«Спартак» всё ещё на первом месте.

Синхронный завал лидеров и «Факел» без Шалимова. Главное о 12-м туре Первой лиги. Видео

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Свежий тур Лиги Pari подарил массу неожиданных результатов. С каждой неделей всё труднее предсказывать ход событий. Интриги закручиваются: «Факел» избавился от Игоря Шалимова, судьи принимают странные решения, «Торпедо» начинает подъём из болота.

У «Челябинска» вопросы к судейству

«Уфа» приехала в самый суровый город России и столкнулась с большим давлением. Уже на восьмой минуте Рамазан Гаджимурадов отключил оборону соперника и пробил мимо Александра Беленова. «Уфу» спас Вильфрид Эза – форвард «Челябинска» в стиле Эрика Шупо-Мотинга вынес мяч из чужих ворот.

Впрочем, у гостей неплохо работал левый фланг, где старались Мигран Агеян и Данил Ахатов. Пару раз свою команду выручил Илья Тусеев.

После перерыва «Челябинск» перехватил инициативу. Однако судьи отменили чистый гол Эза – якобы из-за офсайда. Благодаря выходу Филипа Мрзляка и Уильямса Чимези «Уфа» отодвинула игру от ворот Беленова, но не более того.

После матча главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук прокомментировал судейство: «Непонятно, по каким причинам был отменён наш гол и почему не был назначен пенальти в ворота «Уфы». Это моё мнение. В любом случае есть судейский комитет, который разберёт эти ошибки. Будет интересно их послушать».

«Ротор» скрутили в Ярославле

В начале августа появились слухи об увольнении Артёма Булойчика. С тех пор «Шинник» вообще не проигрывает. Серия продолжается уже восемь туров. К этому добавим разгром «Череповца» в Кубке России (4:1). Победа над разогнавшимся «Ротором» – это уже совсем серьёзное заявление.

«Шинник» вновь забетонировал подходы к воротам. Крутой матч провёл Тимофей Митров – на его счету четыре сейва. Самый впечатляющий – после удара Максима Кайнова.

При этом у хозяев работали контратаки. Сначала «Ротору» помогал Никита Чагров, но и его усилий не хватило, чтобы спасти от автогола Александра Короткова. Через 15 минут в Альбека Гонгапшева вселился Гарет Бэйл – он убежал от защитников и пробил в девятку.

Денис Бояринцев Фото: ФК «Ротор»

Есть версия, что Денис Бояринцев перемудрил с составом. В частности, лучший бомбардир команды Илья Сафронов остался в запасе и появился на поле только во втором тайме. Хотя тренер «Ротора» одну из причин поражения нашёл в судействе: «Не умаляю заслуг «Шинника», но многие решения вызвали большие вопросы. Если честно, не помню такого судейства – все спорные моменты решались в пользу соперника».

«Ротор» упустил шанс приблизиться к лидерам. В случае победы волгоградцы сравнялись бы с «Факелом» и «Уралом». Значит, ещё не время.

Конец Шалимова в «Факеле»

Ушла эпоха. «Чайка» Дмитрия Комбарова удержала 0:0 в матче с «Факелом» – и это стало последней каплей для руководства воронежского клуба (и для губернатора области Александра Гусева).

Лучшим игроком первого тайма стал Николай Гиоргобиани – создал для партнёров несколько моментов. Подвела реализация. После перерыва «Факел» усилил давление, однако нарвался на красную карточку. На 58-й минуте защитник Юрий Журавлёв в центре поля остановил рывок Руслана Червякова – судья расценил это как фол последней надежды.

«Факел» боролся даже в меньшинстве, и по цифрам получился совершенно равный матч: 12:8 по ударам, 6:6 – в створ. Разница только в том, что на бумаге команды находятся в разных весовых категориях. «Весёлый» футбол Шалимова, сравнимый с лучшими творениями сэра Гарета Саутгейта в сборной Англии, продержался всего 12 туров.

Первая победа «Торпедо» при Парфёнове

Прорвало! Да, «Торпедо» немного повезло с соперником. У «Енисея» много травм. Плюс на неделе команда провела тяжёлый матч с «Амкалом» в Кубке России (2:1). Андрей Тихонов выпустил основу, которая, судя по всему, не восстановилась к выходным.

Первый тайм превратился в эталонное снотворное – минимум моментов и медленный темп. Игру взорвал лишь сольный проход Александра Юшина на 80-й минуте. Прорвался по флангу и закинул мяч в дальний угол. «Торпедо» встаёт с колен?

«Спартак» ушёл от поражения в матче с «Волгой»

Гости из Ульяновска доставили «Спартаку» массу проблем – уже на четвёртой минуте «Волга» вышла вперёд (забил Георгий Уридия). После этого команда Михаила Белова грамотно ушла в оборону. Увы, ресурс оказался ограниченным. На 67-й минуте Руслан Шагиахметов поймал вторую жёлтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Спартак» всеми силами пошёл в атаку. За 10 минут до конца встречи на поле появился 40-летний Сергей Пучков – гигантский (202 см) тренер «Спартака», которого в сентябре внесли в игровую заявку.

Штурм удался. «Спартак» забросал штрафную «Волги» навесами. В итоге забил Артур Гарибян. Пригодился и Пучков – в прошлом он играл в центре обороны. Возможно, именно его выход оказался ключевым в напряжённой концовке.

Но есть нюанс. По голу «Спартака» много вопросов – судьи не разглядели офсайд в голевой атаке.

Крах «Урала» и матч имени Цыпченко

Настоящий подвиг команды Алексея Поддубского. Хабаровчане потеряли кучу игроков из-за травм, устали после перелёта, но всё-таки забрали три очка в гостях у одной из лучших команд чемпионата. «Урал» доминировал в первом тайме, однако не смог пробить стену в лице Алексея Кузнецова.

На 41-й минуте СКА заработал пенальти – Фаниль Сунгатулин при выносе мяча попал себе в руку. Дмитрий Цыпченко не промахнулся с «точки». После перерыва гости забили ещё один гол. Цыпченко успел первым на мяч и оформил дубль.

Дмитрий Цыпченко (справа) Фото: ФК «СКА-Хабаровск»

Мирослав Ромащенко бросил в бой молодёжь. Илья Ишков и Максим Воронов взбодрили игру «Урала» впереди, но этого хватило только на один забитый мяч. Удивительный результат. Конечно, стиль Ромащенко – гораздо ярче, чем футбол уволенного Шалимова. Однако «Урал» откровенно буксует.

«Родина» исправилась за поражение от «Челябинска»

Москвичи быстро захватили инициативу – на 15-й минуте Артём Максименко пробил мимо Михаила Левашова, но Иван Чуриков заблокировал выстрел в пустые ворота. Следом Руслан Фищенко нанёс удар в стиле Дениса Колодина выше ворот.

«Родина» регулярно ловила «Сокол» на высоких поджимах. Йорди Рейна и Кирилл Ушатов разобрали центр поля команды Младена Кашчелана на молекулы. На 42-й минуте Ушатов дальним ударом вывел «Родину» вперёд.

После перерыва Максименко запорол ещё несколько шансов, что позволило «Соколу» вернуться в игру. Штанга дважды спасла хозяев после ударов Артёма Быкова и Чурикова. Правда, Рейна сразу же наказал гостей за расточительность. «Родина» убежала в контратаку, и перуанец изящно перебросил Левашова.

«Родина» постепенно подбирается к стыкам, а «Сокол», похоже, завяз в зоне вылета.

У Евсеева третья домашняя победа подряд

«Черноморец» сковал «КАМАЗ», который откровенно устал на фоне насыщенного графика. Хозяева тотально перебили команду Ильдара Ахметзянова – 12:2 по ударам (3:1 – в створ). Одна из атак закончилась голом Ильи Жигулёва, который претендует на звание лучшего игрока «Черноморца» по итогам сентября.

Игроки «Черноморца» Фото: ФК «Черноморец»

«Черноморец» мог побеждать крупнее – например, выгодный момент упустил Илья Кухарчук. «КАМАЗ» подал 13 угловых – игру с мячом безжалостно разрушил Вадим Евсеев.

«Арсенал» Гунько снова потерял очки

С «Арсеналом» происходит что-то странное. Состав тянет на борьбу минимум за стыки. По факту – лишь 11-е место. И всего три победы в 12 турах.

«Нефтехимик» забил быстрый гол. Уже на 10-й минуте после подачи с углового хозяева доработали на втором темпе. Рашид Магомедов с близкого расстояния отправил мяч в сетку, подкараулив отскок.

«Арсенал» создал большое количество моментов. Эдарлин Рейес пробил мимо из выгодной позиции. Амур Калмыков попал в перекладину. Иван Бобёр тоже упустил выгодный шанс. После перерыва «Арсенал» ещё пару раз проверил на прочность каркас ворот Тимофея Кашинцева. Но так и не забил.

«Нефтехимик» продлевает победную серию (до трёх матчей!), а «Арсенал» уезжает домой без очков.