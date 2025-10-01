Эпичный вылет Гвардиолы из ЛЧ. «Сити» разорвал звёздный «Монако» с юным Мбаппе

Это был первый сезон Пепа в Манчестере. В том противостоянии он разглядел Бернарду Силву.

«Монако» и «Манчестер Сити» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. До этого в последний раз клубы пересекались в 1/8 финала турнира в сезоне-2016/2017. А результат оказался неожиданным.

Гвардиола оказался в «Манчестер Сити» летом 2016 года. И первый сезон для испанца в Англии выходил не самым успешным. Команда не сумела побороться за золото АПЛ (финишировала в итоге третьей с отставанием в 15 очков от «Челси»), а также не добралась до Кубка Англии и Кубка лиги. В Лиге чемпионов всё складывалось не сильно лучше: сначала «горожане» легко прошли в квалификации «Стяуа», но в группе набрали всего девять очков и заняли второе место вслед за «Барселоной».

В 1/8 финала «Манчестер Сити» достался «Монако». Монегаски, наоборот, мчались к первому за 17 лет золоту в чемпионате Франции. А с середины сезона в основе команды закрепился юный форвард Килиан Мбаппе. Всего он забил 15 мячей и оформил восемь ассистов в 23 встречах Лиги 1. Но были в «Монако» и другие топ-игроки: голкипер Даниэль Субашич, защитники Бенжамен Менди, Джибриль Сидибе и Камил Глик, полузащитники Фабиньо, Тьемуэ Бакайоко, Тома Лемар, Жоау Моутинью и Бернарду Силва и нападающий Радамель Фалькао. Состав у тренера Леонарду Жардима собрался действительно чемпионский!

ФК «МОНАКО» В СЕЗОНЕ-2016/2017 Фото: Michael Steele/Getty Images

«Монако» не боялся «Манчестер Сити». Хотя после жеребьёвки именно англичане были фаворитами пары. Хосеп Гвардиола всегда выходил минимум в четвертьфинал Лиги чемпионов со своими командами. Так что и в том розыгрыше от испанца ждали прохода дальше.

Первый матч состоялся на «Этихаде». Однако игра получилась равной. «Манчестер Сити» больше владел мячом (67% на 33%), но в остальном «Монако» ни в чём не уступал. Счёт на 26-й минуте открыл вингер англичан Рахим Стерлинг, однако ещё до конца тайма Фалькао и Мбаппе вывели монегасков вперёд. После перерыва «Монако» почти сразу заработал пенальти — какой шанс сделать счёт 3:1! Но Фалькао пробил крайне плохо — голкиперу «Сити» Вилли Кабальеро не составило труда забрать мяч в руки.

На 58-й минуте Серхио Агуэро сравнял счёт, завершив быструю контратаку хозяев. Однако уже через пару мгновений Фалькао оформил дубль и снова вывел «Монако» вперёд. Сенсация приближалась. Но «Манчестер Сити» собрался с силами и после 70-й минуты забил три мяча. Защита гостей устала, и атака англичан начала её терзать. Сначала дубль оформил Агуэро, а чуть позже отличились Джон Стоунз и Лерой Зане. 5:3 — непростая и всё же победа «Сити».

После матча Хосеп Гвардиола радовался результату. Однако испанец справедливо отметил, что «Монако» дома способен забить много и пройти дальше.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «В этом противостоянии всё впереди. Мы играли против невероятной команды, и я очень доволен результатом, который оставляет нам неплохие шансы. Хотел бы я увидеть, сколько команд смогли бы не пропустить в матче с «Монако». Но и мы создали много моментов. Даже не знаю, играл ли «Монако» в этом сезоне с командой, которая создавала столько шансов. Мы поедем к ним с целью забить как можно больше голов. Если не забьём на выезде, то вылетим из турнира. Если и есть команда, которая способна забивать тысячи голов, то это «Монако». У них быстрые игроки, они атакуют большими силами. Мы совершали ошибки, но главное не сдавались».

А Леонарду Жардим радовался за людей, посмотревших встречу: «В первую очередь скажу, что этот матч, возможно, был одним из самых невероятных в этой Лиге чемпионов. Для болельщиков это просто здорово. Уверен, они получили большое удовольствие от классной игры в атаке и восьми голов. Думаю, «Монако» сыграл прекрасно, и я поздравил игроков с этим. У нас есть ещё 90 минут, так что в этом противостоянии пока ничего не решено».

Ответная встреча состоялась спустя три недели. И «Монако», и «Манчестер Сити» на том этапе сезона здорово шли в национальных чемпионатах. Поэтому в очном матче всё сводилось к мелочам. И ответная игра получилась более напряжённой. Нет, мячей снова было забито немало, однако бесшабашного футбола «атака на атаку» уже не наблюдалось.

«МОНАКО» – «МАНЧЕСТЕР СИТИ», 2017 ГОД Фото: Michael Steele/Getty Images

«Манчестер Сити» начинал игру с устраивающим команду результатом. Но уже к 29-й минуте всё повернулось на 180 градусов: Мбаппе и Фабиньо забили по разу – 5:5 по сумме двух матчей. А за счёт голов на чужом поле (правило ещё действовало) монегаски проходили дальше. «Монако» действовал очень уверенно, не боясь статусного соперника. Особенно выделялся 18-летний Мбаппе, кошмаривший высокую оборону англичан.

«Сити» бросился отыгрываться. Однако на этот раз оборона монегасков действовала лучше, чем на «Этихаде». И всё же голкипер хозяев Субашич один «подарок» сделал: на 72-й минуте хорват неудачно отбил удар Стерлинга, а на добивании первым оказался Зане. 2:1 в пользу «Монако» в матче, но 6:5 в пользу англичан в противостоянии.

Развязка наступила чуть позже. На 77-й минуте Бакайоко классно пробил головой после подачи со штрафного и вернул монегаскам нужную разницу. «Манчестер Сити» бросился вперёд, Гвардиола выпустил форварда Келечи Ихеаначо вместо защитника Гаэля Клиши. Но ничего не помогло. «Монако» прошёл в четвертьфинал, а Пеп впервые в карьере остановился на стадии 1/8 финала.

После матча Гвардиола сокрушался из-за плохой игры в первом тайме.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «В Лиге чемпионов недостаточно играть хорошо лишь несколько минут. Нужно бороться все 90. Команда была обязана подойти к матчу готовой психологически, однако этого не произошло. Мы выбыли из турнира. Возможно, я не смог передать ребятам правильный настрой. Нужно отдать должное «Монако». Это послужит нам хорошим уроком. Будем учиться. Надо понять, почему мы провалили первый тайм. Второй тайм команда отыграла блестяще и создала много моментов, но пропустила со стандарта».

«Очень рады, что вышли в четвертьфинал. Несколько раз пересматривал первый матч и считаю, что счёт 3:5 несправедлив, поскольку нам очень дорого обошлись небольшие ошибки. Но думаю, что в итоге дальше прошёл сильнейший. Сегодня «Монако» выглядел хорошо в первом тайме, наша линия обороны была очень высоко. Соперник адаптировался к нашей тактике после перерыва, и тогда нам приходилось куда сложнее. Однако нам нужно было продолжать прессинговать с двумя форвардами, поскольку если ты отдаёшь мяч «Сити», то можешь считать себя трупом», — резюмировал после матча Жардим.

Конечно, особое внимание привлёк Килиан Мбаппе. «Посмотрите на мои глаза, они горят! Случившееся просто невероятно. Всё это происходит на самом деле, и моя карьера только начинается», — сказал после матча радостный француз.

РАДОСТЬ ИГРОКОВ «МОНАКО» В МАТЧЕ С «МАНЧЕСТЕР СИТИ», 2017 ГОД Фото: Michael Steele/Getty Images

Важно отметить и выступавшего тогда за «Монако» Бернарду Силву. Португалец провёл два выдающихся матча. Он был настолько крут, что Гвардиола запомнил его и тем же летом забрал в «Манчестер Сити». Вместе они выиграли Лигу чемпионов в 2023 году, а сейчас Силва стал капитаном команды.

«Монако» в итоге в четвертьфинале разобрался с дортмундской «Боруссией» (3:2, 3:1), но за шаг до финала уступил «Ювентусу» (0:2, 1:2). А летом 2017-го команду покинули Силва, Мбаппе, Бакайоко и Менди. И после этого монегаски ни разу не выходили в плей-офф Лиги чемпионов.