Матч мечты в Лиге чемпионов! «Барса» и «ПСЖ» решают, кто круче. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов стартовал 2-й тур общего этапа. Сегодня, 1 октября, нас ждёт игра, о которой все мечтали в прошлом сезоне. «Барселона» и «ПСЖ» наконец-то сойдутся очно.

Ещё полгода назад Европа была разделена пополам: одни верили, что лучшая команда сезона — «ПСЖ», другие — что «Барса». Париж в итоге опередил конкурента и по трофеям, и по личным наградам, ведь «Золотой мяч» достался Дембеле. Однако выяснить отношения на поле возможности так и не предоставилось.

И вот теперь они всё-таки встретятся. Правда, есть повод для грусти — это количество травм. Матч пропустит слишком много ярких звёзд — от Рафиньи до уже упомянутого Дембеле. Впрочем, всё равно ждём перформанса от остальных.

«Чемпионат» будет следить за главным матчем дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь!