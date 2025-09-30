Мода на длинные ауты дошла до России. Это вредит футболу — и правила скоро изменят

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей новой рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Когда на восьмой компенсированной ко второму тайму встречи «Ньюкасла» и «Барселоны» мяч вышел за пределы поля, зрители заревели. Нет, дело было не в том, что матч закончился. Более того, хозяева всё ещё проигрывали. Просто «Ньюкасл» заработал аут – своё уже не самое секретное оружие. Двухметровый защитник Дэн Бёрн пошёл во вратарскую, мяч был вброшен в его зону, отскок от Свена Ботмана – и Сандро Тонали плотным ударом мог сравнять счёт на самой последней секунде матча.

Примерно так же ревут теперь зрители в Калининграде, когда аут зарабатывает «Балтика». Мингиян Бевеев бросает далеко, но гораздо важнее, что соперник всей командой отходит в свою штрафную – и команда Андрея Талалаева получает целую серию доигровок после аута. Удар заблокирован, подбор, мяч на фланг, оттуда подача, вынос, снова на фланг, подача заблокирована, новый аут Бевеева. Круг замыкается.

Бывший защитник «НАК Бреда» Ян ван ден Берг, бросающий ауты на 35 метров, говорил, что вместе с тренером вратарей выбирает зону, в которую нужно бросать – под каждого соперника индивидуально. Не только и не столько для того, чтобы пробить сразу после вбрасывания, сколько для того, чтобы подбор привёл к удару или передаче на фланг, а с ними — к новому циклу фланговой игры и аутов. Ван ден Берг — центральный защитник, любое его подключение на аут доставало из игры около 30 секунд, и рутина была всегда одинаковой: на домашних матчах в районе штрафных болбои не менялись, они знали, что, пока Ян бежит к боковой линии, нужно протереть мяч полотенцем и дать ему уже сухой снаряд для метания.

Первые 10 минут матча между «Ростовом» и «Краснодаром» на выходных задали динамику всей встрече. Сначала штрафную аутами «обстреляли» гости, затем настала очередь хозяев. Как и в случае с Бевеевым и ван ден Бергом, «Ростов» использует подключающегося игрока: Илья Вахания со своего левого фланга бежит на правый, чтобы вбросить мяч оттуда. Время идёт, 30 секунд от выхода мяча за боковую до его ввода проходят стабильно. «Краснодар» спускает в свою штрафную 10 футболистов — всех, кроме Кордобы. Дальше начинается цепь верховых единоборств, доигровок после аутов, навесов, новых аутов, столкновений головами, фолов, борьбы… И так без конца.

Матч превращается в аэросражение: 76 верховых единоборств – с отрывом первый показатель в туре. Вахания выбросит два десятка мячей из-за боковой, при том что ногами отдаст всего пять точных передач из 17 за 90 минут.

Егор Голенков и Диего Коста Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Вышедшая в январе 2020 года серия статей об успехах «Ливерпуля» в работе над аутами произвела эффект разорвавшейся бомбы. Команду называли третьей с конца в АПЛ по эффективности аутов до прихода датского тренера Томаса Гроннемарка, а к началу 2020-го она стала второй самой эффективной… в Европе. С того момента «самое недооценённое стандартное положение» стало самым отрабатываемым на тренировочных полях абсолютно всех команд на планете . Длинные ауты стали оружием большинства команд – то, что раньше было надеждой для аутсайдеров, стало всеобщим благом. «Они покупают футболистов на миллиард фунтов, чтобы в итоге всем выглядеть, как «Сток Сити», – удачно пошутил кто-то после матча того же «Ньюкасла» и того же «Ливерпуля» в начале нынешнего сезона.

Редкое тактическое веяние доходит до российского футбола так быстро, как добрались до нас длинные ауты. В минувшем туре РПЛ не было фактически ни одной команды, которая не попыталась бы пробить после вбрасывания. «Спартак» таким образом забил быстрый и победный мяч в ворота «Пари НН». Почва была подготовленной: у нас любят силовой футбол и игроков высокого роста. Любят настолько, что отголоски моды на суперподготовку к стандартам причудливо видны даже в Первой лиге: в понедельник костромской «Спартак» просто выпустил на последние минуты 202-сантиметрового тренера (!) Сергея Пучкова под длинные ауты, забросы со свободных и розыгрыши штрафных. Спустя пару минут 40-летний Пучков, завершивший карьеру шесть лет назад, сбросил мяч на Сергея Бугриёва (рост — 198 см), и тот попал в перекладину. Все выглядят, как «Сток Сити», но некоторые даже больше остальных.

Однако побочные эффекты этой моды довольно печальны.

Игра отрезками проходит у штрафных, с огромным количеством доигровок и сопутствующими аутам навесами.

Количество верховых единоборств растёт, вместе с ним увеличивается количество разбитых голов, лежащих на поле игроков (ведущая в счёте команда с удовольствием пользуется тем, что аут даёт возможность полежать после борьбы на втором этаже).

Чистое игровое время падает. Если ещё шесть лет назад, до Гроннемарка и Николя Жовера, ауты останавливали матч АПЛ на семь с половиной минут, то теперь — в среднем больше чем на 10. Матч «Ростова» и «Краснодара» пробил минимальное количество чистого времени в туре в том числе из-за аутов.

Тот самый последний аут «Ньюкасла» во встрече с «Барселоной» англичане заработали, когда на табло было 97:13. Из-за боковой мяч ввели, когда на табло стало 97:41 — при том что добавили семь минут. То есть даже тот факт, что время вышло, всё равно не заставил «Ньюкасл» бросать мяч быстрее — рутина осталась той же, пауза затянулась на 30 секунд, и судьи на это никак не повлияли .

Арне Слоту это откровенно не нравится. После матча с «Ньюкаслом» главный тренер «Ливерпуля» ворчал, что футбольного матча не было — была серия стандартов, долгий и длинный аут за долгим и длинным аутом. После нынешнего уикенда нидерландец был ещё язвительнее: «Я знаю, что стандарты – это часть футбола, но, пока мы ехали на матч с «Пэлас», я смотрел игру «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». Посмотрел 25 минут — и, кажется, минут 20 это было так: длинный аут, стандарт, угловой, длинный аут, угловой, удар от ворот… Кстати, удар от ворот — это ведь и не стандарт!»

Согласны с Арне Слотом? Фото: Molly Darlington/Getty Images

Его раздражение можно понять. Подготовку на стандарты сейчас не регламентируют никак. Добрались даже до вратарей, держащих в руках мяч больше восьми секунд, а ауты по 40 секунд от выхода мяча за пределы поля до ввода в игру считаются чем-то естественным. Наказание за задержку для вратарей выглядит ещё более комичным, учитывая, что мяч переводится на угловой . Получается, задержка в исполнении одной команды сопровождается регламентируемым наказанием в виде нерегламентируемой задержки от команды соперника.

Игра в итоге теряет свою целостность. Да, обрастает всё большим числом узкопрофильных специалистов (игроков и тренеров). Да, даёт новые симпатично выглядящие комбинации. Да, чуть увеличивает результативность. Однако целостность сильно страдает, когда матч разбивается на отрезки слишком серьёзно. Почти наверняка это последний сезон, когда стандарты — в первую очередь ауты — не регламентируются по количеству времени на ввод мяча . То, к чему пришли в теннисе при подаче – чтобы игрок не хитрил, сбивая ритм, неизбежно и для футбола. Скажем, от выхода мяча за пределы поля секундомер отсчитывает 17-20 секунд, в течение которых ты должен возобновить игру. Не успеваешь — мяч переходит сопернику в виде спорного мяча (не свободного, так как судья вводит его сам и сразу, это лишает возможности на затяжку в ответ на затяжку).

Если так, то либо Бевеев или Вахания будет торопиться к месту ввода мяча из-за боковой на другой для себя стороне поля (спорный застанет их вне позиции), либо такого перекоса в игре, где левый защитник бежит направо, съедая секунды чистого времени матча, мы не увидим. И футбола, а не сражений в воздухе, будет больше.