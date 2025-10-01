Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Барселона — ПСЖ: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги чемпионов, где смотреть, составы, 1 октября 2025

Матч мечты в Лиге чемпионов! «Барса» и «ПСЖ» решают, кто круче. LIVE
Никита Паглазов
«Барса» и «ПСЖ» решают, кто круче. LIVE
Комментарии
Следим за топ-матчем ЛЧ вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Лиге чемпионов стартовал 2-й тур общего этапа. Сегодня, 1 октября, нас ждёт игра, о которой все мечтали в прошлом сезоне. «Барселона» и «ПСЖ» наконец-то сойдутся очно.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё полгода назад Европа была разделена пополам: одни верили, что лучшая команда сезона — «ПСЖ», другие — что «Барса». Париж в итоге опередил конкурента и по трофеям, и по личным наградам, ведь «Золотой мяч» достался Дембеле. Однако выяснить отношения на поле возможности так и не предоставилось.

И вот теперь они всё-таки встретятся. Правда, есть повод для грусти — это количество травм. Матч пропустит слишком много ярких звёзд — от Рафиньи до уже упомянутого Дембеле. Впрочем, всё равно ждём перформанса от остальных.

«Чемпионат» будет следить за главным матчем дня в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android