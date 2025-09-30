Топ-матчи среды: «Барселона» — «ПСЖ», «Локо» — ЦСКА, теннис и хоккей

Яркое 1 октября: «Монако» — «Ман Сити», «Спартак» — «Пари НН» в Кубке России, СКА — «Торпедо» — в КХЛ и «Зенит» — «Автодор»!

🎾 11:00*: Мирра Андреева (Россия, 4) — Сонай Картал (Великобритания), Пекин, четвёртый круг

Интрига: доберётся ли Мирра Андреева до российского дерби в Пекине?

Мирра Андреева успешно продвигается по сетке «тысячника» в Пекине. 18-летняя россиянка уже добралась до четвёртого круга, и теперь, чтобы повторить свой прошлогодний рекорд на турнире (1/4 финала), ей осталось справиться с британкой Сонай Картал. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Анастасия Потапова — Линда Носкова.

🏒 16:30: «Авангард» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Адмирал» серию неудач?

Дальневосточный клуб не может победить на протяжении трёх последних матчей – «моряки» дважды уступили дома и на первой игре выезда не смогли забить «Барысу». «Авангард», несмотря на недавнее поражение от «Трактора», уже успел обыграть «Салават» и по потерянным очкам делит лидерство Востока. Команда Леонида Тамбиева – андердог. Но вдруг получится сенсация?

Бывший тренер клубов КХЛ высокого мнения об омичах: Скабелка: «Авангард» входит в тройку главных претендентов на Кубок Гагарина

🏒 17:00: «Барыс» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: способен ли «Барыс» на сюрприз?

Казахстанцы после серии поражений слегка нащупали свою игру – команда Михаила Кравца взяла максимум очков в последних двух матчах. С «Локомотивом», который впервые за шесть игр потерял очки в Минске, будет очень непросто. Но астанинцы уже доказывали в этом сезоне, что умеют удивлять.

«Локомотив» вернул ещё одного легионера: Официально ХК «Локомотив» подписал новый контракт с нападающим Рихардом Паником

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Салават» когда-нибудь победит?

Уфимские болельщики уже давно позабыли, что такое победа. Подопечные Виктора Козлова в этом сезоне смогли добыть все два очка всего один раз, да и то на гостевой площадке в соседнем Магнитогорске. А после той игры началась чёрная полоса «Салавата», которая длится уже шесть матчей. Получится ли прервать её во встрече с нестабильной «Сибирью»?

Мнение от форварда уфимцев: Форвард «Салавата» рассказал о причинах провального старта команды в новом сезоне КХЛ

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Амур» победить впервые за шесть личных встреч?

Последние пять матчей команды провели практически идентично – победа, затем три поражение, одно из которых — в овертайме, затем ещё одна победа. А вот в истории личных встреч последние пять матчей остались за екатеринбуржцами – последний раз хабаровчане обыгрывали «Автомобилист» в ноябре 2023 года. А в гостях «тигры» делали это на месяц раньше – может, и сейчас октябрь окажется для них удачным?

⚽️ 18:00: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак», Кубок России, группа С, 5-й тур

Интрига: обеспечит ли себе «Спартак» место в верхней сетке плей-офф?

Несколько дней назад команды встречались друг с другом в РПЛ. Игра получилась односторонней — победа со счётом 3:0 в пользу «Спартака». На этот раз соперники встретятся в Нижнем Новгороде — первый домашний матч хозяев в сезоне. Ремонтные работы на арене завершены. «Спартак» занимает второе место в группе Кубка, «Пари НН» — третье. Если красно-белые победят, то обеспечат себе досрочное попадание в верхнюю сетку плей-офф (там есть право на ошибку).

🏒 19:30: СКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: возьмёт ли СКА реванш?

Команды встречались в Санкт-Петербурге 29 сентября, и тогда гости одержали победу со счётом 5:2. Игорь Ларионов пока не может обыграть бывшую команду – матч в Нижнем Новгороде тоже завершился в пользу «Торпедо». Армейцам необходимо реабилитироваться перед домашней публикой, но и подопечные Алексея Исакова просто так два очка не отдадут. Получится ли у СКА порадовать свои трибуны?

Что об этом думает главный тренер СКА? Игорь Ларионов после поражения от «Торпедо» назвал один из главных недостатков СКА

🏀 19:30: «Зенит» — «Автодор», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: сине-бело-голубые исправятся после поражения в финале Суперкубка?

«Зенит» с огромным отставанием уступил ЦСКА в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ (79:96), но в регулярном чемпионате все может измениться. В прошлом сезоне сине-бело-голубые тоже начинали неуверенно, однако затем выдали рекорд по победам подряд в турнире и добрались до решающей стадии в плей-офф. Для «Автодора» шестое место регулярного чемпионата — 2024/2025 — огромное достижение с учётом финансов, которые тратит клуб. Удастся ли клубу из Саратова навязать борьбу одному из лидеров Единой лиги?

⚽️ 19:45: «Карабах» — «Копенгаген», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: «Карабах» одержит вторую победу подряд в ЛЧ?

Азербайджанский клуб громко заявил о себе в 1-м туре общего этапа. «Карабах» «горел» 0:2 во встрече с «Бенфикой», но в итоге одержал волевую победу — 3:2. Невероятный результат! Португальский клуб после этого уволил главного тренера. А вот «Копенгаген» в стартовом туре остался без победы в домашней встрече с «Байером». Хозяева вели 1:0 и 2:1, однако пропустили второй мяч в добавленное время. Впереди — поездка в Азербайджан.

⚽️ 20:30: «Локомотив» — ЦСКА, Кубок России, группа D, 5-й тур

Интрига: возьмёт ли «Локомотив» реванш за поражение в первом круге?

Лидеры группы D сойдутся в матче 5-го тура. В первом круге ЦСКА справился с «Локомотивом» (2:1), однако красно-синие пока отстают от соперника на одно очко. Красно-зелёные ни разу не проиграли в РПЛ, а в Кубке с ними пока справился только ЦСКА. Кстати, армейцы возглавили таблицу чемпионата России — помог гол Игоря Дивева в добавленное время встречи с «Балтикой». Одержит ли команда Фабио Челестини ещё одну победу в матче с железнодорожниками?

🏀🎦 20:30: «Монако» — «Жальгирис», регулярный чемпионат Евролиги, 1-й тур

Интрига: монегаски начнут сезон с победы?

В прошлом сезоне «Монако» впервые играл в финале Евролиги, однако уступил титул «Фенербахче». К чемпионату-2025/2026 монегаски подошли ещё ответственнее: подписали новых игроков, включая одного из тяжёлых форвардов Европы Николу Миротича. Но «Жальгирис» никогда нельзя списывать со счетов, особенно после того, как клуб подписал Маодо Ло и Найджела Уильямса-Госса. Нас ждёт яркая битва интереснейших команд.

⚽️ 22:00: «Вильярреал» — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: наберёт ли «Вильярреал» первые очки в турнире?

Первый матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов — сплошной кайф для нейтрального болельщика. Туринская команда постоянно догоняла и в итоге ушла от поражения во встрече с дортмундской «Боруссией» — 4:4. «Вильярреал» в 1-м туре уступил «Тоттенхэму» и забил единственный мяч в свои ворота сам. После этого испанский клуб одержал три победы подряд. А вот «Юве» после матча с Дортмундом дважды подряд сыграл вничью в Серии А.

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Олимпиакос», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: кто впервые пропустит в нынешнем розыгрыше ЛЧ?

«Арсенал» проведёт матч в статусе второй команды АПЛ. Плюс столичный клуб успешно стартовал в Лиге чемпионов — переиграл в Испании «Атлетик» (2:0). А что «Олимпиакос»? Первая игра в ЛЧ не порадовала болельщиков голами — нулевая ничья с «Пафосом». Так что пока в турнире не пропускает ни английская, ни греческая команда. Одержит ли «Арсенал» вторую победу в турнире? Или «Олимпиакос» преподнесёт сенсацию?

Хорошая новость для футболиста: Официально «Арсенал» объявил о продлении контракта с Вильямом Салиба

⚽️ 22:00: «Монако» — «Манчестер Сити», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: «Монако» проиграет во второй раз подряд?

«Монако» ужасно сыграл в 1-м туре Лиги чемпионов. Французская команда приехала в Бельгию и не справилась с «Брюгге» (1:4). А после этого монегаски набрали три очка в двух встречах Лиги 1. Сейчас команда занимает четвёртое место в таблице чемпионата Франции. «Сити» ни разу не уступил в пяти предыдущих встречах во всех турнирах — три победы, две ничьих. В стартовом туре ЛЧ команда Хосепа Гвардиолы уверенно одолела «Наполи» (2:0).

В этом списке есть Головин: Игорь Дивеев обозначил потенциальных номинантов на «Золотой мяч» из России

⚽️ 22:00: «Барселона» — «ПСЖ», Лига чемпионов, общий этап, 2-й тур

Интрига: кто одержит победу в битве двух топовых клубов Европы?

Каталонская команда справилась на выезде с «Ньюкаслом» (2:1) в 1-м туре общего этапа ЛЧ. А на прошлой неделе сине-гранатовые вышли на первое место в таблице чемпионата Испании. Они справились с «Реалом Сосьедад» (2:1), а «Реал» проиграл в дерби «Атлетико» (2:5). «ПСЖ» несколько дней назад одолел «Осер» (2:0) в Лиге 1 и частично реабилитировался за поражение в классическом матче с «Марселем» (0:1). В ЛЧ всё хорошо — парижане разгромили «Аталанту» (4:0). Жаль, что у команд есть кадровые потери. У «ПСЖ» травмированы Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, у «Барсы» — Жоан Гарсия, Гави, Рафинья.