолёт и улетел в ОАЭ на подписание контракта с «Аль-Вахдой». Вот так поворот! Разумеется, в «Локомотиве» были очень разочарованы поступком Лукаса, вдобавок сообщившем о своём решении не лично, а через агентов.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Для меня важно, когда люди держат своё слово. Я не вёл переговоры, но знаю, что клуб взял ему билеты. Он летел в Москву на подписание контракта. Как на это отреагировал? Спокойно».



Впрочем, у Веры был собственный взгляд на произошедшее. В начале июля, сразу после того как аргентинец заключил договор с «Аль-Вахдой», он рассказал в интервью для «Чемпионата» о срыве трансфера в «Локо» следующее:

«Я очень хотел оказаться в «Локомотиве» и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о «Рубине» – просто слухи, ничего больше. Только «Аль-Вахда» быстро и чётко проявила серьёзную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба».

«Аль-Вахда» – третья команда чемпионата ОАЭ по итогам прошлого сезона и участник азиатской Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне она занимает второе место после пяти туров и отстаёт на два очка от лидера «Аль-Айна». В новом розыгрыше азиатской ЛЧ стартовала с домашней победы в матче с «Аль-Иттихадом» (2:1) из Саудовской Аравии и выездной ничьей с иранским «Трактором» (0:0). В составе «Аль-Вахды» 15 иностранцев. Самый известный – экс-полузащитник «Саутгемптона», «Аякса», «Фенербахче» и сборной Сербии Душан Тадич, которого в летнее окно также подписали на правах свободного агента.

Сезон для «Аль-Вахды» стартовал в середине августа, и команда поучаствовала уже в девяти матчах в разных турнирах. Но ни в одном из них не сыграл Вера – лишь дважды попал в число запасных. Аргентинец оказался лишним для главного тренера Жозе Мораиша. Этот португалец возглавляет «Аль-Вахду» с июля, а раньше был ассистентом Жозе Моуринью в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси». Местные СМИ писали, что Лукас не впечатлил Мораиша в ходе предсезонной подготовки и товарищеских встреч. После того как «Аль-Вахда» вернулась со сбора в Германии, португалец отправил Веру во вторую команду, где тот сыграл против «Кальбы».

Жозе Мораиш Фото: Seskim Photo/MB Media/Getty Images

Мы помним аргентинца как одного из лучших плеймейкеров РПЛ, однако и его недостатки хорошо известны. К Лукасу были претензии с точки зрения игры без мяча, иногда его команды пропускали из-за того, что центральный полузащитник недорабатывал в опорной зоне. Очевидно, для Мораиша минусы Веры перевесили его плюсы. «Аль-Вахда» стала искать варианты трудоустройства для Лукаса, чтобы освободить место в заявке под нового легионера. В ОАЭ писали, что клуб получил несколько предложений, в том числе из Турции и России – Веру пытался арендовать «Сочи».

Тем не менее аргентинец отказывался уходить из «Аль-Вахды», где зарабатывал 500 тыс. дирхамов в месяц (приблизительно € 116 тыс.). До конца сентября Лукас отклонял все варианты, пока не закрылись трансферные окна в РПЛ и Турции. «Аль-Вахде» ничего не оставалось, кроме как просто расторгнуть контракт с полузащитником.

В последний раз Вера выходил на поле в мае, если не брать в расчёт игру за фарм-клуб для поддержания форму и спарринги в межсезонье. «Локомотив» же пока неплохо справляется и без него. Ждём аргентинца в зимнее трансферное окно в России?