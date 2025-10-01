Матч мечты в Лиге чемпионов! «Барса» и «ПСЖ» решают, кто круче. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов стартовал 2-й тур общего этапа. Сегодня, 1 октября, нас ждёт игра, о которой все мечтали в прошлом сезоне. «Барселона» и «ПСЖ» наконец-то сойдутся очно.
Ещё полгода назад Европа была разделена пополам: одни верили, что лучшая команда сезона — «ПСЖ», другие — что «Барса». Париж в итоге опередил конкурента и по трофеям, и по личным наградам, ведь «Золотой мяч» достался Дембеле. Однако выяснить отношения на поле возможности так и не предоставилось.
И вот теперь они всё-таки встретятся. Правда, есть повод для грусти — это количество травм. Матч пропустит слишком много ярких звёзд — от Рафиньи до уже упомянутого Дембеле. Впрочем, всё равно ждём перформанса от остальных.
«Чемпионат» будет следить за главным матчем дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
- 1 октября 2025
01:43
01:39
01:00
00:50
00:45
00:40
00:30
00:27
00:20
00:15
00:01
00:00
- 30 сентября 2025
23:59
23:56
23:55
23:52
23:52
23:51
23:51
23:29
23:28
23:23
23:16
23:07
23:04
23:00
22:59
22:57
22:53
22:52
22:47
22:42
22:39
22:38
22:35